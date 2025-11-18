Live Radio
NCAA FBS Team Turnover Margin

The Associated Press

November 18, 2025, 11:15 AM

Turnover Margin

G FmG DInt Tot FmL InL Tot Mar/Gm Avg
North Texas 10 14 12 24 6 4 10 14 1.40
Indiana 11 11 15 22 1 6 7 15 1.36
Southern Miss. 10 8 20 25 4 8 12 13 1.30
SMU 10 12 16 26 6 9 15 11 1.10
Temple 10 9 7 13 1 1 2 11 1.10
Texas Tech 11 19 12 24 5 7 12 12 1.09
Uconn 11 6 10 14 1 1 2 12 1.09
Arizona 10 11 14 20 4 6 10 10 1.00
Kansas St. 10 17 12 24 8 6 14 10 1.00
Marshall 10 9 13 20 7 4 11 9 .90
Notre Dame 10 8 17 19 4 6 10 9 .90
Auburn 10 13 9 14 3 3 6 8 .80
BYU 10 7 14 18 6 4 10 8 .80
Cent. Michigan 10 10 12 18 6 4 10 8 .80
Maryland 10 2 18 20 5 7 12 8 .80
Miami 10 9 11 18 1 9 10 8 .80
Texas 10 10 10 16 1 7 8 8 .80
Memphis 11 11 12 18 2 8 10 8 .73
Alabama 10 10 8 16 7 2 9 7 .70
Jacksonville St. 10 10 9 16 4 5 9 7 .70
UNLV 10 13 12 18 5 6 11 7 .70
LSU 10 7 12 16 5 5 10 6 .60
Sam Houston St. 10 13 7 17 4 7 11 6 .60
South Carolina 10 15 11 19 4 9 13 6 .60
South Florida 10 12 11 20 7 7 14 6 .60
East Carolina 10 12 6 14 4 5 9 5 .50
Louisiana Tech 10 3 15 17 4 8 12 5 .50
Ohio St. 10 7 6 11 2 4 6 5 .50
Toledo 10 10 10 16 3 8 11 5 .50
Tulane 10 9 10 16 5 6 11 5 .50
Utah St. 10 7 9 12 4 3 7 5 .50
Virginia 11 14 10 16 3 8 11 5 .45
Arizona St. 10 13 7 12 4 4 8 4 .40
Duke 10 8 10 15 7 4 11 4 .40
Miami (Ohio) 10 5 12 16 2 10 12 4 .40
Oregon 10 7 9 12 3 5 8 4 .40
Southern Cal 10 7 10 16 6 6 12 4 .40
Akron 11 11 9 18 6 8 14 4 .36
Army 9 9 6 11 5 3 8 3 .33
Georgia Southern 10 12 7 13 3 7 10 3 .30
Iowa 10 4 10 12 3 6 9 3 .30
Michigan 10 10 11 16 7 6 13 3 .30
Minnesota 10 10 6 11 1 7 8 3 .30
Missouri St. 10 18 8 16 5 8 13 3 .30
Nebraska 10 8 6 12 3 6 9 3 .30
New Mexico St. 10 14 14 22 6 13 19 3 .30
San Diego St. 10 4 11 13 3 7 10 3 .30
Tennessee 10 17 8 18 5 10 15 3 .30
Utah 10 10 10 13 5 5 10 3 .30
Mississippi St. 11 10 12 17 6 8 14 3 .27
Boise St. 10 13 11 16 5 9 14 2 .20
Louisville 10 9 12 17 7 8 15 2 .20
Navy 10 14 5 12 5 5 10 2 .20
Penn St. 10 14 6 12 3 7 10 2 .20
TCU 10 11 11 17 4 11 15 2 .20
UTSA 10 12 8 13 5 6 11 2 .20
Vanderbilt 10 8 4 11 4 5 9 2 .20
W. Michigan 10 15 7 14 8 4 12 2 .20
Washington 10 5 9 11 4 5 9 2 .20
Cincinnati 10 10 2 9 4 4 8 1 .10
Coastal Carolina 10 19 10 18 7 10 17 1 .10
Fresno St. 10 10 13 17 5 11 16 1 .10
Illinois 10 9 3 11 4 6 10 1 .10
Iowa St. 10 11 9 14 4 9 13 1 .10
Rutgers 10 7 5 10 2 7 9 1 .10
South Alabama 10 15 5 12 6 5 11 1 .10
West Virginia 11 18 10 18 8 9 17 1 .09
Air Force 10 6 7 10 4 6 10 0 .00
Bowling Green 10 12 5 12 2 10 12 0 .00
California 10 13 7 12 2 10 12 0 .00
E. Michigan 11 6 7 9 1 8 9 0 .00
FIU 10 10 10 15 7 8 15 0 .00
Florida St. 10 5 11 13 7 6 13 0 .00
James Madison 10 3 10 12 5 7 12 0 .00
Kansas 10 15 4 9 5 4 9 0 .00
N. Illinois 10 8 7 10 4 6 10 0 .00
Northwestern 10 12 8 15 6 9 15 0 .00
Pittsburgh 10 9 12 17 4 13 17 0 .00
Troy 10 12 7 13 4 9 13 0 .00
Ball St. 10 7 7 11 6 6 12 -1 -0.10
Colorado St. 10 14 8 15 7 9 16 -1 -0.10
Georgia 10 4 5 8 4 5 9 -1 -0.10
Kent St. 10 10 5 8 4 5 9 -1 -0.10
Louisiana-Lafayette 10 8 8 14 2 13 15 -1 -0.10
Middle Tennessee 10 8 7 11 5 7 12 -1 -0.10
Old Dominion 10 18 9 19 11 9 20 -1 -0.10
Rice 10 10 3 6 4 3 7 -1 -0.10
Wake Forest 10 20 4 13 7 7 14 -1 -0.10
Florida 10 12 9 15 4 13 17 -2 -0.20
Houston 10 11 8 10 4 8 12 -2 -0.20
Missouri 10 12 7 11 5 8 13 -2 -0.20
North Carolina 10 7 6 12 8 6 14 -2 -0.20
Ohio 10 7 8 11 4 9 13 -2 -0.20
Oklahoma 10 7 6 10 5 7 12 -2 -0.20
UCF 10 13 8 12 5 9 14 -2 -0.20
UCLA 10 8 3 8 3 7 10 -2 -0.20
Mississippi 11 8 6 8 3 8 11 -3 -0.27
Clemson 10 10 6 11 8 6 14 -3 -0.30
Liberty 10 9 6 13 7 9 16 -3 -0.30
Texas A&M 10 10 3 9 3 9 12 -3 -0.30
Colorado 10 11 5 11 5 10 15 -4 -0.40
Hawaii 10 6 7 12 6 10 16 -4 -0.40
Michigan St. 10 6 3 6 6 4 10 -4 -0.40
Umass 10 7 4 8 5 7 12 -4 -0.40
W. Kentucky 10 4 7 10 6 8 14 -4 -0.40
Wyoming 10 7 9 13 6 11 17 -4 -0.40
Appalachian St. 10 8 10 12 6 11 17 -5 -0.50
Arkansas St. 10 12 7 13 7 11 18 -5 -0.50
Georgia Tech 10 8 2 5 7 3 10 -5 -0.50
Kennesaw St. 10 10 5 9 5 9 14 -5 -0.50
Kentucky 10 10 11 13 9 9 18 -5 -0.50
NC State 10 7 6 8 3 10 13 -5 -0.50
Oklahoma St. 10 11 4 9 6 8 14 -5 -0.50
Texas State 10 5 7 8 7 6 13 -5 -0.50
Buffalo 10 10 6 12 7 11 18 -6 -0.60
Stanford 10 11 3 10 5 11 16 -6 -0.60
Virginia Tech 10 4 4 6 5 7 12 -6 -0.60
Tulsa 10 14 5 9 7 9 16 -7 -0.70
Oregon St. 11 6 8 8 5 11 16 -8 -0.73
Charlotte 10 12 4 11 10 9 19 -8 -0.80
Delaware 10 6 6 8 8 8 16 -8 -0.80
UTEP 10 8 4 9 3 14 17 -8 -0.80
Wisconsin 10 9 5 6 3 11 14 -8 -0.80
Boston College 11 7 6 12 9 12 21 -9 -0.82
Louisiana-Monroe 10 8 4 8 6 11 17 -9 -0.90
New Mexico 10 8 7 12 12 9 21 -9 -0.90
San Jose St. 10 7 6 11 10 10 20 -9 -0.90
Washington St. 10 9 2 6 4 11 15 -9 -0.90
Purdue 11 7 4 9 7 12 19 -10 -0.91
Arkansas 10 6 6 8 8 10 18 -10 -1.00
Baylor 10 3 7 9 10 9 19 -10 -1.00
Syracuse 10 11 5 10 8 12 20 -10 -1.00
Nevada 10 8 9 13 7 17 24 -11 -1.10
Georgia St. 10 6 2 3 6 9 15 -12 -1.20
UAB 10 7 3 5 6 11 17 -12 -1.20
FAU 10 13 3 7 6 16 22 -15 -1.50

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

