NCAA FBS Individual Interceptions Per Game

Interceptions Per Game
|G
|InG
|Yds
|TD
|IPG
|L.Welch, UNLV
|1
|2
|27
|0
|2.0
|A.Brown, UNLV
|1
|1
|-2
|0
|1.0
|D.Dye, Kansas
|1
|1
|0
|0
|1.0
|J.Lewis, W. Kentucky
|1
|1
|6
|0
|1.0
|M.McDuffie, UNLV
|1
|1
|10
|0
|1.0
|K.Mendiola-Jensen, Hawaii
|1
|1
|0
|0
|1.0
|L.Rawls, Kansas
|1
|1
|0
|0
|1.0
|R.Adams, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|G.Addison, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Adler, Kansas St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|M.Alejado, Hawaii
|1
|0
|0
|0
|0.0
|Alekai Afoa, UNLV
|0
|0
|0
|0
|0.0
|A.Ali, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0
|0.0
|T.Altahir, Stanford
|0
|0
|0
|0
|0.0
|W.Anciaux, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Asiain, Stanford
|0
|0
|0
|0
|0.0
|E.Atkins, Hawaii
|0
|0
|0
|0
|0.0
|E.Avit, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|C.Bacon, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|T.Bailey, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|C.Barfield, Hawaii
|1
|0
|0
|0
|0.0
|R.Barnes, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Barrett, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|L.Bartley, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|K.Baynes, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Beasley, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0.0
|R.Becht, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|V.Benetti, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Benton, Hawaii
|1
|0
|0
|0
|0.0
|M.Bergeron, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Bergeron, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Beza, UNLV
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Borders, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0.0
|S.Boydell, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|A.Brackenridge, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0
|0.0
|B.Brahmer, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|L.Brantley, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0.0
|A.Bray, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0.0
|K.Briehler, Stanford
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Briggs, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|D.Briski, Hawaii
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Brown, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|C.Brown, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|C.Bruhn, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0.0
|D.Burk, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|Q.Burroughs, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0
|0.0
|C.Butler, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|L.Cahill, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|M.Calvin, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0.0
|M.Cantrell, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|M.Capria, Kansas St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|N.Caravallo, Hawaii
|0
|0
|0
|0
|0.0
|A.Carnell, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|B.Carter, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|K.Carter, Hawaii
|1
|0
|0
|0
|0.0
|N.Cenacle, Hawaii
|1
|0
|0
|0
|0.0
|M.Chapman, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|A.Chavez, Stanford
|0
|0
|0
|0
|0.0
|T.Claiborne, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Clausen, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|F.Claypool, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|A.Cole, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0
|0.0
|M.Collins, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0
|0.0
|D.Cordero, Hawaii
|0
|0
|0
|0
|0.0
|G.Correia, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Craft, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Croft, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Cunningham, Stanford
|0
|0
|0
|0
|0.0
|L.Cure, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0.0
|L.Cure, Kansas St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|M.Curvey, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Davis, Stanford
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Davis, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Dawn, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Dialls, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Donald, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Doss, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.DuPont, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|T.Dunn, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Earle, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0.0
|C.Eaton, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|B.Edmondson, UNLV
|0
|0
|0
|0
|0.0
|V.Edwards, Hawaii
|1
|0
|0
|0
|0.0
|S.Edwards, Stanford
|0
|0
|0
|0
|0.0
|O.Egbase, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0.0
|K.Eldredge, Hawaii
|0
|0
|0
|0
|0.0
|E.Eledge, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|N.Elksnis, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Emery, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0
|0.0
|D.Emilien, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0.0
|E.Etienne, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Eugene, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Fabris, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|W.Fair, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Farrar, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|B.Farrell, Stanford
|1
|0
|0
|0
|0.0
|CFetokakis, UNLV
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Fetu, Hawaii
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Flowers, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0
|0.0
|A.Fortenberry, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Frayre, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|O.Gaines, Stanford
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Garrison, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|R.Gaskins, Stanford
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Gerrand, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|G.Geweniger, Stanford
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Gillick, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Glover, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0.0
|B.Goodwin, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|K.Green, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0
|0.0
|T.Griffith, Kansas St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|G.Grimes, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0.0
|V.Gumms, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Hamm, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Hammond, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Hanika, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0.0
|S.Harris, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|G.Harstad, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|K.Hayward, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0
|0.0
|B.Henderson, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|M.Henry, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0
|0.0
|C.High, Stanford
|1
|0
|0
|0
|0.0
|M.Hines, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Holt, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Horany, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|K.House, Stanford
|1
|0
|0
|0
|0.0
|C.Hovey, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0.0
|R.Howard, Kansas St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Hurley, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0.0
|M.Ioane, Hawaii
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Irvin, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Jacks, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Jackson, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0
|0.0
|T.James, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|V.Jefferson, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0.0
|D.Jefferson, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0
|0.0
|A.Johnson, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|C.Johnson, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|M.Johnson, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0.0
|E.Jones, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Jones, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Jones, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Jula, UNLV
|0
|0
|0
|0
|0.0
|K.Ka’aihue, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Kamara, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0.0
|P.Kamuta, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|H.Kelly, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0.0
|N.Keohuloa, Hawaii
|0
|0
|0
|0
|0.0
|Q.Keyes, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0.0
|D.King, Hawaii
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Knapp, Kansas St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Knight, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0
|0.0
|R.Kobzeff, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|I.Koch, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|K.Konrardy, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|R.Larson, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|M.Laster, UNLV
|0
|0
|0
|0
|0.0
|T.Lathan, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0.0
|Z.Lawton, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|M.Leigber, Stanford
|1
|0
|0
|0
|0.0
|R.Lewis, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|L.Locke, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|R.Lopez, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|R.Lotten, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|O.Loy, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Lyftogt, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|T.Lyons, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0.0
|A.Makihele, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0.0
|T.Malo, Hawaii
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Manson, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0.0
|B.Marceau-Olayinka, Stanford
|1
|0
|0
|0
|0.0
|I.Marshall, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0.0
|G.Martin, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0.0
|M.Mathis, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|C.Matson, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.McClain, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|A.McComber, Hawaii
|1
|0
|0
|0
|0.0
|C.McDaniel, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.McGill, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0
|0.0
|M.McGowan, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0.0
|M.McIvor, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.McMahan, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0
|0.0
|N.Mejia, Stanford
|0
|0
|0
|0
|0.0
|M.Mettauer, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|A.Metzger, Kansas St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Metzler, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|N.Meyers, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0
|0.0
|S.Mikaele, Hawaii
|1
|0
|0
|0
|0.0
|Z.Minnis, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0
|0.0
|M.Moeller, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Moore, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0.0
|T.Moore, UNLV
|0
|0
|0
|0
|0.0
|K.Moore, UNLV
|0
|0
|0
|0
|0.0
|A.Morris, Stanford
|1
|0
|0
|0
|0.0
|I.Moses, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0.0
|Q.Moss, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|B.Myers, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Neal, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|M.Neal, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|S.Neely, Stanford
|1
|0
|0
|0
|0.0
|A.Newsom, Kansas St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|B.Nicholson, Stanford
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Nickens, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Nimmo, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Obiazor, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|C.Ojarikre, Stanford
|1
|0
|0
|0
|0.0
|C.Okopie, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Otis, Hawaii
|1
|0
|0
|0
|0.0
|D.Overby, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|E.Palmer, Hawaii
|1
|0
|0
|0
|0.0
|M.Parkes, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|Q.Patt, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Patterson, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|I.Patterson, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0.0
|M.Pauley, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0.0
|V.Peko, Hawaii
|1
|0
|0
|0
|0.0
|S.Perkins, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|Z.Petelo, Hawaii
|0
|0
|0
|0
|0.0
|A.Petersen, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|M.Phoenix, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Polendo, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|S.Porter, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|N.Prongos, Stanford
|1
|0
|0
|0
|0.0
|R.Regan, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Reynolds, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0.0
|D.Rice, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|M.Richardson, Stanford
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Richardson, Stanford
|1
|0
|0
|0
|0.0
|D.Rivers, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|Z.Rix, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Robbins, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|A.Robinson, UNLV
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Rodgers, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|E.Rodrigues, Hawaii
|0
|0
|0
|0
|0.0
|L.Rodriguez, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|G.Rutledge, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|A.Sargent, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Satele, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|K.Scanlan, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0.0
|G.Schieler, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|B.Schmelzle, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0.0
|N.Schunke, Kansas St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Scott, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|A.Seidler, Stanford
|0
|0
|0
|0
|0.0
|U.Seumalo, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|A.Shorter, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|M.Simien, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|L.Simmering, Kansas St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Smith, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Smith, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Smith, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Smith, Hawaii
|1
|0
|0
|0
|0.0
|V.Sneed, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0
|0.0
|I.Sohn, Sam Houston St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Sowell, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|E.Spencer, Hawaii
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Stanford, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|B.Stanyer, Kansas St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Stephens, Kansas St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Stewart, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0.0
|I.Stoudemire, W. Kentucky
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Stufflebean, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|M.Sumter, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Swen, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|A.Taase, UNLV
|0
|0
|0
|0
|0.0
|P.Tackie, Kansas St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|T.Tadio, Hawaii
|0
|0
|0
|0
|0.0
|A.Talalele, Kansas St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Thomas, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0.0
|L.Thomas, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0.0
|K.Thomas, Kansas St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|W.Thomas, UNLV
|1
|0
|0
|0
|0.0
|J.Thompson, Stanford
|0
|0
|0
|0
|0.0
|M.Thorpe-Taylor, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|K.Thunderbird, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|K.Togafau, UNLV
|0
|0
|0
|0
|0.0
|W.Tompkins, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|X.Townsend, Iowa St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|C.Tripp, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D.Vass, Kansas St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|E.Vedral, Kansas
|1
|0
|0
|0
|0.0
|T.Verdon, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|G.Waiss, Stanford
|1
|0
|0
|0
|0.0
|E.Wallace, Sam Houston St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|P.Warford, Stanford
|1
|0
|0
|0
|0.0
|R.Warkentin, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Washington, Stanford
|1
|0
|0
|0
|0.0
|R.Weber, Hawaii
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.West, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0
|0.0
|B.Wheeler, Kansas St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|D. White, Fresno St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|Q.Williams, Hawaii
|1
|0
|0
|0
|0.0
|T.Williams, Stanford
|0
|0
|0
|0
|0.0
|J.Williams, Stanford
|0
|0
|0
|0
|0.0
|A.Wilson, Kansas
|0
|0
|0
|0
|0.0
|C.Woleben, Iowa St.
|0
|0
|0
|0
|0.0
|L.Wright, W. Kentucky
|1
|0
|0
|0
|0.0
|C.Wright, Stanford
|0
|0
|0
|0
|0.0
|N.Yeh, Fresno St.
|1
|0
|0
|0
|0.0
|R.Zebert, Stanford
|0
|0
|0
|0
|0.0
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.