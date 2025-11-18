NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Buffalo 2½ 5½ (43½) at HOUSTON Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Buffalo
|2½
|5½
|(43½)
|at HOUSTON
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at KANSAS CITY
|4½
|3½
|(49½)
|Indianapolis
|at GREEN BAY
|6½
|6½
|(41½)
|Minnesota
|New England
|5½
|7½
|(49½)
|at CINCINNATI
|Seattle
|12½
|13½
|(40½)
|at TENNESSEE
|at DETROIT
|9½
|10½
|(49½)
|NY Giants
|at BALTIMORE
|14½
|13½
|(44½)
|NY Jets
|at CHICAGO
|1½
|2½
|(44½)
|Pittsburgh
|Jacksonville
|1½
|2½
|(47½)
|at ARIZONA
|at LAS VEGAS
|2½
|3½
|(36½)
|Cleveland
|Philadelphia
|3½
|3½
|(47½)
|at DALLAS
|at NEW ORLEANS
|3½
|1½
|(39½)
|Atlanta
|at LA RAMS
|6½
|6½
|(49½)
|Tampa Bay
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at SAN FRANCISCO
|6½
|7
|(48½)
|Carolina
College Football
Wednesday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Miami (OH)
|2½
|1½
|(39½)
|at BUFFALO
|Central Michigan
|7½
|7½
|(49½)
|at KENT STATE
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at ARKANSAS STATE
|3½
|2½
|(54½)
|Louisiana
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Florida State
|3½
|4½
|(61½)
|at NC STATE
|at UNLV
|2½
|2½
|(64½)
|Hawaii
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at OHIO STATE
|31½
|31½
|(55½)
|Rutgers
|at WAKE FOREST
|18½
|17½
|(52½)
|Delaware
|at ARMY
|9½
|9½
|(45½)
|Tulsa
|Miami (FL)
|16½
|17½
|(48½)
|at VIRGINIA TECH
|at NORTHWESTERN
|4½
|3½
|(40½)
|Minnesota
|at IOWA STATE
|3½
|4½
|(54½)
|Kansas
|at OKLAHOMA
|7½
|7½
|(42½)
|Missouri
|at SMU
|4½
|2½
|(53½)
|Louisville
|at GEORGIA
|45½
|43½
|(52½)
|Charlotte
|at JAMES MADISON
|12½
|13½
|(42½)
|Washington State
|Old Dominion
|9½
|12½
|(62½)
|at GEORGIA SOUTHERN
|at ARIZONA
|4½
|6½
|(62½)
|Baylor
|at WYOMING
|8½
|6½
|(40½)
|Nevada
|at KENNESAW STATE
|5½
|6½
|(57½)
|Missouri State
|at TOLEDO
|24½
|27½
|(47½)
|Ball State
|Marshall
|3½
|4½
|(54½)
|at APPALACHIAN STATE
|at UTEP
|3½
|3½
|(44½)
|New Mexico State
|at MIDDLE TENNESSEE
|5½
|6½
|(53½)
|Sam Houston
|Liberty
|1½
|1½
|(45½)
|at LOUISIANA TECH
|UConn
|7½
|7½
|(65½)
|at FLORIDA ATLANTIC
|South Florida
|19½
|21½
|(69½)
|at UAB
|at OREGON
|7½
|9½
|(59½)
|USC
|at NOTRE DAME
|35½
|35½
|(50½)
|Syracuse
|at TEXAS
|9½
|8½
|(57½)
|Arkansas
|Duke
|7½
|6½
|(51½)
|at NORTH CAROLINA
|at IOWA
|15½
|16½
|(42½)
|Michigan State
|East Carolina
|4½
|2½
|(62½)
|at UTSA
|Jacksonville State
|1½
|1½
|(55½)
|at FLORIDA INTERNATIONAL
|at VANDERBILT
|9½
|9½
|(53½)
|Kentucky
|Southern Miss
|2½
|2½
|(54½)
|at SOUTH ALABAMA
|Tulane
|7½
|7½
|(56½)
|at TEMPLE
|at UTAH
|17½
|17½
|(53½)
|Kansas State
|Michigan
|10½
|13½
|(45½)
|at MARYLAND
|at TROY
|11½
|11½
|(51½)
|Georgia State
|at HOUSTON
|2½
|1½
|(54½)
|TCU
|at UCF
|14½
|14½
|(48½)
|Oklahoma State
|at SOUTH CAROLINA
|24½
|23½
|(50½)
|Coastal Carolina
|at TEXAS STATE
|18½
|18½
|(57½)
|UL Monroe
|at PENN STATE
|10½
|9½
|(44½)
|Nebraska
|at BOISE STATE
|16½
|16½
|(44½)
|Colorado State
|New Mexico
|1½
|3½
|(56½)
|at AIR FORCE
|at GEORGIA TECH
|2½
|2½
|(61½)
|Pittsburgh
|Cal
|5½
|3½
|(47½)
|at STANFORD
|North Texas
|17½
|18½
|(55½)
|at RICE
|Illinois
|8½
|8½
|(40½)
|at WISCONSIN
|Tennessee
|3½
|3½
|(57½)
|at FLORIDA
|at LSU
|22½
|22½
|(50½)
|Western Kentucky
|Arizona State
|9½
|6½
|(48½)
|at COLORADO
|BYU
|2½
|2½
|(54½)
|at CINCINNATI
|at SAN DIEGO STATE
|10½
|12½
|(49½)
|San Jose State
|Washington
|10½
|10½
|(51½)
|at UCLA
|at FRESNO STATE
|2½
|2½
|(50½)
|Utah State
NBA
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|Houston
|1½
|(232½)
|at CLEVELAND
|at PHILADELPHIA
|1
|(234½)
|Toronto
|Charlotte
|1
|(236½)
|at INDIANA
|at MIAMI
|5½
|(230½)
|Golden State
|Denver
|13½
|(232½)
|at NEW ORLEANS
|at OKLAHOMA CITY
|19
|(232½)
|Sacramento
|at MINNESOTA
|15½
|(237½)
|Washington
|New York
|4½
|(228½)
|at DALLAS
|at PORTLAND
|OFF
|(OFF)
|Chicago
COLLEGE BASKETBALL
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at AIR FORCE
|1½
|Alabama State
|at PENN STATE
|12½
|Harvard
|at MICHIGAN
|27½
|Middle Tennessee
|at JACKSONVILLE STATE
|2½
|South Alabama
|at CLEVELAND STATE
|2½
|Valparaiso
|Howard
|2½
|at STETSON
|at TEMPLE
|5½
|Hofstra
|at VIRGINIA TECH
|25½
|Bryant
|at UCONN
|5½
|Arizona
|Chattanooga
|10
|at SOUTH CAROLINA STATE
|at INDIANA STATE
|3½
|Louisiana Tech
|at GEORGE WASHINGTON
|23
|UMBC
|at SOUTH CAROLINA UPSTATE
|2
|Tennessee Tech
|at RICHMOND
|12½
|VMI
|at MARYLAND
|19½
|Mount St. Mary’s
|at OHIO
|6
|Bethune-Cookman
|at NOTRE DAME
|28
|Bellarmine
|at DUQUESNE
|11½
|Loyola (MD)
|Villanova
|11½
|at LA SALLE
|at BOWLING GREEN
|6½
|William & Mary
|at SAMFORD
|3½
|FGCU
|at WOFFORD
|8½
|North Florida
|at TOLEDO
|1½
|Youngstown State
|at SAM HOUSTON
|2½
|Wyoming
|at WESTERN CAROLINA
|1
|UNC Asheville
|at MERRIMACK
|5½
|Maine
|at MARQUETTE
|5½
|Dayton
|at OKLAHOMA STATE
|4½
|South Florida
|at TCU
|24½
|UMKC
|at UTAH VALLEY
|1½
|UC Irvine
|at CREIGHTON
|25½
|North Dakota
|at BRADLEY
|20
|UMass-Lowell
|at BELMONT
|13½
|Lipscomb
|at ILLINOIS
|3½
|Alabama
|at AUBURN
|31½
|Jackson State
|at WEBER STATE
|3½
|Campbell
|at SAINT MARY’S (CA)
|19½
|Arkansas State
|at WASHINGTON STATE
|11½
|Southern Utah
National Hockey League (NHL)
Wednesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at WASHINGTON
|-115
|Edmonton
|-104
|at BUFFALO
|-164
|Calgary
|+136
|Carolina
|-156
|at MINNESOTA
|+130
|at ANAHEIM
|-164
|Boston
|+136
