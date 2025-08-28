Live Radio
NCAA FBS Individual Interceptions Per Game

The Associated Press

August 28, 2025, 1:05 PM

Interceptions Per Game

G InG Yds TD IPG
L.Welch, UNLV 1 2 27 0 2.0
A.Brown, UNLV 1 1 -2 0 1.0
D.Dye, Kansas 1 1 0 0 1.0
J.Lewis, W. Kentucky 1 1 6 0 1.0
M.McDuffie, UNLV 1 1 10 0 1.0
K.Mendiola-Jensen, Hawaii 1 1 0 0 1.0
L.Rawls, Kansas 1 1 0 0 1.0
R.Adams, Sam Houston St. 1 0 0 0 0.0
G.Addison, Kansas 1 0 0 0 0.0
J.Adler, Kansas St. 0 0 0 0 0.0
M.Alejado, Hawaii 1 0 0 0 0.0
Alekai Afoa, UNLV 0 0 0 0 0.0
A.Ali, W. Kentucky 1 0 0 0 0.0
T.Altahir, Stanford 0 0 0 0 0.0
W.Anciaux, Kansas St. 1 0 0 0 0.0
J.Asiain, Stanford 0 0 0 0 0.0
E.Atkins, Hawaii 0 0 0 0 0.0
E.Avit, Fresno St. 1 0 0 0 0.0
C.Bacon, Iowa St. 1 0 0 0 0.0
T.Bailey, Sam Houston St. 1 0 0 0 0.0
C.Barfield, Hawaii 1 0 0 0 0.0
R.Barnes, Iowa St. 0 0 0 0 0.0
D.Barrett, Iowa St. 1 0 0 0 0.0
L.Bartley, Kansas St. 1 0 0 0 0.0
K.Baynes, Kansas 1 0 0 0 0.0
J.Beasley, UNLV 1 0 0 0 0.0
R.Becht, Iowa St. 1 0 0 0 0.0
V.Benetti, Iowa St. 0 0 0 0 0.0
D.Benton, Hawaii 1 0 0 0 0.0
M.Bergeron, Kansas St. 1 0 0 0 0.0
J.Bergeron, W. Kentucky 0 0 0 0 0.0
J.Beza, UNLV 0 0 0 0 0.0
C.Borders, UNLV 1 0 0 0 0.0
S.Boydell, Fresno St. 0 0 0 0 0.0
A.Brackenridge, W. Kentucky 1 0 0 0 0.0
B.Brahmer, Iowa St. 1 0 0 0 0.0
L.Brantley, Kansas 1 0 0 0 0.0
A.Bray, Kansas 1 0 0 0 0.0
K.Briehler, Stanford 0 0 0 0 0.0
J.Briggs, Fresno St. 1 0 0 0 0.0
D.Briski, Hawaii 1 0 0 0 0.0
J.Brown, Fresno St. 1 0 0 0 0.0
C.Brown, Sam Houston St. 1 0 0 0 0.0
C.Bruhn, Kansas 1 0 0 0 0.0
D.Burk, Sam Houston St. 1 0 0 0 0.0
Q.Burroughs, W. Kentucky 1 0 0 0 0.0
C.Butler, Iowa St. 0 0 0 0 0.0
L.Cahill, Sam Houston St. 0 0 0 0 0.0
M.Calvin, Kansas 1 0 0 0 0.0
M.Cantrell, Iowa St. 0 0 0 0 0.0
M.Capria, Kansas St. 0 0 0 0 0.0
N.Caravallo, Hawaii 0 0 0 0 0.0
A.Carnell, Iowa St. 0 0 0 0 0.0
B.Carter, Iowa St. 0 0 0 0 0.0
K.Carter, Hawaii 1 0 0 0 0.0
N.Cenacle, Hawaii 1 0 0 0 0.0
M.Chapman, Iowa St. 0 0 0 0 0.0
A.Chavez, Stanford 0 0 0 0 0.0
T.Claiborne, Iowa St. 0 0 0 0 0.0
D.Clausen, Iowa St. 1 0 0 0 0.0
F.Claypool, Fresno St. 1 0 0 0 0.0
A.Cole, W. Kentucky 1 0 0 0 0.0
M.Collins, W. Kentucky 1 0 0 0 0.0
D.Cordero, Hawaii 0 0 0 0 0.0
G.Correia, Fresno St. 0 0 0 0 0.0
J.Craft, Fresno St. 0 0 0 0 0.0
J.Croft, Kansas 0 0 0 0 0.0
D.Cunningham, Stanford 0 0 0 0 0.0
L.Cure, Kansas 1 0 0 0 0.0
L.Cure, Kansas St. 0 0 0 0 0.0
M.Curvey, Kansas 0 0 0 0 0.0
C.Davis, Stanford 0 0 0 0 0.0
J.Davis, Kansas St. 1 0 0 0 0.0
J.Dawn, Sam Houston St. 0 0 0 0 0.0
J.Dialls, W. Kentucky 0 0 0 0 0.0
J.Donald, W. Kentucky 1 0 0 0 0.0
J.Doss, Kansas 0 0 0 0 0.0
J.DuPont, Iowa St. 0 0 0 0 0.0
T.Dunn, Kansas 1 0 0 0 0.0
J.Earle, UNLV 1 0 0 0 0.0
C.Eaton, Sam Houston St. 1 0 0 0 0.0
B.Edmondson, UNLV 0 0 0 0 0.0
V.Edwards, Hawaii 1 0 0 0 0.0
S.Edwards, Stanford 0 0 0 0 0.0
O.Egbase, UNLV 1 0 0 0 0.0
K.Eldredge, Hawaii 0 0 0 0 0.0
E.Eledge, Iowa St. 0 0 0 0 0.0
N.Elksnis, UNLV 1 0 0 0 0.0
J.Emery, W. Kentucky 1 0 0 0 0.0
D.Emilien, Kansas 1 0 0 0 0.0
E.Etienne, W. Kentucky 0 0 0 0 0.0
J.Eugene, W. Kentucky 1 0 0 0 0.0
J.Fabris, Kansas St. 1 0 0 0 0.0
W.Fair, Kansas St. 1 0 0 0 0.0
J.Farrar, Fresno St. 1 0 0 0 0.0
B.Farrell, Stanford 1 0 0 0 0.0
CFetokakis, UNLV 0 0 0 0 0.0
J.Fetu, Hawaii 0 0 0 0 0.0
C.Flowers, W. Kentucky 1 0 0 0 0.0
A.Fortenberry, Kansas St. 1 0 0 0 0.0
J.Frayre, Sam Houston St. 0 0 0 0 0.0
O.Gaines, Stanford 0 0 0 0 0.0
J.Garrison, Fresno St. 0 0 0 0 0.0
R.Gaskins, Stanford 0 0 0 0 0.0
C.Gerrand, Sam Houston St. 1 0 0 0 0.0
G.Geweniger, Stanford 0 0 0 0 0.0
J.Gillick, Fresno St. 0 0 0 0 0.0
J.Glover, UNLV 1 0 0 0 0.0
B.Goodwin, Iowa St. 1 0 0 0 0.0
K.Green, W. Kentucky 0 0 0 0 0.0
T.Griffith, Kansas St. 0 0 0 0 0.0
G.Grimes, Kansas 0 0 0 0 0.0
V.Gumms, UNLV 1 0 0 0 0.0
J.Hamm, Kansas 1 0 0 0 0.0
J.Hammond, Kansas 0 0 0 0 0.0
D.Hanika, Kansas 1 0 0 0 0.0
S.Harris, Fresno St. 1 0 0 0 0.0
G.Harstad, Kansas St. 1 0 0 0 0.0
K.Hayward, W. Kentucky 1 0 0 0 0.0
B.Henderson, Fresno St. 1 0 0 0 0.0
M.Henry, W. Kentucky 1 0 0 0 0.0
C.High, Stanford 1 0 0 0 0.0
M.Hines, Fresno St. 0 0 0 0 0.0
D.Holt, Iowa St. 0 0 0 0 0.0
D.Horany, Sam Houston St. 1 0 0 0 0.0
K.House, Stanford 1 0 0 0 0.0
C.Hovey, Kansas 0 0 0 0 0.0
R.Howard, Kansas St. 0 0 0 0 0.0
J.Hurley, Kansas 1 0 0 0 0.0
M.Ioane, Hawaii 0 0 0 0 0.0
D.Irvin, UNLV 1 0 0 0 0.0
J.Jacks, Fresno St. 1 0 0 0 0.0
J.Jackson, W. Kentucky 0 0 0 0 0.0
T.James, Iowa St. 1 0 0 0 0.0
V.Jefferson, UNLV 1 0 0 0 0.0
D.Jefferson, W. Kentucky 0 0 0 0 0.0
A.Johnson, Kansas St. 1 0 0 0 0.0
C.Johnson, Sam Houston St. 1 0 0 0 0.0
M.Johnson, Kansas 0 0 0 0 0.0
E.Jones, W. Kentucky 0 0 0 0 0.0
D.Jones, W. Kentucky 0 0 0 0 0.0
D.Jones, Kansas 0 0 0 0 0.0
C.Jula, UNLV 0 0 0 0 0.0
K.Ka’aihue, UNLV 1 0 0 0 0.0
J.Kamara, Kansas 1 0 0 0 0.0
P.Kamuta, Fresno St. 1 0 0 0 0.0
H.Kelly, Kansas 1 0 0 0 0.0
N.Keohuloa, Hawaii 0 0 0 0 0.0
Q.Keyes, UNLV 1 0 0 0 0.0
D.King, Hawaii 0 0 0 0 0.0
D.Knapp, Kansas St. 0 0 0 0 0.0
J.Knight, W. Kentucky 0 0 0 0 0.0
R.Kobzeff, Fresno St. 0 0 0 0 0.0
I.Koch, Kansas St. 1 0 0 0 0.0
K.Konrardy, Iowa St. 1 0 0 0 0.0
R.Larson, Sam Houston St. 1 0 0 0 0.0
M.Laster, UNLV 0 0 0 0 0.0
T.Lathan, Kansas 1 0 0 0 0.0
Z.Lawton, Sam Houston St. 1 0 0 0 0.0
M.Leigber, Stanford 1 0 0 0 0.0
R.Lewis, Fresno St. 0 0 0 0 0.0
L.Locke, Sam Houston St. 0 0 0 0 0.0
R.Lopez, Sam Houston St. 1 0 0 0 0.0
R.Lotten, Sam Houston St. 1 0 0 0 0.0
O.Loy, W. Kentucky 0 0 0 0 0.0
J.Lyftogt, Iowa St. 0 0 0 0 0.0
T.Lyons, UNLV 1 0 0 0 0.0
A.Makihele, UNLV 1 0 0 0 0.0
T.Malo, Hawaii 0 0 0 0 0.0
D.Manson, UNLV 1 0 0 0 0.0
B.Marceau-Olayinka, Stanford 1 0 0 0 0.0
I.Marshall, Kansas 1 0 0 0 0.0
G.Martin, Kansas 0 0 0 0 0.0
M.Mathis, Sam Houston St. 1 0 0 0 0.0
C.Matson, Iowa St. 1 0 0 0 0.0
J.McClain, Fresno St. 1 0 0 0 0.0
A.McComber, Hawaii 1 0 0 0 0.0
C.McDaniel, Kansas 0 0 0 0 0.0
J.McGill, W. Kentucky 1 0 0 0 0.0
M.McGowan, UNLV 1 0 0 0 0.0
M.McIvor, W. Kentucky 1 0 0 0 0.0
J.McMahan, W. Kentucky 0 0 0 0 0.0
N.Mejia, Stanford 0 0 0 0 0.0
M.Mettauer, Sam Houston St. 0 0 0 0 0.0
A.Metzger, Kansas St. 0 0 0 0 0.0
J.Metzler, Fresno St. 0 0 0 0 0.0
N.Meyers, W. Kentucky 1 0 0 0 0.0
S.Mikaele, Hawaii 1 0 0 0 0.0
Z.Minnis, W. Kentucky 0 0 0 0 0.0
M.Moeller, Kansas 0 0 0 0 0.0
J.Moore, Kansas 0 0 0 0 0.0
T.Moore, UNLV 0 0 0 0 0.0
K.Moore, UNLV 0 0 0 0 0.0
A.Morris, Stanford 1 0 0 0 0.0
I.Moses, Kansas 0 0 0 0 0.0
Q.Moss, Kansas St. 1 0 0 0 0.0
B.Myers, W. Kentucky 1 0 0 0 0.0
J.Neal, Iowa St. 1 0 0 0 0.0
M.Neal, Iowa St. 1 0 0 0 0.0
S.Neely, Stanford 1 0 0 0 0.0
A.Newsom, Kansas St. 0 0 0 0 0.0
B.Nicholson, Stanford 1 0 0 0 0.0
J.Nickens, Kansas 0 0 0 0 0.0
C.Nimmo, W. Kentucky 0 0 0 0 0.0
C.Obiazor, Kansas St. 1 0 0 0 0.0
C.Ojarikre, Stanford 1 0 0 0 0.0
C.Okopie, Sam Houston St. 0 0 0 0 0.0
J.Otis, Hawaii 1 0 0 0 0.0
D.Overby, Iowa St. 1 0 0 0 0.0
E.Palmer, Hawaii 1 0 0 0 0.0
M.Parkes, Iowa St. 0 0 0 0 0.0
Q.Patt, Sam Houston St. 1 0 0 0 0.0
J.Patterson, Iowa St. 0 0 0 0 0.0
I.Patterson, UNLV 1 0 0 0 0.0
M.Pauley, Kansas 0 0 0 0 0.0
V.Peko, Hawaii 1 0 0 0 0.0
S.Perkins, Iowa St. 0 0 0 0 0.0
Z.Petelo, Hawaii 0 0 0 0 0.0
A.Petersen, Iowa St. 0 0 0 0 0.0
M.Phoenix, Sam Houston St. 0 0 0 0 0.0
J.Polendo, Fresno St. 1 0 0 0 0.0
S.Porter, Sam Houston St. 1 0 0 0 0.0
N.Prongos, Stanford 1 0 0 0 0.0
R.Regan, Fresno St. 0 0 0 0 0.0
D.Reynolds, UNLV 1 0 0 0 0.0
D.Rice, Kansas St. 1 0 0 0 0.0
M.Richardson, Stanford 0 0 0 0 0.0
C.Richardson, Stanford 1 0 0 0 0.0
D.Rivers, Fresno St. 0 0 0 0 0.0
Z.Rix, Fresno St. 0 0 0 0 0.0
C.Robbins, Iowa St. 1 0 0 0 0.0
A.Robinson, UNLV 0 0 0 0 0.0
C.Rodgers, Fresno St. 0 0 0 0 0.0
E.Rodrigues, Hawaii 0 0 0 0 0.0
L.Rodriguez, Kansas St. 1 0 0 0 0.0
G.Rutledge, Iowa St. 1 0 0 0 0.0
A.Sargent, Sam Houston St. 1 0 0 0 0.0
J.Satele, Fresno St. 0 0 0 0 0.0
K.Scanlan, UNLV 1 0 0 0 0.0
G.Schieler, Iowa St. 0 0 0 0 0.0
B.Schmelzle, Kansas 0 0 0 0 0.0
N.Schunke, Kansas St. 0 0 0 0 0.0
J.Scott, Sam Houston St. 1 0 0 0 0.0
A.Seidler, Stanford 0 0 0 0 0.0
U.Seumalo, Kansas St. 1 0 0 0 0.0
A.Shorter, Sam Houston St. 0 0 0 0 0.0
M.Simien, Fresno St. 1 0 0 0 0.0
L.Simmering, Kansas St. 0 0 0 0 0.0
C.Smith, Iowa St. 1 0 0 0 0.0
J.Smith, W. Kentucky 0 0 0 0 0.0
C.Smith, Iowa St. 0 0 0 0 0.0
J.Smith, Hawaii 1 0 0 0 0.0
V.Sneed, W. Kentucky 1 0 0 0 0.0
I.Sohn, Sam Houston St. 0 0 0 0 0.0
C.Sowell, Iowa St. 1 0 0 0 0.0
E.Spencer, Hawaii 1 0 0 0 0.0
J.Stanford, Sam Houston St. 1 0 0 0 0.0
B.Stanyer, Kansas St. 0 0 0 0 0.0
J.Stephens, Kansas St. 0 0 0 0 0.0
D.Stewart, UNLV 1 0 0 0 0.0
I.Stoudemire, W. Kentucky 0 0 0 0 0.0
C.Stufflebean, Kansas St. 1 0 0 0 0.0
M.Sumter, Fresno St. 0 0 0 0 0.0
J.Swen, Sam Houston St. 1 0 0 0 0.0
A.Taase, UNLV 0 0 0 0 0.0
P.Tackie, Kansas St. 0 0 0 0 0.0
T.Tadio, Hawaii 0 0 0 0 0.0
A.Talalele, Kansas St. 0 0 0 0 0.0
J.Thomas, UNLV 1 0 0 0 0.0
L.Thomas, UNLV 1 0 0 0 0.0
K.Thomas, Kansas St. 1 0 0 0 0.0
W.Thomas, UNLV 1 0 0 0 0.0
J.Thompson, Stanford 0 0 0 0 0.0
M.Thorpe-Taylor, Fresno St. 0 0 0 0 0.0
K.Thunderbird, Fresno St. 1 0 0 0 0.0
K.Togafau, UNLV 0 0 0 0 0.0
W.Tompkins, Iowa St. 0 0 0 0 0.0
X.Townsend, Iowa St. 1 0 0 0 0.0
C.Tripp, Fresno St. 0 0 0 0 0.0
D.Vass, Kansas St. 0 0 0 0 0.0
E.Vedral, Kansas 1 0 0 0 0.0
T.Verdon, Iowa St. 0 0 0 0 0.0
G.Waiss, Stanford 1 0 0 0 0.0
E.Wallace, Sam Houston St. 1 0 0 0 0.0
P.Warford, Stanford 1 0 0 0 0.0
R.Warkentin, Fresno St. 0 0 0 0 0.0
J.Washington, Stanford 1 0 0 0 0.0
R.Weber, Hawaii 0 0 0 0 0.0
J.West, W. Kentucky 1 0 0 0 0.0
B.Wheeler, Kansas St. 0 0 0 0 0.0
D. White, Fresno St. 0 0 0 0 0.0
Q.Williams, Hawaii 1 0 0 0 0.0
T.Williams, Stanford 0 0 0 0 0.0
J.Williams, Stanford 0 0 0 0 0.0
A.Wilson, Kansas 0 0 0 0 0.0
C.Woleben, Iowa St. 0 0 0 0 0.0
L.Wright, W. Kentucky 1 0 0 0 0.0
C.Wright, Stanford 0 0 0 0 0.0
N.Yeh, Fresno St. 1 0 0 0 0.0
R.Zebert, Stanford 0 0 0 0 0.0

