Sports Betting Line

The Associated Press

September 5, 2025, 12:14 AM

NFL

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Kansas City 3 (46½) at LA CHARGERS

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at WASHINGTON (45½) NY Giants
Tampa Bay (47½) at ATLANTA
Pittsburgh 3 (37½) at NY JETS
Arizona (42½) at NEW ORLEANS
at NEW ENGLAND (43½) Las Vegas
at JACKSONVILLE (46½) Carolina
at INDIANAPOLIS (46½) Miami
Cincinnati (47½) at CLEVELAND
San Francisco (43½) at SEATTLE
at DENVER (42½) Tennessee
at LA RAMS 3 (43½) Houston
at GREEN BAY (47½) Detroit
Baltimore (50½) at BUFFALO

Monday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
Minnesota (43½) at CHICAGO

College Football

Friday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at LOUISVILLE 16½ 14½ (55½) James Madison
at NORTHWESTERN 28½ 28½ (51½) Western Illinois
at MARYLAND 16½ 16½ (46½) Northern Illinois
at BOISE STATE 24½ 29½ (55½) Eastern Washington

Saturday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at SYRACUSE (57½) UConn
at NC STATE (54½) Virginia
at SMU (62½) Baylor
at TEXAS TECH 47½ 48½ (58½) Kent State
at INDIANA 35½ 35½ (52½) Kennesaw State
Illinois (49½) at DUKE
at PITTSBURGH 20½ 21½ (50½) Central Michigan
at IOWA STATE (41½) Iowa
at PENN STATE 42½ 41½ (53½) Florida International
Liberty (50½) at JACKSONVILLE STATE
at TEXAS 37½ 36½ (52½) San Jose State
at TEXAS A&M 30½ 31½ (54½) Utah State
at MISSOURI (50½) Kansas
at UTSA (65½) Texas State
at RUTGERS 14½ 14½ (45½) Miami (OH)
North Texas 10½ (56½) at WESTERN MICHIGAN
at COLORADO 23½ 23½ (50½) Delaware
at OREGON STATE (46½) Fresno State
Ole Miss 11½ (50½) at KENTUCKY
at CINCINNATI 18½ 22½ (46½) Bowling Green
at CLEMSON 33½ 31½ (51½) Troy
at OREGON 28½ 27½ (55½) Oklahoma State
at NAVY 20½ 21½ (59½) UAB
West Virginia (59½) at OHIO
at WISCONSIN 28½ 28½ (45½) Middle Tennessee
at FLORIDA 18½ 17½ (56½) South Florida
at ARKANSAS 22½ 22½ (64½) Arkansas State
at MARSHALL 10½ (55½) Missouri State
at TOLEDO (59½) Western Kentucky
Tulane 10½ 11½ (50½) at SOUTH ALABAMA
Memphis 14½ 13½ (57½) at GEORGIA STATE
Houston 13½ 13½ (38½) at RICE
at KANSAS STATE 16½ 17½ (47½) Army
North Carolina 16½ 13½ (49½) at CHARLOTTE
at MICHIGAN STATE (45½) Boston College
at AUBURN 42½ 43½ (51½) Ball State
at VIRGINIA TECH (47½) Vanderbilt
at NEBRASKA 34½ 34½ (47½) Akron
at OKLAHOMA (44½) Michigan
at LSU 37½ 37½ (50½) Louisiana Tech
Arizona State (58½) at MISSISSIPPI STATE
at USC 27½ 28½ (60½) Georgia Southern
at ALABAMA 37½ 34½ (49½) UL Monroe
UCLA (54½) at UNLV
Tulsa (51½) at NEW MEXICO STATE
at BYU 17½ 20½ (45½) Stanford
at WASHINGTON STATE (46½) San Diego State

Sunday

FAVORITE OPEN TODAY O/U UNDERDOG
at HAWAII (48½) Sam Houston

MLB

Friday

American League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at DETROIT -190 Chicago White Sox +160
at N.Y YANKEES -138 Toronto +118
at TAMPA BAY -130 Cleveland +110
at KANSAS CITY -134 Minnesota +114
at TEXAS OFF Houston OFF
at LA ANGELS -146 Athletics +124

National League

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
at CHICAGO CUBS -235 Washington +194
Milwaukee -148 at PITTSBURGH +126
N.Y Mets -124 at CINCINNATI +106
Philadelphia -270 at MIAMI +220
San Francisco -112 at ST. LOUIS -104
at COLORADO OFF San Diego OFF

Interleague

FAVORITE LINE UNDERDOG LINE
LA Dodgers -164 at BALTIMORE +138
at ATLANTA -134 Seattle +114
Boston -122 at ARIZONA +104

For the latest odds, go to BetMGM Sportsbook

