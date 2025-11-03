Live Radio
Home » Sports » PGA Tour Schedule

PGA Tour Schedule

The Associated Press

November 3, 2025, 3:02 PM

Jan. 2-5 _ The Sentry (Hideki Matsuyama)

Jan. 9-12 _ Sony Open in Hawaii (Nick Taylor)

Jan. 16-19 _ The American Express (Sepp Straka)

Jan. 22-25 _ Farmers Insurance Open (Harris English)

Jan. 30-Feb. 2 _ AT&T Pebble Beach Pro-Am (Rory McIlroy)

Feb. 6-9 _ WM Phoenix Open (Thomas Detry)

Feb. 13-16 _ The Genesis Invitational (Ludvig Aberg)

Feb. 20-23 _ Mexico Open at VidantaWorld (Brian Campbell)

Feb. 27-March 2 _ Cognizant Classic in The Palm Beaches (Joe Highsmith)

March 6-9 _ Arnold Palmer Invitational presented by Mastercard (Russell Henley)

March 6-9 _ Puerto Rico Open (Karl Vilips)

March 13-17 _ THE PLAYERS Championship (Rory McIlroy)

March 20-23 _ Valspar Championship (Viktor Hovland)

March 27-30 _ Texas Children’s Houston Open (Min Woo Lee)

April 3-6 _ Valero Texas Open (Brian Harman)

April 10-13 _ Masters Tournament (Rory McIlroy)

April 17-20 _ RBC Heritage (Justin Thomas)

April 17-20 _ Corales Puntacana Championship (Garrick Higgo)

April 24-27 _ Zurich Classic of New Orleans (B.Griffin/A.Novak)

May 1-4 _ THE CJ CUP Byron Nelson (Scottie Scheffler)

May 8-11 _ Truist Championship (Sepp Straka)

May 8-11 _ ONEflight Myrtle Beach Classic (Ryan Fox)

May 15-18 _ PGA Championship (Scottie Scheffler)

May 22-25 _ Charles Schwab Challenge (Ben Griffin)

May 29-June 1 _ the Memorial Tournament presented by Workday (Scottie Scheffler)

June 5-8 _ RBC Canadian Open (Ryan Fox)

June 12-15 _ U.S. Open (J.J. Spaun)

June 19-22 _ Travelers Championship (Keegan Bradley)

June 26-29 _ Rocket Classic (Aldrich Potgieter)

July 3-6 _ John Deere Classic (Brian Campbell)

July 10-13 _ Genesis Scottish Open (Chris Gotterup)

July 10-13 _ ISCO Championship (William Mouw)

July 17-20 _ The Open Championship (Scottie Scheffler)

July 17-20 _ Barracuda Championship (Ryan Gerard)

July 24-27 _ 3M Open (Kurt Kitayama)

July 31-Aug. 3 _ Wyndham Championship (Cameron Young)

Aug. 7-10 _ FedEx St. Jude Championship (Justin Rose)

Aug. 14-17 _ BMW Championship (Scottie Scheffler)

Aug. 21-24 _ TOUR Championship (Tommy Fleetwood)

Sept. 11-14 _ Procore Championship (Scottie Scheffler)

Sept. 26-28 _ Ryder Cup (Europe)

Oct. 2-5 _ Sanderson Farms Championship (Steven Fisk)

Oct. 9-12 _ Baycurrent Classic (Xander Schauffele)

Oct. 23-26 _ Bank of Utah Championship (Michael Brennan)

Nov. 6-9 _ World Wide Technology Championship, Cabo San Lucas, Mexico

Nov. 13-16 _ Butterfield Bermuda Championship, Southampton, Bermuda

Nov. 20-23 _ The RSM Classic, Sea Island, Ga.

Dec. 4-7 _ Hero World Challenge, Nassau, Bahamas

Dec. 12-14 _ Grant Thornton Invitational, Naples, Fla.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up