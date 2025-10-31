Live Radio
Sports on TV for Nov. 3 – 9

The Associated Press

October 31, 2025, 10:01 AM

(All times Eastern)

Schedule subject to change and/or blackouts

Monday, Nov. 3

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

BTN — Coppin St. at Maryland

FS1 — Quinnipiac at St. John’s

7 p.m.

ACCN — Cent. Arkansas at North Carolina

ESPNU — TBA

TNT — Florida at Arizona

TRUTV — Florida at Arizona

SECN — Southern U. at Arkansas

8 p.m.

CBSSN — Lehigh at Houston

8:30 p.m.

BTN — Jackson St. at Illinois

9 p.m.

ACCN — SC State at Louisville

10:30 p.m.

BTN — Eastern Washington at UCLA

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

Noon

ESPN — Baylor vs. Duke, Paris

SECN — Norfolk St. at Mississippi

2:30 p.m.

ESPNU — California vs. Vanderbilt, Paris

NBA BASKETBALL

7 p.m.

PEACOCK — Minnesota at Brooklyn

10 p.m.

NBATV — L.A. Lakers at Portland

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

ABC — Arizona at Dallas

ESPN — Arizona at Dallas

ESPN2 — Arizona at Dallas (MNF with Peyton and Eli)

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

NHLN — Pittsburgh at Toronto

SOCCER (MEN’S)

3 p.m.

NBC — English Premier League: Everton at Sunderland

_____

Tuesday, Nov. 4

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6:30 p.m.

BTN — Evansville at Purdue

8:30 p.m.

BTN — Robert Morris at Iowa

8:45 p.m.

ESPN — Texas vs. Duke, Charlotte, N.C.

10:30 p.m.

BTN — Hawaii at Oregon

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

5:30 p.m.

ESPN — UConn vs. Louisville, Annapolis, Md.

COLLEGE FIELD HOCKEY

10 a.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Louisville, Ky.

12:30 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Louisville, Ky.

3:30 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Louisville, Ky.

6 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Quarterfinal, Louisville, Ky.

COLLEGE FOOTBALL

7 p.m.

CBSSN — UMass at Akron

7 p.m.

ESPN2 — Miami (Ohio) at Ohio

8 p.m.

ESPN — College Football Playoff: Top 25

COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)

12:30 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD vs. Vanderbilt, Quarterfinal, Pensacola, Fla.

3 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD vs. Georgia, Quarterfinal, Pensacola, Fla.

5:30 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD vs. Arkansas, Quarterfinal, Pensacola, Fla.

8 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD vs. Tennessee, Quarterfinal, Pensacola, Fla.

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBC — Orlando at Atlanta

PEACOCK — Orlando at Atlanta

11 p.m.

NBC — Oklahoma City at L.A. Clippers

PEACOCK — Oklahoma City at L.A. Clippers

NHL HOCKEY

7 p.m.

TNT — Carolina at N.Y. Rangers

TRUTV — Carolina at N.Y. Rangers

9:30 p.m.

TNT — Tampa Bay at Colorado

TRUTV — Tampa Bay at Colorado

_____

Wednesday, Nov. 5

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

BTN — Rider at Rutgers

8 p.m.

PEACOCK — S. Dakota at Creighton

8 p.m.

BTN — Alabama A&M at Indiana

9 p.m.

SECN — North Alabama at Mississippi St.

COLLEGE FIELD HOCKEY

1 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Louisville, Ky.

3:30 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Louisville, Ky.

COLLEGE FOOTBALL

7 p.m.

ESPN2 — N. Illinois at Toledo

ESPNU — Kent St. at Ball St.

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

ACCN — Florida St. at Miami

SECN — Alabama at Arkansas

GOLF

9 p.m.

GOLF — LPGA Tour: The TOTO Japan Classic, First Round, Seta Golf Course, Otsu-shi, Shiga, Japan

2 a.m. (Thursday)

GOLF — DP World Tour: The Abu Dhabi HSBC Championship, First Round, Yas Links GC, Abu Dhabi, United Arab Emirates

NBA BASKETBALL

7:40 p.m.

ESPN — Minnesota at New York

10:05 p.m.

ESPN — San Antonio at L.A. Lakers

NHL HOCKEY

7:30 p.m.

TNT — Carolina at Washington

TRUTV — Carolina at Washington

_____

Thursday, Nov. 6

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

8 p.m.

TNT — Saint Francis at TCU

TRUTV — Saint Francis at TCU

10 p.m.

BTN — Denver at Washington

COLLEGE FOOTBALL

7:30 p.m.

ESPN — UTSA at South Florida

ESPN2 — Georgia Southern at Appalachian St.

COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)

4 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Semifinal, St. Louis

4:30 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Pensacola, Fla.

5:30 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Cary, N.C.

7 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Semifinal, St. Louis

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Semifinal, Pensacola, Fla.

8 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Semifinal, Cary, N.C.

GOLF

8 a.m.

GOLF — PGA Tour: The World Wide Technlogy Championship, First Round, El Cardonal at Diamante, Los Cabos, Mexico

9 p.m.

GOLF — LPGA Tour: The TOTO Japan Classic, Second Round, Seta Golf Course, Otsu-shi, Shiga, Japan

2 a.m. (Friday)

GOLF — DP World Tour: The Abu Dhabi HSBC Championship, Second Round, Yas Links GC, Abu Dhabi, United Arab Emirates

NBA BASKETBALL

9 p.m.

NBATV — L.A. Clippers at Phoenix

NFL FOOTBALL

8:15 p.m.

PRIME VIDEO — Las Vegas at Denver

_____

Friday, Nov. 7

AUTO RACING

9:25 a.m.

ESPNU — Formula 1: Practice, Autodromo Jose Carlos Pace, Sap Paulo

1:25 p.m.

ESPN2 — Formula 1: Sprint Qualifying, Autodromo Jose Carlos Pace, Sap Paulo

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

6 p.m.

CBSSN — Tulsa at Rhode Island

FS1 — Georgetown at Maryland

PEACOCK — Boston U. at Northwestern

6:30 p.m.

BTN — Fort Wayne at Ohio St.

7 p.m.

ACCN — Gardner-Webb at Clemson

ESPN — Kansas at North Carolina

PEACOCK — Oakland at Purdue

7:30 p.m.

PEACOCK — Mass.-Lowell at UConn

8:30 p.m.

BTN — N. Illinois at Wisconsin

CBSSN — Yale at Navy

PEACOCK — FGCU at Illinois

9 p.m.

ACCN — UAB at NC State

TNT — Utah Tech at Arizona

TRUTV — Utah Tech at Arizona

10:30 p.m.

BTN — Pepperdine at UCLA

COLLEGE FIELD HOCKEY

1 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Semifinal, Bloomington, Ind.

3 p.m.

ACCN — Atlantic Coast Tournament: TBD, Championship, Louisville, Ky.

4 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Semifinal, Bloomington, Ind.

COLLEGE FOOTBALL

7 p.m.

ESPNU — TBA

8 p.m.

FS1 — Houston at UCF

9 p.m.

ESPN — Tulane at Memphis

FOX — Northwestern at Southern Cal

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

7 p.m.

SECN — Texas at Florida

GOLF

8 a.m.

GOLF — PGA Tour: The World Wide Technlogy Championship, Second Round, El Cardonal at Diamante, Los Cabos, Mexico

9:30 p.m.

GOLF — LPGA Tour: The TOTO Japan Classic, Third Round, Seta Golf Course, Otsu-shi, Shiga, Japan

2 a.m. (Saturday)

GOLF — DP World Tour: The Abu Dhabi HSBC Championship, Third Round, Yas Links GC, Abu Dhabi, United Arab Emirates

NBA BASKETBALL

7:30 p.m.

PRIME VIDEO — Houston at San Antonio

10 p.m.

PRIME VIDEO — Golden State at Denver

NHL HOCKEY

7 p.m.

NHLN — N.Y. Rangers at Detroit

_____

Saturday, Nov. 8

AUTO RACING

8:25 a.m.

ESPN2 — Formula 1: Sprint Race, Autodromo Jose Carlos Pace, Sap Paulo

12:25 p.m.

ESPNEWS — Formula 1: Qualifying, Autodromo Jose Carlos Pace, Sap Paulo

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

Noon

FS1 — Alabama at St. John’s

PEACOCK — Alcorn St. at Minnesota

1:30 p.m.

CW — Western Carolina at Duke

PEACOCK — South Florida at George Washington

4 p.m.

PEACOCK — Providence at Virginia Tech

7 p.m.

FOX — Arkansas at Michigan St.

10:30 p.m.

ESPN2 — Oklahoma at Gonzaga

COLLEGE FOOTBALL

Noon

ABC — TBA

ACCN — SMU at Boston College

CBSSN — Temple at Army

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

ESPNU — TBA

SECN — Georgia at Mississippi St. (SkyCast)

TNT — Colorado at West Virginia

TRUTV — Colorado at West Virginia

1 p.m.

BTN — Ohio St. at Purdue

2:30 p.m.

FS1 — Maryland at Rutgers

3:30 p.m.

ABC — Texas A&M at Missouri

ACCN — Syracuse at Miami (Command Center)

CBS — TBA

CBSSN — Duke at UConn

ESPN — Syracuse at Miami

ESPN2 — Kansas at Arizona

FOX — Iowa St. at TCU

4 p.m.

ESPNU — S. Dakota St. at S. Dakota

SECN — Auburn at Vanderbilt

4:30 p.m.

BTN — TBA

CW — Stanford at North Carolina

6 p.m.

FS1 — Air Force at San Jose St.

7 p.m.

ACCN — TBA

ESPN — TBA

ESPN2 — TBA

7:30 p.m.

ABC — LSU at Alabama

CBSSN — Nevada at Utah St.

ESPNU — LSU at Alabama (SkyCast)

NBC — Navy at Notre Dame

PEACOCK — Navy at Notre Dame

SECN — Florida at Kentucky

9:30 p.m.

FS1 — UNLV at Colorado St.

10 p.m.

CW — Sam Houston St. at Oregon St.

GOLF

8 a.m.

GOLF — PGA Tour: The World Wide Technlogy Championship, Third Round, El Cardonal at Diamante, Los Cabos, Mexico

9 p.m.

GOLF — LPGA Tour: The TOTO Japan Classic, Final Round, Seta Golf Course, Otsu-shi, Shiga, Japan

1:30 a.m. (Sunday)

GOLF — DP World Tour: The Abu Dhabi HSBC Championship, Final Round, Yas Links GC, Abu Dhabi, United Arab Emirates

NBA BASKETBALL

8 p.m.

NBATV — L.A. Lakers at Atlanta

10:40 p.m.

ESPN — Phoenix at L.A. Clippers

SOCCER (MEN’S)

10 a.m.

USA — English Premier League: Fulham at Everton

12:30 p.m.

NBC — English Premier League: Wolverhampton at Chelsea

SOCCER (WOMEN’S)

Noon

CBS — NWSL Playoff: TBD, Quarterfinal

_____

Sunday, Nov. 9

AUTO RACING

11:55 a.m.

ESPN2 — Formula 1: The MSC Cruises Sao Paulo Grand Prix, Autodromo Jose Carlos Pace, Sap Paulo

COLLEGE BASKETBALL (MEN’S)

1 p.m.

ESPN — Marquette at Indiana

2 p.m.

ESPN2 — Texas A&M at Oklahoma St.

4:30 p.m.

SECN — VMI at Missouri

6:30 p.m.

SECN — Southern Miss. at South Carolina

8:30 p.m.

ESPN — Washington at Baylor

COLLEGE BASKETBALL (WOMEN’S)

3 p.m.

ESPN — NC State at Southern Cal

4:30 p.m.

FS1 — Florida St. at UConn

COLLEGE FIELD HOCKEY

Noon

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Championship, Bloomington, Ind.

COLLEGE SOCCER (WOMEN’S)

Noon

ESPNU — Atlantic Coast Tournament: TBD, Championship, Cary, N.C.

2 p.m.

BTN — Big Ten Tournament: TBD, Championship, St. Louis

ESPNU — American Athletic Tournament: TBD, Championship, Lakewood Ranch, Fla.

2:30 p.m.

SECN — Southeastern Tournament: TBD, Championship, Pensacola, Fla.

COLLEGE VOLLEYBALL (WOMEN’S)

Noon

ACCN — Virginia at Pittsburgh

4:30 p.m.

BTN — Penn St. at Illinois

ESPN2 — Utah at Baylor

5 p.m.

ESPN — Tennessee at Kentucky

FIGURE SKATING

2 p.m.

NBC — 2025 ISU Grand Prix of Figure Skating: The 2025 NHL Trophy, Osaka, Japan

GOLF

7:30 a.m.

GOLF — PGA Tour: The World Wide Technlogy Championship, Final Round, El Cardonal at Diamante, Los Cabos, Mexico

NFL FOOTBALL

9:30 a.m.

NFLN — Atlanta vs. Indianapolis, Berlin

1 p.m.

CBS — Regional Coverage: Buffalo at Miami, Cleveland at N.Y. Jets, New England at Tampa Bay, Jacksonville at Houston

FOX — Regional Coverage: N.Y. Giants at Chicago, Baltimore at Minnesota, New Orleans at Carolina

4:05 p.m.

CBS — Arizona at Seattle

4:25 p.m.

FOX — Regional Coverage: L.A. Rams at San Francisco OR Detroit at Washington

8:20 p.m.

NBC — Pittsburgh at L.A. Chargers

NHL HOCKEY

1 p.m.

NHLN — Chicago at Detroit

SOCCER (MEN’S)

9 a.m.

USA — English Premier League: AFC Bournemouth at Aston Villa

11:30 a.m.

USA — English Premier League: Liverpool at Manchester City

SOCCER (WOMEN’S)

12:30 p.m.

ABC — NWSL Playoff: TBD, Quarterfinal

3 p.m.

ABC — NWSL Playoff: TBD, Quarterfinal

_____

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

