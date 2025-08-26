2026 San Diego Padres Schedule

March 26 Detroit
March 27 Detroit
March 28 Detroit
March 30 San Francisco
March 31 San Francisco
April 1 San Francisco
April 3 at Boston
April 4 at Boston
April 5 at Boston
April 6 at Pittsburgh
April 7 at Pittsburgh
April 8 at Pittsburgh
April 9 Colorado
April 10 Colorado
April 11 Colorado
April 12 Colorado
April 14 Seattle
April 15 Seattle
April 16 Seattle
April 17 at L.A. Angels
April 18 at L.A. Angels
April 19 at L.A. Angels
April 21 at Colorado
April 22 at Colorado
April 23 at Colorado
April 25 at Arizona
April 26 at Arizona
April 27 Chicago Cubs
April 28 Chicago Cubs
April 29 Chicago Cubs
May 1 Chicago White Sox
May 2 Chicago White Sox
May 3 Chicago White Sox
May 4 at San Francisco
May 5 at San Francisco
May 6 at San Francisco
May 7 St. Louis
May 8 St. Louis
May 9 St. Louis
May 10 St. Louis
May 12 at Milwaukee
May 13 at Milwaukee
May 14 at Milwaukee
May 15 at Seattle
May 16 at Seattle
May 17 at Seattle
May 18 L.A. Dodgers
May 19 L.A. Dodgers
May 20 L.A. Dodgers
May 22 Athletics
May 23 Athletics
May 24 Athletics
May 25 Philadelphia
May 26 Philadelphia
May 27 Philadelphia
May 29 at Washington
May 30 at Washington
May 31 at Washington
June 2 at Philadelphia
June 3 at Philadelphia
June 4 at Philadelphia
June 5 N.Y. Mets
June 6 N.Y. Mets
June 7 N.Y. Mets
June 8 Cincinnati
June 9 Cincinnati
June 10 Cincinnati
June 12 at Baltimore
June 13 at Baltimore
June 14 at Baltimore
June 15 at St. Louis
June 16 at St. Louis
June 17 at St. Louis
June 19 at Texas
June 20 at Texas
June 21 at Texas
June 22 Atlanta
June 23 Atlanta
June 24 Atlanta
June 26 L.A. Dodgers
June 27 L.A. Dodgers
June 28 L.A. Dodgers
June 29 at Chicago Cubs
June 30 at Chicago Cubs
July 1 at Chicago Cubs
July 2 at L.A. Dodgers
July 3 at L.A. Dodgers
July 4 at L.A. Dodgers
July 5 at L.A. Dodgers
July 6 Arizona
July 7 Arizona
July 8 Arizona
July 9 Arizona
July 10 Toronto
July 11 Toronto
July 12 Toronto
July 17 at Kansas City
July 18 at Kansas City
July 19 at Kansas City
July 20 at Atlanta
July 21 at Atlanta
July 22 at Atlanta
July 23 at Atlanta
July 24 at Miami
July 25 at Miami
July 26 at Miami
July 28 Colorado
July 29 Colorado
July 30 San Francisco
July 31 San Francisco
Aug. 1 San Francisco
Aug. 2 San Francisco
Aug. 3 at Arizona
Aug. 4 at Arizona
Aug. 5 at Arizona
Aug. 6 at Arizona
Aug. 7 Houston
Aug. 8 Houston
Aug. 9 Houston
Aug. 10 Milwaukee
Aug. 11 Milwaukee
Aug. 12 Milwaukee
Aug. 14 at Cleveland
Aug. 15 at Cleveland
Aug. 16 at Cleveland
Aug. 17 at N.Y. Mets
Aug. 18 at N.Y. Mets
Aug. 19 at N.Y. Mets
Aug. 21 Minnesota
Aug. 22 Minnesota
Aug. 23 Minnesota
Aug. 24 Pittsburgh
Aug. 25 Pittsburgh
Aug. 26 Pittsburgh
Aug. 28 at Tampa Bay
Aug. 29 at Tampa Bay
Aug. 30 at Tampa Bay
Aug. 31 at Cincinnati
Sept. 1 at Cincinnati
Sept. 2 at Cincinnati
Sept. 4 N.Y. Yankees
Sept. 5 N.Y. Yankees
Sept. 6 N.Y. Yankees
Sept. 7 Washington
Sept. 8 Washington
Sept. 9 Washington
Sept. 11 at San Francisco
Sept. 12 at San Francisco
Sept. 13 at San Francisco
Sept. 14 at Colorado
Sept. 15 at Colorado
Sept. 16 at Colorado
Sept. 17 at Colorado
Sept. 18 Miami
Sept. 19 Miami
Sept. 20 Miami
Sept. 22 at L.A. Dodgers
Sept. 23 at L.A. Dodgers
Sept. 24 at L.A. Dodgers
Sept. 25 Arizona
Sept. 26 Arizona
Sept. 27 Arizona
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.