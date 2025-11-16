Live Radio
Butterfield Bermuda Championship Scores

The Associated Press

November 16, 2025, 3:27 PM

Sunday

At Port Royal Golf Course

Southampton, Bermuda

Purse: $6 million

Yardage: 6,828; Par: 71

Final Round

Adam Schenk (500), $1,080,000 69-65-67-71—272
Chandler Phillips (300), $654,000 68-64-70-71—273
Frankie Capan (125), $274,800 66-70-68-70—274
Takumi Kanaya (125), $274,800 66-70-66-72—274
Max McGreevy (125), $274,800 69-64-69-72—274
Alex Smalley (125), $274,800 67-74-65-68—274
Vince Whaley (125), $274,800 68-68-68-70—274
Rikuya Hoshino (85), $187,500 68-68-67-72—275
Zac Blair (77), $169,500 71-64-73-68—276
Camilo Villegas (77), $169,500 71-70-68-67—276
Adam Hadwin (67), $145,500 65-66-71-75—277
Seamus Power (67), $145,500 69-68-67-73—277
Doug Ghim (60), $127,500 73-63-72-70—278
Jonathan Byrd (54), $106,500 70-72-68-69—279
Noah Goodwin (54), $106,500 66-67-71-75—279
Niklas Norgaard Moller (54), $106,500 70-69-67-73—279
Jesper Svensson (54), $106,500 69-70-71-69—279
Michael Brennan (46), $82,500 71-69-68-72—280
Isaiah Salinda (46), $82,500 67-70-73-70—280
Sami Valimaki (46), $82,500 71-69-67-73—280
Dylan Wu (46), $82,500 71-69-68-72—280
Mason Andersen (35), $54,386 70-70-70-71—281
Pierceson Coody (35), $54,386 69-68-74-70—281
Rico Hoey (35), $54,386 72-68-69-72—281
Chan Kim (35), $54,386 76-65-65-75—281
Hayden Springer (35), $54,386 71-68-70-72—281
Braden Thornberry (35), $54,386 67-65-69-80—281
Justin Hastings (0), $54,386 71-68-72-70—281
Steven Fisk (26), $39,300 69-73-72-68—282
Harry Higgs (26), $39,300 68-67-75-72—282
Thorbjorn Olesen (26), $39,300 69-70-69-74—282
Matthew Riedel (26), $39,300 72-66-67-77—282
Thomas Rosenmueller (26), $39,300 71-68-70-73—282
Patrick Fishburn (18), $29,325 71-68-70-74—283
Will Gordon (18), $29,325 69-68-72-74—283
Francesco Molinari (18), $29,325 72-68-69-74—283
Taylor Montgomery (18), $29,325 69-72-71-71—283
Kevin Roy (18), $29,325 71-66-71-75—283
Matti Schmid (18), $29,325 72-69-69-73—283
Kris Ventura (18), $29,325 68-73-68-74—283
Blades Brown (0), $29,325 71-70-71-71—283
Martin Laird (12), $21,900 70-67-74-73—284
Matthew NeSmith (12), $21,900 70-67-75-72—284
Brandt Snedeker (12), $21,900 75-67-70-72—284
Sahith Theegala (12), $21,900 76-65-70-73—284
Nicolas Echavarria (9), $16,620 69-69-76-71—285
Matt Kuchar (9), $16,620 74-66-71-74—285
Trey Mullinax (9), $16,620 73-67-73-72—285
John Pak (9), $16,620 73-68-72-72—285
Jeremy Paul (9), $16,620 69-73-70-73—285
Greyson Sigg (9), $16,620 70-72-71-72—285
Harrison Endycott (7), $14,460 70-69-76-71—286
Ryo Hisatsune (7), $14,460 67-69-70-80—286
Paul Peterson (7), $14,460 74-67-71-74—286
Taylor Dickson (5), $13,980 70-71-70-76—287
Kevin Velo (5), $13,980 70-69-71-77—287
Carson Young (5), $13,980 69-73-71-74—287
Antoine Rozner (5), $13,740 73-66-72-77—288
Tyler Watts 71-69-71-77—288
Danny Willett (5), $13,620 73-69-74-73—289
Tyler Duncan (4), $13,200 73-69-72-76—290
Lee Hodges (4), $13,200 70-70-73-77—290
Ben Kohles (4), $13,200 70-70-71-79—290
Matteo Manassero (4), $13,200 72-70-74-74—290
Kevin Streelman (4), $13,200 73-68-73-76—290
Hunter Wolcott (0), $13,200 70-71-76-73—290
Kaito Onishi (3), $12,660 70-72-71-78—291
Andrew Putnam (3), $12,660 73-69-70-79—291
David Skinns (3), $12,660 69-70-77-75—291
Ryan Palmer (3), $12,420 71-70-77-76—294

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Sports
