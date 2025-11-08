Live Radio
Home » Sports » 2025 MLS Playoff Glance

2025 MLS Playoff Glance

The Associated Press

November 8, 2025, 10:56 PM

All Times EDT

Wild Card

Eastern Conference

Wednesday, Oct. 22: Chicago 3, Orlando 1

Western Conference

Wednesday, Oct. 22: Portland 3, Salt Lake 1

First Round – Best of 3 (x-if necessary)

Eastern Conference

Philadelphia 2, Chicago 0

Sunday, Oct. 26: Philadelphia 2, Chicago 2, Philadelphia wins 4-2 on penalty kicks

Saturday, Nov. 1: Philadelphia 3, Chicago 0

Cincinnati 2, Columbus 1

Monday, Oct. 27: Cincinnati 1, Columbus 0

Sunday, Nov. 2: Columbus 4, Cincinnati 0

Saturday, Nov. 8: Cincinnati 2, Columbus 1

Miami 2, Nashville 1

Friday, Oct. 24: Miami 3, Nashville 1

Saturday, Nov. 1: Nashville 2, Miami 1

Saturday, Nov. 8: Miami 4, Nashville a0

New York City 2, Charlotte 1

Tuesday, Oct. 28: New York City 1, Charlotte 0

Saturday, Nov. 1: Charlotte 0, New York City 0, Charlotte wins 7-6 on penalty kicks

Friday, Nov. 7: New York City 3, Charlotte 1

Western Conference

San Diego 1, Portland 1

Sunday, Oct. 26: San Diego 2, Portland 1

Saturday, Nov. 1: Portland 2, San Diego 2, Portland wins 3-2 on penalty kicks

Sunday, Nov. 9: Portland at San Diego, TBD

Vancouver 2, Dallas 0

Saturday, Oct. 26: Vancouver 3, Dallas 0

Saturday, Nov. 1: Vancouver 1, at Dallas 1, Vancouver wins 4-2 on penalty kicks

Minnesota 2, Seattle 1

Monday, Oct. 27: Seattle 0 Minnesota 0, Minnesota wins 3-2 on penalty kicks

Monday, Nov. 3: Seattle 4, Minnesota 2

x-Saturday, Nov. 8: Minnesota 3, Seattle 3, Minnesota wins 7-p on penalty kicks

Los Angeles FC 2, Austin 0

Wednesday, Oct. 29: Los Angeles FC 2, Austin 1

Sunday, Nov. 2: Los Angeles FC 4, Austin 1

Conference Semifinals

Nov. 22 – Nov. 23

Eastern Conference

Philadelphia vs. New York City, TBD

Miami winner vs. Cincinnati, TBD

Western Conference

San Diego winner vs. Minnesota, TBD

Vancouver vs. Los Angeles FC, TBD

Conference Final

Nov. 29 – Nov. 30

Semifinal winners, TBD

Championship

Saturday, Dec. 6: Conference Final winners, 2:30 p.m.

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

Related News

Recommended

Related Categories:

Other Sports News | Soccer News | Sports
Federal News Network Logo
Log in to your WTOP account for notifications and alerts customized for you.

Sign up