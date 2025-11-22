CME Group Tour Championship Scores

Saturday
At Gold Course
Naples, Fla.
Purse: $11 million
Yardage: 6,734; Par: 72
Third Round
|Jeeno Thitikul
|67-63-64—194
|Pajaree Anannarukarn
|68-67-65—200
|Nelly Korda
|71-64-65—200
|Sei Young Kim
|67-66-68—201
|Somi Lee
|64-70-68—202
|Nanna Koerstz Madsen
|69-67-67—203
|Jennifer Kupcho
|69-68-66—203
|Gaby Lopez
|69-73-62—204
|Nasa Hataoka
|67-67-71—205
|Brooke Henderson
|68-67-70—205
|Akie Iwai
|72-66-67—205
|Minjee Lee
|68-67-70—205
|Hae-Ran Ryu
|69-67-69—205
|Rio Takeda
|69-68-68—205
|Lottie Woad
|70-69-66—205
|Jenny Bae
|68-69-69—206
|Charley Hull
|69-69-68—206
|Jin Hee Im
|67-69-70—206
|Lexi Thompson
|70-70-66—206
|Auston Kim
|72-67-68—207
|Sarah Schmelzel
|70-70-67—207
|Patty Tavatanakit
|69-67-71—207
|Ruoning Yin
|72-70-65—207
|Chisato Iwai
|68-71-69—208
|Ariya Jutanugarn
|73-68-67—208
|Minami Katsu
|69-71-68—208
|A Lim Kim
|69-69-70—208
|Ingrid Lindblad
|71-71-66—208
|Allisen Corpuz
|66-71-72—209
|Ayaka Furue
|72-70-67—209
|Nataliya Guseva
|69-73-67—209
|Grace Kim
|68-72-69—209
|Yan Liu
|74-67-68—209
|Mao Saigo
|73-69-67—209
|Maja Stark
|70-69-70—209
|Hye Jin Choi
|72-68-70—210
|Lindy Duncan
|73-70-67—210
|Lydia Ko
|69-68-73—210
|Stephanie Kyriacou
|68-72-70—210
|Miyu Yamashita
|70-69-71—210
|Carlota Ciganda
|69-75-67—211
|Manon De Roey
|69-72-70—211
|Andrea Lee
|70-72-69—211
|Jin Young Ko
|69-73-70—212
|Lucy Li
|69-74-69—212
|Yealimi Noh
|71-71-70—212
|Miranda Wang
|70-74-68—212
|Celine Boutier
|73-71-69—213
|Lauren Coughlin
|73-72-68—213
|Linn Grant
|72-73-68—213
|Megan Khang
|72-70-71—213
|Hyo Joo Kim
|74-67-73—214
|Madelene Sagstrom
|68-74-72—214
|Angel Yin
|71-68-75—214
|Hannah Green
|76-71-68—215
|Esther Henseleit
|68-74-73—215
|Mi Hyang Lee
|72-70-73—215
|Brooke Matthews
|69-74-72—215
|Leona Maguire
|70-75-72—217
|Chanettee Wannasaen
|74-71-74—219
