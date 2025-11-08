2025 MLS Playoff Glance

All Times EDT
Wild Card
Eastern Conference
Wednesday, Oct. 22: Chicago 3, Orlando 1
Western Conference
Wednesday, Oct. 22: Portland 3, Salt Lake 1
First Round – Best of 3 (x-if necessary)
Eastern Conference
Philadelphia 2, Chicago 0
Sunday, Oct. 26: Philadelphia 2, Chicago 2, Philadelphia wins 4-2 on penalty kicks
Saturday, Nov. 1: Philadelphia 3, Chicago 0
Cincinnati 2, Columbus 1
Monday, Oct. 27: Cincinnati 1, Columbus 0
Sunday, Nov. 2: Columbus 4, Cincinnati 0
Saturday, Nov. 8: Cincinnati 2, Columbus 1
Miami 2, Nashville 1
Friday, Oct. 24: Miami 3, Nashville 1
Saturday, Nov. 1: Nashville 2, Miami 1
Saturday, Nov. 8: Miami 4, Nashville a0
New York City 2, Charlotte 1
Tuesday, Oct. 28: New York City 1, Charlotte 0
Saturday, Nov. 1: Charlotte 0, New York City 0, Charlotte wins 7-6 on penalty kicks
Friday, Nov. 7: New York City 3, Charlotte 1
Western Conference
San Diego 1, Portland 1
Sunday, Oct. 26: San Diego 2, Portland 1
Saturday, Nov. 1: Portland 2, San Diego 2, Portland wins 3-2 on penalty kicks
Sunday, Nov. 9: Portland at San Diego, TBD
Vancouver 2, Dallas 0
Saturday, Oct. 26: Vancouver 3, Dallas 0
Saturday, Nov. 1: Vancouver 1, at Dallas 1, Vancouver wins 4-2 on penalty kicks
Minnesota 2, Seattle 1
Monday, Oct. 27: Seattle 0 Minnesota 0, Minnesota wins 3-2 on penalty kicks
Monday, Nov. 3: Seattle 4, Minnesota 2
x-Saturday, Nov. 8: Minnesota 3, Seattle 3, Minnesota wins 7-p on penalty kicks
Los Angeles FC 2, Austin 0
Wednesday, Oct. 29: Los Angeles FC 2, Austin 1
Sunday, Nov. 2: Los Angeles FC 4, Austin 1
Conference Semifinals
Nov. 22 – Nov. 23
Eastern Conference
Philadelphia vs. New York City, TBD
Miami winner vs. Cincinnati, TBD
Western Conference
San Diego winner vs. Minnesota, TBD
Vancouver vs. Los Angeles FC, TBD
Conference Final
Nov. 29 – Nov. 30
Semifinal winners, TBD
Championship
Saturday, Dec. 6: Conference Final winners, 2:30 p.m.
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.