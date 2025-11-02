No. 1 Ohio St. (8-0) beat Penn St. 38-14. Next: at Purdue, Saturday.
No. 2 Indiana (9-0) beat Maryland 55-10. Next: at Penn St., Saturday.
No. 3 Texas A&M (8-0) did not play. Next: at No. 19 Missouri, Saturday.
No. 4 Alabama (7-1) did not play. Next: vs. LSU, Saturday.
No. 5 Georgia (7-1) beat Florida 24-20. Next: at Mississippi St., Saturday.
No. 6 Oregon (7-1) did not play. Next: at Iowa, Saturday.
No. 7 Mississippi (8-1) beat South Carolina 30-14. Next: vs. The Citadel, Saturday.
No. 8 Georgia Tech (8-1) lost to NC State 48-36. Next: at Boston College, Saturday.
No. 9 Vanderbilt (7-2) lost to No. 20 Texas 34-31. Next: vs. Auburn, Saturday.
No. 10 Miami (6-2) lost to SMU 26-20, OT. Next: vs. Syracuse, Saturday.
No. 10 BYU (8-0) did not play. Next: at No. 13 Texas Tech, Saturday.
No. 12 Notre Dame (6-2) beat Boston College 25-10. Next: vs. Navy, Saturday.
No. 13 Texas Tech (8-1) beat Kansas St. 43-20. Next: vs. No. 10 BYU, Saturday.
No. 14 Tennessee (6-3) lost to No. 18 Oklahoma 33-27. Next: vs. New Mexico St., Saturday.
No. 15 Virginia (8-1) beat California 31-21. Next: vs. Wake Forest, Saturday.
No. 16 Louisville (7-1) beat Virginia Tech 28-16. Next: vs. California, Saturday.
No. 17 Cincinnati (7-2) lost to No. 24 Utah 45-14. Next: vs. Arizona, Saturday.
No. 18 Oklahoma (7-2) beat No. 14 Tennessee 33-27. Next: at No. 4 Alabama, Saturday.
No. 19 Missouri (6-2) did not play. Next: vs. No. 3 Texas A&M, Saturday.
No. 20 Texas (7-2) beat No. 9 Vanderbilt 34-31. Next: at No. 5 Georgia, Saturday.
No. 21 Michigan (7-2) beat Purdue 21-16. Next: at Northwestern, Saturday.
No. 22 Houston (7-2) lost to West Virginia 45-35. Next: at UCF, Friday.
No. 23 Southern Cal (6-2) beat Nebraska 21-17. Next: vs. Northwestern, Friday.
No. 24 Utah (7-2) beat No. 17 Cincinnati 45-14. Next: at Baylor, Saturday.
No. 25 Memphis (8-1) beat Rice 38-14, Friday. Next: vs. Tulane, Friday.
