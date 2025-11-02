NHRA Nevada Nationals Results

SundayAtThe Strip at Las Vegas Motor Speedway
Las Vegas Results
Top Fuel
1. Brittany Force; 2. Shawn Langdon; 3. Doug Kalitta; 4. Tony Stewart; 5. Justin Ashley; 6. Tony Schumacher; 7. Clay Millican; 8. Antron Brown; 9. Shawn Reed; 10. Rob Passey; 11. Dan Mercier; 12. Kelly Harper; 13. Josh Hart.
Funny Car
1. Matt Hagan; 2. Austin Prock; 3. Bob Tasca III; 4. Daniel Wilkerson; 5. Jack Beckman; 6. J.R. Todd; 7. Spencer Hyde; 8. Chad Green; 9. Ron Capps; 10. Jason Rupert; 11. Cruz Pedregon; 12. Paul Lee; 13. Del Worsham; 14. Alexis DeJoria; 15. Blake Alexander; 16. Dave Richards.
Pro Stock
1. Dallas Glenn; 2. Matt Hartford; 3. Greg Anderson; 4. Jeg Coughlin; 5. Erica Enders; 6. Matt Latino; 7. Aaron Stanfield; 8. Fernando Cuadra Jr.; 9. Cory Reed; 10. Deric Kramer; 11. David Cuadra; 12. Dave Connolly; 13. Troy Coughlin Jr.; 14. Cristian Cuadra; 15. Eric Latino; 16. Greg Stanfield.
Pro Stock Motorcycle
1. Gaige Herrera; 2. Angie Smith; 3. Richard Gadson; 4. Brayden Davis; 5. John Hall; 6. Clayton Howey; 7. Steve Johnson; 8. Matt Smith; 9. Chase Van Sant; 10. Marc Ingwersen; 11. Kelly Clontz; 12. Chris Bostick; 13. Freddie Camarena; 14. Karen Stoffer; 15. Ryan Oehler; 16. Jianna Evaristo.
Final results
Top Fuel — Brittany Force, 3.704 seconds, 337.33 mph def. Shawn Langdon, 3.727 seconds, 333.91 mph.
Funny Car — Matt Hagan, Dodge Charger, 3.877, 327.03 def. Austin Prock, Chevy Camaro, 6.424, 102.46.
Pro Stock — Dallas Glenn, Chevy Camaro, 6.602, 206.61 def. Matt Hartford, Camaro, 6.625, 207.50.
Pro Stock Motorcycle — Gaige Herrera, Suzuki, 6.809, 198.17 def. Angie Smith, Buell, 6.813, 199.37.
Top Alcohol Dragster — Jon Bradford, 5.238, 274.39 def. Madison Payne, 5.277, 273.83.
Top Alcohol Funny Car — Jim Whiteley, Chevy Camaro, 5.493, 261.78 def. Stan Sipos, Camaro, 5.502, 263.87.
Competition Eliminator — Scott Linder, Pontiac Grand Am, 6.617, 209.95 def. Brooke Heckel, Fritz, 7.807, 168.03.
Super Stock — Trey Vetter, Chevy Camaro, 9.903, 131.65 def. Tommy Gaynor, Chevy Cobalt, 9.326, 141.64.
Stock Eliminator — Bo Butner, Chevy Camaro, 9.552, 135.35 def. Chris Hall, Camaro, 10.717, 120.11.
Super Comp — Alec Bianco, Dragster, 9.057, 174.05 def. Mark Simmons, Dragster, 9.045, 175.52.
Super Gas — Eddy Plaizier, Chevy BelAir, 10.095, 144.09 def. Val Torres, Chevy Corvette, 10.116, 161.56.
Pro Modified — JR Gray, Chevy Camaro, 5.749, 250.04 def. Billy Banaka, Camaro, 5.763, 247.07.
Legends Nitro Funny Car presented by Extreme Steel — Geoff Monise, Pontiac Firebird, 4.693, 241.84 def. Nathan Sitko, Firebird, 4.858, 202.70.
Summit Super Pro — Matt Witkowski, Chevy S-15, 6.691, 99.08 def. Talon Farmer, M&M, 4.595, 148.66.
Summit Pro ET — Michael Fornwalt, Chevy Camaro, 9.232, 143.02 def. Brian McGinnis, Chevy 210, 10.522, 120.84.
Summit Sportsman — Gage Wilson, Chevy Colorado, 11.944, 106.01 def. Devin Froud, Ford Mustang, 12.181, 99.48.
Summit ET Motorcycle — Michael Schmalle, Suzuki Hayabusa, 9.043, 146.56 def. Robert Sanders, Hayabusa, 8.200, 154.71.
Final round-by-round results TOP FUEL:
ROUND ONE — Clay Millican, 3.750, 333.74 def. Antron Brown, 3.791, 333.58; Justin Ashley, 5.667, 119.55 def. Josh Hart, 6.895, 94.68; Tony Schumacher, 3.794, 335.32 def. Shawn Reed, 3.959, 240.42; Brittany Force, 3.758, 337.24 was unopposed; Doug Kalitta, 3.743, 338.00 def. Rob Passey, 4.047, 287.29; Shawn Langdon, 5.183, 222.36 def. Kelly Harper, 6.517, 91.14; Tony Stewart, 3.856, 293.22 def. Dan Mercier, 4.695, 163.71;
QUARTERFINALS — Langdon, 3.738, 333.33 def. Ashley, 3.779, 332.43; Stewart, 3.778, 328.38 def. Schumacher, 3.808, 319.90; Force, 3.764, 335.65 def. Millican, 4.074, 225.79; Kalitta, 3.757, 328.54 was unopposed;
SEMIFINALS — Force, 3.824, 323.35 def. Stewart, 5.015, 144.58; Langdon, 3.721, 334.24 def. Kalitta, 3.757, 336.15;
FINAL — Force, 3.704, 337.33 def. Langdon, 3.727, 333.91.
FUNNY CAR:
ROUND ONE — Bob Tasca III, Ford Mustang, 4.059, 260.97 def. Blake Alexander, Dodge Charger, 4.690, 173.74; Spencer Hyde, Mustang, 3.931, 320.81 def. Del Worsham, Toyota Supra, 4.038, 293.22; Austin Prock, Chevy Camaro, 3.895, 334.65 def. Jason Rupert, Mustang, 3.992, 322.11; Jack Beckman, Camaro, 3.912, 331.12 def. Dave Richards, Mustang, 5.430, 133.84; Matt Hagan, Charger, 3.927, 324.12 def. Cruz Pedregon, Charger, 4.000, 318.32; Chad Green, Mustang, 3.921, 327.35 def. Ron Capps, Toyota GR Supra, 3.917, 329.91; Daniel Wilkerson, Mustang, 3.967, 322.50 def. Paul Lee, Charger, 4.009, 315.49; J.R. Todd, GR Supra, 3.926, 328.14 def. Alexis DeJoria, Charger, 4.338, 209.69;
QUARTERFINALS — Hagan, 3.879, 328.86 def. Green, 4.606, 179.78; Wilkerson, 3.932, 320.58 def. Beckman, 3.909, 330.88; Prock, 3.922, 333.25 def. Todd, 3.944, 329.10; Tasca III, 3.921, 330.15 def. Hyde, 4.165, 245.27;
SEMIFINALS — Prock, 3.878, 330.88 def. Tasca III, 3.924, 331.77; Hagan, 3.912, 327.43 def. Wilkerson, 4.695, 213.43;
FINAL — Hagan, 3.877, 327.03 def. Prock, 6.424, 102.46.
PRO STOCK:
ROUND ONE — Matt Latino, Chevy Camaro, 6.704, 206.07 def. Greg Stanfield, Camaro, 8.822, 108.12; Jeg Coughlin, Camaro, 6.617, 207.05 def. Eric Latino, Camaro, 6.677, 207.72; Matt Hartford, Camaro, 6.594, 207.43 def. Deric Kramer, Camaro, 6.607, 207.50; Erica Enders, Camaro, 6.615, 207.62 def. David Cuadra, Camaro, 6.611, 207.37; Dallas Glenn, Camaro, 6.587, 207.08 def. Dave Connolly, Camaro, 6.613, 204.91; Fernando Cuadra Jr., Camaro, 6.622, 206.89 def. Cory Reed, Camaro, 6.599, 206.20; Greg Anderson, Camaro, 6.572, 206.57 def. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.629, 206.92; Aaron Stanfield, Camaro, 6.595, 208.17 def. Cristian Cuadra, Ford Mustang, 6.642, 206.99;
QUARTERFINALS — Coughlin, 6.672, 207.05 def. A. Stanfield, 6.715, 207.62; Hartford, 6.623, 207.15 def. Cuadra Jr., Foul – Red Light; Glenn, 6.598, 207.05 def. Enders, 6.630, 207.30; Anderson, 6.599, 206.67 def. M. Latino, 6.632, 206.54;
SEMIFINALS — Hartford, 6.603, 207.40 def. Coughlin, 6.668, 206.45; Glenn, 6.606, 206.92 def. Anderson, 6.603, 205.91;
FINAL — Glenn, 6.602, 206.61 def. Hartford, 6.625, 207.50.
PRO STOCK MOTORCYCLE:
ROUND ONE — Clayton Howey, Suzuki, 6.906, 195.17 def. Ryan Oehler, 7.444, 146.64; Angie Smith, Buell, 6.860, 198.29 def. Freddie Camarena, Suzuki, 7.009, 192.69; Matt Smith, Buell, 6.848, 198.70 def. Jianna Evaristo, Buell, 12.068, 65.71; Steve Johnson, Suzuki, 6.848, 195.87 def. Chase Van Sant, Suzuki, 6.886, 196.42; John Hall, 6.864, 198.47 def. Kelly Clontz, Suzuki, 6.916, 195.14; Richard Gadson, Suzuki, 6.842, 198.67 def. Chris Bostick, Suzuki, Foul – Red Light; Brayden Davis, Suzuki, 6.831, 198.55 def. Marc Ingwersen, 6.890, 194.13; Gaige Herrera, Suzuki, 6.809, 199.29 def. Karen Stoffer, Suzuki, 7.043, 188.12;
QUARTERFINALS — A. Smith, 6.832, 198.47 def. M. Smith, Foul – Red Light; Davis, 6.876, 198.17 def. Johnson, Foul – Red Light; Gadson, 6.876, 196.99 def. Hall, 6.895, 197.13; Herrera, 6.820, 198.64 def. Howey, 6.913, 195.87;
SEMIFINALS — A. Smith, 6.899, 196.70 def. Davis, 16.841, 41.67; Herrera, 6.825, 198.26 def. Gadson, 6.857, 197.48;
FINAL — Herrera, 6.809, 198.17 def. A. Smith, 6.813, 199.37.
Point standings
Top Fuel
1. Doug Kalitta, 2,607; 2. Shawn Langdon, 2,463; 3. Justin Ashley, 2,444; 4. Brittany Force, 2,415; 5. Tony Stewart, 2,364; 6. Clay Millican, 2,335; 7. Steve Torrence, 2,297; 8. Shawn Reed, 2,290; 9. Antron Brown, 2,275; 10. Josh Hart, 2,185.
Funny Car
1. Austin Prock, 2,594; 2. Matt Hagan, 2,493; 3. Jack Beckman, 2,416; 4. Ron Capps, 2,370; 5. Daniel Wilkerson, 2,369; 6. Paul Lee, 2,289; 7. Chad Green, 2,288; 8. Cruz Pedregon, 2,283; 9. Spencer Hyde, 2,272; 10. Bob Tasca III, 2,264.
Pro Stock
1. Dallas Glenn, 2,666; 2. Greg Anderson, 2,574; 3. Matt Hartford, 2,417; 4. Aaron Stanfield, 2,379; 5. Cory Reed, 2,316; 6. Erica Enders, 2,301; 7. Eric Latino, 2,283; 8. Jeg Coughlin, 2,275; 9. Cody Coughlin, 2,221; 10. Troy Coughlin Jr., 2,176.
Pro Stock Motorcycle
1. Richard Gadson, 2,584; 2. Gaige Herrera, 2,563; 3. Matt Smith, 2,455; 4. Angie Smith, 2,421; 5. Brayden Davis, 2,399; 6. John Hall, 2,375; 7. Jianna Evaristo, 2,273; 8. Chase Van Sant, 2,243; 9. Steve Johnson, 2,229; 10. Chris Bostick, 2,179.
