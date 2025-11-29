All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|16
|13
|3
|0
|0
|26
|55
|37
|Maine
|16
|9
|4
|2
|1
|21
|52
|38
|Reading
|16
|9
|5
|2
|0
|20
|52
|45
|Trois-Rivieres
|15
|8
|5
|0
|2
|18
|48
|42
|Adirondack
|14
|7
|4
|2
|1
|17
|36
|36
|Greensboro
|17
|5
|7
|4
|1
|15
|42
|61
|Worcester
|16
|6
|8
|1
|1
|14
|32
|52
|Norfolk
|16
|5
|9
|2
|0
|12
|40
|55
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|18
|11
|5
|1
|1
|24
|53
|36
|South Carolina
|17
|11
|6
|0
|0
|22
|50
|50
|Atlanta
|14
|10
|4
|0
|0
|20
|41
|26
|Jacksonville
|16
|9
|7
|0
|0
|18
|43
|44
|Greenville
|15
|8
|7
|0
|0
|16
|42
|37
|Savannah
|13
|6
|4
|2
|1
|15
|49
|40
|Orlando
|14
|2
|12
|0
|0
|4
|34
|57
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Fort Wayne
|17
|12
|4
|1
|0
|25
|57
|37
|Toledo
|15
|9
|4
|1
|1
|20
|54
|40
|Cincinnati
|16
|9
|6
|1
|0
|19
|56
|55
|Bloomington
|15
|7
|4
|2
|2
|18
|45
|49
|Indy
|17
|7
|7
|2
|1
|17
|40
|49
|Iowa
|18
|7
|9
|2
|0
|16
|52
|62
|Kalamazoo
|16
|5
|9
|2
|0
|12
|46
|59
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Tahoe
|18
|11
|6
|1
|0
|23
|70
|60
|Kansas City
|16
|11
|5
|0
|0
|22
|54
|40
|Idaho
|19
|10
|7
|2
|0
|22
|63
|68
|Rapid City
|17
|7
|8
|2
|0
|16
|54
|57
|Utah
|17
|7
|8
|2
|0
|16
|49
|53
|Allen
|15
|6
|6
|3
|0
|15
|41
|48
|Wichita
|17
|6
|8
|2
|1
|15
|39
|49
|Tulsa
|14
|7
|7
|0
|0
|14
|40
|47
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Thursday’s Games
Fort Wayne 3, Kalamazoo 2
Friday’s Games
Adirondack 2, Worcester 1
Cincinnati 3, Kalamazoo 2
Fort Wayne 5, Indy 4
Orlando 5, Jacksonville 4
Trois-Rivieres 5, Reading 1
Maine 3, Norfolk 2
South Carolina 5, Greensboro 4
Wheeling 5, Toledo 2
Florida 6, Savannah 3
Iowa 3, Bloomington 2
Kansas City 1, Wichita 0
Rapid City 6, Idaho 2
Allen 4, Utah 2
Tahoe 7, Tulsa 2
Saturday’s Games
Reading at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Greensboro at Jacksonville, 7 p.m.
Savannah at Florida, 7 p.m.
South Carolina at Orlando, 7 p.m.
Toledo at Indy, 7 p.m.
Worcester at Adirondack, 7 p.m.
Kansas City at Wichita, 7:05 p.m.
Maine at Norfolk, 7:05 p.m.
Cincinnati at Wheeling, 7:10 p.m.
Greenville at Atlanta, 7:10 p.m.
Idaho at Rapid City, 9:05 p.m.
Allen at Utah, 9:10 p.m.
Tulsa at Tahoe, 10 p.m.
Sunday’s Games
Reading at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Savannah at Orlando, 3 p.m.
Worcester at Adirondack, 3 p.m.
Greenville at Atlanta, 3:10 p.m.
Bloomington at Iowa, 4 p.m.
Cincinnati at Wheeling, 4:10 p.m.
Toledo at Fort Wayne, 5:05 p.m.
Tulsa at Tahoe, 6 p.m.
Monday’s Games
No games scheduled
