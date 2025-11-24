Live Radio
NCAA Division II Football Playoff Glance

The Associated Press

November 24, 2025, 10:06 AM

All Times EST

First Round

Saturday, November 22

Kutztown 52, Bentley 0

Assumption 23, Indiana (Pa.) 20

Frostburg St. 21, Johnson C. Smith 7

California (Pa.) 27, Virginia Union 24

Albany St. (Ga.) 35, Valdosta St. 30

Benedict 25, Wingate 24

West Florida 43, North Greenville 19

Newberry 45, Kentucky St. 24

Ferris St. 65, Northwood 14

Ashland 32, Minn. Duluth 7

Minnesota St. 37, Findlay 14

UIndy 57, Truman St. 14

Harding 38, Northwest Mo. St. 16

Pittsburg St. 21, Chadron St. 17

Western Colo. 27, Central Wash. 20

UT Permian Basin 37, CSU Pueblo 24

Second Round

Kutztown vs. Assumption, TBA

Frostburg St. vs. California (Pa.), TBA

Albany St. (Ga.) vs. Benedict, TBA

West Florida vs. Newberry, TBA

Ferris St. vs. Ashland, TBA

Minnesota St. vs. UIndy, TBA

Harding vs. Pittsburg St., TBA

Western Colo. vs. UT Permian Basin, TBA

Quarterfinals

Kutztown-Assumption-winner vs. Frostburg St.-California (Pa.)-winner, TBA

Albany St. (Ga.)-Benedict-winner vs. West Florida-Newberry-winner, TBA

Ferris St.-Ashland-winner vs. Minnesota St.-UIndy-winner, TBA

Harding-Pittsburg St.-winner vs. Western Colo.-UT Permian Basin-winner, TBA

Semifinals

Kutztown-Assumption-Frostburg St.-California (Pa.)-winner vs. Albany St. (Ga.)-Benedict-West Florida-Newberry-winner, TBA

Ferris St.-Ashland-Minnesota St.-UIndy-winner vs. Harding-Pittsburg St.-Western Colo.-UT Permian Basin-winner, TBA

Championship

Saturday, December 20

Semifinal winners, 4 p.m.

