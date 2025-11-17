NFL Thursday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Buffalo 2½ 5½ (43½) at HOUSTON Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at…
NFL
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Buffalo
|2½
|5½
|(43½)
|at HOUSTON
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at GREEN BAY
|6½
|6½
|(41½)
|Minnesota
|at KANSAS CITY
|4½
|3½
|(49½)
|Indianapolis
|New England
|5½
|7½
|(48½)
|at CINCINNATI
|Seattle
|12½
|13½
|(40½)
|at TENNESSEE
|at DETROIT
|9½
|10½
|(49½)
|NY Giants
|at BALTIMORE
|14½
|13½
|(44½)
|NY Jets
|at CHICAGO
|1½
|3
|(44½)
|Pittsburgh
|Jacksonville
|1½
|2½
|(47½)
|at ARIZONA
|at LAS VEGAS
|2½
|3
|(37½)
|Cleveland
|Philadelphia
|3½
|4½
|(49½)
|at DALLAS
|at NEW ORLEANS
|3½
|1½
|(38½)
|Atlanta
|at LA RAMS
|6½
|6½
|(49½)
|Tampa Bay
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at SAN FRANCISCO
|6½
|6½
|(47½)
|Carolina
College Football
Tuesday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at BOWLING GREEN
|5½
|3½
|(46½)
|Akron
|at OHIO
|26½
|33½
|(51½)
|UMass
|Western Michigan
|8½
|6½
|(38½)
|at NORTHERN ILLINOIS
Wednesday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Central Michigan
|7½
|9½
|(47½)
|at KENT STATE
|Miami (OH)
|2½
|1½
|(39½)
|at BUFFALO
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at ARKANSAS STATE
|3½
|2½
|(53½)
|Louisiana
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Florida State
|3½
|4½
|(61½)
|at NC STATE
|at UNLV
|2½
|2½
|(64½)
|Hawaii
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at OHIO STATE
|31½
|31½
|(55½)
|Rutgers
|at ARMY
|9½
|9½
|(46½)
|Tulsa
|at NORTHWESTERN
|4½
|3½
|(40½)
|Minnesota
|at IOWA STATE
|3½
|4½
|(55½)
|Kansas
|at OKLAHOMA
|7½
|7½
|(42½)
|Missouri
|Miami (FL)
|16½
|17½
|(48½)
|at VIRGINIA TECH
|at WAKE FOREST
|18½
|17½
|(52½)
|Delaware
|at SMU
|4½
|2½
|(53½)
|Louisville
|at GEORGIA
|45½
|44½
|(53½)
|Charlotte
|at ARIZONA
|4½
|6½
|(62½)
|Baylor
|Old Dominion
|9½
|12½
|(63½)
|at GEORGIA SOUTHERN
|at JAMES MADISON
|12½
|13½
|(42½)
|Washington State
|at KENNESAW STATE
|5½
|6½
|(57½)
|Missouri State
|at TOLEDO
|24½
|27½
|(47½)
|Ball State
|at WYOMING
|8½
|6½
|(41½)
|Nevada
|Marshall
|3½
|4½
|(54½)
|at APPALACHIAN STATE
|South Florida
|19½
|21½
|(69½)
|at UAB
|Liberty
|1½
|1½
|(45½)
|at LOUISIANA TECH
|UConn
|7½
|7½
|(65½)
|at FLORIDA ATLANTIC
|at UTEP
|3½
|3½
|(45½)
|New Mexico State
|at MIDDLE TENNESSEE
|5½
|6½
|(53½)
|Sam Houston
|at VANDERBILT
|9½
|9½
|(53½)
|Kentucky
|at IOWA
|15½
|16½
|(42½)
|Michigan State
|East Carolina
|4½
|2½
|(62½)
|at UTSA
|Southern Miss
|2½
|2½
|(54½)
|at SOUTH ALABAMA
|Jacksonville State
|1½
|1½
|(55½)
|at FLORIDA INTERNATIONAL
|at OREGON
|7½
|10½
|(58½)
|USC
|Duke
|7½
|6½
|(51½)
|at NORTH CAROLINA
|at NOTRE DAME
|35½
|35½
|(51½)
|Syracuse
|at TEXAS
|9½
|9½
|(57½)
|Arkansas
|Tulane
|7½
|7½
|(56½)
|at TEMPLE
|at UTAH
|17½
|16½
|(53½)
|Kansas State
|at UCF
|14½
|14½
|(48½)
|Oklahoma State
|at HOUSTON
|2½
|1½
|(54½)
|TCU
|Michigan
|10½
|13½
|(45½)
|at MARYLAND
|at TROY
|11½
|11½
|(51½)
|Georgia State
|at SOUTH CAROLINA
|24½
|23½
|(51½)
|Coastal Carolina
|at TEXAS STATE
|18½
|18½
|(57½)
|UL Monroe
|at BOISE STATE
|16½
|16½
|(44½)
|Colorado State
|New Mexico
|1½
|3½
|(56½)
|at AIR FORCE
|at PENN STATE
|10½
|9½
|(44½)
|Nebraska
|at GEORGIA TECH
|2½
|2½
|(61½)
|Pittsburgh
|Illinois
|8½
|8½
|(42½)
|at WISCONSIN
|Tennessee
|3½
|3½
|(57½)
|at FLORIDA
|North Texas
|17½
|17½
|(55½)
|at RICE
|Cal
|5½
|3½
|(47½)
|at STANFORD
|at LSU
|22½
|22½
|(50½)
|Western Kentucky
|Arizona State
|9½
|7½
|(48½)
|at COLORADO
|BYU
|2½
|2½
|(53½)
|at CINCINNATI
|at FRESNO STATE
|2½
|2½
|(50½)
|Utah State
|at SAN DIEGO STATE
|10½
|11½
|(49½)
|San Jose State
|Washington
|10½
|10½
|(52½)
|at UCLA
NBA
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|Golden State
|3½
|(223½)
|at ORLANDO
|Detroit
|1½
|(229½)
|at ATLANTA
|Boston
|10½
|(224½)
|at BROOKLYN
|at SAN ANTONIO
|5½
|(232½)
|Memphis
|at LA LAKERS
|12½
|(237½)
|Utah
|Phoenix
|1
|(237½)
|at PORTLAND
COLLEGE BASKETBALL
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|Vermont
|2½
|at BUFFALO
|at RUTGERS
|15½
|American
|at KENTUCKY
|5½
|Michigan State
|at DELAWARE
|5
|Saint Peter’s
|IU Indianapolis
|2½
|at CHARLESTON SOUTHERN
|Eastern Michigan
|1½
|at DETROIT MERCY
|at COLUMBIA
|6½
|Boston University
|at BROWN
|3½
|Holy Cross
|at LONGWOOD
|16½
|Maryland-Eastern Shore
|at IONA
|4
|Princeton
|at SOUTH CAROLINA
|10½
|Radford
|at GEORGE MASON
|13½
|Jacksonville
|N.C. A&T
|1½
|at MORGAN STATE
|at FLORIDA STATE
|22½
|UT Martin
|at PROVIDENCE
|27½
|New Hampshire
|at BOSTON COLLEGE
|12½
|Hampton
|at NORTH CAROLINA
|23½
|Navy
|at LEHIGH
|9½
|Saint Francis (PA)
|at XAVIER
|9½
|Old Dominion
|at DREXEL
|9½
|NJIT
|Towson
|2½
|at JAMES MADISON
|at SETON HALL
|23½
|New Haven
|at KENT STATE
|9½
|Eastern Kentucky
|at UNC WILMINGTON
|6
|East Carolina
|at GEORGIA TECH
|11½
|Georgia Southern
|at CORNELL
|15½
|Army
|at MURRAY STATE
|14½
|Little Rock
|at TEXAS STATE
|1½
|Abilene Christian
|at LSU
|29½
|Alcorn State
|at TEXAS A&M
|17½
|Montana
|at DEPAUL
|21½
|Gardner-Webb
|at SMU
|36½
|UAPB
|at ARKANSAS
|19½
|Winthrop
|at NORTHERN IOWA
|20½
|Northern Illinois
|at YALE
|8½
|Rhode Island
|at MINNESOTA
|25½
|Chicago State
|at OLE MISS
|21½
|Austin Peay
|at EVANSVILLE
|2½
|UT Arlington
|at IOWA
|25
|Southeast Missouri State
|at UTAH
|13½
|Purdue Fort Wayne
|at BOISE STATE
|9½
|Wichita State
|at DUKE
|10½
|Kansas
|at PEPPERDINE
|3½
|New Orleans
|at TEXAS
|30½
|Rider
|at SYRACUSE
|21½
|Monmouth
|SFA
|2½
|at FRESNO STATE
|at WASHINGTON
|20½
|Southern
|at CAL
|19½
|Presbyterian
|at CAL BAPTIST
|11½
|UC Riverside
|at NEVADA
|12½
|UC Davis
|at STANFORD
|20½
|Louisiana
|at SAN DIEGO STATE
|15½
|Troy
|at SANTA CLARA
|17½
|Idaho State
|at SAN FRANCISCO
|19½
|Northwestern State
|at UCLA
|28½
|Sacramento State
National Hockey League (NHL)
Tuesday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at DETROIT
|-170
|Seattle
|+140
|at TORONTO
|-132
|St. Louis
|+110
|at TAMPA BAY
|-170
|New Jersey
|+140
|at DALLAS
|-162
|N.Y Islanders
|+136
|at WINNIPEG
|-196
|Columbus
|+162
|at CHICAGO
|OFF
|Calgary
|OFF
|at VEGAS
|-146
|N.Y Rangers
|+122
|Utah
|-140
|at SAN JOSE
|+116
