Sports Betting Line

The Associated Press

November 18, 2025, 11:56 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Buffalo (43½) at HOUSTON

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at KANSAS CITY (49½) Indianapolis
at GREEN BAY (41½) Minnesota
New England (49½) at CINCINNATI
Seattle 12½ 13½ (40½) at TENNESSEE
at DETROIT 10½ (49½) NY Giants
at BALTIMORE 14½ 13½ (44½) NY Jets
at CHICAGO (44½) Pittsburgh
Jacksonville (47½) at ARIZONA
at LAS VEGAS (36½) Cleveland
Philadelphia (47½) at DALLAS
at NEW ORLEANS (39½) Atlanta
at LA RAMS (49½) Tampa Bay

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at SAN FRANCISCO 7 (48½) Carolina

College Football

Wednesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Miami (OH) (39½) at BUFFALO
Central Michigan (49½) at KENT STATE

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at ARKANSAS STATE (54½) Louisiana

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Florida State (61½) at NC STATE
at UNLV (64½) Hawaii

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at OHIO STATE 31½ 31½ (55½) Rutgers
at WAKE FOREST 18½ 17½ (52½) Delaware
at ARMY (45½) Tulsa
Miami (FL) 16½ 17½ (48½) at VIRGINIA TECH
at NORTHWESTERN (40½) Minnesota
at IOWA STATE (54½) Kansas
at OKLAHOMA (42½) Missouri
at SMU (53½) Louisville
at GEORGIA 45½ 43½ (52½) Charlotte
at JAMES MADISON 12½ 13½ (42½) Washington State
Old Dominion 12½ (62½) at GEORGIA SOUTHERN
at ARIZONA (62½) Baylor
at WYOMING (40½) Nevada
at KENNESAW STATE (57½) Missouri State
at TOLEDO 24½ 27½ (47½) Ball State
Marshall (54½) at APPALACHIAN STATE
at UTEP (44½) New Mexico State
at MIDDLE TENNESSEE (53½) Sam Houston
Liberty (45½) at LOUISIANA TECH
UConn (65½) at FLORIDA ATLANTIC
South Florida 19½ 21½ (69½) at UAB
at OREGON (59½) USC
at NOTRE DAME 35½ 35½ (50½) Syracuse
at TEXAS (57½) Arkansas
Duke (51½) at NORTH CAROLINA
at IOWA 15½ 16½ (42½) Michigan State
East Carolina (62½) at UTSA
Jacksonville State (55½) at FLORIDA INTERNATIONAL
at VANDERBILT (53½) Kentucky
Southern Miss (54½) at SOUTH ALABAMA
Tulane (56½) at TEMPLE
at UTAH 17½ 17½ (53½) Kansas State
Michigan 10½ 13½ (45½) at MARYLAND
at TROY 11½ 11½ (51½) Georgia State
at HOUSTON (54½) TCU
at UCF 14½ 14½ (48½) Oklahoma State
at SOUTH CAROLINA 24½ 23½ (50½) Coastal Carolina
at TEXAS STATE 18½ 18½ (57½) UL Monroe
at PENN STATE 10½ (44½) Nebraska
at BOISE STATE 16½ 16½ (44½) Colorado State
New Mexico (56½) at AIR FORCE
at GEORGIA TECH (61½) Pittsburgh
Cal (47½) at STANFORD
North Texas 17½ 18½ (55½) at RICE
Illinois (40½) at WISCONSIN
Tennessee (57½) at FLORIDA
at LSU 22½ 22½ (50½) Western Kentucky
Arizona State (48½) at COLORADO
BYU (54½) at CINCINNATI
at SAN DIEGO STATE 10½ 12½ (49½) San Jose State
Washington 10½ 10½ (51½) at UCLA
at FRESNO STATE (50½) Utah State

NBA

Wednesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Houston (232½) at CLEVELAND
at PHILADELPHIA 1 (234½) Toronto
Charlotte 1 (236½) at INDIANA
at MIAMI (230½) Golden State
Denver 13½ (232½) at NEW ORLEANS
at OKLAHOMA CITY 19 (232½) Sacramento
at MINNESOTA 15½ (237½) Washington
New York (228½) at DALLAS
at PORTLAND OFF (OFF) Chicago

COLLEGE BASKETBALL

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at AIR FORCE Alabama State
at PENN STATE 12½ Harvard
at MICHIGAN 27½ Middle Tennessee
at JACKSONVILLE STATE South Alabama
at CLEVELAND STATE Valparaiso
Howard at STETSON
at TEMPLE Hofstra
at VIRGINIA TECH 25½ Bryant
at UCONN Arizona
Chattanooga 10 at SOUTH CAROLINA STATE
at INDIANA STATE Louisiana Tech
at GEORGE WASHINGTON 23 UMBC
at SOUTH CAROLINA UPSTATE 2 Tennessee Tech
at RICHMOND 12½ VMI
at MARYLAND 19½ Mount St. Mary’s
at OHIO 6 Bethune-Cookman
at NOTRE DAME 28 Bellarmine
at DUQUESNE 11½ Loyola (MD)
Villanova 11½ at LA SALLE
at BOWLING GREEN William & Mary
at SAMFORD FGCU
at WOFFORD North Florida
at TOLEDO Youngstown State
at SAM HOUSTON Wyoming
at WESTERN CAROLINA 1 UNC Asheville
at MERRIMACK Maine
at MARQUETTE Dayton
at OKLAHOMA STATE South Florida
at TCU 24½ UMKC
at UTAH VALLEY UC Irvine
at CREIGHTON 25½ North Dakota
at BRADLEY 20 UMass-Lowell
at BELMONT 13½ Lipscomb
at ILLINOIS Alabama
at AUBURN 31½ Jackson State
at WEBER STATE Campbell
at SAINT MARY’S (CA) 19½ Arkansas State
at WASHINGTON STATE 11½ Southern Utah

National Hockey League (NHL)

Wednesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at WASHINGTON -115 Edmonton -104
at BUFFALO -164 Calgary +136
Carolina -156 at MINNESOTA +130
at ANAHEIM -164 Boston +136

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

