Sports Betting Line

The Associated Press

November 16, 2025, 9:11 PM

NFL

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Dallas (49½) at LAS VEGAS

College Football

Tuesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at OHIO 26½ 32½ (51½) UMass
Western Michigan (38½) at NORTHERN ILLINOIS
at BOWLING GREEN (47½) Akron

Wednesday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at BUFFALO (39½) Miami (OH)
Central Michigan (47½) at KENT STATE

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at ARKANSAS STATE (54½) Louisiana

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Florida State (61½) at NC STATE
at UNLV (64½) Hawaii

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at NORTHWESTERN (41½) Minnesota
at OKLAHOMA (42½) Missouri
Miami (FL) 16½ 16½ (48½) at VIRGINIA TECH
at ARMY 10½ (46½) Tulsa
at SMU (53½) Louisville
at OHIO STATE 31½ 32½ (56½) Rutgers
at WAKE FOREST 18½ 18½ (53½) Delaware
at GEORGIA 45½ 44½ (55½) Charlotte
Old Dominion (63½) at GEORGIA SOUTHERN
at KENNESAW STATE (57½) Missouri State
at WYOMING (41½) Nevada
at TOLEDO 24½ 26½ (47½) Ball State
Marshall (54½) at APPALACHIAN STATE
South Florida 19½ 21½ (69½) at UAB
at UTEP (45½) New Mexico State
at LOUISIANA TECH (45½) Liberty
UConn (66½) at FLORIDA ATLANTIC
at MIDDLE TENNESSEE (53½) Sam Houston
Duke (51½) at NORTH CAROLINA
at NOTRE DAME 35½ 35½ (51½) Syracuse
at TEXAS (55½) Arkansas
East Carolina (61½) at UTSA
at IOWA 15½ 16½ (42½) Michigan State
at FLORIDA INTERNATIONAL (55½) Jacksonville State
Southern Miss (55½) at SOUTH ALABAMA
at OREGON (59½) USC
at VANDERBILT (53½) Kentucky
Tulane (54½) at TEMPLE
at UTAH 17½ 17½ (53½) Kansas State
Michigan 10½ 13½ (45½) at MARYLAND
at UCF 14½ 13½ (48½) Oklahoma State
at TROY 11½ 11½ (51½) Georgia State
at SOUTH CAROLINA 24½ 23½ (53½) Coastal Carolina
at TEXAS STATE 18½ 18½ (55½) UL Monroe
at PENN STATE 10½ (44½) Nebraska
New Mexico (58½) at AIR FORCE
at GEORGIA TECH (61½) Pittsburgh
Cal (49½) at STANFORD
Tennessee (57½) at FLORIDA
Illinois (42½) at WISCONSIN
North Texas 17½ 17½ (55½) at RICE
at LSU 22½ 22½ (51½) Western Kentucky
Arizona State (48½) at COLORADO
at FRESNO STATE (51½) Utah State
Washington 10½ 10½ (52½) at UCLA
at SAN DIEGO STATE 10½ 11½ (49½) San Jose State

NBA

Monday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
at DETROIT (228½) Indiana
at PHILADELPHIA (221½) LA Clippers
at CLEVELAND (236½) Milwaukee
at TORONTO (239½) Charlotte
at MIAMI 2 (242½) New York
at MINNESOTA 13 (228½) Dallas
Oklahoma City 17½ (226½) at NEW ORLEANS
at DENVER 11 (242½) Chicago

COLLEGE BASKETBALL

Monday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at GEORGIA 37½ Florida A&M
Saint Joseph’s (PA) at PENNSYLVANIA
at UCF 14½ Oakland
at TENNESSEE TECH West Georgia
at NC STATE 12½ VCU
at PITTSBURGH 15½ Bucknell
at WEST VIRGINIA 23½ Lafayette
at CHARLESTON (SC) Drake
Niagara 1 at LE MOYNE
at KANSAS STATE 13½ Tulsa
Southern Illinois at NORTH DAKOTA STATE
at IOWA STATE 38½ Stonehill
at WISCONSIN 25½ SIU-Edwardsville
at TENNESSEE 26½ Rice
at CLEMSON 24½ North Alabama
at COLORADO 19½ Alabama State
at ARIZONA STATE 18½ Georgia State
at GONZAGA 35½ Southern Utah
at UCSB Loyola Marymount
at OREGON 12½ Oregon State
at PORTLAND STATE CSU Bakersfield

National Hockey League (NHL)

Monday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at WASHINGTON -137 Los Angeles +114
at FLORIDA -310 Vancouver +245
Edmonton -164 at BUFFALO +136
Carolina -188 at BOSTON +155
at COLUMBUS -125 Montreal +104
at ANAHEIM OFF Utah OFF

Sports
