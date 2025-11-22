No. 1 Ohio St. (11-0) beat Rutgers 42-9. Next: at No. 18 Michigan, Saturday.
No. 2 Indiana (11-0) did not play. Next: at Purdue, Friday.
No. 3 Texas A&M (11-0) beat Samford 48-0. Next: at No. 17 Texas, Friday.
No. 4 Georgia (10-1) beat Charlotte 35-3. Next: at No. 15 Georgia Tech, Friday.
No. 5 Mississippi (10-1) did not play. Next: at Mississippi St., Friday.
No. 6 Texas Tech (10-1) did not play. Next: at West Virginia, Saturday.
No. 6 Oregon (10-1) beat No. 16 Southern Cal 42-27. Next: at Washington, Saturday.
No. 8 Oklahoma (9-2) beat No. 23 Missouri 17-6. Next: vs. LSU, Saturday.
No. 9 Notre Dame (9-2) beat Syracuse 70-7. Next: at Stanford, Saturday.
No. 10 Alabama (9-2) beat E. Illinois 56-0. Next: at Auburn, Saturday.
No. 11 BYU (10-1) beat Cincinnati 26-14. Next: vs. UCF, Saturday.
No. 12 Vanderbilt (9-2) beat Kentucky 45-17. Next: at No. 20 Tennessee, Saturday.
No. 13 Utah (9-2) beat Kansas St. 51-47. Next: at Kansas, Friday.
No. 14 Miami (9-2) beat Virginia Tech 34-17. Next: at Pittsburgh, Saturday.
No. 15 Georgia Tech (9-2) lost to Pittsburgh 42-28. Next: vs. No. 4 Georgia, Friday.
No. 16 Southern Cal (8-3) lost to No. 6 Oregon 42-27. Next: vs. UCLA, Saturday.
No. 17 Texas (8-3) beat Arkansas 52-37. Next: vs. No. 3 Texas A&M, Friday.
No. 18 Michigan (9-2) beat Maryland 45-20. Next: vs. No. 1 Ohio St., Saturday.
No. 19 Virginia (9-2) did not play. Next: vs. Virginia Tech, Saturday.
No. 20 Tennessee (8-3) beat Florida 31-11. Next: vs. No. 12 Vanderbilt, Saturday.
No. 21 James Madison (10-1) beat Washington St. 24-20. Next: at Coastal Carolina, Saturday.
No. 22 North Texas (10-1) beat Rice 56-24. Next: vs. Temple, Friday.
No. 23 Missouri (7-4) lost to No. 8 Oklahoma 17-6. Next: at Arkansas, Saturday.
No. 24 Tulane (9-2) beat Temple 37-13. Next: vs. Charlotte, Saturday.
No. 25 Houston (8-3) lost to TCU 17-14. Next: at Baylor, Saturday.
