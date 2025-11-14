Live Radio
DP World Tour Championship Par Scores

The Associated Press

November 14, 2025, 8:09 AM

Friday

At Earth Course

Dubai, United Arab Emirates

Purse: $10 million

Yardage: 7,706; Par: 72

Second Round

Nicolai Hojgaard, Denmark 67-65—132 -12
Daniel Hillier, New Zealand 67-68—135 -9
Shane Lowry, Ireland 68-67—135 -9
Rory McIlroy, Northern Ireland 66-69—135 -9
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 68-67—135 -9
Justin Rose, England 68-67—135 -9
Laurie Canter, England 68-68—136 -8
Tommy Fleetwood, England 65-71—136 -8
Robert MacIntyre, Scotland 69-67—136 -8
Alex Noren, Sweden 68-68—136 -8
Angel Ayora Fanegas, Spain 70-67—137 -7
Tyrrell Hatton, England 70-67—137 -7
Ludvig Aberg, Sweden 72-66—138 -6
Matt Fitzpatrick, England 69-69—138 -6
Thriston Lawrence, South Africa 66-72—138 -6
John Parry, England 71-67—138 -6
Ewen Ferguson, Scotland 70-69—139 -5
Grant Forrest, Scotland 68-71—139 -5
Rasmus Hojgaard, Denmark 70-69—139 -5
Keita Nakajima, Japan 70-69—139 -5
Matthew Jordan, England 68-72—140 -4
Michael Kim, United States 64-76—140 -4
Kazuma Kobori, New Zealand 70-70—140 -4
Hao-Tong Li, China 74-66—140 -4
Tom McKibbin, Northern Ireland 70-70—140 -4
Jacob Skov Olesen, Denmark 68-72—140 -4
Patrick Reed, United States 72-68—140 -4
Andy Sullivan, England 66-74—140 -4
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 70-70—140 -4
Daniel Brown, England 68-73—141 -3
Jacques Kruyswijk, South Africa 71-70—141 -3
Brandon Robinson-Thompson, England 67-74—141 -3
Adrien Saddier, France 73-68—141 -3
Jayden Trey Schaper, South Africa 69-72—141 -3
Jorge Campillo, Spain 70-72—142 -2
Calum Hill, Scotland 72-70—142 -2
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 72-70—142 -2
Elvis Smylie, Australia 74-68—142 -2
Marcus Armitage, England 71-72—143 -1
Martin Couvra, France 73-70—143 -1
Oliver Lindell, Finland 72-71—143 -1
Connor Syme, Scotland 69-74—143 -1
Johannes Veerman, United States 72-71—143 -1
Joost Luiten, Netherlands 71-73—144 E
Marco Penge, England 74-70—144 E
Aaron Rai, England 73-71—144 E
Shaun Norris, South Africa 74-71—145 +1
Kristoffer Reitan, Norway 74-71—145 +1
Jordan L. Smith, England 75-70—145 +1
Joakim Lagergren, Sweden 75-71—146 +2
Richard Mansell, England 72-74—146 +2
Nacho Elvira, Spain 70-77—147 +3

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

