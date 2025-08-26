Live Radio
2026 San Diego Padres Schedule

The Associated Press

August 26, 2025, 6:14 PM

March 26 Detroit

March 27 Detroit

March 28 Detroit

March 30 San Francisco

March 31 San Francisco

April 1 San Francisco

April 3 at Boston

April 4 at Boston

April 5 at Boston

April 6 at Pittsburgh

April 7 at Pittsburgh

April 8 at Pittsburgh

April 9 Colorado

April 10 Colorado

April 11 Colorado

April 12 Colorado

April 14 Seattle

April 15 Seattle

April 16 Seattle

April 17 at L.A. Angels

April 18 at L.A. Angels

April 19 at L.A. Angels

April 21 at Colorado

April 22 at Colorado

April 23 at Colorado

April 25 at Arizona

April 26 at Arizona

April 27 Chicago Cubs

April 28 Chicago Cubs

April 29 Chicago Cubs

May 1 Chicago White Sox

May 2 Chicago White Sox

May 3 Chicago White Sox

May 4 at San Francisco

May 5 at San Francisco

May 6 at San Francisco

May 7 St. Louis

May 8 St. Louis

May 9 St. Louis

May 10 St. Louis

May 12 at Milwaukee

May 13 at Milwaukee

May 14 at Milwaukee

May 15 at Seattle

May 16 at Seattle

May 17 at Seattle

May 18 L.A. Dodgers

May 19 L.A. Dodgers

May 20 L.A. Dodgers

May 22 Athletics

May 23 Athletics

May 24 Athletics

May 25 Philadelphia

May 26 Philadelphia

May 27 Philadelphia

May 29 at Washington

May 30 at Washington

May 31 at Washington

June 2 at Philadelphia

June 3 at Philadelphia

June 4 at Philadelphia

June 5 N.Y. Mets

June 6 N.Y. Mets

June 7 N.Y. Mets

June 8 Cincinnati

June 9 Cincinnati

June 10 Cincinnati

June 12 at Baltimore

June 13 at Baltimore

June 14 at Baltimore

June 15 at St. Louis

June 16 at St. Louis

June 17 at St. Louis

June 19 at Texas

June 20 at Texas

June 21 at Texas

June 22 Atlanta

June 23 Atlanta

June 24 Atlanta

June 26 L.A. Dodgers

June 27 L.A. Dodgers

June 28 L.A. Dodgers

June 29 at Chicago Cubs

June 30 at Chicago Cubs

July 1 at Chicago Cubs

July 2 at L.A. Dodgers

July 3 at L.A. Dodgers

July 4 at L.A. Dodgers

July 5 at L.A. Dodgers

July 6 Arizona

July 7 Arizona

July 8 Arizona

July 9 Arizona

July 10 Toronto

July 11 Toronto

July 12 Toronto

July 17 at Kansas City

July 18 at Kansas City

July 19 at Kansas City

July 20 at Atlanta

July 21 at Atlanta

July 22 at Atlanta

July 23 at Atlanta

July 24 at Miami

July 25 at Miami

July 26 at Miami

July 28 Colorado

July 29 Colorado

July 30 San Francisco

July 31 San Francisco

Aug. 1 San Francisco

Aug. 2 San Francisco

Aug. 3 at Arizona

Aug. 4 at Arizona

Aug. 5 at Arizona

Aug. 6 at Arizona

Aug. 7 Houston

Aug. 8 Houston

Aug. 9 Houston

Aug. 10 Milwaukee

Aug. 11 Milwaukee

Aug. 12 Milwaukee

Aug. 14 at Cleveland

Aug. 15 at Cleveland

Aug. 16 at Cleveland

Aug. 17 at N.Y. Mets

Aug. 18 at N.Y. Mets

Aug. 19 at N.Y. Mets

Aug. 21 Minnesota

Aug. 22 Minnesota

Aug. 23 Minnesota

Aug. 24 Pittsburgh

Aug. 25 Pittsburgh

Aug. 26 Pittsburgh

Aug. 28 at Tampa Bay

Aug. 29 at Tampa Bay

Aug. 30 at Tampa Bay

Aug. 31 at Cincinnati

Sept. 1 at Cincinnati

Sept. 2 at Cincinnati

Sept. 4 N.Y. Yankees

Sept. 5 N.Y. Yankees

Sept. 6 N.Y. Yankees

Sept. 7 Washington

Sept. 8 Washington

Sept. 9 Washington

Sept. 11 at San Francisco

Sept. 12 at San Francisco

Sept. 13 at San Francisco

Sept. 14 at Colorado

Sept. 15 at Colorado

Sept. 16 at Colorado

Sept. 17 at Colorado

Sept. 18 Miami

Sept. 19 Miami

Sept. 20 Miami

Sept. 22 at L.A. Dodgers

Sept. 23 at L.A. Dodgers

Sept. 24 at L.A. Dodgers

Sept. 25 Arizona

Sept. 26 Arizona

Sept. 27 Arizona

