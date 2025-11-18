NCAA FBS Team Turnover Margin

Turnover Margin
|G
|FmG
|DInt
|Tot
|FmL
|InL
|Tot
|Mar/Gm
|Avg
|North Texas
|10
|14
|12
|24
|6
|4
|10
|14
|1.40
|Indiana
|11
|11
|15
|22
|1
|6
|7
|15
|1.36
|Southern Miss.
|10
|8
|20
|25
|4
|8
|12
|13
|1.30
|SMU
|10
|12
|16
|26
|6
|9
|15
|11
|1.10
|Temple
|10
|9
|7
|13
|1
|1
|2
|11
|1.10
|Texas Tech
|11
|19
|12
|24
|5
|7
|12
|12
|1.09
|Uconn
|11
|6
|10
|14
|1
|1
|2
|12
|1.09
|Arizona
|10
|11
|14
|20
|4
|6
|10
|10
|1.00
|Kansas St.
|10
|17
|12
|24
|8
|6
|14
|10
|1.00
|Marshall
|10
|9
|13
|20
|7
|4
|11
|9
|.90
|Notre Dame
|10
|8
|17
|19
|4
|6
|10
|9
|.90
|Auburn
|10
|13
|9
|14
|3
|3
|6
|8
|.80
|BYU
|10
|7
|14
|18
|6
|4
|10
|8
|.80
|Cent. Michigan
|10
|10
|12
|18
|6
|4
|10
|8
|.80
|Maryland
|10
|2
|18
|20
|5
|7
|12
|8
|.80
|Miami
|10
|9
|11
|18
|1
|9
|10
|8
|.80
|Texas
|10
|10
|10
|16
|1
|7
|8
|8
|.80
|Memphis
|11
|11
|12
|18
|2
|8
|10
|8
|.73
|Alabama
|10
|10
|8
|16
|7
|2
|9
|7
|.70
|Jacksonville St.
|10
|10
|9
|16
|4
|5
|9
|7
|.70
|UNLV
|10
|13
|12
|18
|5
|6
|11
|7
|.70
|LSU
|10
|7
|12
|16
|5
|5
|10
|6
|.60
|Sam Houston St.
|10
|13
|7
|17
|4
|7
|11
|6
|.60
|South Carolina
|10
|15
|11
|19
|4
|9
|13
|6
|.60
|South Florida
|10
|12
|11
|20
|7
|7
|14
|6
|.60
|East Carolina
|10
|12
|6
|14
|4
|5
|9
|5
|.50
|Louisiana Tech
|10
|3
|15
|17
|4
|8
|12
|5
|.50
|Ohio St.
|10
|7
|6
|11
|2
|4
|6
|5
|.50
|Toledo
|10
|10
|10
|16
|3
|8
|11
|5
|.50
|Tulane
|10
|9
|10
|16
|5
|6
|11
|5
|.50
|Utah St.
|10
|7
|9
|12
|4
|3
|7
|5
|.50
|Virginia
|11
|14
|10
|16
|3
|8
|11
|5
|.45
|Arizona St.
|10
|13
|7
|12
|4
|4
|8
|4
|.40
|Duke
|10
|8
|10
|15
|7
|4
|11
|4
|.40
|Miami (Ohio)
|10
|5
|12
|16
|2
|10
|12
|4
|.40
|Oregon
|10
|7
|9
|12
|3
|5
|8
|4
|.40
|Southern Cal
|10
|7
|10
|16
|6
|6
|12
|4
|.40
|Akron
|11
|11
|9
|18
|6
|8
|14
|4
|.36
|Army
|9
|9
|6
|11
|5
|3
|8
|3
|.33
|Georgia Southern
|10
|12
|7
|13
|3
|7
|10
|3
|.30
|Iowa
|10
|4
|10
|12
|3
|6
|9
|3
|.30
|Michigan
|10
|10
|11
|16
|7
|6
|13
|3
|.30
|Minnesota
|10
|10
|6
|11
|1
|7
|8
|3
|.30
|Missouri St.
|10
|18
|8
|16
|5
|8
|13
|3
|.30
|Nebraska
|10
|8
|6
|12
|3
|6
|9
|3
|.30
|New Mexico St.
|10
|14
|14
|22
|6
|13
|19
|3
|.30
|San Diego St.
|10
|4
|11
|13
|3
|7
|10
|3
|.30
|Tennessee
|10
|17
|8
|18
|5
|10
|15
|3
|.30
|Utah
|10
|10
|10
|13
|5
|5
|10
|3
|.30
|Mississippi St.
|11
|10
|12
|17
|6
|8
|14
|3
|.27
|Boise St.
|10
|13
|11
|16
|5
|9
|14
|2
|.20
|Louisville
|10
|9
|12
|17
|7
|8
|15
|2
|.20
|Navy
|10
|14
|5
|12
|5
|5
|10
|2
|.20
|Penn St.
|10
|14
|6
|12
|3
|7
|10
|2
|.20
|TCU
|10
|11
|11
|17
|4
|11
|15
|2
|.20
|UTSA
|10
|12
|8
|13
|5
|6
|11
|2
|.20
|Vanderbilt
|10
|8
|4
|11
|4
|5
|9
|2
|.20
|W. Michigan
|10
|15
|7
|14
|8
|4
|12
|2
|.20
|Washington
|10
|5
|9
|11
|4
|5
|9
|2
|.20
|Cincinnati
|10
|10
|2
|9
|4
|4
|8
|1
|.10
|Coastal Carolina
|10
|19
|10
|18
|7
|10
|17
|1
|.10
|Fresno St.
|10
|10
|13
|17
|5
|11
|16
|1
|.10
|Illinois
|10
|9
|3
|11
|4
|6
|10
|1
|.10
|Iowa St.
|10
|11
|9
|14
|4
|9
|13
|1
|.10
|Rutgers
|10
|7
|5
|10
|2
|7
|9
|1
|.10
|South Alabama
|10
|15
|5
|12
|6
|5
|11
|1
|.10
|West Virginia
|11
|18
|10
|18
|8
|9
|17
|1
|.09
|Air Force
|10
|6
|7
|10
|4
|6
|10
|0
|.00
|Bowling Green
|10
|12
|5
|12
|2
|10
|12
|0
|.00
|California
|10
|13
|7
|12
|2
|10
|12
|0
|.00
|E. Michigan
|11
|6
|7
|9
|1
|8
|9
|0
|.00
|FIU
|10
|10
|10
|15
|7
|8
|15
|0
|.00
|Florida St.
|10
|5
|11
|13
|7
|6
|13
|0
|.00
|James Madison
|10
|3
|10
|12
|5
|7
|12
|0
|.00
|Kansas
|10
|15
|4
|9
|5
|4
|9
|0
|.00
|N. Illinois
|10
|8
|7
|10
|4
|6
|10
|0
|.00
|Northwestern
|10
|12
|8
|15
|6
|9
|15
|0
|.00
|Pittsburgh
|10
|9
|12
|17
|4
|13
|17
|0
|.00
|Troy
|10
|12
|7
|13
|4
|9
|13
|0
|.00
|Ball St.
|10
|7
|7
|11
|6
|6
|12
|-1
|-0.10
|Colorado St.
|10
|14
|8
|15
|7
|9
|16
|-1
|-0.10
|Georgia
|10
|4
|5
|8
|4
|5
|9
|-1
|-0.10
|Kent St.
|10
|10
|5
|8
|4
|5
|9
|-1
|-0.10
|Louisiana-Lafayette
|10
|8
|8
|14
|2
|13
|15
|-1
|-0.10
|Middle Tennessee
|10
|8
|7
|11
|5
|7
|12
|-1
|-0.10
|Old Dominion
|10
|18
|9
|19
|11
|9
|20
|-1
|-0.10
|Rice
|10
|10
|3
|6
|4
|3
|7
|-1
|-0.10
|Wake Forest
|10
|20
|4
|13
|7
|7
|14
|-1
|-0.10
|Florida
|10
|12
|9
|15
|4
|13
|17
|-2
|-0.20
|Houston
|10
|11
|8
|10
|4
|8
|12
|-2
|-0.20
|Missouri
|10
|12
|7
|11
|5
|8
|13
|-2
|-0.20
|North Carolina
|10
|7
|6
|12
|8
|6
|14
|-2
|-0.20
|Ohio
|10
|7
|8
|11
|4
|9
|13
|-2
|-0.20
|Oklahoma
|10
|7
|6
|10
|5
|7
|12
|-2
|-0.20
|UCF
|10
|13
|8
|12
|5
|9
|14
|-2
|-0.20
|UCLA
|10
|8
|3
|8
|3
|7
|10
|-2
|-0.20
|Mississippi
|11
|8
|6
|8
|3
|8
|11
|-3
|-0.27
|Clemson
|10
|10
|6
|11
|8
|6
|14
|-3
|-0.30
|Liberty
|10
|9
|6
|13
|7
|9
|16
|-3
|-0.30
|Texas A&M
|10
|10
|3
|9
|3
|9
|12
|-3
|-0.30
|Colorado
|10
|11
|5
|11
|5
|10
|15
|-4
|-0.40
|Hawaii
|10
|6
|7
|12
|6
|10
|16
|-4
|-0.40
|Michigan St.
|10
|6
|3
|6
|6
|4
|10
|-4
|-0.40
|Umass
|10
|7
|4
|8
|5
|7
|12
|-4
|-0.40
|W. Kentucky
|10
|4
|7
|10
|6
|8
|14
|-4
|-0.40
|Wyoming
|10
|7
|9
|13
|6
|11
|17
|-4
|-0.40
|Appalachian St.
|10
|8
|10
|12
|6
|11
|17
|-5
|-0.50
|Arkansas St.
|10
|12
|7
|13
|7
|11
|18
|-5
|-0.50
|Georgia Tech
|10
|8
|2
|5
|7
|3
|10
|-5
|-0.50
|Kennesaw St.
|10
|10
|5
|9
|5
|9
|14
|-5
|-0.50
|Kentucky
|10
|10
|11
|13
|9
|9
|18
|-5
|-0.50
|NC State
|10
|7
|6
|8
|3
|10
|13
|-5
|-0.50
|Oklahoma St.
|10
|11
|4
|9
|6
|8
|14
|-5
|-0.50
|Texas State
|10
|5
|7
|8
|7
|6
|13
|-5
|-0.50
|Buffalo
|10
|10
|6
|12
|7
|11
|18
|-6
|-0.60
|Stanford
|10
|11
|3
|10
|5
|11
|16
|-6
|-0.60
|Virginia Tech
|10
|4
|4
|6
|5
|7
|12
|-6
|-0.60
|Tulsa
|10
|14
|5
|9
|7
|9
|16
|-7
|-0.70
|Oregon St.
|11
|6
|8
|8
|5
|11
|16
|-8
|-0.73
|Charlotte
|10
|12
|4
|11
|10
|9
|19
|-8
|-0.80
|Delaware
|10
|6
|6
|8
|8
|8
|16
|-8
|-0.80
|UTEP
|10
|8
|4
|9
|3
|14
|17
|-8
|-0.80
|Wisconsin
|10
|9
|5
|6
|3
|11
|14
|-8
|-0.80
|Boston College
|11
|7
|6
|12
|9
|12
|21
|-9
|-0.82
|Louisiana-Monroe
|10
|8
|4
|8
|6
|11
|17
|-9
|-0.90
|New Mexico
|10
|8
|7
|12
|12
|9
|21
|-9
|-0.90
|San Jose St.
|10
|7
|6
|11
|10
|10
|20
|-9
|-0.90
|Washington St.
|10
|9
|2
|6
|4
|11
|15
|-9
|-0.90
|Purdue
|11
|7
|4
|9
|7
|12
|19
|-10
|-0.91
|Arkansas
|10
|6
|6
|8
|8
|10
|18
|-10
|-1.00
|Baylor
|10
|3
|7
|9
|10
|9
|19
|-10
|-1.00
|Syracuse
|10
|11
|5
|10
|8
|12
|20
|-10
|-1.00
|Nevada
|10
|8
|9
|13
|7
|17
|24
|-11
|-1.10
|Georgia St.
|10
|6
|2
|3
|6
|9
|15
|-12
|-1.20
|UAB
|10
|7
|3
|5
|6
|11
|17
|-12
|-1.20
|FAU
|10
|13
|3
|7
|6
|16
|22
|-15
|-1.50
