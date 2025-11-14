Live Radio
Sports on TV for Nov. 17 – 23

The Associated Press

November 14, 2025, 10:07 AM

Adv15-16

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Nov. 17

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

SECN — Florida A&M at Georgia

7 p.m.

ACCN — VCU at NC State

8 p.m.

BTN — SIU-Edwardsville at Wisconsin

8:30 p.m.

SECN — Rice at Tennessee

9 p.m.

ACCN — North Alabama at Clemson

10 p.m.

FS1 — Oregon St. at Oregon

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

ESPNU — LSU at Tulane

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PEACOCK — Milwaukee at Cleveland

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

ESPN — Dallas at Las Vegas

ESPN2 — Dallas at Las Vegas (MNF with Peyton and Eli)

_____

Tuesday, Nov. 18

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

BTN — American U. at Rutgers

ESPN — Michigan St. vs. Kentucky, New York

7 p.m.

ACCN — Navy at North Carolina

8:30 p.m.

BTN — SE Missouri St. at Iowa

9 p.m.

ACCN — Monmouth at Syracuse

ESPN — Kansas vs. Duke, New York

SECN — Rider at Texas

9:30 p.m.

PEACOCK — Southern U. at Washington

10:30 p.m.

BTN — Sacramento St. at UCLA

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

SECN — Purdue at Kentucky

COLLEGE FOOTBALL

7 p.m.

ESPN2 — TBA

ESPNU — TBA

8:30 p.m.

ESPN — College Football Playoff: Top 25

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Regional Coverage: Memphis at San Antonio

PEACOCK — Memphis at San Antonio

11 p.m.

NBC — Regional Coverage: Phoenix at Portland

PEACOCK — Phoenix at Portland

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — New Jersey at Tampa Bay

_____

Wednesday, Nov. 19

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

BTN — MTSU at Michigan

7 p.m.

CBSSN — Villanova at La Salle

FS1 — Arizona at UConn

7:30 p.m.

TRUTV — Dayton at Marquette

9 p.m.

FS1 — Alabama vs. Illinois, Chicago

SECN — Jackson St. at Auburn

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ACCN — Coastal Carolina at NC State

7 p.m.

SECN — Winthrop at South Carolina

8 p.m.

ACCN — Morehead St. at Louisville

COLLEGE FOOTBALL

7 p.m.

ESPN2 — TBA

ESPNU — TBA

NBA BASKETBALL

7:10 p.m.

ESPN — Houston at Cleveland

9:35 p.m.

ESPN — New York at Dallas

NHL HOCKEY

7 p.m.

TNT — Edmonton at Washington

9:30 p.m.

TNT — Carolina at Minnesota

TRUTV — Carolina at Minnesota

SOCCER (WOMEN’S)

5:30 p.m.

ESPN2 — 2025 NWSL Awards Show

_____

Thursday, Nov. 20

AUTO RACING

7:25 p.m.

ESPNEWS — Formula 1: Practice, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

10:55 p.m.

ESPN2 — Formula 1: Practice, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

BTN — Lindenwood at Indiana

CBSSN — Memphis vs. Purdue, Nassau, Bahamas

7 p.m.

ESPN2 — Pittsburgh at UCF

PEACOCK — New Mexico at Nebraska

TNT — Bucknell at St. John’s

TRUTV — Bucknell at St. John’s

8 p.m.

BTN — W. Michigan at Ohio St.

8:30 p.m.

CBSSN — Wake Forest vs. Texas Tech, Nassau, Bahamas

9 p.m.

TNT — Rider at Houston

TRUTV — Rider at Houston

9:30 p.m.

PEACOCK — Mississippi St. at Kansas St.

10 p.m.

BTN — Troy at Southern Cal

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

6 p.m.

ACCN — Longwood at Virginia

ESPNU — Davidson vs. Miami, Lake Buena Vista, Fla.

6:30 p.m.

SECN — Florida St. at Florida

8 p.m.

ACCN — NC Central at Wake Forest

ESPNU — Duke at South Florida

9 p.m.

ESPN2 — Iowa vs. Baylor, Lake Buena Vista, Fla.

COLLEGE FOOTBALL

7:30 p.m.

ESPN — Louisiana-Lafayette at Arkansas St.

GOLF

Noon

GOLF — PGA Tour: The RSM Classic, First Round, Sea Island Golf Club (Seaside Course), St. Simons Island, Ga.

3 p.m.

GOLF — CME Group Tour Championship: First Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBATV — Atlanta at San Antonio

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

PRIME VIDEO — Buffalo at Houston

_____

Friday, Nov. 21

AUTO RACING

7:25 p.m.

ESPNEWS — Formula 1: Practice, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

10:55 p.m.

ESPN2 — Formula 1: Qualifying, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

1 p.m.

ESPN2 — Utah St. vs. Tulane, Charleston, S.C.

2 p.m.

CBSSN — South Carolina vs. Butler, White Sulphur Springs, W.V.

3:30 p.m.

ESPN2 — Davidson vs. Boston College, Charleston, S.C.

4 p.m.

PEACOCK — Wisconsin vs. BYU, Salt Lake City

5 p.m.

CBSSN — Virginia vs. Northwestern, White Sulphur Springs, W.V.

6:30 p.m.

BTN — Detroit Mercy at Michigan St.

ESPN2 — West Virginia vs. Clemson, Charleston, S.C.

ESPNU — Louisville at Cincinnati

7 p.m.

ACCN — Niagara at Duke

9 p.m.

ACCN — Arkansas St. at SMU

ESPN2 — Georgia vs. Xavier, Charleston, S.C.

10:30 p.m.

BTN — Presbyterian at UCLA

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

5 p.m.

FS2 — Syracuse vs. Utah, Uncasville, Conn.

6 p.m.

ESPN — Southern Cal at Notre Dame

8 p.m.

FOX — Michigan vs. UConn, Uncasville, Conn.

COLLEGE FIELD HOCKEY

Noon

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Semifinal

2:30 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Semifinal

COLLEGE FOOTBALL

8 p.m.

ESPN — Florida St. at NC State

10:30 p.m.

FS1 — Hawaii at UNLV

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

Noon

SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Savannah, Ga.

2 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Savannah, Ga.

5 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Savannah, Ga.

7 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Savannah, Ga.

GOLF

Noon

GOLF — PGA Tour: The RSM Classic, Second Round, Sea Island Golf Club (Seaside Course), St. Simons Island, Ga.

3 p.m.

GOLF — CME Group Tour Championship: Second Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PRIME VIDEO — Indiana at Cleveland

9:30 p.m.

PRIME VIDEO — Denver at Houston

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — Minnesota at Pittsburgh

_____

Saturday, Nov. 22

AUTO RACING

10:55 p.m.

ESPN — Formula 1: The Heineken Las Vegas Grand Prix, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

2 p.m.

TRUTV — Cent. Michigan at Marquette

4 p.m.

TRUTV — Providence vs. Penn St., Uncasville, Conn.

5:30 p.m.

PEACOCK — San Francisco vs. Minnesota, Sioux Falls, S.D.

COLLEGE BASKETBALL

2 p.m.

CW — Kentucky at Louisville

COLLEGE CROSS COUNTRY

10 a.m.

ESPNU — NCAA Championship: From Columbia, Mo.

COLLEGE FOOTBALL

Noon

ABC — TBA

ACCN — Delaware at Wake Forest

CBSSN — Tulsa at Army

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

ESPNU — Harvard at Yale

FOX — TBA

FS1 — TBA

12:45 p.m.

SECN — Charlotte at Georgia

3:30 p.m.

ABC — TBA

ACCN — TBA

CBS — TBA

CBSSN — Jacksonville St. at FIU

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

FS1 — TBA

NBC — Syracuse at Notre Dame

PEACOCK — Syracuse at Notre Dame

4 p.m.

ESPNU — TBA

FOX — TBA

4:15 p.m.

SECN — Coastal Carolina at South Carolina

4:30 p.m.

CW — Furman at Clemson

7 p.m.

CBSSN — New Mexico at Air Force

FS1 — TBA

ESPN — TBA

7:30 p.m.

ABC — TBA

ACCN — California at Stanford

ESPN2 — TBA

7:45 p.m.

SECN — W. Kentucky at LSU

8 p.m.

ESPNU — TBA

FOX — TBA

10:30 p.m.

CBSSN — Utah St. at Fresno St.

FS1 — TBA

11 p.m.

ESPNU — Bethune-Cookman at Florida A&M (Taped)

GOLF

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: The RSM Classic, Third Round, Sea Island Golf Club (Seaside Course), St. Simons Island, Ga.

9 p.m.

GOLF — CME Group Tour Championship: Third Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla. (Taped)

NBA BASKETBALL

5 p.m.

NBATV — New York at Orlando

8 p.m.

NBATV — Detroit at Milwaukee

NHL HOCKEY

1 p.m.

NHLN — Columbus at Detroit

7 p.m.

NHLN — Edmonton at Florida

SOCCER (MEN’S)

7:30 a.m.

USA — English Premier League: Chelsea at Burnley

10 a.m.

USA — English Premier League: West Ham United at AFC Bournemouth

Noon

CBS — USL Championship: TBD

12:30 p.m.

NBC — English Premier League: Manchester City at Newcastle United

SOCCER (WOMEN’S)

8 p.m.

CBS — NWSL Postseason: TBD, Championship, San Jose, Calif.

_____

Sunday, Nov. 23

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

1 p.m.

ESPN — TBD, Charleston, S.C.

2 p.m.

CBSSN — Virginia vs. Butler, White Sulphur Springs, W.V.

3:30 p.m.

ESPN — TBD, Charleston, S.C.

4 p.m.

ACCN — Howard at Duke

5 p.m.

CBSSN — South Carolina vs. Northwestern, White Sulphur Springs, W.V.

6 p.m.

TRUTV — Bryant at UConn

6:30 p.m.

ESPN2 — TBD, Charleston, S.C.

9 p.m.

ESPN2 — TBD, Charleston, S.C.

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

FS1 — Syracuse vs. Michigan, Uncasville, Conn.

12:30 p.m.

BTN — Miami (Ohio) at Purdue

2:30 p.m.

BTN — George Mason at Maryland

FS1 — UConn vs. Utah, Uncasville, Conn.

6 p.m.

ACCN — UNC-Greensboro at North Carolina

COLLEGE FIELD HOCKEY

1 p.m.

ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Championship

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

Noon

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Savannah, Ga.

1 p.m.

ACCN — Louisville at Clemson

2 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Savannah, Ga.

3 p.m.

ESPN2 — Big East Tournament: TBD, Championship

5 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Savannah, Ga.

7 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Savannah, Ga.

FIGURE SKATING

4 p.m.

NBC — 2025 ISU Grand Prix of Figure Skating: The 2025 Finlandia Trophy, Helsinki

GOLF

1 p.m.

GOLF — PGA Tour: The RSM Classic, Final Round, Sea Island Golf Club (Seaside Course), St. Simons Island, Ga.

1 p.m.

NBC — CME Group Tour Championship: Final Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.

NBA G-LEAGUE BASKETBALL

3 p.m.

NBATV — Tip-Off Tournament: Motor City at Noblesville

NFL FOOTBALL

1 p.m.

CBS — Regional Coverage: Pittsburgh at Chicago, New England at Cincinnati, Indianapolis at Kansas City, N.Y. Jets at Baltimore

FOX — Regional Coverage: N.Y. Giants at Detroit, Minnesota at Green Bay, Seattle at Tennessee

4:05 p.m.

CBS — Regional Coverage: Cleveland at Las Vegas OR Jacksonville at Arizona

4:25 p.m.

FOX — Regional Coverage: Philadelphia at Dallas OR Atlanta at New Orleans

8:20 p.m.

NBC — Tampa Bay at L.A. Rams

PEACOCK — Tampa Bay at L.A. Rams

NHL HOCKEY

1 p.m.

NHLN — Carolina at Buffalo

7 p.m.

NHLN — Colorado at Chicago

SOCCER (MEN’S)

9 a.m.

USA — English Premier League: Aston Villa at Leeds United

3 p.m.

ABC — LaLiga: Real Madrid at Elche CF

WNBA BASKETBALL

6:30 p.m.

ESPN — WNBA Draft Lottery

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

