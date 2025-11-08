Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

November 8, 2025, 5:56 PM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at INDIANAPOLIS (48½) Atlanta
Baltimore (48½) at MINNESOTA
at TAMPA BAY (48½) New England
Jacksonville 3 (37½) at HOUSTON
at CAROLINA (38½) New Orleans
at CHICAGO 3 (46½) NY Giants
Buffalo (49½) at MIAMI
Cleveland (37½) at NY JETS
at SEATTLE 7 (44½) Arizona
LA Rams (49½) at SAN FRANCISCO
Detroit (48½) at WASHINGTON
at LA CHARGERS (44½) Pittsburgh

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at GREEN BAY 3 (44½) Philadelphia

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at SAN JOSE STATE (67½) Air Force
at VIRGINIA (47½) Wake Forest
at CLEMSON (56½) Florida State
at LOUISVILLE 20½ 18½ (48½) Cal
at ALABAMA 10½ (49½) LSU
at NOTRE DAME 25½ 27½ (55½) Navy
at UTAH STATE 11½ (52½) Nevada
Florida (44½) at KENTUCKY
at UCLA (45½) Nebraska
UNLV (61½) at COLORADO STATE
at OREGON STATE 18½ 20½ (52½) Sam Houston
San Diego State (48½) at HAWAII

NBA

Sunday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Houston 3 (231½) at MILWAUKEE
at ORLANDO 4 (227½) Boston
at MEMPHIS OFF (OFF) Oklahoma City
at NEW YORK OFF (OFF) Brooklyn
at PHILADELPHIA OFF (OFF) Detroit
at GOLDEN STATE OFF (OFF) Indiana
at SACRAMENTO OFF (OFF) Minnesota

COLLEGE BASKETBALL

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG
at HARVARD 13½ New Hampshire
at CAMPBELL Western Michigan
Indiana at MARQUETTE
at NORTHERN IOWA South Dakota State
Texas A&M at OKLAHOMA STATE
at GEORGIA 24½ Morehead State
CSU Northridge at NORTH DAKOTA
Marist at DARTMOUTH
at ILLINOIS STATE Cornell
at WEST VIRGINIA 17½ Lehigh
at MONTANA STATE Denver
at ARIZONA STATE 14½ Utah Tech
at MISSOURI 22½ VMI
at SAN DIEGO STATE 22½ Idaho State
North Texas at LOYOLA CHICAGO
at PORTLAND UC Davis
at LIBERTY Florida Atlantic
at HOWARD Grambling
at COLORADO STATE 12½ Omaha
at USC 24½ Manhattan
at SOUTH CAROLINA 18½ Southern Miss
at BAYLOR Washington

National Hockey League (NHL)

Sunday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at DETROIT -194 Chicago +160
Los Angeles -172 at PITTSBURGH +142
at DALLAS -255 Seattle +205
at OTTAWA -122 Utah +102
Carolina -128 at TORONTO +106
at MINNESOTA -184 Calgary +152
Colorado -172 at VANCOUVER +142
Winnipeg -138 at ANAHEIM +115

