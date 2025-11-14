Sports on TV for Nov. 17 – 23

Adv15-16
(All times Eastern)
Schedule subject to change and/or blackouts
Monday, Nov. 17
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:30 p.m.
SECN — Florida A&M at Georgia
7 p.m.
ACCN — VCU at NC State
8 p.m.
BTN — SIU-Edwardsville at Wisconsin
8:30 p.m.
SECN — Rice at Tennessee
9 p.m.
ACCN — North Alabama at Clemson
10 p.m.
FS1 — Oregon St. at Oregon
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
ESPNU — LSU at Tulane
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PEACOCK — Milwaukee at Cleveland
NFL FOOTBALL
8:15 p.m.
ESPN — Dallas at Las Vegas
ESPN2 — Dallas at Las Vegas (MNF with Peyton and Eli)
_____
Tuesday, Nov. 18
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:30 p.m.
BTN — American U. at Rutgers
ESPN — Michigan St. vs. Kentucky, New York
7 p.m.
ACCN — Navy at North Carolina
8:30 p.m.
BTN — SE Missouri St. at Iowa
9 p.m.
ACCN — Monmouth at Syracuse
ESPN — Kansas vs. Duke, New York
SECN — Rider at Texas
9:30 p.m.
PEACOCK — Southern U. at Washington
10:30 p.m.
BTN — Sacramento St. at UCLA
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
SECN — Purdue at Kentucky
COLLEGE FOOTBALL
7 p.m.
ESPN2 — TBA
ESPNU — TBA
8:30 p.m.
ESPN — College Football Playoff: Top 25
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — Regional Coverage: Memphis at San Antonio
PEACOCK — Memphis at San Antonio
11 p.m.
NBC — Regional Coverage: Phoenix at Portland
PEACOCK — Phoenix at Portland
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — New Jersey at Tampa Bay
_____
Wednesday, Nov. 19
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6:30 p.m.
BTN — MTSU at Michigan
7 p.m.
CBSSN — Villanova at La Salle
FS1 — Arizona at UConn
7:30 p.m.
TRUTV — Dayton at Marquette
9 p.m.
FS1 — Alabama vs. Illinois, Chicago
SECN — Jackson St. at Auburn
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
ACCN — Coastal Carolina at NC State
7 p.m.
SECN — Winthrop at South Carolina
8 p.m.
ACCN — Morehead St. at Louisville
COLLEGE FOOTBALL
7 p.m.
ESPN2 — TBA
ESPNU — TBA
NBA BASKETBALL
7:10 p.m.
ESPN — Houston at Cleveland
9:35 p.m.
ESPN — New York at Dallas
NHL HOCKEY
7 p.m.
TNT — Edmonton at Washington
9:30 p.m.
TNT — Carolina at Minnesota
TRUTV — Carolina at Minnesota
SOCCER (WOMEN’S)
5:30 p.m.
ESPN2 — 2025 NWSL Awards Show
_____
Thursday, Nov. 20
AUTO RACING
7:25 p.m.
ESPNEWS — Formula 1: Practice, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas
10:55 p.m.
ESPN2 — Formula 1: Practice, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
6 p.m.
BTN — Lindenwood at Indiana
CBSSN — Memphis vs. Purdue, Nassau, Bahamas
7 p.m.
ESPN2 — Pittsburgh at UCF
PEACOCK — New Mexico at Nebraska
TNT — Bucknell at St. John’s
TRUTV — Bucknell at St. John’s
8 p.m.
BTN — W. Michigan at Ohio St.
8:30 p.m.
CBSSN — Wake Forest vs. Texas Tech, Nassau, Bahamas
9 p.m.
TNT — Rider at Houston
TRUTV — Rider at Houston
9:30 p.m.
PEACOCK — Mississippi St. at Kansas St.
10 p.m.
BTN — Troy at Southern Cal
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
ACCN — Longwood at Virginia
ESPNU — Davidson vs. Miami, Lake Buena Vista, Fla.
6:30 p.m.
SECN — Florida St. at Florida
8 p.m.
ACCN — NC Central at Wake Forest
ESPNU — Duke at South Florida
9 p.m.
ESPN2 — Iowa vs. Baylor, Lake Buena Vista, Fla.
COLLEGE FOOTBALL
7:30 p.m.
ESPN — Louisiana-Lafayette at Arkansas St.
GOLF
Noon
GOLF — PGA Tour: The RSM Classic, First Round, Sea Island Golf Club (Seaside Course), St. Simons Island, Ga.
3 p.m.
GOLF — CME Group Tour Championship: First Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBATV — Atlanta at San Antonio
NFL FOOTBALL
8:15 p.m.
PRIME VIDEO — Buffalo at Houston
_____
Friday, Nov. 21
AUTO RACING
7:25 p.m.
ESPNEWS — Formula 1: Practice, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas
10:55 p.m.
ESPN2 — Formula 1: Qualifying, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
1 p.m.
ESPN2 — Utah St. vs. Tulane, Charleston, S.C.
2 p.m.
CBSSN — South Carolina vs. Butler, White Sulphur Springs, W.V.
3:30 p.m.
ESPN2 — Davidson vs. Boston College, Charleston, S.C.
4 p.m.
PEACOCK — Wisconsin vs. BYU, Salt Lake City
5 p.m.
CBSSN — Virginia vs. Northwestern, White Sulphur Springs, W.V.
6:30 p.m.
BTN — Detroit Mercy at Michigan St.
ESPN2 — West Virginia vs. Clemson, Charleston, S.C.
ESPNU — Louisville at Cincinnati
7 p.m.
ACCN — Niagara at Duke
9 p.m.
ACCN — Arkansas St. at SMU
ESPN2 — Georgia vs. Xavier, Charleston, S.C.
10:30 p.m.
BTN — Presbyterian at UCLA
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
5 p.m.
FS2 — Syracuse vs. Utah, Uncasville, Conn.
6 p.m.
ESPN — Southern Cal at Notre Dame
8 p.m.
FOX — Michigan vs. UConn, Uncasville, Conn.
COLLEGE FIELD HOCKEY
Noon
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Semifinal
2:30 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Semifinal
COLLEGE FOOTBALL
8 p.m.
ESPN — Florida St. at NC State
10:30 p.m.
FS1 — Hawaii at UNLV
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
Noon
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Savannah, Ga.
2 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Savannah, Ga.
5 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Savannah, Ga.
7 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Savannah, Ga.
GOLF
Noon
GOLF — PGA Tour: The RSM Classic, Second Round, Sea Island Golf Club (Seaside Course), St. Simons Island, Ga.
3 p.m.
GOLF — CME Group Tour Championship: Second Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PRIME VIDEO — Indiana at Cleveland
9:30 p.m.
PRIME VIDEO — Denver at Houston
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — Minnesota at Pittsburgh
_____
Saturday, Nov. 22
AUTO RACING
10:55 p.m.
ESPN — Formula 1: The Heineken Las Vegas Grand Prix, Las Vegas Strip Circuit, Las Vegas
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
2 p.m.
TRUTV — Cent. Michigan at Marquette
4 p.m.
TRUTV — Providence vs. Penn St., Uncasville, Conn.
5:30 p.m.
PEACOCK — San Francisco vs. Minnesota, Sioux Falls, S.D.
COLLEGE BASKETBALL
2 p.m.
CW — Kentucky at Louisville
COLLEGE CROSS COUNTRY
10 a.m.
ESPNU — NCAA Championship: From Columbia, Mo.
COLLEGE FOOTBALL
Noon
ABC — TBA
ACCN — Delaware at Wake Forest
CBSSN — Tulsa at Army
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
ESPNU — Harvard at Yale
FOX — TBA
FS1 — TBA
12:45 p.m.
SECN — Charlotte at Georgia
3:30 p.m.
ABC — TBA
ACCN — TBA
CBS — TBA
CBSSN — Jacksonville St. at FIU
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
FS1 — TBA
NBC — Syracuse at Notre Dame
PEACOCK — Syracuse at Notre Dame
4 p.m.
ESPNU — TBA
FOX — TBA
4:15 p.m.
SECN — Coastal Carolina at South Carolina
4:30 p.m.
CW — Furman at Clemson
7 p.m.
CBSSN — New Mexico at Air Force
FS1 — TBA
ESPN — TBA
7:30 p.m.
ABC — TBA
ACCN — California at Stanford
ESPN2 — TBA
7:45 p.m.
SECN — W. Kentucky at LSU
8 p.m.
ESPNU — TBA
FOX — TBA
10:30 p.m.
CBSSN — Utah St. at Fresno St.
FS1 — TBA
11 p.m.
ESPNU — Bethune-Cookman at Florida A&M (Taped)
GOLF
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: The RSM Classic, Third Round, Sea Island Golf Club (Seaside Course), St. Simons Island, Ga.
9 p.m.
GOLF — CME Group Tour Championship: Third Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla. (Taped)
NBA BASKETBALL
5 p.m.
NBATV — New York at Orlando
8 p.m.
NBATV — Detroit at Milwaukee
NHL HOCKEY
1 p.m.
NHLN — Columbus at Detroit
7 p.m.
NHLN — Edmonton at Florida
SOCCER (MEN’S)
7:30 a.m.
USA — English Premier League: Chelsea at Burnley
10 a.m.
USA — English Premier League: West Ham United at AFC Bournemouth
Noon
CBS — USL Championship: TBD
12:30 p.m.
NBC — English Premier League: Manchester City at Newcastle United
SOCCER (WOMEN’S)
8 p.m.
CBS — NWSL Postseason: TBD, Championship, San Jose, Calif.
_____
Sunday, Nov. 23
COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)
1 p.m.
ESPN — TBD, Charleston, S.C.
2 p.m.
CBSSN — Virginia vs. Butler, White Sulphur Springs, W.V.
3:30 p.m.
ESPN — TBD, Charleston, S.C.
4 p.m.
ACCN — Howard at Duke
5 p.m.
CBSSN — South Carolina vs. Northwestern, White Sulphur Springs, W.V.
6 p.m.
TRUTV — Bryant at UConn
6:30 p.m.
ESPN2 — TBD, Charleston, S.C.
9 p.m.
ESPN2 — TBD, Charleston, S.C.
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
Noon
FS1 — Syracuse vs. Michigan, Uncasville, Conn.
12:30 p.m.
BTN — Miami (Ohio) at Purdue
2:30 p.m.
BTN — George Mason at Maryland
FS1 — UConn vs. Utah, Uncasville, Conn.
6 p.m.
ACCN — UNC-Greensboro at North Carolina
COLLEGE FIELD HOCKEY
1 p.m.
ESPNU — NCAA Tournament: TBD, Championship
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
Noon
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Savannah, Ga.
1 p.m.
ACCN — Louisville at Clemson
2 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Savannah, Ga.
3 p.m.
ESPN2 — Big East Tournament: TBD, Championship
5 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Savannah, Ga.
7 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, Quarterfinal, Savannah, Ga.
FIGURE SKATING
4 p.m.
NBC — 2025 ISU Grand Prix of Figure Skating: The 2025 Finlandia Trophy, Helsinki
GOLF
1 p.m.
GOLF — PGA Tour: The RSM Classic, Final Round, Sea Island Golf Club (Seaside Course), St. Simons Island, Ga.
1 p.m.
NBC — CME Group Tour Championship: Final Round, Tiburon Golf Club, Naples, Fla.
NBA G-LEAGUE BASKETBALL
3 p.m.
NBATV — Tip-Off Tournament: Motor City at Noblesville
NFL FOOTBALL
1 p.m.
CBS — Regional Coverage: Pittsburgh at Chicago, New England at Cincinnati, Indianapolis at Kansas City, N.Y. Jets at Baltimore
FOX — Regional Coverage: N.Y. Giants at Detroit, Minnesota at Green Bay, Seattle at Tennessee
4:05 p.m.
CBS — Regional Coverage: Cleveland at Las Vegas OR Jacksonville at Arizona
4:25 p.m.
FOX — Regional Coverage: Philadelphia at Dallas OR Atlanta at New Orleans
8:20 p.m.
NBC — Tampa Bay at L.A. Rams
PEACOCK — Tampa Bay at L.A. Rams
NHL HOCKEY
1 p.m.
NHLN — Carolina at Buffalo
7 p.m.
NHLN — Colorado at Chicago
SOCCER (MEN’S)
9 a.m.
USA — English Premier League: Aston Villa at Leeds United
3 p.m.
ABC — LaLiga: Real Madrid at Elche CF
WNBA BASKETBALL
6:30 p.m.
ESPN — WNBA Draft Lottery
_____
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.