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Spain 2, France 0

The Associated Press

July 14, 2026, 5:09 PM

Spain 1 1 2
France 0 0 0

First Half_1, Spain, Oyarzabal, (penalty kick), 22nd minute.

Second Half_2, Spain, Porro, (Olmo), 58th.

Goalies_Spain, Unai Simon, David Raya, Joan Garcia; France, Mike Maignan, Brice Samba, Robin Risser.

Yellow Cards_Rabiot, France, 9th; Cucurella, Spain, 31st; Mbappe, France, 86th.

Referee_Ivan Arcides Barton Cisneros. Assistant Referees_David Moran, Henry Pupiro, Tomasz Kwiatkowski. 4th Official_Glenn Nyberg.

A_70,176.

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Copyright © 2026 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

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