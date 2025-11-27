NCAA Division II Football Playoff Glance

All Times EST
First Round
Saturday, November 22
Kutztown 52, Bentley 0
Assumption 23, Indiana (Pa.) 20
Frostburg St. 21, Johnson C. Smith 7
California (Pa.) 27, Virginia Union 24
Albany St. (Ga.) 35, Valdosta St. 30
Benedict 25, Wingate 24
West Florida 43, North Greenville 19
Newberry 45, Kentucky St. 24
Ferris St. 65, Northwood 14
Ashland 32, Minn. Duluth 7
Minnesota St. 37, Findlay 14
UIndy 57, Truman St. 14
Harding 38, Northwest Mo. St. 16
Pittsburg St. 21, Chadron St. 17
Western Colo. 27, Central Wash. 20
UT Permian Basin 37, CSU Pueblo 24
Second Round
Saturday, November 29
Kutztown vs. Assumption, Noon
California (Pa.) vs. Frostburg St., Noon
Albany St. (Ga.) vs. Benedict, 1 p.m.
West Florida vs. Newberry, 2 p.m.
Ferris St. vs. Ashland, 1 p.m.
UIndy vs. Minnesota St., 2 p.m.
Harding vs. Pittsburg St., 2 p.m.
Western Colo. vs. UT Permian Basin, 3 p.m.
Quarterfinals
Kutztown-Assumption-winner vs. California (Pa.)-Frostburg St.-winner, TBA
Albany St. (Ga.)-Benedict-winner vs. West Florida-Newberry-winner, TBA
Ferris St.-Ashland-winner vs. UIndy-Minnesota St.-winner, TBA
Harding-Pittsburg St.-winner vs. Western Colo.-UT Permian Basin-winner, TBA
Semifinals
Kutztown-Assumption-California (Pa.)-Frostburg St.-winner vs. Albany St. (Ga.)-Benedict-West Florida-Newberry-winner, TBA
Ferris St.-Ashland-UIndy-Minnesota St.-winner vs. Harding-Pittsburg St.-Western Colo.-UT Permian Basin-winner, TBA
Championship
Saturday, December 20
Semifinal winners, 4 p.m.
