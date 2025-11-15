Live Radio
Home » Sports » Charles Schwab Cup Championship…

Charles Schwab Cup Championship Tour Scores

The Associated Press

November 15, 2025, 7:05 PM

Saturday

At Phoenix Country Club

Phoenix

Purse: $3 million

Yardage: 6,860; Par: 71

Third Round

Steven Alker 66-65-65—196
Stewart Cink 64-68-65—197
Tommy Gainey 66-67-68—201
Bernhard Langer 69-67-65—201
Matt Gogel 70-68-64—202
Richard Green 68-69-65—202
Jerry Kelly 65-69-68—202
Tag Ridings 68-70-64—202
Thomas Bjorn 68-68-67—203
Alex Cejka 68-68-67—203
Steve Flesch 66-71-66—203
Fredrik Jacobson 68-67-68—203
Miguel Angel Jimenez 69-65-70—204
Cameron Percy 70-70-64—204
Steve Allan 71-67-67—205
Soren Kjeldsen 70-70-65—205
Padraig Harrington 73-67-66—206
Vijay Singh 69-69-68—206
Y.E. Yang 69-70-67—206
Doug Barron 68-68-71—207
Mark Hensby 72-68-67—207
Boo Weekley 70-70-67—207
Jason Caron 66-71-71—208
Charlie Wi 67-73-68—208
Angel Cabrera 68-71-70—209
Greg Chalmers 71-66-72—209
Darren Clarke 70-66-73—209
Ernie Els 70-69-70—209
K.J. Choi 70-72-68—210
Michael Wright 74-70-67—211
Retief Goosen 72-70-70—212
Paul Stankowski 73-70-69—212
Timothy O’Neal 79-67-68—214
Ricardo Gonzalez 73-72-70—215
Justin Leonard 74-71-70—215
Tim Petrovic 71-74-71—216

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up