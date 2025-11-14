DP World Tour Championship Par Scores

Friday
At Earth Course
Dubai, United Arab Emirates
Purse: $10 million
Yardage: 7,706; Par: 72
Second Round
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|67-65—132
|-12
|Daniel Hillier, New Zealand
|67-68—135
|-9
|Shane Lowry, Ireland
|68-67—135
|-9
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|66-69—135
|-9
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|68-67—135
|-9
|Justin Rose, England
|68-67—135
|-9
|Laurie Canter, England
|68-68—136
|-8
|Tommy Fleetwood, England
|65-71—136
|-8
|Robert MacIntyre, Scotland
|69-67—136
|-8
|Alex Noren, Sweden
|68-68—136
|-8
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|70-67—137
|-7
|Tyrrell Hatton, England
|70-67—137
|-7
|Ludvig Aberg, Sweden
|72-66—138
|-6
|Matt Fitzpatrick, England
|69-69—138
|-6
|Thriston Lawrence, South Africa
|66-72—138
|-6
|John Parry, England
|71-67—138
|-6
|Ewen Ferguson, Scotland
|70-69—139
|-5
|Grant Forrest, Scotland
|68-71—139
|-5
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|70-69—139
|-5
|Keita Nakajima, Japan
|70-69—139
|-5
|Matthew Jordan, England
|68-72—140
|-4
|Michael Kim, United States
|64-76—140
|-4
|Kazuma Kobori, New Zealand
|70-70—140
|-4
|Hao-Tong Li, China
|74-66—140
|-4
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|70-70—140
|-4
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|68-72—140
|-4
|Patrick Reed, United States
|72-68—140
|-4
|Andy Sullivan, England
|66-74—140
|-4
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|70-70—140
|-4
|Daniel Brown, England
|68-73—141
|-3
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|71-70—141
|-3
|Brandon Robinson-Thompson, England
|67-74—141
|-3
|Adrien Saddier, France
|73-68—141
|-3
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|69-72—141
|-3
|Jorge Campillo, Spain
|70-72—142
|-2
|Calum Hill, Scotland
|72-70—142
|-2
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|72-70—142
|-2
|Elvis Smylie, Australia
|74-68—142
|-2
|Marcus Armitage, England
|71-72—143
|-1
|Martin Couvra, France
|73-70—143
|-1
|Oliver Lindell, Finland
|72-71—143
|-1
|Connor Syme, Scotland
|69-74—143
|-1
|Johannes Veerman, United States
|72-71—143
|-1
|Joost Luiten, Netherlands
|71-73—144
|E
|Marco Penge, England
|74-70—144
|E
|Aaron Rai, England
|73-71—144
|E
|Shaun Norris, South Africa
|74-71—145
|+1
|Kristoffer Reitan, Norway
|74-71—145
|+1
|Jordan L. Smith, England
|75-70—145
|+1
|Joakim Lagergren, Sweden
|75-71—146
|+2
|Richard Mansell, England
|72-74—146
|+2
|Nacho Elvira, Spain
|70-77—147
|+3
