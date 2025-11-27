BMW Australian PGA Championship Scores

Thursday
At Royal Queensland GC
Brisbane, Australia
Purse: $1.6 million
Yardage: 7,085; Par: 71
First Round
|Sebastian Garcia Rodriguez, Spain
|32-31—63
|Brett Rankin, Australia
|31-33—64
|Rocco Repetto Taylor, Spain
|29-35—64
|Daniel Gale, Australia
|34-31—65
|Marc Leishman, Australia
|35-32—67
|Clement Charmasson, France
|36-31—67
|Wenyi Ding, China
|35-32—67
|Ryan Fox, New Zealand
|34-33—67
|Tapio Pulkkanen, Finland
|34-33—67
|Anthony Quayle, Australia
|34-33—67
|Daniel Hillier, New Zealand
|34-34—68
|Christopher Wood, Australia
|30-38—68
|Cameron Davis, Australia
|37-31—68
|Sebastian Munoz, Colombia
|33-35—68
|Josele Ballester, Spain
|34-34—68
|Adam Brady, Australia
|35-33—68
|Alex Fitzpatrick, England
|37-31—68
|Josh Geary, New Zealand
|36-32—68
|Min Woo Lee, Australia
|36-32—68
|Curtis Luck, Australia
|34-34—68
|James Morrison, England
|35-33—68
|Wade Ormsby, Australia
|35-33—68
|David Puig, Spain
|35-33—68
|Adam Scott, Australia
|34-34—68
|Austin Bautista, Australia
|35-33—68
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|35-33—68
|Ricardo Gouveia, Portugal
|35-34—69
|Geoff Ogilvy, Australia
|34-35—69
|Harrison Crowe, Australia
|34-35—69
|Yuto Katsuragawa, Japan
|36-33—69
|Abraham Ancer, Mexico
|34-35—69
|Cory Crawford, Australia
|36-33—69
|Jordan Gumberg, United States
|35-34—69
|Nathan Kimsey, England
|35-34—69
|David Law, Scotland
|36-33—69
|Renato Paratore, Italy
|36-33—69
|Shubhankar Sharma, India
|36-33—69
|Jonathan Broomhead, South Africa
|34-35—69
|Kazuma Kobori, New Zealand
|36-33—69
|James Marchesani, Australia
|36-33—69
|Jason Scrivener, Australia
|35-34—69
|Cameron Smith, Australia
|36-33—69
|Elvis Smylie, Australia
|35-34—69
|Maximilian Steinlechner, Austria
|35-34—69
|Tyler Wood, Australia
|34-35—69
|Sudarshan Yellamaraju, Canada
|33-36—69
|Lachlan Barker, Australia
|37-32—69
|Tom Vaillant, France
|33-37—70
|Jack Senior, England
|36-34—70
|Bernd Wiesberger, Austria
|36-34—70
|Nathan Barbieri, Australia
|39-31—70
|Davis Bryant, United States
|34-36—70
|Nicolas Colsaerts, Belgium
|36-34—70
|Andrew Martin, Australia
|34-36—70
|Joshua Berry, England
|38-32—70
|Sean Crocker, United States
|35-35—70
|Matthew Griffin, Australia
|36-34—70
|Stefano Mazzoli, Italy
|36-34—70
|Jake McLeod, Australia
|38-32—70
|Yannik Paul, Germany
|34-36—70
|Marco Penge, England
|34-36—70
|Robin Williams, South Africa
|35-35—70
|Gavin Fairfax, Australia
|33-37—70
|Matias Sanchez, Australia
|38-32—70
|Adri Arnaus, Spain
|34-36—70
|Connor McDade, Australia
|32-38—70
|Oliver Bekker, South Africa
|34-37—71
|Jack Buchanan, Australia
|36-35—71
|Tobias Jonsson, Sweden
|38-33—71
|Jack Munro, Australia
|37-34—71
|Ryan Peake, Australia
|35-36—71
|Freddy Schott, Germany
|36-35—71
|Michael Wright, Australia
|35-36—71
|Fabrizio Zanotti, Paraguay
|35-36—71
|Clement Sordet, France
|35-36—71
|Mako Thompson, New Zealand
|33-38—71
|Sam Bairstow, England
|36-35—71
|Haydn Barron, Australia
|37-34—71
|Jak Carter, Australia
|37-34—71
|Ugo Coussaud, France
|39-32—71
|Quinnton Croker, Australia
|37-34—71
|Gregorio De Leo, Italy
|34-37—71
|Joel Girrbach, Switzerland
|36-35—71
|Andreas Halvorsen, Norway
|37-34—71
|Matt Jones, Australia
|35-36—71
|Jason Norris, Australia
|35-36—71
|Carlos Ortiz, Mexico
|37-34—71
|Eddie Pepperell, England
|36-35—71
|Alex Simpson, Australia
|37-34—71
|Thomas Sims, Australia
|36-35—71
|Callum Tarren, England
|35-36—71
|Mike Toorop, Netherlands
|37-34—71
|Nick Voke, New Zealand
|35-36—71
|Matthew Baldwin, England
|35-36—71
|Jordan Doull, Australia
|34-37—71
|Joaquin Niemann, Chile
|36-35—71
|Denzel Ieremia, New Zealand
|36-36—72
|Kiradech Aphibarnrat, Thailand
|38-34—72
|James Conran, Australia
|35-37—72
|Fred Biondi, Brazil
|37-35—72
|Adam Bland, Australia
|34-38—72
|Andrew Campbell, Australia
|37-35—72
|Will Florimo, Australia
|36-36—72
|Jayden Ford, New Zealand
|36-36—72
|Jeffrey Guan, Australia
|36-36—72
|Cameron John, Australia
|37-35—72
|Douglas Klein, Australia
|36-36—72
|Christopher Malec, United States
|34-38—72
|Connor McKinney, Australia
|37-35—72
|Kerry Mountcastle, New Zealand
|38-34—72
|Blake Proverbs, Australia
|36-36—72
|Daniel Rodrigues, Portugal
|35-37—72
|Ryan Van Velzen, South Africa
|37-35—72
|Jack Yule, England
|36-36—72
|Aaron Cockerill, Canada
|38-34—72
|Daniel Young, Scotland
|35-37—72
|Jye Pickin, Australia
|37-35—72
|Kameron Williams, United States
|36-36—72
|Greg Chalmers, Australia
|36-37—73
|Rafael Campos, Puerto Rico
|37-36—73
|Filippo Celli, Italy
|35-38—73
|Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe
|38-35—73
|Tim Hart, Australia
|36-37—73
|Simon Hawkes, Australia
|39-34—73
|Jediah Morgan, Australia
|36-37—73
|Brett Rumford, Australia
|37-36—73
|Mitchell Smith, Australia
|38-35—73
|Jack Thompson, Australia
|38-35—73
|Michael Hollick, South Africa
|38-35—73
|Peter Lonard, Australia
|38-35—73
|Tyler Hodge, New Zealand
|37-37—74
|Andrew Johnston, England
|36-38—74
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|38-36—74
|Darcy Brereton, Australia
|37-37—74
|Ben Eccles, Australia
|38-36—74
|Marcus Fraser, Australia
|38-36—74
|Andres Gallegos, Argentina
|38-36—74
|Hunter Logan, United States
|38-36—74
|Quim Vidal, Spain
|37-37—74
|Brendan Jones, Australia
|36-39—75
|Dylan Gardner, Australia
|40-35—75
|Cameron Adam, Scotland
|41-34—75
|William Bruyeres, Australia
|38-37—75
|Andrew Evans, Australia
|37-38—75
|Mason Lee, New Zealand
|40-35—75
|Rod Pampling, Australia
|38-37—75
|Jasper Stubbs, Australia
|36-39—75
|David Micheluzzi, Australia
|36-39—75
|Ben Henkel, Australia
|43-33—76
|Corey Lamb, Australia
|36-40—76
|Brady Watt, Australia
|40-36—76
|Jimmy Zheng, New Zealand
|39-37—76
|Jay Mackenzie, Australia
|39-37—76
|Phoenix Campbell, Australia
|39-39—78
|Brody Martin, Australia
|36-42—78
|Lachlan Chamberlain, Australia
|38-41—79
