CME Group Tour Championship Par Scores

The Associated Press

November 22, 2025, 5:23 PM

Saturday

At Gold Course

Naples, Fla.

Purse: $11 million

Yardage: 6,734; Par: 72

Third Round

Jeeno Thitikul 67-63-64—194 -22
Pajaree Anannarukarn 68-67-65—200 -16
Nelly Korda 71-64-65—200 -16
Sei Young Kim 67-66-68—201 -15
Somi Lee 64-70-68—202 -14
Nanna Koerstz Madsen 69-67-67—203 -13
Jennifer Kupcho 69-68-66—203 -13
Gaby Lopez 69-73-62—204 -12
Nasa Hataoka 67-67-71—205 -11
Brooke Henderson 68-67-70—205 -11
Akie Iwai 72-66-67—205 -11
Minjee Lee 68-67-70—205 -11
Hae-Ran Ryu 69-67-69—205 -11
Rio Takeda 69-68-68—205 -11
Lottie Woad 70-69-66—205 -11
Jenny Bae 68-69-69—206 -10
Charley Hull 69-69-68—206 -10
Jin Hee Im 67-69-70—206 -10
Lexi Thompson 70-70-66—206 -10
Auston Kim 72-67-68—207 -9
Sarah Schmelzel 70-70-67—207 -9
Patty Tavatanakit 69-67-71—207 -9
Ruoning Yin 72-70-65—207 -9
Chisato Iwai 68-71-69—208 -8
Ariya Jutanugarn 73-68-67—208 -8
Minami Katsu 69-71-68—208 -8
A Lim Kim 69-69-70—208 -8
Ingrid Lindblad 71-71-66—208 -8
Allisen Corpuz 66-71-72—209 -7
Ayaka Furue 72-70-67—209 -7
Nataliya Guseva 69-73-67—209 -7
Grace Kim 68-72-69—209 -7
Yan Liu 74-67-68—209 -7
Mao Saigo 73-69-67—209 -7
Maja Stark 70-69-70—209 -7
Hye Jin Choi 72-68-70—210 -6
Lindy Duncan 73-70-67—210 -6
Lydia Ko 69-68-73—210 -6
Stephanie Kyriacou 68-72-70—210 -6
Miyu Yamashita 70-69-71—210 -6
Carlota Ciganda 69-75-67—211 -5
Manon De Roey 69-72-70—211 -5
Andrea Lee 70-72-69—211 -5
Jin Young Ko 69-73-70—212 -4
Lucy Li 69-74-69—212 -4
Yealimi Noh 71-71-70—212 -4
Miranda Wang 70-74-68—212 -4
Celine Boutier 73-71-69—213 -3
Lauren Coughlin 73-72-68—213 -3
Linn Grant 72-73-68—213 -3
Megan Khang 72-70-71—213 -3
Hyo Joo Kim 74-67-73—214 -2
Madelene Sagstrom 68-74-72—214 -2
Angel Yin 71-68-75—214 -2
Hannah Green 76-71-68—215 -1
Esther Henseleit 68-74-73—215 -1
Mi Hyang Lee 72-70-73—215 -1
Brooke Matthews 69-74-72—215 -1
Leona Maguire 70-75-72—217 +1
Chanettee Wannasaen 74-71-74—219 +3

