NCAA FBS Individual Interceptions Per Game

The Associated Press

October 28, 2025, 11:15 AM

Interceptions Per Game

G InG Yds TD IPG
B.Fitzgerald, Southern Cal 7 5 86 1 0.7
A.Brown, UNLV 6 4 117 2 0.7
J.Johnson, TCU 6 4 71 0 0.7
P.Zachman, Wisconsin 3 2 17 0 0.7
E.Green, Tulsa 8 5 42 0 0.6
L.Moore, Notre Dame 5 3 4 0 0.6
B.Trotter, Marshall 7 4 82 1 0.6
B.Awls, Toledo 8 4 7 0 0.5
J.Bellah, Colorado St. 6 3 53 0 0.5
M.Hartzog, Nebraska 2 1 0 0 0.5
H.Masses, California 8 4 91 0 0.5
A.McCoy, Boise St. 8 4 82 2 0.5
L.Moore, Indiana 6 3 24 0 0.5
L.Moore, Indiana 2 1 17 0 0.5
D.Snyder, Umass 2 1 0 0 0.5
T.Tolmaire, Boise St. 2 1 21 0 0.5
M.Uihlein, Northwestern 8 4 12 0 0.5
E.Allen, Sam Houston St. 7 3 66 1 0.4
J.Bainer, San Jose St. 7 3 0 0 0.4
B.Fitzgerald, Miami 7 3 43 0 0.4
J.Foster, Louisiana Tech 7 3 67 1 0.4
J.Huskey, Maryland 7 3 78 0 0.4
C.Johnson, San Diego St. 7 3 141 2 0.4
R.Jones, Clemson 7 3 0 0 0.4
E.Little, Florida St. 7 3 48 0 0.4
J.McGrew, FIU 7 3 69 0 0.4
N.Mitchell, New Mexico St. 7 3 86 1 0.4
A.Moses, SMU 7 3 95 1 0.4
J.Nestor, Minnesota 7 3 37 1 0.4
L.Talich, Notre Dame 7 3 4 0 0.4
A.Watts, Louisville 7 3 0 0 0.4
L.Welch, UNLV 7 3 27 0 0.4
J.White, Tulane 7 3 1 0 0.4
S.Bruce, Coastal Carolina 5 2 0 0 0.4
J.Castell, Florida 5 2 18 0 0.4
T.Davis, Washington 5 2 34 0 0.4
K.Fields, Louisiana Tech 5 2 40 1 0.4
J.Gaston, Middle Tennessee 5 2 29 0 0.4
J.Glasker, Maryland 5 2 14 1 0.4
M.Kane, Duke 5 2 3 0 0.4
T.Stukes, Arizona 5 2 15 0 0.4
N.Avinger, Utah St. 8 3 11 0 0.4
J.Bennee, Utah 8 3 103 1 0.4
J.Carter, Old Dominion 8 3 3 0 0.4
A.Ferrell, Indiana 8 3 17 0 0.4
C.Hondru, Miami (Ohio) 8 3 88 1 0.4
B.Hubbard, Alabama 8 3 8 0 0.4
E.Johnson, BYU 8 3 25 1 0.4
D.Kerr, Syracuse 8 3 61 0 0.4
B.Lanier, Mississippi St. 8 3 29 0 0.4
B.Pollock, Texas Tech 8 3 0 0 0.4
J.Prevard, Virginia 8 3 18 0 0.4
C.Sullivan, Michigan 8 3 8 0 0.4
B.Clark, TCU 6 2 25 1 0.3
J.Cole, Arizona 6 2 27 1 0.3
D.Crouch, Boston College 3 1 28 1 0.3
J.Davis-Robinson, SMU 6 2 0 0 0.3
A.Jackson, Louisiana Tech 3 1 23 1 0.3
R.Johnson, Colorado 3 1 2 0 0.3
J.Joseph, Penn St. 3 1 49 1 0.3
T.Kirksey, Arkansas St. 3 1 18 0 0.3
C.Logan, Memphis 3 1 0 0 0.3
J.Lott, Troy 6 2 67 1 0.3
J.Luttrell, Arizona 3 1 2 0 0.3
J.McBurrows, Appalachian St. 3 1 0 0 0.3
D.Pringle, Bowling Green 3 1 0 0 0.3
Q.Reddish, Virginia Tech 3 1 0 0 0.3
L.Roland, Maryland 6 2 100 1 0.3
P.Royster, UAB 6 2 -5 0 0.3
E.Schaper, Duke 3 1 5 0 0.3
J.Thomas, James Madison 6 2 32 0 0.3
T.Wilk, East Carolina 3 1 20 0 0.3
S.Banks, UTSA 7 2 27 0 0.3
T.Bryant, Kentucky 7 2 25 0 0.3
M.Clark, FIU 7 2 25 0 0.3
D.Cobbs, Kansas St. 7 2 6 0 0.3
T.Cooley, LSU 7 2 0 0 0.3
J.Eaglin, James Madison 7 2 0 0 0.3
M.Esteen, Washington 7 2 0 0 0.3
Z.Gamble, Appalachian St. 7 2 15 0 0.3
X.Gordon, Coastal Carolina 7 2 12 0 0.3
C.Gray, Notre Dame 7 2 19 0 0.3
S.Harris, Fresno St. 7 2 20 0 0.3
C.Hollobaugh, Ohio 7 2 92 1 0.3
J.Johnson, Tulane 7 2 26 0 0.3
R.Jones, Air Force 7 2 3 0 0.3
E.Joseph, Florida St. 7 2 28 0 0.3
D.Joyner, Maryland 7 2 76 1 0.3
A.Laing, Temple 7 2 64 1 0.3
M.Mack, Ohio 7 2 4 0 0.3
J.Mack, Louisville 7 2 0 0 0.3
M.McDuffie, UNLV 7 2 10 0 0.3
A.McLaughlin, Washington 7 2 74 1 0.3
M.Muhammad, Texas 7 2 0 0 0.3
M.Mustell, Air Force 7 2 0 0 0.3
I.Nwokobia, SMU 7 2 43 0 0.3
R.Pleasant, Auburn 7 2 66 1 0.3
M.Pollard, Delaware 7 2 0 0 0.3
T.Quinn, Louisville 7 2 0 0 0.3
M.Richard, Louisiana Tech 7 2 0 0 0.3
E.Robinson, Georgia 7 2 0 0 0.3
K.Seay, Delaware 7 2 2 0 0.3
E.Smith, Nevada 7 2 30 0 0.3
D.Smith, Marshall 7 2 0 0 0.3
G.Summers, Akron 7 2 5 0 0.3
K.Thunderbird, Fresno St. 7 2 59 1 0.3
T.Wall, BYU 7 2 0 0 0.3
S.Walters, Miami (Ohio) 7 2 0 0 0.3
C.Wilson, West Virginia 7 2 19 0 0.3
J.Wilson, Florida St. 7 2 1 0 0.3
J.Beeler, N. Illinois 8 2 0 0 0.2
T.Benefield, Boise St. 8 2 37 0 0.2
C.Bracha, Fresno St. 8 2 0 0 0.2
K.Brown, Minnesota 8 2 28 0 0.2
C.Buffington, Iowa 4 1 26 0 0.2
D.Burks, Appalachian St. 8 2 25 0 0.2
N.Chandler, South Alabama 8 2 -7 0 0.2
J.Chenault, South Florida 8 2 0 0 0.2
J.Cooper, Iowa St. 4 1 24 0 0.2
B.Deasfernandes, Cent. Michigan 8 2 0 0 0.2
A.Dickerson, Arkansas St. 8 2 0 0 0.2
J.Earby, Boise St. 8 2 0 0 0.2
J.Finley, N. Illinois 8 2 2 0 0.2
C.Flowers, Louisiana-Lafayette 8 2 52 1 0.2
I.Foster, Southern Miss. 8 2 148 2 0.2
A.Foster, Southern Miss. 8 2 54 0 0.2
C.Gamble, Georgia Southern 4 1 0 0 0.2
I.Glasker, BYU 8 2 3 0 0.2
G.Grayton, Kentucky 4 1 21 0 0.2
A.Hamilton, Fresno St. 8 2 42 0 0.2
A.Haulcy, LSU 8 2 35 0 0.2
D.Hearns, Wyoming 8 2 -1 0 0.2
K.Hobbs, Notre Dame 4 1 11 0 0.2
M.Hughes, Arizona St. 8 2 7 0 0.2
S.Jackson, UCLA 8 2 9 0 0.2
M.Jammeh, N. Illinois 8 2 11 0 0.2
J.Jarrett, Southern Cal 4 1 70 1 0.2
D.Johnson, Florida 4 1 7 0 0.2
B.Johnson, Wyoming 8 2 83 1 0.2
T.Johnson, Utah 8 2 3 0 0.2
K.Jones, Mississippi St. 8 2 33 0 0.2
J.Kane, Rice 4 1 0 0 0.2
G.Kilgore, South Carolina 8 2 45 1 0.2
J.Kwiatkowski, Cent. Michigan 8 2 44 0 0.2
J.Lee, South Florida 8 2 53 0 0.2
D.Lewis, West Virginia 8 2 41 0 0.2
J.Lewis, Ball St. 8 2 16 0 0.2
J.Lewis, W. Kentucky 8 2 6 0 0.2
G.Littleton, Texas 8 2 11 0 0.2
Z.Lutmer, Iowa 8 2 72 1 0.2
G.Maldonado, Kansas St. 8 2 17 0 0.2
T.Martinez, New Mexico St. 4 1 0 0 0.2
D.Mayes, Utah St. 8 2 39 0 0.2
E.Mc-Cantos, Appalachian St. 8 2 35 0 0.2
J.McDonald, Texas 8 2 16 0 0.2
J.McNair, Buffalo 8 2 37 0 0.2
J.Mixon, Oregon 8 2 62 1 0.2
M.Montgomery, Southern Miss. 8 2 21 0 0.2
R.Moore, Michigan 4 1 0 0 0.2
Q.Moss, Kansas St. 8 2 0 0 0.2
J.Moten, Southern Miss. 8 2 3 0 0.2
J.Neal, Arkansas 8 2 34 0 0.2
J.O’Neal, Missouri St. 4 1 0 0 0.2
N.Obiazor, TCU 8 2 28 0 0.2
J.Patton, Iowa St. 8 2 32 0 0.2
C.Phares, Appalachian St. 8 2 3 0 0.2
K.Price, Boston College 8 2 48 0 0.2
D.Purnell, Kansas St. 8 2 46 1 0.2
R.Reason, East Carolina 4 1 0 0 0.2
J.Redding, Baylor 8 2 66 1 0.2
A.Richard, Southern Miss. 8 2 0 0 0.2
J.Rodriguez, Texas Tech 8 2 26 0 0.2
F.Satuala, BYU 8 2 64 1 0.2
D.Singleton, Nebraska 8 2 7 0 0.2
D.Spears, LSU 8 2 70 1 0.2
D.Ward, Memphis 8 2 58 2 0.2
J.White, Troy 8 2 31 1 0.2
P.Williams, South Carolina 8 2 23 0 0.2
K.Wilson, Memphis 8 2 20 0 0.2
M.DeWalt, Akron 9 2 34 1 0.2
B.Llewellyn, E. Michigan 9 2 39 0 0.2
E.Reed, Akron 9 2 5 0 0.2
M.Boireau, Florida 5 1 5 0 0.2
J.Campbell, New Mexico St. 5 1 13 0 0.2
A.Clary, Virginia 5 1 0 0 0.2
R.Damuni, BYU 5 1 26 0 0.2
A.Ford, Penn St. 5 1 3 0 0.2
D.Golden, Notre Dame 5 1 0 0 0.2
B.Green, Liberty 5 1 0 0 0.2
K.Holmes, James Madison 5 1 17 0 0.2
G.Hunter, Arizona 5 1 28 0 0.2
J.Jones, Temple 5 1 12 0 0.2
T.Letuli, San Diego St. 5 1 31 1 0.2
T.Lynum, Pittsburgh 5 1 0 0 0.2
D.McDougle, San Diego St. 5 1 0 0 0.2
D.Moon, W. Michigan 5 1 0 0 0.2
G.Pomerantz, Southern Cal 5 1 37 0 0.2
R.Ramey, Old Dominion 5 1 3 0 0.2
J.Rawls, Florida St. 5 1 0 0 0.2
N.Reinicke, Iowa St. 5 1 0 0 0.2
K.Robinson, Virginia 5 1 47 1 0.2
K.Robinson, Louisiana-Monroe 5 1 10 0 0.2
C.Royal, Texas State 5 1 0 0 0.2
D.Staley, San Diego St. 5 1 -1 0 0.2
D.Stone, Duke 5 1 0 0 0.2
J.Williams, Iowa St. 5 1 42 0 0.2
O.Adeyi, Northwestern 6 1 33 0 0.2
J.Apalit-Williams, San Jose St. 6 1 41 0 0.2
Z.Berry, Michigan 6 1 0 0 0.2
R.Biles, Pittsburgh 6 1 75 1 0.2
K.Blackshire, UTSA 6 1 17 1 0.2
D.Boykin, Indiana 6 1 0 0 0.2
A.Cooper, Arizona St. 6 1 0 0 0.2
C.Diagne, Georgia St. 6 1 25 0 0.2
J.Evans, Louisville 6 1 5 0 0.2
K.Franklin, Louisiana Tech 6 1 29 0 0.2
S.Gill-Howard, Texas Tech 6 1 55 1 0.2
A.Hector, Colorado St. 6 1 0 0 0.2
J.Johnson, Oklahoma 6 1 0 0 0.2
A.Jones, Coastal Carolina 6 1 0 0 0.2
K.Jones, Kennesaw St. 6 1 29 0 0.2
A.Kilgore, SMU 6 1 10 1 0.2
C.Matteson, Army 6 1 8 0 0.2
C.McClain, Florida 6 1 0 0 0.2
D.McClellan, Missouri 6 1 83 1 0.2
E.McDowell, Georgia Southern 6 1 0 0 0.2
J.Medlock, SMU 6 1 96 1 0.2
M.Neal, Missouri St. 6 1 65 0 0.2
S.Nnadozie, Army 6 1 2 0 0.2
J.Ross, Navy 6 1 3 0 0.2
R.Shelley, Georgia Tech 6 1 0 0 0.2
G.Shields, Army 6 1 21 0 0.2
J.Thompson, New Mexico St. 6 1 8 0 0.2
J.Walker, West Virginia 6 1 31 0 0.2
W.Williams, Mississippi 6 1 0 0 0.2
A.Williams, Liberty 6 1 0 0 0.2
C.Wright, Stanford 6 1 19 1 0.2
P.Wyatt, Rice 6 1 7 0 0.2
J.Aguero, Georgia 7 1 0 0 0.1
A.Ali, W. Kentucky 7 1 0 0 0.1
T.Anderson, Missouri St. 7 1 0 0 0.1
W.Bissainthe, Miami 7 1 32 0 0.1
A.Boyd, Texas Tech 7 1 7 0 0.1
T.Brown, Arizona 7 1 5 0 0.1
T.Byard, Colorado 7 1 18 0 0.1
M.Byard, Middle Tennessee 7 1 4 0 0.1
K.Carter, Louisiana Tech 7 1 0 0 0.1
J.Content, UTEP 7 1 0 0 0.1
E.Coppess, Miami (Ohio) 7 1 40 0 0.1
K.Cost, North Carolina 7 1 0 0 0.1
J.Crawford, Auburn 7 1 0 0 0.1
M.Delhomme, Maryland 7 1 0 0 0.1
D.Dye, Kansas 7 1 0 0 0.1
T.Freeman, Duke 7 1 67 0 0.1
E.Griffin, Liberty 7 1 0 0 0.1
F.Hamilton, Kennesaw St. 7 1 0 0 0.1
A.Hampton, Clemson 7 1 0 0 0.1
R.Hanafin, Clemson 7 1 13 0 0.1
J.Hardaway, Kentucky 7 1 0 0 0.1
D.Harrison, N. Illinois 7 1 11 0 0.1
K.Hayward, W. Kentucky 7 1 25 1 0.1
C.Heard, Vanderbilt 7 1 0 0 0.1
D.Henderson, UCF 7 1 0 0 0.1
D.Hightower, UAB 7 1 7 0 0.1
B.Hillman, Michigan 7 1 0 0 0.1
T.Hinspeter, Umass 7 1 63 0 0.1
P.Hutson, Marshall 7 1 46 1 0.1
T.Johnson, Notre Dame 7 1 24 0 0.1
Q.Keyes, UNLV 7 1 26 0 0.1
C.Larkin, Army 7 1 0 0 0.1
S.Leota, Louisiana Tech 7 1 5 0 0.1
K.Lewis, North Texas 7 1 0 0 0.1
X.Lucas, Miami 7 1 0 0 0.1
C.McBean, New Mexico 7 1 0 0 0.1
W.Miller, South Alabama 7 1 7 0 0.1
D.Nicholson, Southern Cal 7 1 0 0 0.1
M.Parker, Navy 7 1 0 0 0.1
A.Pellicciotta, Duke 7 1 34 0 0.1
K.Perry, Louisville 7 1 18 0 0.1
P.Pierce, Ohio St. 7 1 15 0 0.1
J.Powe, Troy 7 1 4 0 0.1
D.Rayner, Kentucky 7 1 25 0 0.1
C.Rivers, Duke 7 1 0 0 0.1
L.Scruggs, Maryland 7 1 0 0 0.1
A.Shuler, Notre Dame 7 1 44 0 0.1
G.Smith, North Carolina 7 1 30 0 0.1
I.Smith, Mississippi St. 7 1 0 0 0.1
X.Smith, UTEP 7 1 5 0 0.1
A.Stevens, Kennesaw St. 7 1 0 0 0.1
Z.Stevenson, Wake Forest 7 1 5 0 0.1
D.Sweeting, Marshall 7 1 0 0 0.1
K.Terrell, Texas State 7 1 0 0 0.1
J.Thomas, Wyoming 7 1 0 0 0.1
L.Turner-Gooden, San Jose St. 7 1 9 0 0.1
K.Viliamu-Asa, Notre Dame 7 1 14 0 0.1
E.Washington, Penn St. 7 1 12 0 0.1
R.Wilson, Fresno St. 7 1 0 0 0.1
M.Woods, Coastal Carolina 7 1 18 0 0.1
J.Wright, Nebraska 7 1 14 0 0.1
M.Ziglar, North Carolina 7 1 4 0 0.1

