Sports on TV for Oct. 27 – Nov. 2

Monday, Oct. 27
COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)
6:30 p.m.
ESPNU — Exhibition: Vanderbilt at Memphis
COLLEGE GOLF
3 p.m.
GOLF — The 2025 East Lake Cup: First Round, East Lake Golf Club, Atlanta
MLB BASEBALL
8 p.m.
FOX — World Series: Toronto at L.A. Dodgers, Game 3
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PEACOCK — Cleveland at Detroit
9:30 p.m.
PEACOCK — Denver at Minnesota
NFL FOOTBALL
8:15 p.m.
ABC — Washington at Kansas City
ESPN — Washington at Kansas City
ESPN2 — Washington at Kansas City (MNF with Peyton and Eli)
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — St. Louis at Pittsburgh
Tuesday, Oct. 28
COLLEGE FIELD HOCKEY
6 p.m.
ACCN — Maryland at Virginia
COLLEGE FOOTBALL
8 p.m.
ESPN2 — James Madison at Texas St.
ESPNU — UTEP at Kennesaw St.
COLLEGE GOLF
3 p.m.
GOLF — The 2025 East Lake Cup: Second Round, East Lake Golf Club, Atlanta
MLB BASEBALL
8 p.m.
FOX — World Series: Toronto at L.A. Dodgers, Game 4
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBC — New York at Milwaukee
PEACOCK — New York at Milwaukee
11 p.m.
NBC — L.A. Clippers at Golden State
PEACOCK — L.A. Clippers at Golden State
NHL HOCKEY
6 p.m.
ESPN — Pittsburgh at Philadelphia
8:30 p.m.
ESPN — Washington at Dallas
11 p.m.
ESPN — Los Angeles at San Jose
SOCCER (MEN’S)
1:25 p.m.
ESPNU — The German Cup: Borussia Dortmund at Eintracht Frankfurt, Second Round
Wednesday, Oct. 29
COLLEGE FOOTBALL
7:30 p.m.
ESPN2 — Jacksonville St. at MTSU
8 p.m.
CBSSN — FIU at Missouri St.
COLLEGE GOLF
3 p.m.
GOLF — The 2025 East Lake Cup: Final Round, East Lake Golf Club, Atlanta
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
7 p.m.
ACCN — Louisville at Notre Dame
SECN — Arkansas at Oklahoma
8 p.m.
BTN — Illinois at Minnesota
FS1 — TCU at Kansas
9 p.m.
ESPNU — TCU at Arizona St.
10 p.m.
BTN — UCLA at Southern Cal
GOLF
9:30 p.m.
GOLF — LPGA Tour: The Maybank Championship, First Round, Kuala Lumpur Golf & Country Club (West Course), Kuala Lumpur, Malaysia
MLB BASEBALL
8 p.m.
FOX — World Series: Toronto at L.A. Dodgers, Game 5 (If Necessary)
NBA BASKETBALL
7:10 p.m.
ESPN — Cleveland at Boston
9:35 p.m.
ESPN — L.A. Lakers at Minnesota
NHL HOCKEY
7:30 p.m.
NHLN — Toronto at Columbus
SOCCER (MEN’S)
3:30 p.m.
ESPNU — The German Cup: Bayern Munich at FC Koln, Second Round
SOCCER (WOMEN’S)
8 p.m.
TNT — International Friendly: U.S. vs. New Zealand, Kansas City, Mo.
TRUTV — International Friendly: U.S. vs. New Zealand, Kansas City, Mo.
Thursday, Oct. 30
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (WOMEN’S)
4 a.m. (Friday)
FS2 — AFL: Hawthorn at North Melbourne
6 a.m. (Friday)
FS2 — AFL: West Coast at Sydney
AUTO RACING
7:35 p.m.
FS2 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Practice, Phoenix Raceway, Avondale, Ari.
COLLEGE FOOTBALL
7 p.m.
ESPNU — Norfolk St. at Delaware St.
7:30 p.m.
ESPN — Tulane at UTSA
ESPN2 — Marshall at Coastal Carolina
COLLEGE HOCKEY (MEN’S)
6:30 p.m.
BTN — Penn St. at Ohio St.
9 p.m.
BTN — Minnesota at Wisconsin
COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)
6 p.m.
ACCN — Wake Forest at Florida St.
8 p.m.
ACCN — NC State at North Carolina
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
8 p.m.
SECN — Arkansas at Oklahoma
10 p.m.
ESPNU — Loyola Marymount at Pepperdine
GOLF
7 a.m.
GOLF — DP World Tour: The Rolex Grand Final supported by The R&A, First Round, Club de Golf Alcanada, Port d’Alcúdia, Mallorca, Spain
9:30 p.m.
GOLF — LPGA Tour: The Maybank Championship, Second Round, Kuala Lumpur Golf & Country Club (West Course), Kuala Lumpur, Malaysia
HORSE RACING
1 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
NBA BASKETBALL
8 p.m.
NBATV — Golden State at Milwaukee
NFL FOOTBALL
8:15 p.m.
PRIME VIDEO — Baltimore at Miami
NHL HOCKEY
7 p.m.
TNT — Dallas at Tampa Bay
TRUTV — Dallas at Tampa Bay
Friday, Oct. 31
AUSTRALIAN RULES FOOTBALL (WOMEN’S)
4 a.m.
FS2 — AFL: Hawthorn at North Melbourne
6 a.m.
FS2 — AFL: West Coast at Sydney
10 p.m.
FS2 — AFL: Port Adelaide at Greater Western Sydney
AUTO RACING
3:35 p.m.
FS2 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: Qualifying, Phoenix Raceway, Avondale, Ari.
5:35 p.m.
TRUTV — NASCAR Cup Series: Practice, Phoenix Raceway, Avondale, Ari.
7:30 p.m.
FS1 — NASCAR CRAFTSMAN Truck Series: The NASCAR Craftsman Truck Series Championship, Playoffs- Championship 4, Phoenix Raceway, Avondale, Ari.
COLLEGE CROSS COUNTRY
9 a.m.
ACCN — 2025 Atlantic Coast Cross Country Championships: From Louisville, Ky.
10 a.m.
SECN — 2025 Southeastern Cross Country Championships: From Knoxville, Tenn.
COLLEGE FOOTBALL
7 p.m.
ESPN2 — Memphis at Rice
ESPNU — Brown at Penn
7:30 p.m.
ESPN — North Carolina at Syracuse
8 p.m.
CBSSN — Sam Houston St. at Louisiana Tech
10:30 p.m.
ESPN2 — Idaho at N. Arizona
COLLEGE SOCCER (MEN’S)
8 p.m.
ACCN — Duke at North Carolina
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
6 p.m.
ACCN — SMU at North Carolina
6:30 p.m.
BTN — Penn St. at Michigan
9 p.m.
BTN — Nebraska at Wisconsin
11 p.m.
BTN — Oregon at Washington
GOLF
7 a.m.
GOLF — DP World Tour: The Rolex Grand Final supported by The R&A, Second Round, Club de Golf Alcanada, Port d’Alcúdia, Mallorca, Spain
9:30 p.m.
GOLF — LPGA Tour: The Maybank Championship, Third Round, Kuala Lumpur Golf & Country Club (West Course), Kuala Lumpur, Malaysia
HORSE RACING
Noon
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
1 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
4 p.m.
USA — Breeders’ Cup 2025: From Del Mar Racetrack, Del Mar, Calif.
4:30 p.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
12:30 a.m. (Saturday)
FS2 — Melbourne Cup Carnival – Derby Day: From Flemington Racecourse, Melbourne, Australia
MLB BASEBALL
8 p.m.
FOX — World Series: L.A. Dodgers at Toronto, Game 6 (If Necessary)
NBA BASKETBALL
7 p.m.
PRIME VIDEO — Boston at Philadelphia
9:30 p.m.
PRIME VIDEO — L.A. Lakers at Memphis
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — N.Y. Islanders at Washington
SOCCER (MEN’S)
10:35 a.m.
FS2 — Saudi Pro League: Shabab Al Ahli Club at Al-Hilal
Saturday, Nov. 1
AUTO RACING
5 p.m.
TRUTV — NASCAR Cup Series: Practice, Phoenix Raceway, Avondale, Ari.
7:30 p.m.
CW — NASCAR Xfinity Series: The NASCAR Xfinity Series Championship, Playoffs- Championship 4, Phoenix Raceway, Avondale, Ari.
COLLEGE FOOTBALL
Noon
ABC — TBA
ACCN — Duke at Clemson
BTN — TBA
CBS — Army at Air Force
CBSSN — UAB at UConn
ESPN — TBA
ESPN2 — TBA
ESPNU — TBA
FOX — Penn St. at Ohio St.
FS1 — Utah at BYU
NBC — Rutgers at Illinois
SECN — Vanderbilt at Texas
12:30 p.m.
TNT — TBA
TRUTV — TBA
3 p.m.
CW — Louisville at Virginia Tech
3:30 p.m.
ABC — Georgia at Florida
ACCN — Pittsburgh at Stanford
CBS — Indiana at Maryland
CBSSN — Delaware at Liberty
BTN — Michigan St. at Minnesota
ESPN — TBA
FOX — TBA
FS1 — Fresno St. at Boise St.
4 p.m.
ESPN2 — TBA
ESPNU — Cent. Michigan at W. Michigan
SECN — Mississippi St. at Arkansas
7 p.m.
BTN — Purdue at Michigan
CBSSN — Wyoming at San Diego St.
ESPN — TBA
7:30 p.m.
ABC — TBA
ACCN — Wake Forest at Florida St.
CBS — Washington St. at Oregon St.
NBC — Southern Cal at Nebraska
SECN — Kentucky at Auburn
8 p.m.
ESPN2 — TBA
ESPNU — Arkansas St. at Troy
10:30 p.m.
CBSSN — Hawaii at San Jose St.
ESPN — TBA
11 p.m.
ESPNU — Jackson St. at Florida A&M (Taped)
GOLF
7 a.m.
GOLF — DP World Tour: The Rolex Grand Final supported by The R&A, Third Round, Club de Golf Alcanada, Port d’Alcúdia, Mallorca, Spain
9:30 p.m.
GOLF — LPGA Tour: The Maybank Championship, Final Round, Kuala Lumpur Golf & Country Club (West Course), Kuala Lumpur, Malaysia
5:30 a.m. (Sunday)
GOLF — DP World Tour: The Rolex Grand Final supported by The R&A, Final Round, Club de Golf Alcanada, Port d’Alcúdia, Mallorca, Spain
HORSE RACING
11:30 a.m.
FS2 — NYRA: America’s Day at the Races
2 p.m.
USA — Breeders’ Cup 2025: From Del Mar Racetrack, Del Mar, Calif.
3:30 p.m.
NBC — Breeders Cup World Championship: From Del Mar Racetrack, Del Mar, Calif.
MLB BASEBALL
8 p.m.
FOX — World Series: L.A. Dodgers at Toronto, Game 7 (If Necessary)
NBA BASKETBALL
7 p.m.
NBATV — Golden State at Indiana
10 p.m.
PEACOCK — Dallas at Detroit
NHL HOCKEY
7 p.m.
NHLN — Toronto at Philadelphia
SOCCER (MEN’S)
11 a.m.
USA — English Premier League: Manchester United at Nottingham Forest
4 p.m.
USA — English Premier League: Aston Villa at Liverpool
Sunday, Nov. 2
AUTO RACING
3 p.m.
FS1 — NHRA: Qualifying, Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas
NBC — NASCAR Cup Series: The NASCAR Cup Series Championship, Playoffs- Championship 4, Phoenix Raceway, Avondale, Ari.
5 p.m.
FS1 — NHRA: The Dodge NHRA Nevada Nationals powered by Direct Connection, Las Vegas Motor Speedway, Las Vegas
COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)
12:30 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Pensacola, Fla.
3 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Pensacola, Fla.
5:30 p.m.
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Pensacola, Fla.
6 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round
8 p.m.
ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, First Round
SECN — Southeastern Tournament: TBD, First Round, Pensacola, Fla.
COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)
Noon
BTN — Wisconsin at Ohio St.
ESPNU — Princeton at Brown
1 p.m.
ESPN — Kentucky at Texas
1:30 p.m.
ACCN — Pittsburgh at North Carolina
2 p.m.
BTN — Oregon at Nebraska
3 p.m.
ESPN2 — Texas A&M at Tennessee
4 p.m.
BTN — Indiana at Penn St.
FIGURE SKATING
Noon
NBC — 2025 ISU Grand Prix of Figure Skating: The Skate Canada International, Saskatoon, Saskatchewan
GOLF
5:30 a.m.
GOLF — DP World Tour: The Rolex Grand Final supported by The R&A, Final Round, Club de Golf Alcanada, Port d’Alcúdia, Mallorca, Spain
MARATHON
9 a.m.
ESPN2 — The TCS New York City Marathon: From New York
3 p.m.
ABC — The TCS New York City Marathon: From New York (Taped)
NFL FOOTBALL
1 p.m.
CBS — Regional Coverage: Chicago at Cincinnati, L.A. Chargers at Tennessee, Atlanta at New England, San Francisco at N.Y. Giants, Indianapolis at Pittsburgh
FOX — Regional Coverage: Minnesota at Detroit, Carolina at Green Bay, Denver at Houston
4:05 p.m.
FOX: Regional Coverage: Jacksonville at Las Vegas OR New Orleans at L.A. Chargers
4:25 p.m.
CBS — Kansas City at Buffalo
8:20 p.m.
NBC — Seattle at Washington
NHL HOCKEY
3:30 p.m.
NHLN — Tampa Bay at Utah
7 p.m.
NHLN — Calgary at Philadelphia
SOCCER (MEN’S)
9 a.m.
USA — English Premier League: Newcastle United at West Ham United
11:30 a.m.
USA — English Premier League: AFC Bournemouth at Manchester City
SOCCER (WOMEN’S)
3 p.m.
ESPN — NWSL: San Diego at Kansas City
5 p.m.
ESPN — NJ/NY at North Carolina
VOLLEYBALL (WOMEN’S)
4 p.m.
ESPNU — Athletes Unlimited: Team Purple vs. Team Blue, Madison, Wis.
6:30 p.m.
ESPNU — Athletes Unlimited: Team Orange vs. Team Gold, Madison, Wis.
