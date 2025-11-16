Live Radio
Sports on TV for Monday, Nov. 17

The Associated Press

November 16, 2025, 10:16 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Nov. 17

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

SECN — Florida A&M at Georgia

7 p.m.

ACCN — VCU at NC State

8 p.m.

BTN — SIU-Edwardsville at Wisconsin

8:30 p.m.

SECN — Rice at Tennessee

9 p.m.

ACCN — North Alabama at Clemson

10 p.m.

FS1 — Oregon St. at Oregon

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

ESPNU — LSU at Tulane

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PEACOCK — Milwaukee at Cleveland

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

ABC — Dallas at Las Vegas

ESPN — Dallas at Las Vegas

ESPN2 — Dallas at Las Vegas (MNF with Peyton and Eli)

SOCCER (MEN’S)

11:50 a.m.

FS2 — International Friendly: Finland vs. Andorra, Tampere, Finland

2:30 p.m.

FS2 — 2026 UEFA World Cup Qualifier Group Stage: Germany vs, Slovakia, Group A, Leipzig, Germany

_____

