CME Group Tour Championship Scores

The Associated Press

November 22, 2025, 5:23 PM

Saturday

At Gold Course

Naples, Fla.

Purse: $11 million

Yardage: 6,734; Par: 72

Third Round

Jeeno Thitikul 67-63-64—194
Pajaree Anannarukarn 68-67-65—200
Nelly Korda 71-64-65—200
Sei Young Kim 67-66-68—201
Somi Lee 64-70-68—202
Nanna Koerstz Madsen 69-67-67—203
Jennifer Kupcho 69-68-66—203
Gaby Lopez 69-73-62—204
Nasa Hataoka 67-67-71—205
Brooke Henderson 68-67-70—205
Akie Iwai 72-66-67—205
Minjee Lee 68-67-70—205
Hae-Ran Ryu 69-67-69—205
Rio Takeda 69-68-68—205
Lottie Woad 70-69-66—205
Jenny Bae 68-69-69—206
Charley Hull 69-69-68—206
Jin Hee Im 67-69-70—206
Lexi Thompson 70-70-66—206
Auston Kim 72-67-68—207
Sarah Schmelzel 70-70-67—207
Patty Tavatanakit 69-67-71—207
Ruoning Yin 72-70-65—207
Chisato Iwai 68-71-69—208
Ariya Jutanugarn 73-68-67—208
Minami Katsu 69-71-68—208
A Lim Kim 69-69-70—208
Ingrid Lindblad 71-71-66—208
Allisen Corpuz 66-71-72—209
Ayaka Furue 72-70-67—209
Nataliya Guseva 69-73-67—209
Grace Kim 68-72-69—209
Yan Liu 74-67-68—209
Mao Saigo 73-69-67—209
Maja Stark 70-69-70—209
Hye Jin Choi 72-68-70—210
Lindy Duncan 73-70-67—210
Lydia Ko 69-68-73—210
Stephanie Kyriacou 68-72-70—210
Miyu Yamashita 70-69-71—210
Carlota Ciganda 69-75-67—211
Manon De Roey 69-72-70—211
Andrea Lee 70-72-69—211
Jin Young Ko 69-73-70—212
Lucy Li 69-74-69—212
Yealimi Noh 71-71-70—212
Miranda Wang 70-74-68—212
Celine Boutier 73-71-69—213
Lauren Coughlin 73-72-68—213
Linn Grant 72-73-68—213
Megan Khang 72-70-71—213
Hyo Joo Kim 74-67-73—214
Madelene Sagstrom 68-74-72—214
Angel Yin 71-68-75—214
Hannah Green 76-71-68—215
Esther Henseleit 68-74-73—215
Mi Hyang Lee 72-70-73—215
Brooke Matthews 69-74-72—215
Leona Maguire 70-75-72—217
Chanettee Wannasaen 74-71-74—219

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

