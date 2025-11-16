NFL Monday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG Dallas 3½ 3½ (49½) at LAS VEGAS College Football Tuesday FAVORITE OPEN TODAY…
NFL
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Dallas
|3½
|3½
|(49½)
|at LAS VEGAS
College Football
Tuesday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at OHIO
|26½
|32½
|(51½)
|UMass
|Western Michigan
|8½
|6½
|(38½)
|at NORTHERN ILLINOIS
|at BOWLING GREEN
|5½
|3½
|(47½)
|Akron
Wednesday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at BUFFALO
|2½
|2½
|(39½)
|Miami (OH)
|Central Michigan
|7½
|7½
|(47½)
|at KENT STATE
Thursday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at ARKANSAS STATE
|3½
|3½
|(54½)
|Louisiana
Friday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|Florida State
|3½
|4½
|(61½)
|at NC STATE
|at UNLV
|2½
|2½
|(64½)
|Hawaii
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at NORTHWESTERN
|4½
|5½
|(41½)
|Minnesota
|at OKLAHOMA
|7½
|8½
|(42½)
|Missouri
|Miami (FL)
|16½
|16½
|(48½)
|at VIRGINIA TECH
|at ARMY
|9½
|10½
|(46½)
|Tulsa
|at SMU
|4½
|3½
|(53½)
|Louisville
|at OHIO STATE
|31½
|32½
|(56½)
|Rutgers
|at WAKE FOREST
|18½
|18½
|(53½)
|Delaware
|at GEORGIA
|45½
|44½
|(55½)
|Charlotte
|Old Dominion
|9½
|9½
|(63½)
|at GEORGIA SOUTHERN
|at KENNESAW STATE
|5½
|5½
|(57½)
|Missouri State
|at WYOMING
|8½
|6½
|(41½)
|Nevada
|at TOLEDO
|24½
|26½
|(47½)
|Ball State
|Marshall
|3½
|3½
|(54½)
|at APPALACHIAN STATE
|South Florida
|19½
|21½
|(69½)
|at UAB
|at UTEP
|3½
|3½
|(45½)
|New Mexico State
|at LOUISIANA TECH
|1½
|1½
|(45½)
|Liberty
|UConn
|7½
|7½
|(66½)
|at FLORIDA ATLANTIC
|at MIDDLE TENNESSEE
|5½
|6½
|(53½)
|Sam Houston
|Duke
|7½
|6½
|(51½)
|at NORTH CAROLINA
|at NOTRE DAME
|35½
|35½
|(51½)
|Syracuse
|at TEXAS
|9½
|9½
|(55½)
|Arkansas
|East Carolina
|4½
|3½
|(61½)
|at UTSA
|at IOWA
|15½
|16½
|(42½)
|Michigan State
|at FLORIDA INTERNATIONAL
|1½
|1½
|(55½)
|Jacksonville State
|Southern Miss
|2½
|2½
|(55½)
|at SOUTH ALABAMA
|at OREGON
|7½
|8½
|(59½)
|USC
|at VANDERBILT
|9½
|9½
|(53½)
|Kentucky
|Tulane
|7½
|7½
|(54½)
|at TEMPLE
|at UTAH
|17½
|17½
|(53½)
|Kansas State
|Michigan
|10½
|13½
|(45½)
|at MARYLAND
|at UCF
|14½
|13½
|(48½)
|Oklahoma State
|at TROY
|11½
|11½
|(51½)
|Georgia State
|at SOUTH CAROLINA
|24½
|23½
|(53½)
|Coastal Carolina
|at TEXAS STATE
|18½
|18½
|(55½)
|UL Monroe
|at PENN STATE
|10½
|9½
|(44½)
|Nebraska
|New Mexico
|1½
|1½
|(58½)
|at AIR FORCE
|at GEORGIA TECH
|2½
|2½
|(61½)
|Pittsburgh
|Cal
|5½
|2½
|(49½)
|at STANFORD
|Tennessee
|3½
|3½
|(57½)
|at FLORIDA
|Illinois
|8½
|9½
|(42½)
|at WISCONSIN
|North Texas
|17½
|17½
|(55½)
|at RICE
|at LSU
|22½
|22½
|(51½)
|Western Kentucky
|Arizona State
|9½
|8½
|(48½)
|at COLORADO
|at FRESNO STATE
|2½
|2½
|(51½)
|Utah State
|Washington
|10½
|10½
|(52½)
|at UCLA
|at SAN DIEGO STATE
|10½
|11½
|(49½)
|San Jose State
NBA
Monday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|at DETROIT
|8½
|(228½)
|Indiana
|at PHILADELPHIA
|5½
|(221½)
|LA Clippers
|at CLEVELAND
|6½
|(236½)
|Milwaukee
|at TORONTO
|7½
|(239½)
|Charlotte
|at MIAMI
|2
|(242½)
|New York
|at MINNESOTA
|13
|(228½)
|Dallas
|Oklahoma City
|17½
|(226½)
|at NEW ORLEANS
|at DENVER
|11
|(242½)
|Chicago
COLLEGE BASKETBALL
Monday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at GEORGIA
|37½
|Florida A&M
|Saint Joseph’s (PA)
|5½
|at PENNSYLVANIA
|at UCF
|14½
|Oakland
|at TENNESSEE TECH
|2½
|West Georgia
|at NC STATE
|12½
|VCU
|at PITTSBURGH
|15½
|Bucknell
|at WEST VIRGINIA
|23½
|Lafayette
|at CHARLESTON (SC)
|5½
|Drake
|Niagara
|1
|at LE MOYNE
|at KANSAS STATE
|13½
|Tulsa
|Southern Illinois
|1½
|at NORTH DAKOTA STATE
|at IOWA STATE
|38½
|Stonehill
|at WISCONSIN
|25½
|SIU-Edwardsville
|at TENNESSEE
|26½
|Rice
|at CLEMSON
|24½
|North Alabama
|at COLORADO
|19½
|Alabama State
|at ARIZONA STATE
|18½
|Georgia State
|at GONZAGA
|35½
|Southern Utah
|at UCSB
|3½
|Loyola Marymount
|at OREGON
|12½
|Oregon State
|at PORTLAND STATE
|6½
|CSU Bakersfield
National Hockey League (NHL)
Monday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at WASHINGTON
|-137
|Los Angeles
|+114
|at FLORIDA
|-310
|Vancouver
|+245
|Edmonton
|-164
|at BUFFALO
|+136
|Carolina
|-188
|at BOSTON
|+155
|at COLUMBUS
|-125
|Montreal
|+104
|at ANAHEIM
|OFF
|Utah
|OFF
For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook
Copyright
© 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.