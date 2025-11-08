NFL Sunday FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG at INDIANAPOLIS 1½ 6½ (48½) Atlanta Baltimore 3½ 4½ (48½) at MINNESOTA at…
NFL
Sunday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at INDIANAPOLIS
|1½
|6½
|(48½)
|Atlanta
|Baltimore
|3½
|4½
|(48½)
|at MINNESOTA
|at TAMPA BAY
|1½
|2½
|(48½)
|New England
|Jacksonville
|3
|1½
|(37½)
|at HOUSTON
|at CAROLINA
|3½
|5½
|(38½)
|New Orleans
|at CHICAGO
|3
|4½
|(46½)
|NY Giants
|Buffalo
|8½
|9½
|(49½)
|at MIAMI
|Cleveland
|1½
|2½
|(37½)
|at NY JETS
|at SEATTLE
|6½
|7
|(44½)
|Arizona
|LA Rams
|2½
|5½
|(49½)
|at SAN FRANCISCO
|Detroit
|4½
|7½
|(48½)
|at WASHINGTON
|at LA CHARGERS
|3½
|2½
|(44½)
|Pittsburgh
Monday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at GREEN BAY
|3
|1½
|(44½)
|Philadelphia
College Football
Saturday
|FAVORITE
|OPEN
|TODAY
|O/U
|UNDERDOG
|at SAN JOSE STATE
|3½
|6½
|(67½)
|Air Force
|at VIRGINIA
|6½
|6½
|(47½)
|Wake Forest
|at CLEMSON
|7½
|1½
|(56½)
|Florida State
|at LOUISVILLE
|20½
|18½
|(48½)
|Cal
|at ALABAMA
|6½
|10½
|(49½)
|LSU
|at NOTRE DAME
|25½
|27½
|(55½)
|Navy
|at UTAH STATE
|11½
|9½
|(52½)
|Nevada
|Florida
|4½
|3½
|(44½)
|at KENTUCKY
|at UCLA
|1½
|1½
|(45½)
|Nebraska
|UNLV
|5½
|5½
|(61½)
|at COLORADO STATE
|at OREGON STATE
|18½
|20½
|(52½)
|Sam Houston
|San Diego State
|5½
|6½
|(48½)
|at HAWAII
NBA
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|O/U
|UNDERDOG
|Houston
|3
|(231½)
|at MILWAUKEE
|at ORLANDO
|4
|(227½)
|Boston
|at MEMPHIS
|OFF
|(OFF)
|Oklahoma City
|at NEW YORK
|OFF
|(OFF)
|Brooklyn
|at PHILADELPHIA
|OFF
|(OFF)
|Detroit
|at GOLDEN STATE
|OFF
|(OFF)
|Indiana
|at SACRAMENTO
|OFF
|(OFF)
|Minnesota
COLLEGE BASKETBALL
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|at HARVARD
|13½
|New Hampshire
|at CAMPBELL
|6½
|Western Michigan
|Indiana
|1½
|at MARQUETTE
|at NORTHERN IOWA
|8½
|South Dakota State
|Texas A&M
|2½
|at OKLAHOMA STATE
|at GEORGIA
|24½
|Morehead State
|CSU Northridge
|4½
|at NORTH DAKOTA
|Marist
|1½
|at DARTMOUTH
|at ILLINOIS STATE
|8½
|Cornell
|at WEST VIRGINIA
|17½
|Lehigh
|at MONTANA STATE
|7½
|Denver
|at ARIZONA STATE
|14½
|Utah Tech
|at MISSOURI
|22½
|VMI
|at SAN DIEGO STATE
|22½
|Idaho State
|North Texas
|2½
|at LOYOLA CHICAGO
|at PORTLAND
|1½
|UC Davis
|at LIBERTY
|5½
|Florida Atlantic
|at HOWARD
|3½
|Grambling
|at COLORADO STATE
|12½
|Omaha
|at USC
|24½
|Manhattan
|at SOUTH CAROLINA
|18½
|Southern Miss
|at BAYLOR
|5½
|Washington
National Hockey League (NHL)
Sunday
|FAVORITE
|LINE
|UNDERDOG
|LINE
|at DETROIT
|-194
|Chicago
|+160
|Los Angeles
|-172
|at PITTSBURGH
|+142
|at DALLAS
|-255
|Seattle
|+205
|at OTTAWA
|-122
|Utah
|+102
|Carolina
|-128
|at TORONTO
|+106
|at MINNESOTA
|-184
|Calgary
|+152
|Colorado
|-172
|at VANCOUVER
|+142
|Winnipeg
|-138
|at ANAHEIM
|+115
