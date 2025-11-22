All Times EST
EASTERN CONFERENCE
North Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Wheeling
|13
|10
|3
|0
|0
|20
|42
|32
|Reading
|14
|9
|3
|2
|0
|20
|50
|37
|Maine
|14
|7
|4
|2
|1
|17
|44
|35
|Adirondack
|11
|5
|4
|1
|1
|12
|31
|32
|Trois-Rivieres
|12
|5
|5
|0
|2
|12
|34
|38
|Norfolk
|13
|5
|6
|2
|0
|12
|36
|41
|Worcester
|13
|5
|7
|0
|1
|11
|26
|44
|Greensboro
|13
|4
|6
|2
|1
|11
|31
|43
South Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Florida
|15
|9
|5
|0
|1
|19
|41
|30
|South Carolina
|14
|9
|5
|0
|0
|18
|39
|38
|Atlanta
|11
|8
|3
|0
|0
|16
|29
|18
|Savannah
|11
|6
|2
|2
|1
|15
|43
|30
|Greenville
|13
|7
|6
|0
|0
|14
|32
|32
|Jacksonville
|13
|7
|6
|0
|0
|14
|31
|33
|Orlando
|11
|1
|10
|0
|0
|2
|25
|44
WESTERN CONFERENCE
Central Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Fort Wayne
|12
|9
|3
|0
|0
|18
|44
|26
|Toledo
|12
|8
|3
|1
|0
|17
|46
|29
|Cincinnati
|13
|8
|5
|0
|0
|16
|48
|44
|Bloomington
|13
|6
|4
|1
|2
|15
|39
|43
|Indy
|14
|7
|6
|1
|0
|15
|34
|38
|Iowa
|15
|5
|9
|1
|0
|11
|40
|53
|Kalamazoo
|12
|4
|8
|0
|0
|8
|39
|49
Mountain Division
|GP
|W
|L
|OL
|SOL
|Pts
|GF
|GA
|Idaho
|16
|9
|6
|1
|0
|19
|52
|55
|Tahoe
|16
|9
|6
|1
|0
|19
|59
|55
|Kansas City
|14
|9
|5
|0
|0
|18
|47
|37
|Tulsa
|12
|7
|5
|0
|0
|14
|34
|35
|Utah
|14
|6
|6
|2
|0
|14
|40
|41
|Rapid City
|14
|5
|7
|2
|0
|12
|40
|45
|Allen
|12
|4
|5
|3
|0
|11
|31
|39
|Wichita
|14
|4
|7
|2
|1
|11
|33
|44
NOTE: Two points are awarded for a win, one point for an overtime or shootout loss. Top four teams in each division advance to playoffs.
Friday’s Games
Reading 4, Wheeling 1
Indy 2, Adirondack 1
Norfolk 4, Trois-Rivieres 2
Greenville 3, Jacksonville 1
Worcester 2, Maine 1
Toledo 4, Wichita 1
Florida 4, South Carolina 2
Fort Wayne 5, Bloomington 2
Cincinnati 2, Iowa 1
Utah 3, Tulsa 1
Kansas City 4, Rapid City 3
Idaho 3, Allen 2
Savannah 8, Tahoe 1
Saturday’s Games
Norfolk at Trois-Rivieres, 3 p.m.
Greensboro at Worcester, 6:05 p.m.
Adirondack at Indy, 7 p.m.
Orlando at Jacksonville, 7 p.m.
Wheeling at Reading, 7 p.m.
Greenville at Atlanta, 7:10 p.m.
Wichita at Toledo, 7:15 p.m.
Kalamazoo at Fort Wayne, 7:35 p.m.
Utah at Tulsa, 8:05 p.m.
Kansas City at Rapid City, 9:05 p.m.
Allen at Idaho, 9:10 p.m.
Savannah at Tahoe, 10 p.m.
Sunday’s Games
Norfolk at Maine, 3 p.m.
Greensboro at Worcester, 3:05 p.m.
South Carolina at Atlanta, 3:10 p.m.
Cincinnati at Iowa, 4 p.m.
Wichita at Fort Wayne, 5:05 p.m.
Monday’s Games
Florida at Orlando, 7 p.m.
Tuesday’s Games
No games scheduled
