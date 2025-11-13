Live Radio
NL MVP Winners

The Associated Press

November 13, 2025, 7:30 PM

x-unanimous

2025 — x-Shohei Ohtani, Los Angeles

2024 — x-Shohei Ohtani, Los Angeles

2023 — x-Ronald Acuña Jr., Atlanta

2022 — Paul Goldschmidt, St. Louis

2021 — Bryce Harper, Philadelphia

2020 — Freddie Freeman, Atlanta

2019 — Cody Bellinger, Los Angeles

2018 — Christian Yelich, Milwaukee

2017 — Giancarlo Stanton, Miami

2016 — Kris Bryant, Chicago

2015 — x-Bryce Harper, Washington

2014 — Clayton Kershaw, Los Angeles

2013 — Andrew McCutchen, Pittsburgh

2012 — Buster Posey, San Francisco

2011 — Ryan Braun, Milwaukee

2010 — Joey Votto, Cincinnati

2009 — x-Albert Pujols, St. Louis

2008 — Albert Pujols, St. Louis

2007 — Jimmy Rollins, Philadelphia

2006 — Ryan Howard, Philadelphia

2005 — Albert Pujols, St. Louis

2004 — Barry Bonds, San Francisco

2003 — Barry Bonds, San Francisco

2002 — x-Barry Bonds, San Francisco

2001 — Barry Bonds, San Francisco

2000 — Jeff Kent, San Francisco

1999 — Chipper Jones, Atlanta

1998 — Sammy Sosa, Chicago

1997 — Larry Walker, Colorado

1996 — x-Ken Caminiti, San Diego

1995 — Barry Larkin, Cincinnati

1994 — x-Jeff Bagwell, Houston

1993 — Barry Bonds, San Francisco

1992 — Barry Bonds, Pittsburgh

1991 — Terry Pendleton, Atlanta

1990 — Barry Bonds, Pittsburgh

1989 — Kevin Mitchell, San Francisco

1988 — Kirk Gibson, Los Angeles

1987 — Andre Dawson, Chicago

1986 — Mike Schmidt, Philadelphia

1985 — Willie McGee, St. Louis

1984 — Ryne Sandberg, Chicago

1983 — Dale Murphy, Atlanta

1982 — Dale Murphy, Atlanta

1981 — Mike Schmidt, Philadelphia

1980 — x-Mike Schmidt, Philadelphia

1979 — Willie Stargell, Pittsburgh, and Keith Hernandez, St. Louis

1978 — Dave Parker, Pittsburgh

1977 — George Foster, Cincinnati

1976 — Joe Morgan, Cincinnati

1975 — Joe Morgan, Cincinnati

1974 — Steve Garvey, Los Angeles

1973 — Pete Rose, Cincinnati

1972 — Johnny Bench, Cincinnati

1971 — Joe Torre, St. Louis

1970 — Johnny Bench, Cincinnati

1969 — Willie McCovey, San Francisco

1968 — Bob Gibson, St. Louis

1967 — x-Orlando Cepeda, St. Louis

1966 — Roberto Clemente, Pittsburgh

1965 — Willie Mays, San Francisco

1964 — Ken Boyer, St. Louis

1963 — Sandy Koufax, Los Angeles

1962 — Maury Wills, Los Angeles

1961 — Frank Robinson, Cincinnati

1960 — Dick Groat, Pittsburgh

1959 — Ernie Banks, Chicago

1958 — Ernie Banks, Chicago

1957 — Hank Aaron, Milwaukee

1956 — Don Newcombe, Brooklyn

1955 — Roy Campanella, Brooklyn

1954 — Willie Mays, New York

1953 — Roy Campanella, Brooklyn

1952 — Hank Sauer, Chicago

1951 — Roy Campanella, Brooklyn

1950 — Jim Konstanty, Philadelphia

1949 — Jackie Robinson, Brooklyn

1948 — Stan Musial, St. Louis

1947 — Bob Elliott, Boston

1946 — Stan Musial, St. Louis

1945 — Phil Cavarretta, Chicago

1944 — Marty Marion, St. Louis

1943 — Stan Musial, St. Louis

1942 — Mort Cooper, St. Louis

1941 — Dolph Camilli, Brooklyn

1940 — Frank McCormick, Cincinnati

1939 — Bucky Walters, Cincinnati

1938 — Ernie Lombardi, Cincinnati

1937 — Joe Medwick, St. Louis

1936 — x-Carl Hubbell, New York

1935 — Gabby Hartnett, Chicago

1934 — Dizzy Dean, St. Louis

1933 — Carl Hubbell, New York

1932 — Chuck Klein, Philadelphia

1931 — Frank Frisch, St. Louis

