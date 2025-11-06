Abu Dhabi HSBC Championship Scores

Thursday
At Yas Links
Abu Dhabi, United Arab Emirates
Purse: $9 million
Yardage: 7,425; Par: 72
First Round
|Tommy Fleetwood, England
|32-32—64
|Kazuma Kobori, New Zealand
|34-30—64
|Shane Lowry, Ireland
|32-32—64
|Adrien Saddier, France
|32-32—64
|Richard Sterne, South Africa
|29-35—64
|Nacho Elvira, Spain
|33-32—65
|Nicolai Hojgaard, Denmark
|34-31—65
|Michael Kim, United States
|33-32—65
|Keita Nakajima, Japan
|32-33—65
|Alex Noren, Sweden
|32-33—65
|Andy Sullivan, England
|31-34—65
|Nicolai Von Dellingshausen, Germany
|31-34—65
|Marcus Armitage, England
|33-33—66
|Alex Fitzpatrick, England
|32-34—66
|Tyrrell Hatton, England
|34-32—66
|Daniel Hillier, New Zealand
|33-33—66
|Richard Mansell, England
|33-33—66
|Aaron Rai, England
|31-35—66
|Elvis Smylie, Australia
|34-32—66
|Ugo Coussaud, France
|34-33—67
|Matt Fitzpatrick, England
|33-34—67
|Calum Hill, Scotland
|33-34—67
|Oliver Lindell, Finland
|32-35—67
|Eugenio Lopez-Chacarra, Spain
|33-34—67
|Marco Penge, England
|33-34—67
|Kristoffer Reitan, Norway
|32-35—67
|Ludvig Aberg, Sweden
|35-33—68
|Thriston Lawrence, South Africa
|33-35—68
|Mikael Lindberg, Sweden
|33-35—68
|Joost Luiten, Netherlands
|34-34—68
|Rory McIlroy, Northern Ireland
|34-34—68
|Rasmus Neergaard-Petersen, Denmark
|33-35—68
|Andrea Pavan, Italy
|35-33—68
|Jayden Trey Schaper, South Africa
|34-34—68
|Jordan L. Smith, England
|33-35—68
|Angel Ayora Fanegas, Spain
|36-33—69
|Daniel Brown, England
|33-36—69
|Rafa Cabrera Bello, Spain
|33-36—69
|Laurie Canter, England
|35-34—69
|Joe Dean, England
|33-36—69
|Alejandro Del Rey, Spain
|35-34—69
|Manuel Elvira, Spain
|32-37—69
|Joel Girrbach, Switzerland
|34-35—69
|Hao-Tong Li, China
|35-34—69
|Robert MacIntyre, Scotland
|34-35—69
|Jacob Skov Olesen, Denmark
|36-33—69
|John Parry, England
|33-36—69
|Martin Couvra, France
|36-34—70
|Grant Forrest, Scotland
|37-33—70
|Romain Langasque, France
|36-34—70
|Francesco Laporta, Italy
|35-35—70
|Connor Syme, Scotland
|36-34—70
|Jorge Campillo, Spain
|33-38—71
|Todd Clements, England
|35-36—71
|Ryan Gerard, United States
|35-36—71
|Jacques Kruyswijk, South Africa
|35-36—71
|Patrick Reed, United States
|34-37—71
|Johannes Veerman, United States
|34-37—71
|Ewen Ferguson, Scotland
|36-36—72
|Rasmus Hojgaard, Denmark
|37-35—72
|Joakim Lagergren, Sweden
|34-38—72
|Junghwan Lee, South Korea
|37-35—72
|Benjamin Schmidt, England
|38-34—72
|Marcel Schneider, Germany
|36-36—72
|Darius Van Driel, Netherlands
|37-35—72
|Matthew Jordan, England
|35-38—73
|Shaun Norris, South Africa
|35-38—73
|Dylan Naidoo, South Africa
|37-37—74
|Brandon Robinson-Thompson, England
|36-38—74
|Jeong-Weon Ko, France
|36-39—75
|Tom McKibbin, Northern Ireland
|38-37—75
|Ryggs Johnston, United States
|39-38—77
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.