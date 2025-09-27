Live Radio
Sports Betting Line

The Associated Press

September 27, 2025, 12:14 AM

NFL

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (40½) at PITTSBURGH
at ATLANTA (43½) Washington
LA Chargers (43½) at NY GIANTS
at NEW ENGLAND (43½) Carolina
at HOUSTON (38½) Tennessee
at DETROIT 10½ (44½) Cleveland
at BUFFALO 14½ 15½ (48½) New Orleans
Philadelphia (44½) at TAMPA BAY
at SAN FRANCISCO (46½) Jacksonville
at LA RAMS (49½) Indianapolis
at LAS VEGAS (47½) Chicago
Baltimore (48½) at KANSAS CITY
Green Bay (46½) at DALLAS

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at MIAMI (44½) NY Jets
at DENVER (43½) Cincinnati

College Football

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Louisville (56½) at PITTSBURGH
Duke (58½) at SYRACUSE
at OHIO 12½ (50½) Bowling Green
Georgia Tech 16½ 13½ (51½) at WAKE FOREST
at KANSAS (57½) Cincinnati
USC (60½) at ILLINOIS
at MINNESOTA (51½) Rutgers
Notre Dame (63½) at ARKANSAS
at NORTH TEXAS 12½ 12½ (63½) South Alabama
at KANSAS STATE (49½) UCF
at VANDERBILT 22½ 23½ (58½) Utah State
at CENTRAL MICHIGAN (54½) Eastern Michigan
at JAMES MADISON 14½ 16½ (54½) Georgia Southern
at UL MONROE (55½) Arkansas State
at OLE MISS (57½) LSU
Indiana (47½) at IOWA
at NORTHWESTERN (45½) UCLA
at TOLEDO 21½ 20½ (48½) Akron
UConn (50½) at BUFFALO
at MIAMI (OH) 20½ 20½ (49½) Lindenwood
Utah 12½ 12½ (47½) at WEST VIRGINIA
at BOSTON COLLEGE (53½) Cal
San Diego State (42½) at NORTHERN ILLINOIS
at NAVY 14½ 14½ (45½) Rice
at TEXAS A&M (52½) Auburn
Baylor 17½ 20½ (58½) at OKLAHOMA STATE
Ohio State 10½ (52½) at WASHINGTON
at AIR FORCE (52½) Hawaii
at NEW MEXICO 13½ 14½ (53½) New Mexico State
Tulane 12½ 15½ (51½) at TULSA
Tennessee (62½) at MISSISSIPPI STATE
at OLD DOMINION 15½ 15½ (52½) Liberty
at KENNESAW STATE (53½) Middle Tennessee
at WESTERN MICHIGAN (43½) Rhode Island
Memphis 15½ 13½ (62½) at FLORIDA ATLANTIC
at IOWA STATE (48½) Arizona
at SOUTHERN MISS (55½) Jacksonville State
at NC STATE 10½ (57½) Virginia Tech
Western Kentucky (60½) at MISSOURI STATE
at BOISE STATE 17½ 15½ (59½) Appalachian State
at COLORADO STATE (49½) Washington State
at GEORGIA (53½) Alabama
at MISSOURI 42½ 44½ (56½) UMass
at STANFORD (49½) San Jose State
at PENN STATE (53½) Oregon
at SOUTH CAROLINA (47½) Kentucky
Marshall (48½) at LOUISIANA
Louisiana Tech (48½) at UTEP
BYU (49½) at COLORADO

MLB

Saturday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at N.Y YANKEES -235 Baltimore +194
at TORONTO -156 Tampa Bay +132
at BOSTON OFF Detroit OFF
at CLEVELAND -156 Texas +132
at LA ANGELS OFF Houston OFF
Kansas City -118 at ATHLETICS +100

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CHICAGO CUBS -168 St. Louis +142
at SAN FRANCISCO -240 Colorado +198
N.Y Mets -130 at MIAMI +110
at MILWAUKEE -172 Cincinnati +144
at ATLANTA -162 Pittsburgh +136
at SAN DIEGO -142 Arizona +120

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
Chicago White Sox -120 at WASHINGTON +102
at PHILADELPHIA -205 Minnesota +172
LA Dodgers -118 at SEATTLE +100

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

