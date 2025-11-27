Live Radio
Home » Sports » BMW Australian PGA Championship Scores

BMW Australian PGA Championship Scores

The Associated Press

November 27, 2025, 8:10 PM

Thursday

At Royal Queensland GC

Brisbane, Australia

Purse: $1.6 million

Yardage: 7,085; Par: 71

First Round

Sebastian Garcia Rodriguez, Spain 32-31—63
Brett Rankin, Australia 31-33—64
Rocco Repetto Taylor, Spain 29-35—64
Daniel Gale, Australia 34-31—65
Marc Leishman, Australia 35-32—67
Clement Charmasson, France 36-31—67
Wenyi Ding, China 35-32—67
Ryan Fox, New Zealand 34-33—67
Tapio Pulkkanen, Finland 34-33—67
Anthony Quayle, Australia 34-33—67
Daniel Hillier, New Zealand 34-34—68
Christopher Wood, Australia 30-38—68
Cameron Davis, Australia 37-31—68
Sebastian Munoz, Colombia 33-35—68
Josele Ballester, Spain 34-34—68
Adam Brady, Australia 35-33—68
Alex Fitzpatrick, England 37-31—68
Josh Geary, New Zealand 36-32—68
Min Woo Lee, Australia 36-32—68
Curtis Luck, Australia 34-34—68
James Morrison, England 35-33—68
Wade Ormsby, Australia 35-33—68
David Puig, Spain 35-33—68
Adam Scott, Australia 34-34—68
Austin Bautista, Australia 35-33—68
Rafa Cabrera Bello, Spain 35-33—68
Ricardo Gouveia, Portugal 35-34—69
Geoff Ogilvy, Australia 34-35—69
Harrison Crowe, Australia 34-35—69
Yuto Katsuragawa, Japan 36-33—69
Abraham Ancer, Mexico 34-35—69
Cory Crawford, Australia 36-33—69
Jordan Gumberg, United States 35-34—69
Nathan Kimsey, England 35-34—69
David Law, Scotland 36-33—69
Renato Paratore, Italy 36-33—69
Shubhankar Sharma, India 36-33—69
Jonathan Broomhead, South Africa 34-35—69
Kazuma Kobori, New Zealand 36-33—69
James Marchesani, Australia 36-33—69
Jason Scrivener, Australia 35-34—69
Cameron Smith, Australia 36-33—69
Elvis Smylie, Australia 35-34—69
Maximilian Steinlechner, Austria 35-34—69
Tyler Wood, Australia 34-35—69
Sudarshan Yellamaraju, Canada 33-36—69
Lachlan Barker, Australia 37-32—69
Tom Vaillant, France 33-37—70
Jack Senior, England 36-34—70
Bernd Wiesberger, Austria 36-34—70
Nathan Barbieri, Australia 39-31—70
Davis Bryant, United States 34-36—70
Nicolas Colsaerts, Belgium 36-34—70
Andrew Martin, Australia 34-36—70
Joshua Berry, England 38-32—70
Sean Crocker, United States 35-35—70
Matthew Griffin, Australia 36-34—70
Stefano Mazzoli, Italy 36-34—70
Jake McLeod, Australia 38-32—70
Yannik Paul, Germany 34-36—70
Marco Penge, England 34-36—70
Robin Williams, South Africa 35-35—70
Gavin Fairfax, Australia 33-37—70
Matias Sanchez, Australia 38-32—70
Adri Arnaus, Spain 34-36—70
Connor McDade, Australia 32-38—70
Oliver Bekker, South Africa 34-37—71
Jack Buchanan, Australia 36-35—71
Tobias Jonsson, Sweden 38-33—71
Jack Munro, Australia 37-34—71
Ryan Peake, Australia 35-36—71
Freddy Schott, Germany 36-35—71
Michael Wright, Australia 35-36—71
Fabrizio Zanotti, Paraguay 35-36—71
Clement Sordet, France 35-36—71
Mako Thompson, New Zealand 33-38—71
Sam Bairstow, England 36-35—71
Haydn Barron, Australia 37-34—71
Jak Carter, Australia 37-34—71
Ugo Coussaud, France 39-32—71
Quinnton Croker, Australia 37-34—71
Gregorio De Leo, Italy 34-37—71
Joel Girrbach, Switzerland 36-35—71
Andreas Halvorsen, Norway 37-34—71
Matt Jones, Australia 35-36—71
Jason Norris, Australia 35-36—71
Carlos Ortiz, Mexico 37-34—71
Eddie Pepperell, England 36-35—71
Alex Simpson, Australia 37-34—71
Thomas Sims, Australia 36-35—71
Callum Tarren, England 35-36—71
Mike Toorop, Netherlands 37-34—71
Nick Voke, New Zealand 35-36—71
Matthew Baldwin, England 35-36—71
Jordan Doull, Australia 34-37—71
Joaquin Niemann, Chile 36-35—71
Denzel Ieremia, New Zealand 36-36—72
Kiradech Aphibarnrat, Thailand 38-34—72
James Conran, Australia 35-37—72
Fred Biondi, Brazil 37-35—72
Adam Bland, Australia 34-38—72
Andrew Campbell, Australia 37-35—72
Will Florimo, Australia 36-36—72
Jayden Ford, New Zealand 36-36—72
Jeffrey Guan, Australia 36-36—72
Cameron John, Australia 37-35—72
Douglas Klein, Australia 36-36—72
Christopher Malec, United States 34-38—72
Connor McKinney, Australia 37-35—72
Kerry Mountcastle, New Zealand 38-34—72
Blake Proverbs, Australia 36-36—72
Daniel Rodrigues, Portugal 35-37—72
Ryan Van Velzen, South Africa 37-35—72
Jack Yule, England 36-36—72
Aaron Cockerill, Canada 38-34—72
Daniel Young, Scotland 35-37—72
Jye Pickin, Australia 37-35—72
Kameron Williams, United States 36-36—72
Greg Chalmers, Australia 36-37—73
Rafael Campos, Puerto Rico 37-36—73
Filippo Celli, Italy 35-38—73
Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe 38-35—73
Tim Hart, Australia 36-37—73
Simon Hawkes, Australia 39-34—73
Jediah Morgan, Australia 36-37—73
Brett Rumford, Australia 37-36—73
Mitchell Smith, Australia 38-35—73
Jack Thompson, Australia 38-35—73
Michael Hollick, South Africa 38-35—73
Peter Lonard, Australia 38-35—73
Tyler Hodge, New Zealand 37-37—74
Andrew Johnston, England 36-38—74
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 38-36—74
Darcy Brereton, Australia 37-37—74
Ben Eccles, Australia 38-36—74
Marcus Fraser, Australia 38-36—74
Andres Gallegos, Argentina 38-36—74
Hunter Logan, United States 38-36—74
Quim Vidal, Spain 37-37—74
Brendan Jones, Australia 36-39—75
Dylan Gardner, Australia 40-35—75
Cameron Adam, Scotland 41-34—75
William Bruyeres, Australia 38-37—75
Andrew Evans, Australia 37-38—75
Mason Lee, New Zealand 40-35—75
Rod Pampling, Australia 38-37—75
Jasper Stubbs, Australia 36-39—75
David Micheluzzi, Australia 36-39—75
Ben Henkel, Australia 43-33—76
Corey Lamb, Australia 36-40—76
Brady Watt, Australia 40-36—76
Jimmy Zheng, New Zealand 39-37—76
Jay Mackenzie, Australia 39-37—76
Phoenix Campbell, Australia 39-39—78
Brody Martin, Australia 36-42—78
Lachlan Chamberlain, Australia 38-41—79

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up