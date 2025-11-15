DP World Tour Championship Par Scores

Saturday
At Earth Course
Dubai, United Arab Emirates
Purse: $10 million
Yardage: 7,706; Par: 72
Third Round
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|66-69-68—203
|-13
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|68-67-68—203
|-13
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|70-67-67—204
|-12
|Laurie Canter, England
|68-68-68—204
|-12
|Matt Fitzpatrick, England
|69-69-66—204
|-12
|Tommy Fleetwood, England
|65-71-68—204
|-12
|Tyrrell Hatton, England
|70-67-67—204
|-12
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|70-69-65—204
|-12
|Ludvig Aberg, Sweden
|72-66-67—205
|-11
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|67-65-73—205
|-11
|Justin Rose, England
|68-67-70—205
|-11
|Thriston Lawrence, South Africa
|66-72-68—206
|-10
|Hao-Tong Li, China
|74-66-66—206
|-10
|Shane Lowry, Ireland
|68-67-71—206
|-10
|Robert MacIntyre, Scotland
|69-67-70—206
|-10
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|68-72-66—206
|-10
|Daniel Hillier, New Zealand
|67-68-72—207
|-9
|Keita Nakajima, Japan
|70-69-69—208
|-8
|Alex Noren, Sweden
|68-68-72—208
|-8
|John Parry, England
|71-67-70—208
|-8
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|69-72-67—208
|-8
|Jordan L. Smith, England
|75-70-64—209
|-7
|Johannes Veerman, United States
|72-71-66—209
|-7
|Daniel Brown, England
|68-73-69—210
|-6
|Kazuma Kobori, New Zealand
|70-70-70—210
|-6
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|70-70-70—210
|-6
|Patrick Reed, United States
|72-68-70—210
|-6
|Adrien Saddier, France
|73-68-69—210
|-6
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|70-70-70—210
|-6
|Marcus Armitage, England
|71-72-68—211
|-5
|Grant Forrest, Scotland
|68-71-72—211
|-5
|Michael Kim, United States
|64-76-71—211
|-5
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|71-70-70—211
|-5
|Brandon Robinson-Thompson, England
|67-74-70—211
|-5
|Andy Sullivan, England
|66-74-71—211
|-5
|Ewen Ferguson, Scotland
|70-69-73—212
|-4
|Marco Penge, England
|74-70-68—212
|-4
|Calum Hill, Scotland
|72-70-71—213
|-3
|Matthew Jordan, England
|68-72-73—213
|-3
|Oliver Lindell, Finland
|72-71-70—213
|-3
|Kristoffer Reitan, Norway
|74-71-68—213
|-3
|Connor Syme, Scotland
|69-74-70—213
|-3
|Elvis Smylie, Australia
|74-68-72—214
|-2
|Jorge Campillo, Spain
|70-72-73—215
|-1
|Joakim Lagergren, Sweden
|75-71-69—215
|-1
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|72-70-73—215
|-1
|Joost Luiten, Netherlands
|71-73-71—215
|-1
|Richard Mansell, England
|72-74-69—215
|-1
|Martin Couvra, France
|73-70-73—216
|E
|Aaron Rai, England
|73-71-72—216
|E
|Shaun Norris, South Africa
|74-71-75—220
|+4
|Nacho Elvira, Spain
|70-77-75—222
|+6
