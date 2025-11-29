Live Radio
Home » Sports » ECHL Glance

ECHL Glance

The Associated Press

November 29, 2025, 12:46 AM

All Times EST

EASTERN CONFERENCE

North Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Wheeling 16 13 3 0 0 26 55 37
Maine 16 9 4 2 1 21 52 38
Reading 16 9 5 2 0 20 52 45
Trois-Rivieres 15 8 5 0 2 18 48 42
Adirondack 14 7 4 2 1 17 36 36
Greensboro 17 5 7 4 1 15 42 61
Worcester 16 6 8 1 1 14 32 52
Norfolk 16 5 9 2 0 12 40 55

South Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Florida 18 11 5 1 1 24 53 36
South Carolina 17 11 6 0 0 22 50 50
Atlanta 14 10 4 0 0 20 41 26
Jacksonville 16 9 7 0 0 18 43 44
Greenville 15 8 7 0 0 16 42 37
Savannah 13 6 4 2 1 15 49 40
Orlando 14 2 12 0 0 4 34 57

WESTERN CONFERENCE

Central Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Fort Wayne 17 12 4 1 0 25 57 37
Toledo 15 9 4 1 1 20 54 40
Cincinnati 16 9 6 1 0 19 56 55
Bloomington 15 7 4 2 2 18 45 49
Indy 17 7 7 2 1 17 40 49
Iowa 18 7 9 2 0 16 52 62
Kalamazoo 16 5 9 2 0 12 46 59

Mountain Division

GP W L OL SOL Pts GF GA
Tahoe 18 11 6 1 0 23 70 60
Kansas City 16 11 5 0 0 22 54 40
Idaho 19 10 7 2 0 22 63 68
Rapid City 17 7 8 2 0 16 54 57
Utah 17 7 8 2 0 16 49 53
Allen 15 6 6 3 0 15 41 48
Wichita 17 6 8 2 1 15 39 49
Tulsa 14 7 7 0 0 14 40 47

NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.

Thursday’s Games

Fort Wayne 3, Kalamazoo 2

Friday’s Games

Adirondack 2, Worcester 1

Cincinnati 3, Kalamazoo 2

Fort Wayne 5, Indy 4

Orlando 5, Jacksonville 4

Trois-Rivieres 5, Reading 1

Maine 3, Norfolk 2

South Carolina 5, Greensboro 4

Wheeling 5, Toledo 2

Florida 6, Savannah 3

Iowa 3, Bloomington 2

Kansas City 1, Wichita 0

Rapid City 6, Idaho 2

Allen 4, Utah 2

Tahoe 7, Tulsa 2

Saturday’s Games

Reading at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Greensboro at Jacksonville, 7 p.m.

Savannah at Florida, 7 p.m.

South Carolina at Orlando, 7 p.m.

Toledo at Indy, 7 p.m.

Worcester at Adirondack, 7 p.m.

Kansas City at Wichita, 7:05 p.m.

Maine at Norfolk, 7:05 p.m.

Cincinnati at Wheeling, 7:10 p.m.

Greenville at Atlanta, 7:10 p.m.

Idaho at Rapid City, 9:05 p.m.

Allen at Utah, 9:10 p.m.

Tulsa at Tahoe, 10 p.m.

Sunday’s Games

Reading at Trois-Rivieres, 3 p.m.

Savannah at Orlando, 3 p.m.

Worcester at Adirondack, 3 p.m.

Greenville at Atlanta, 3:10 p.m.

Bloomington at Iowa, 4 p.m.

Cincinnati at Wheeling, 4:10 p.m.

Toledo at Fort Wayne, 5:05 p.m.

Tulsa at Tahoe, 6 p.m.

Monday’s Games

No games scheduled

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up