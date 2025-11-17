Live Radio
Home » Sports » Sports Betting Line

Sports Betting Line

The Associated Press

November 17, 2025, 11:57 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Buffalo (43½) at HOUSTON

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at GREEN BAY (41½) Minnesota
at KANSAS CITY (49½) Indianapolis
New England (48½) at CINCINNATI
Seattle 12½ 13½ (40½) at TENNESSEE
at DETROIT 10½ (49½) NY Giants
at BALTIMORE 14½ 13½ (44½) NY Jets
at CHICAGO 3 (44½) Pittsburgh
Jacksonville (47½) at ARIZONA
at LAS VEGAS 3 (37½) Cleveland
Philadelphia (49½) at DALLAS
at NEW ORLEANS (38½) Atlanta
at LA RAMS (49½) Tampa Bay

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at SAN FRANCISCO (47½) Carolina

College Football

Tuesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at BOWLING GREEN (46½) Akron
at OHIO 26½ 33½ (51½) UMass
Western Michigan (38½) at NORTHERN ILLINOIS

Wednesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Central Michigan (47½) at KENT STATE
Miami (OH) (39½) at BUFFALO

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at ARKANSAS STATE (53½) Louisiana

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Florida State (61½) at NC STATE
at UNLV (64½) Hawaii

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at OHIO STATE 31½ 31½ (55½) Rutgers
at ARMY (46½) Tulsa
at NORTHWESTERN (40½) Minnesota
at IOWA STATE (55½) Kansas
at OKLAHOMA (42½) Missouri
Miami (FL) 16½ 17½ (48½) at VIRGINIA TECH
at WAKE FOREST 18½ 17½ (52½) Delaware
at SMU (53½) Louisville
at GEORGIA 45½ 44½ (53½) Charlotte
at ARIZONA (62½) Baylor
Old Dominion 12½ (63½) at GEORGIA SOUTHERN
at JAMES MADISON 12½ 13½ (42½) Washington State
at KENNESAW STATE (57½) Missouri State
at TOLEDO 24½ 27½ (47½) Ball State
at WYOMING (41½) Nevada
Marshall (54½) at APPALACHIAN STATE
South Florida 19½ 21½ (69½) at UAB
Liberty (45½) at LOUISIANA TECH
UConn (65½) at FLORIDA ATLANTIC
at UTEP (45½) New Mexico State
at MIDDLE TENNESSEE (53½) Sam Houston
at VANDERBILT (53½) Kentucky
at IOWA 15½ 16½ (42½) Michigan State
East Carolina (62½) at UTSA
Southern Miss (54½) at SOUTH ALABAMA
Jacksonville State (55½) at FLORIDA INTERNATIONAL
at OREGON 10½ (58½) USC
Duke (51½) at NORTH CAROLINA
at NOTRE DAME 35½ 35½ (51½) Syracuse
at TEXAS (57½) Arkansas
Tulane (56½) at TEMPLE
at UTAH 17½ 16½ (53½) Kansas State
at UCF 14½ 14½ (48½) Oklahoma State
at HOUSTON (54½) TCU
Michigan 10½ 13½ (45½) at MARYLAND
at TROY 11½ 11½ (51½) Georgia State
at SOUTH CAROLINA 24½ 23½ (51½) Coastal Carolina
at TEXAS STATE 18½ 18½ (57½) UL Monroe
at BOISE STATE 16½ 16½ (44½) Colorado State
New Mexico (56½) at AIR FORCE
at PENN STATE 10½ (44½) Nebraska
at GEORGIA TECH (61½) Pittsburgh
Illinois (42½) at WISCONSIN
Tennessee (57½) at FLORIDA
North Texas 17½ 17½ (55½) at RICE
Cal (47½) at STANFORD
at LSU 22½ 22½ (50½) Western Kentucky
Arizona State (48½) at COLORADO
BYU (53½) at CINCINNATI
at FRESNO STATE (50½) Utah State
at SAN DIEGO STATE 10½ 11½ (49½) San Jose State
Washington 10½ 10½ (52½) at UCLA

NBA

Tuesday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Golden State (223½) at ORLANDO
Detroit (229½) at ATLANTA
Boston 10½ (224½) at BROOKLYN
at SAN ANTONIO (232½) Memphis
at LA LAKERS 12½ (237½) Utah
Phoenix 1 (237½) at PORTLAND

COLLEGE BASKETBALL

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG
Vermont at BUFFALO
at RUTGERS 15½ American
at KENTUCKY Michigan State
at DELAWARE 5 Saint Peter’s
IU Indianapolis at CHARLESTON SOUTHERN
Eastern Michigan at DETROIT MERCY
at COLUMBIA Boston University
at BROWN Holy Cross
at LONGWOOD 16½ Maryland-Eastern Shore
at IONA 4 Princeton
at SOUTH CAROLINA 10½ Radford
at GEORGE MASON 13½ Jacksonville
N.C. A&T at MORGAN STATE
at FLORIDA STATE 22½ UT Martin
at PROVIDENCE 27½ New Hampshire
at BOSTON COLLEGE 12½ Hampton
at NORTH CAROLINA 23½ Navy
at LEHIGH Saint Francis (PA)
at XAVIER Old Dominion
at DREXEL NJIT
Towson at JAMES MADISON
at SETON HALL 23½ New Haven
at KENT STATE Eastern Kentucky
at UNC WILMINGTON 6 East Carolina
at GEORGIA TECH 11½ Georgia Southern
at CORNELL 15½ Army
at MURRAY STATE 14½ Little Rock
at TEXAS STATE Abilene Christian
at LSU 29½ Alcorn State
at TEXAS A&M 17½ Montana
at DEPAUL 21½ Gardner-Webb
at SMU 36½ UAPB
at ARKANSAS 19½ Winthrop
at NORTHERN IOWA 20½ Northern Illinois
at YALE Rhode Island
at MINNESOTA 25½ Chicago State
at OLE MISS 21½ Austin Peay
at EVANSVILLE UT Arlington
at IOWA 25 Southeast Missouri State
at UTAH 13½ Purdue Fort Wayne
at BOISE STATE Wichita State
at DUKE 10½ Kansas
at PEPPERDINE New Orleans
at TEXAS 30½ Rider
at SYRACUSE 21½ Monmouth
SFA at FRESNO STATE
at WASHINGTON 20½ Southern
at CAL 19½ Presbyterian
at CAL BAPTIST 11½ UC Riverside
at NEVADA 12½ UC Davis
at STANFORD 20½ Louisiana
at SAN DIEGO STATE 15½ Troy
at SANTA CLARA 17½ Idaho State
at SAN FRANCISCO 19½ Northwestern State
at UCLA 28½ Sacramento State

National Hockey League (NHL)

Tuesday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at DETROIT -170 Seattle +140
at TORONTO -132 St. Louis +110
at TAMPA BAY -170 New Jersey +140
at DALLAS -162 N.Y Islanders +136
at WINNIPEG -196 Columbus +162
at CHICAGO OFF Calgary OFF
at VEGAS -146 N.Y Rangers +122
Utah -140 at SAN JOSE +116

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up