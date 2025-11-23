Live Radio
Home » Sports » CME Group Tour Championship Scores

CME Group Tour Championship Scores

The Associated Press

November 23, 2025, 6:01 PM

Sunday

At Gold Course

Naples, Fla.

Purse: $11 million

Yardage: 6,734; Par: 72

Final Round

Jeeno Thitikul, $4,000,000 67-63-64-68—262
Pajaree Anannarukarn, $1,000,000 68-67-65-66—266
Nelly Korda, $550,000 71-64-65-68—268
Gaby Lopez, $350,000 69-73-62-65—269
Nasa Hataoka, $260,000 67-67-71-66—271
Sei Young Kim, $195,000 67-66-68-71—272
Brooke Henderson, $137,000 68-67-70-69—274
Auston Kim, $137,000 72-67-68-67—274
Patty Tavatanakit, $137,000 69-67-71-67—274
Jenny Bae, $107,167 68-69-69-69—275
Somi Lee, $107,167 64-70-68-73—275
Hae-Ran Ryu, $107,167 69-67-69-70—275
Jin Hee Im, $88,083 67-69-70-70—276
Chisato Iwai, $88,083 68-71-69-68—276
Stephanie Kyriacou, $88,083 68-72-70-66—276
Minjee Lee, $88,083 68-67-70-71—276
Sarah Schmelzel, $88,083 70-70-67-69—276
Rio Takeda, $88,083 69-68-68-71—276
Charley Hull, $78,071 69-69-68-71—277
Akie Iwai, $78,071 72-66-67-72—277
Mao Saigo, $78,071 73-69-67-68—277
Maja Stark, $78,071 70-69-70-68—277
Lexi Thompson, $78,071 70-70-66-71—277
Lottie Woad, $78,071 70-69-66-72—277
Ruoning Yin, $78,071 72-70-65-70—277
Hye Jin Choi, $71,107 72-68-70-68—278
Allisen Corpuz, $71,107 66-71-72-69—278
Ayaka Furue, $71,107 72-70-67-69—278
Minami Katsu, $71,107 69-71-68-70—278
Grace Kim, $71,107 68-72-69-69—278
Ingrid Lindblad, $71,107 71-71-66-70—278
Miranda Wang, $71,107 70-74-68-66—278
Lindy Duncan, $67,000 73-70-67-69—279
Ariya Jutanugarn, $67,000 73-68-67-71—279
Andrea Lee, $67,000 70-72-69-68—279
Nataliya Guseva, $64,750 69-73-67-71—280
Nanna Koerstz Madsen, $64,750 69-67-67-77—280
Miyu Yamashita, $64,750 70-69-71-70—280
Carlota Ciganda, $62,875 69-75-67-70—281
Lucy Li, $62,875 69-74-69-69—281
Hyo Joo Kim, $61,750 74-67-73-68—282
Lydia Ko, $61,750 69-68-73-72—282
Linn Grant, $60,500 72-73-68-70—283
A Lim Kim, $60,500 69-69-70-75—283
Mi Hyang Lee, $60,500 72-70-73-68—283
Jin Young Ko, $59,500 69-73-70-72—284
Celine Boutier, $58,250 73-71-69-72—285
Lauren Coughlin, $58,250 73-72-68-72—285
Manon De Roey, $58,250 69-72-70-74—285
Esther Henseleit, $58,250 68-74-73-70—285
Hannah Green, $56,875 76-71-68-71—286
Megan Khang, $56,875 72-70-71-73—286
Jennifer Kupcho, $56,875 69-68-66-83—286
Yan Liu, $56,875 74-67-68-77—286
Yealimi Noh, $56,125 71-71-70-75—287
Madelene Sagstrom, $56,125 68-74-72-73—287
Angel Yin, $55,750 71-68-75-75—289
Leona Maguire, $55,500 70-75-72-73—290
Brooke Matthews, $55,250 69-74-72-78—293
Chanettee Wannasaen, $55,000 74-71-74-75—294

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up