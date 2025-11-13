NL MVP Winners

x-unanimous
2025 — x-Shohei Ohtani, Los Angeles
2024 — x-Shohei Ohtani, Los Angeles
2023 — x-Ronald Acuña Jr., Atlanta
2022 — Paul Goldschmidt, St. Louis
2021 — Bryce Harper, Philadelphia
2020 — Freddie Freeman, Atlanta
2019 — Cody Bellinger, Los Angeles
2018 — Christian Yelich, Milwaukee
2017 — Giancarlo Stanton, Miami
2016 — Kris Bryant, Chicago
2015 — x-Bryce Harper, Washington
2014 — Clayton Kershaw, Los Angeles
2013 — Andrew McCutchen, Pittsburgh
2012 — Buster Posey, San Francisco
2011 — Ryan Braun, Milwaukee
2010 — Joey Votto, Cincinnati
2009 — x-Albert Pujols, St. Louis
2008 — Albert Pujols, St. Louis
2007 — Jimmy Rollins, Philadelphia
2006 — Ryan Howard, Philadelphia
2005 — Albert Pujols, St. Louis
2004 — Barry Bonds, San Francisco
2003 — Barry Bonds, San Francisco
2002 — x-Barry Bonds, San Francisco
2001 — Barry Bonds, San Francisco
2000 — Jeff Kent, San Francisco
1999 — Chipper Jones, Atlanta
1998 — Sammy Sosa, Chicago
1997 — Larry Walker, Colorado
1996 — x-Ken Caminiti, San Diego
1995 — Barry Larkin, Cincinnati
1994 — x-Jeff Bagwell, Houston
1993 — Barry Bonds, San Francisco
1992 — Barry Bonds, Pittsburgh
1991 — Terry Pendleton, Atlanta
1990 — Barry Bonds, Pittsburgh
1989 — Kevin Mitchell, San Francisco
1988 — Kirk Gibson, Los Angeles
1987 — Andre Dawson, Chicago
1986 — Mike Schmidt, Philadelphia
1985 — Willie McGee, St. Louis
1984 — Ryne Sandberg, Chicago
1983 — Dale Murphy, Atlanta
1982 — Dale Murphy, Atlanta
1981 — Mike Schmidt, Philadelphia
1980 — x-Mike Schmidt, Philadelphia
1979 — Willie Stargell, Pittsburgh, and Keith Hernandez, St. Louis
1978 — Dave Parker, Pittsburgh
1977 — George Foster, Cincinnati
1976 — Joe Morgan, Cincinnati
1975 — Joe Morgan, Cincinnati
1974 — Steve Garvey, Los Angeles
1973 — Pete Rose, Cincinnati
1972 — Johnny Bench, Cincinnati
1971 — Joe Torre, St. Louis
1970 — Johnny Bench, Cincinnati
1969 — Willie McCovey, San Francisco
1968 — Bob Gibson, St. Louis
1967 — x-Orlando Cepeda, St. Louis
1966 — Roberto Clemente, Pittsburgh
1965 — Willie Mays, San Francisco
1964 — Ken Boyer, St. Louis
1963 — Sandy Koufax, Los Angeles
1962 — Maury Wills, Los Angeles
1961 — Frank Robinson, Cincinnati
1960 — Dick Groat, Pittsburgh
1959 — Ernie Banks, Chicago
1958 — Ernie Banks, Chicago
1957 — Hank Aaron, Milwaukee
1956 — Don Newcombe, Brooklyn
1955 — Roy Campanella, Brooklyn
1954 — Willie Mays, New York
1953 — Roy Campanella, Brooklyn
1952 — Hank Sauer, Chicago
1951 — Roy Campanella, Brooklyn
1950 — Jim Konstanty, Philadelphia
1949 — Jackie Robinson, Brooklyn
1948 — Stan Musial, St. Louis
1947 — Bob Elliott, Boston
1946 — Stan Musial, St. Louis
1945 — Phil Cavarretta, Chicago
1944 — Marty Marion, St. Louis
1943 — Stan Musial, St. Louis
1942 — Mort Cooper, St. Louis
1941 — Dolph Camilli, Brooklyn
1940 — Frank McCormick, Cincinnati
1939 — Bucky Walters, Cincinnati
1938 — Ernie Lombardi, Cincinnati
1937 — Joe Medwick, St. Louis
1936 — x-Carl Hubbell, New York
1935 — Gabby Hartnett, Chicago
1934 — Dizzy Dean, St. Louis
1933 — Carl Hubbell, New York
1932 — Chuck Klein, Philadelphia
1931 — Frank Frisch, St. Louis
