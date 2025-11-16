Butterfield Bermuda Championship Scores

Sunday
At Port Royal Golf Course
Southampton, Bermuda
Purse: $6 million
Yardage: 6,828; Par: 71
Final Round
|Adam Schenk (500), $1,080,000
|69-65-67-71—272
|Chandler Phillips (300), $654,000
|68-64-70-71—273
|Frankie Capan (125), $274,800
|66-70-68-70—274
|Takumi Kanaya (125), $274,800
|66-70-66-72—274
|Max McGreevy (125), $274,800
|69-64-69-72—274
|Alex Smalley (125), $274,800
|67-74-65-68—274
|Vince Whaley (125), $274,800
|68-68-68-70—274
|Rikuya Hoshino (85), $187,500
|68-68-67-72—275
|Zac Blair (77), $169,500
|71-64-73-68—276
|Camilo Villegas (77), $169,500
|71-70-68-67—276
|Adam Hadwin (67), $145,500
|65-66-71-75—277
|Seamus Power (67), $145,500
|69-68-67-73—277
|Doug Ghim (60), $127,500
|73-63-72-70—278
|Jonathan Byrd (54), $106,500
|70-72-68-69—279
|Noah Goodwin (54), $106,500
|66-67-71-75—279
|Niklas Norgaard Moller (54), $106,500
|70-69-67-73—279
|Jesper Svensson (54), $106,500
|69-70-71-69—279
|Michael Brennan (46), $82,500
|71-69-68-72—280
|Isaiah Salinda (46), $82,500
|67-70-73-70—280
|Sami Valimaki (46), $82,500
|71-69-67-73—280
|Dylan Wu (46), $82,500
|71-69-68-72—280
|Mason Andersen (35), $54,386
|70-70-70-71—281
|Pierceson Coody (35), $54,386
|69-68-74-70—281
|Rico Hoey (35), $54,386
|72-68-69-72—281
|Chan Kim (35), $54,386
|76-65-65-75—281
|Hayden Springer (35), $54,386
|71-68-70-72—281
|Braden Thornberry (35), $54,386
|67-65-69-80—281
|Justin Hastings (0), $54,386
|71-68-72-70—281
|Steven Fisk (26), $39,300
|69-73-72-68—282
|Harry Higgs (26), $39,300
|68-67-75-72—282
|Thorbjorn Olesen (26), $39,300
|69-70-69-74—282
|Matthew Riedel (26), $39,300
|72-66-67-77—282
|Thomas Rosenmueller (26), $39,300
|71-68-70-73—282
|Patrick Fishburn (18), $29,325
|71-68-70-74—283
|Will Gordon (18), $29,325
|69-68-72-74—283
|Francesco Molinari (18), $29,325
|72-68-69-74—283
|Taylor Montgomery (18), $29,325
|69-72-71-71—283
|Kevin Roy (18), $29,325
|71-66-71-75—283
|Matti Schmid (18), $29,325
|72-69-69-73—283
|Kris Ventura (18), $29,325
|68-73-68-74—283
|Blades Brown (0), $29,325
|71-70-71-71—283
|Martin Laird (12), $21,900
|70-67-74-73—284
|Matthew NeSmith (12), $21,900
|70-67-75-72—284
|Brandt Snedeker (12), $21,900
|75-67-70-72—284
|Sahith Theegala (12), $21,900
|76-65-70-73—284
|Nicolas Echavarria (9), $16,620
|69-69-76-71—285
|Matt Kuchar (9), $16,620
|74-66-71-74—285
|Trey Mullinax (9), $16,620
|73-67-73-72—285
|John Pak (9), $16,620
|73-68-72-72—285
|Jeremy Paul (9), $16,620
|69-73-70-73—285
|Greyson Sigg (9), $16,620
|70-72-71-72—285
|Harrison Endycott (7), $14,460
|70-69-76-71—286
|Ryo Hisatsune (7), $14,460
|67-69-70-80—286
|Paul Peterson (7), $14,460
|74-67-71-74—286
|Taylor Dickson (5), $13,980
|70-71-70-76—287
|Kevin Velo (5), $13,980
|70-69-71-77—287
|Carson Young (5), $13,980
|69-73-71-74—287
|Antoine Rozner (5), $13,740
|73-66-72-77—288
|Tyler Watts
|71-69-71-77—288
|Danny Willett (5), $13,620
|73-69-74-73—289
|Tyler Duncan (4), $13,200
|73-69-72-76—290
|Lee Hodges (4), $13,200
|70-70-73-77—290
|Ben Kohles (4), $13,200
|70-70-71-79—290
|Matteo Manassero (4), $13,200
|72-70-74-74—290
|Kevin Streelman (4), $13,200
|73-68-73-76—290
|Hunter Wolcott (0), $13,200
|70-71-76-73—290
|Kaito Onishi (3), $12,660
|70-72-71-78—291
|Andrew Putnam (3), $12,660
|73-69-70-79—291
|David Skinns (3), $12,660
|69-70-77-75—291
|Ryan Palmer (3), $12,420
|71-70-77-76—294
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.