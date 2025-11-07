Live Radio
TOTO Japan Classic Par Scores

The Associated Press

November 7, 2025, 9:10 PM

Friday

At Seta Golf Club

Otsu, Japan

Purse: $2.1 million

Yardage: 6,616; Par: 72

Second Round

Nasa Hataoka 65-68—133 -11
Jiyai Shin 66-67—133 -11
Miyu Yamashita 65-69—134 -10
Ai Suzuki 68-67—135 -9
Shuri Sakuma 69-66—135 -9
Sayaka Takahashi 68-67—135 -9
Yuna Araki 70-66—136 -8
Paula Reto 69-69—138 -6
Nataliya Guseva 69-69—138 -6
Chisato Iwai 67-71—138 -6
Mi Jeong Jeon 69-69—138 -6
Saki Baba 70-69—139 -5
Shina Kanazawa 69-70—139 -5
Weiwei Zhang 68-71—139 -5
Jeong Eun Lee5 69-70—139 -5
Kana Nagai 71-68—139 -5
Kano Nakamura 70-69—139 -5
Lala Anai 72-67—139 -5
Akie Iwai 67-72—139 -5
Minami Katsu 67-72—139 -5
Eri Okayama 71-68—139 -5
Karen Tsuruoka 68-71—139 -5
Seon Woo Bae 70-69—139 -5
Saiki Fujita 69-70—139 -5
Kotone Hori 71-69—140 -4
Yui Kawamoto 72-68—140 -4
Ayaka Furue 71-69—140 -4
Nanako Inagaki 70-70—140 -4
Fuka Suga 72-68—140 -4
Yuri Yoshida 71-69—140 -4
Ayaka Watanabe 68-72—140 -4
Mitsuki Kobayashi 71-69—140 -4
Patty Tavatanakit 68-72—140 -4
Gemma Dryburgh 72-69—141 -3
Somi Lee 71-70—141 -3
Aditi Ashok 71-70—141 -3
Arpichaya Yubol 70-71—141 -3
Manon De Roey 72-69—141 -3
Minjee Lee 68-73—141 -3
Miranda Wang 70-71—141 -3
Saki Nagamine 70-72—142 -2
Rio Takeda 73-69—142 -2
Wei-Ling Hsu 73-69—142 -2
Nana Suganuma 68-74—142 -2
Ina Yoon 72-70—142 -2
Karis Davidson 73-69—142 -2
Lucy Li 71-71—142 -2
Kum Kang Park 69-73—142 -2
Mary Liu 72-71—143 -1
Aihi Takano 70-73—143 -1
Kristen Gillman 75-68—143 -1
Sora Kamiya 73-70—143 -1
Asuka Kashiwabara 70-73—143 -1
Minyoung Lee 71-72—143 -1
Julia Lopez Ramirez 71-72—143 -1
Pajaree Anannarukarn 71-73—144 E
Serena Aoki 76-68—144 E
Hibiki Iriya 72-72—144 E
Aline Krauter 70-74—144 E
Emily Pedersen 69-75—144 E
Robyn Choi 71-73—144 E
Celine Borge 73-72—145 +1
Dewi Weber 69-76—145 +1
Shiho Kuwaki 71-74—145 +1
Chia Yen Wu 70-75—145 +1
Gurleen Kaur 74-71—145 +1
Benedetta Moresco 71-74—145 +1
Chanettee Wannasaen 77-70—147 +3
Haeji Kang 72-75—147 +3
Ayako Kimura 75-73—148 +4
Nana Yamashiro 74-74—148 +4
Pauline Roussin 76-72—148 +4
Yuka Yasuda 70-78—148 +4
Miyo Sato 75-74—149 +5
Kotoko Uchida 78-72—150 +6
Ilhee Lee 78-75—153 +9
Yan Liu 74-WD

