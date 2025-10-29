Live Radio
The Associated Press

October 29, 2025, 8:11 PM

NFL

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Baltimore (50½) at MIAMI

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at GREEN BAY 11½ 13½ (44½) Carolina
at HOUSTON (39½) Denver
at NEW ENGLAND (45½) Atlanta
Chicago 3 (50½) at CINCINNATI
LA Chargers (43½) at TENNESSEE
at DETROIT (48½) Minnesota
San Francisco (48½) at NY GIANTS
Indianapolis 3 (50½) at PITTSBURGH
at LA RAMS 12½ 14½ (43½) New Orleans
Jacksonville 3 (44½) at LAS VEGAS
Kansas City (52½) at BUFFALO
Seattle 3 (47½) at WASHINGTON

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at DALLAS (53½) Arizona

College Football

Thursday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Tulane (54½) at UTSA
Marshall (55½) at COASTAL CAROLINA

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Memphis 13½ 13½ (48½) at RICE
at SYRACUSE (45½) North Carolina
at LOUISIANA TECH 16½ 16½ (48½) Sam Houston

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at OHIO STATE 17½ 20½ (43½) Penn State
at CLEMSON (55½) Duke
at AIR FORCE (48½) Army
at BAYLOR (59½) UCF
at TEXAS (45½) Vanderbilt
at UCONN 10½ 11½ (63½) UAB
at ILLINOIS 10½ 12½ (62½) Rutgers
at NORTH TEXAS (65½) Navy
Miami (FL) 11½ 11½ (50½) at SMU
at BOWLING GREEN (43½) Buffalo
at HOUSTON 15½ 13½ (49½) West Virginia
at IOWA STATE (48½) Arizona State
East Carolina (58½) at TEMPLE
at UNLV (61½) New Mexico
Louisville 15½ 10½ (53½) at VIRGINIA TECH
at LIBERTY (51½) Delaware
Texas Tech (52½) at KANSAS STATE
at WESTERN KENTUCKY (52½) New Mexico State
at SOUTH ALABAMA (54½) Louisiana
at MINNESOTA (44½) Michigan State
at BOISE STATE 17½ 17½ (50½) Fresno State
Pittsburgh 13½ 14½ (51½) at STANFORD
Notre Dame 29½ 28½ (56½) at BOSTON COLLEGE
Indiana 22½ 21½ (50½) at MARYLAND
Old Dominion 13½ 17½ (53½) at UL MONROE
Georgia (50½) at FLORIDA
Virginia (52½) at CAL
at KANSAS 22½ 24½ (56½) Oklahoma State
at ARKANSAS (67½) Mississippi State
at WESTERN MICHIGAN (40½) Central Michigan
at OLE MISS 13½ 12½ (54½) South Carolina
Arizona (53½) at COLORADO
at SAN DIEGO STATE (41½) Wyoming
at MICHIGAN 18½ 21½ (49½) Purdue
Washington State (47½) at OREGON STATE
at TENNESSEE (56½) Oklahoma
Georgia Tech (57½) at NC STATE
USC (58½) at NEBRASKA
at AUBURN 10½ 10½ (44½) Kentucky
at FLORIDA STATE 10½ (50½) Wake Forest
at TROY (52½) Arkansas State
at UTAH (55½) Cincinnati
at SAN JOSE STATE (58½) Hawaii

NBA

Thursday

FAVORITE LINE O/U UNDERDOG
Orlando 3 (238½) at CHARLOTTE
at OKLAHOMA CITY 16 (228½) Washington
Golden State (230½) at MILWAUKEE
at SAN ANTONIO (231½) Miami

National Hockey League (NHL)

Thursday

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at TAMPA BAY -142 Dallas +118
at BOSTON OFF Buffalo OFF
at OTTAWA -166 Calgary +138
at PHILADELPHIA -150 Nashville +125
at CAROLINA -215 N.Y Islanders +176
at MINNESOTA -172 Pittsburgh +142
at ST. LOUIS -146 Vancouver +122
at WINNIPEG -245 Chicago +198
at EDMONTON -172 N.Y Rangers +142
New Jersey -225 at SAN JOSE +184
at LOS ANGELES -156 Detroit +130

Sports
