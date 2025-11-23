Live Radio
NCAA Division III Football Playoff Glance

The Associated Press

November 23, 2025, 10:05 AM

All Times EST

First Round

Saturday, November 22

Muhlenberg 34, Union (N.Y.) 26

LaGrange 24, Framingham St. 21

Hanover 23, Grove City 15

Coe 44, Concordia Wisconsin 7

Wheaton (Ill.) 76, Crown (Minn.) 14

Chapman 18, Whitworth 16

Susquehanna 38, Wash. & Jeff. 32

Springfield 21, Cortland 7

Second Round

Saturday, November 29

Mount Union vs. Muhlenberg, Noon

John Carroll vs. Randolph-Macon, Noon

Trinity (Texas) vs. Hardin-Simmons, 1 p.m.

Berry vs. LaGrange, Noon

North Central (Ill.) vs. Hanover, 1 p.m.

Hope vs. Wis.-La Crosse, Noon

Wis.-Platteville vs. Alma, 1 p.m.

Bethel (Minn.) vs. Coe, 1 p.m.

Wartburg vs. Wheaton (Ill.), 1 p.m.

Wis.-Whitewater vs. DePauw, 1 p.m.

Saint John’s (Minn.) vs. Monmouth (Ill.), 1 p.m.

UW-River Falls vs. Chapman, 1 p.m.

Chris. Newport vs. Susquehanna, Noon

Franklin & Marshall vs. Eastern, Noon

Salisbury vs. Endicott, Noon

Johns Hopkins vs. Springfield, Noon

Third Round

Mount Union-Muhlenberg-winner vs. John Carroll-Randolph-Macon-winner, TBA

Trinity (Texas)-Hardin-Simmons-winner vs. Berry-LaGrange-winner, TBA

North Central (Ill.)-Hanover-winner vs. Hope-Wis.-La Crosse-winner, TBA

Wis.-Platteville-Alma-winner vs. Bethel (Minn.)-Coe-winner, TBA

Wartburg-Wheaton (Ill.)-winner vs. Wis.-Whitewater-DePauw-winner, TBA

Saint John’s (Minn.)-Monmouth (Ill.)-winner vs. UW-River Falls-Chapman-winner, TBA

Chris. Newport-Susquehanna-winner vs. Franklin & Marshall-Eastern-winner, TBA

Salisbury-Endicott-winner vs. Johns Hopkins-Springfield-winner, TBA

Quarterfinals

Mount Union-Muhlenberg-John Carroll-Randolph-Macon-winner vs. Trinity (Texas)-Hardin-Simmons-Berry-LaGrange-winner, TBA

North Central (Ill.)-Hanover-Hope-Wis.-La Crosse-winner vs. Wis.-Platteville-Alma-Bethel (Minn.)-Coe-winner, TBA

Wartburg-Wheaton (Ill.)-Wis.-Whitewater-DePauw-winner vs. Saint John’s (Minn.)-Monmouth (Ill.)-UW-River Falls-Chapman-winner, TBA

Chris. Newport-Susquehanna-Franklin & Marshall-Eastern-winner vs. Salisbury-Endicott-Johns Hopkins-Springfield-winner, TBA

Semifinals

Mount Union-Muhlenberg-John Carroll-Randolph-Macon-Trinity (Texas)-Hardin-Simmons-Berry-LaGrange-winner vs. North Central (Ill.)-Hanover-Hope-Wis.-La Crosse-Wis.-Platteville-Alma-Bethel (Minn.)-Coe-winner, TBA

Wartburg-Wheaton (Ill.)-Wis.-Whitewater-DePauw-Saint John’s (Minn.)-Monmouth (Ill.)-UW-River Falls-Chapman-winner vs. Chris. Newport-Susquehanna-Franklin & Marshall-Eastern-Salisbury-Endicott-Johns Hopkins-Springfield-winner, TBA

Championship

Semifinal winners, TBA

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

