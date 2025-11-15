Charles Schwab Cup Championship Tour Scores

Saturday
At Phoenix Country Club
Phoenix
Purse: $3 million
Yardage: 6,860; Par: 71
Third Round
|Steven Alker
|66-65-65—196
|Stewart Cink
|64-68-65—197
|Tommy Gainey
|66-67-68—201
|Bernhard Langer
|69-67-65—201
|Matt Gogel
|70-68-64—202
|Richard Green
|68-69-65—202
|Jerry Kelly
|65-69-68—202
|Tag Ridings
|68-70-64—202
|Thomas Bjorn
|68-68-67—203
|Alex Cejka
|68-68-67—203
|Steve Flesch
|66-71-66—203
|Fredrik Jacobson
|68-67-68—203
|Miguel Angel Jimenez
|69-65-70—204
|Cameron Percy
|70-70-64—204
|Steve Allan
|71-67-67—205
|Soren Kjeldsen
|70-70-65—205
|Padraig Harrington
|73-67-66—206
|Vijay Singh
|69-69-68—206
|Y.E. Yang
|69-70-67—206
|Doug Barron
|68-68-71—207
|Mark Hensby
|72-68-67—207
|Boo Weekley
|70-70-67—207
|Jason Caron
|66-71-71—208
|Charlie Wi
|67-73-68—208
|Angel Cabrera
|68-71-70—209
|Greg Chalmers
|71-66-72—209
|Darren Clarke
|70-66-73—209
|Ernie Els
|70-69-70—209
|K.J. Choi
|70-72-68—210
|Michael Wright
|74-70-67—211
|Retief Goosen
|72-70-70—212
|Paul Stankowski
|73-70-69—212
|Timothy O’Neal
|79-67-68—214
|Ricardo Gonzalez
|73-72-70—215
|Justin Leonard
|74-71-70—215
|Tim Petrovic
|71-74-71—216
