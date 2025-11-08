No. 1 Ohio St. (8-0) did not play. Next: at Purdue, Saturday.
No. 2 Indiana (9-0) did not play. Next: at Penn St., Saturday.
No. 3 Texas A&M (8-0) did not play. Next: at No. 19 Missouri, Saturday.
No. 4 Alabama (7-1) did not play. Next: vs. LSU, Saturday.
No. 5 Georgia (7-1) did not play. Next: at Mississippi St., Saturday.
No. 6 Oregon (7-1) did not play. Next: at Iowa, Saturday.
No. 7 Mississippi (8-1) did not play. Next: vs. The Citadel, Saturday.
No. 8 BYU (8-0) did not play. Next: at No. 9 Texas Tech, Saturday.
No. 9 Texas Tech (8-1) did not play. Next: vs. No. 8 BYU, Saturday.
No. 10 Notre Dame (6-2) did not play. Next: vs. Navy, Saturday.
No. 11 Oklahoma (7-2) did not play. Next: at No. 4 Alabama, Saturday.
No. 12 Virginia (8-1) did not play. Next: vs. Wake Forest, Saturday.
No. 13 Texas (7-2) did not play. Next: at No. 5 Georgia, Saturday.
No. 14 Louisville (7-1) did not play. Next: vs. California, Saturday.
No. 15 Vanderbilt (7-2) did not play. Next: vs. Auburn, Saturday.
No. 16 Georgia Tech (8-1) did not play. Next: at Boston College, Saturday.
No. 17 Utah (7-2) did not play. Next: at Baylor, Saturday.
No. 18 Miami (6-2) did not play. Next: vs. Syracuse, Saturday.
No. 19 Missouri (6-2) did not play. Next: vs. No. 3 Texas A&M, Saturday.
No. 20 Southern Cal (7-2) beat Northwestern 38-17. Next: vs. Iowa, Saturday.
No. 21 Michigan (7-2) did not play. Next: at Northwestern, Saturday.
No. 22 Memphis (8-1) lost to Tulane 38-32. Next: at East Carolina, Saturday.
No. 23 Tennessee (6-3) did not play. Next: vs. New Mexico St., Saturday.
No. 24 Washington (6-2) did not play. Next: at Wisconsin, Saturday.
No. 25 Cincinnati (7-2) did not play. Next: vs. Arizona, Saturday.
