Spain 2, France 0

|Spain
|1
|1
|—
|2
|France
|0
|0
|—
|0
First Half_1, Spain, Oyarzabal, (penalty kick), 22nd minute.
Second Half_2, Spain, Porro, (Olmo), 58th.
Goalies_Spain, Unai Simon, David Raya, Joan Garcia; France, Mike Maignan, Brice Samba, Robin Risser.
Yellow Cards_Rabiot, France, 9th; Cucurella, Spain, 31st; Mbappe, France, 86th.
Referee_Ivan Arcides Barton Cisneros. Assistant Referees_David Moran, Henry Pupiro, Tomasz Kwiatkowski. 4th Official_Glenn Nyberg.
A_70,176.
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