Abu Dhabi HSBC Championship Scores

The Associated Press

November 6, 2025, 7:56 AM

Thursday

At Yas Links

Abu Dhabi, United Arab Emirates

Purse: $9 million

Yardage: 7,425; Par: 72

First Round

Tommy Fleetwood, England 32-32—64
Kazuma Kobori, New Zealand 34-30—64
Shane Lowry, Ireland 32-32—64
Adrien Saddier, France 32-32—64
Richard Sterne, South Africa 29-35—64
Nacho Elvira, Spain 33-32—65
Nicolai Hojgaard, Denmark 34-31—65
Michael Kim, United States 33-32—65
Keita Nakajima, Japan 32-33—65
Alex Noren, Sweden 32-33—65
Andy Sullivan, England 31-34—65
Nicolai Von Dellingshausen, Germany 31-34—65
Marcus Armitage, England 33-33—66
Alex Fitzpatrick, England 32-34—66
Tyrrell Hatton, England 34-32—66
Daniel Hillier, New Zealand 33-33—66
Richard Mansell, England 33-33—66
Aaron Rai, England 31-35—66
Elvis Smylie, Australia 34-32—66
Ugo Coussaud, France 34-33—67
Matt Fitzpatrick, England 33-34—67
Calum Hill, Scotland 33-34—67
Oliver Lindell, Finland 32-35—67
Eugenio Lopez-Chacarra, Spain 33-34—67
Marco Penge, England 33-34—67
Kristoffer Reitan, Norway 32-35—67
Ludvig Aberg, Sweden 35-33—68
Thriston Lawrence, South Africa 33-35—68
Mikael Lindberg, Sweden 33-35—68
Joost Luiten, Netherlands 34-34—68
Rory McIlroy, Northern Ireland 34-34—68
Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark 33-35—68
Andrea Pavan, Italy 35-33—68
Jayden Trey Schaper, South Africa 34-34—68
Jordan L. Smith, England 33-35—68
Angel Ayora Fanegas, Spain 36-33—69
Daniel Brown, England 33-36—69
Rafa Cabrera Bello, Spain 33-36—69
Laurie Canter, England 35-34—69
Joe Dean, England 33-36—69
Alejandro Del Rey, Spain 35-34—69
Manuel Elvira, Spain 32-37—69
Joel Girrbach, Switzerland 34-35—69
Hao-Tong Li, China 35-34—69
Robert MacIntyre, Scotland 34-35—69
Jacob Skov Olesen, Denmark 36-33—69
John Parry, England 33-36—69
Martin Couvra, France 36-34—70
Grant Forrest, Scotland 37-33—70
Romain Langasque, France 36-34—70
Francesco Laporta, Italy 35-35—70
Connor Syme, Scotland 36-34—70
Jorge Campillo, Spain 33-38—71
Todd Clements, England 35-36—71
Ryan Gerard, United States 35-36—71
Jacques Kruyswijk, South Africa 35-36—71
Patrick Reed, United States 34-37—71
Johannes Veerman, United States 34-37—71
Ewen Ferguson, Scotland 36-36—72
Rasmus Hojgaard, Denmark 37-35—72
Joakim Lagergren, Sweden 34-38—72
Junghwan Lee, South Korea 37-35—72
Benjamin Schmidt, England 38-34—72
Marcel Schneider, Germany 36-36—72
Darius Van Driel, Netherlands 37-35—72
Matthew Jordan, England 35-38—73
Shaun Norris, South Africa 35-38—73
Dylan Naidoo, South Africa 37-37—74
Brandon Robinson-Thompson, England 36-38—74
Jeong-Weon Ko, France 36-39—75
Tom McKibbin, Northern Ireland 38-37—75
Ryggs Johnston, United States 39-38—77

