2026 Milwaukee Brewers Schedule

The Associated Press

August 26, 2025, 6:17 PM

March 26 Chicago White Sox

March 28 Chicago White Sox

March 29 Chicago White Sox

March 30 Tampa Bay

March 31 Tampa Bay

April 1 Tampa Bay

April 3 at Kansas City

April 4 at Kansas City

April 5 at Kansas City

April 6 at Boston

April 7 at Boston

April 8 at Boston

April 10 Washington

April 11 Washington

April 12 Washington

April 14 Toronto

April 15 Toronto

April 16 Toronto

April 17 at Miami

April 18 at Miami

April 19 at Miami

April 21 at Detroit

April 22 at Detroit

April 23 at Detroit

April 24 Pittsburgh

April 25 Pittsburgh

April 26 Pittsburgh

April 28 Arizona

April 29 Arizona

April 30 Arizona

May 1 at Washington

May 2 at Washington

May 3 at Washington

May 4 at St. Louis

May 5 at St. Louis

May 6 at St. Louis

May 8 N.Y. Yankees

May 9 N.Y. Yankees

May 10 N.Y. Yankees

May 12 San Diego

May 13 San Diego

May 14 San Diego

May 15 at Minnesota

May 16 at Minnesota

May 17 at Minnesota

May 18 at Chicago Cubs

May 19 at Chicago Cubs

May 20 at Chicago Cubs

May 22 L.A. Dodgers

May 23 L.A. Dodgers

May 24 L.A. Dodgers

May 25 St. Louis

May 26 St. Louis

May 27 St. Louis

May 29 at Houston

May 30 at Houston

May 31 at Houston

June 1 San Francisco

June 2 San Francisco

June 3 San Francisco

June 4 San Francisco

June 5 at Colorado

June 6 at Colorado

June 7 at Colorado

June 8 at Athletics

June 9 at Athletics

June 10 at Athletics

June 12 Philadelphia

June 13 Philadelphia

June 14 Philadelphia

June 16 Cleveland

June 17 Cleveland

June 18 Cleveland

June 19 at Atlanta

June 20 at Atlanta

June 21 at Atlanta

June 22 at Cincinnati

June 23 at Cincinnati

June 24 at Cincinnati

June 26 Chicago Cubs

June 27 Chicago Cubs

June 28 Chicago Cubs

June 29 Cincinnati

June 30 Cincinnati

July 1 Cincinnati

July 2 Cincinnati

July 3 at Arizona

July 4 at Arizona

July 5 at Arizona

July 6 at St. Louis

July 7 at St. Louis

July 8 at St. Louis

July 9 at St. Louis

July 10 at Pittsburgh

July 11 at Pittsburgh

July 12 at Pittsburgh

July 17 Miami

July 18 Miami

July 19 Miami

July 20 N.Y. Mets

July 21 N.Y. Mets

July 22 N.Y. Mets

July 24 Colorado

July 25 Colorado

July 26 Colorado

July 27 at San Francisco

July 28 at San Francisco

July 29 at San Francisco

July 31 at L.A. Angels

Aug. 1 at L.A. Angels

Aug. 2 at L.A. Angels

Aug. 3 Pittsburgh

Aug. 4 Pittsburgh

Aug. 5 Pittsburgh

Aug. 6 Pittsburgh

Aug. 7 Minnesota

Aug. 8 Minnesota

Aug. 9 Minnesota

Aug. 10 at San Diego

Aug. 11 at San Diego

Aug. 12 at San Diego

Aug. 13 at L.A. Dodgers

Aug. 14 at L.A. Dodgers

Aug. 15 at L.A. Dodgers

Aug. 16 at L.A. Dodgers

Aug. 18 Seattle

Aug. 19 Seattle

Aug. 20 Seattle

Aug. 21 Atlanta

Aug. 22 Atlanta

Aug. 23 Atlanta

Aug. 25 at N.Y. Mets

Aug. 26 at N.Y. Mets

Aug. 27 at N.Y. Mets

Aug. 28 Texas

Aug. 29 Texas

Aug. 30 Texas

Aug. 31 at Chicago Cubs

Sept. 1 at Chicago Cubs

Sept. 2 at Chicago Cubs

Sept. 3 at Chicago Cubs

Sept. 4 at Cincinnati

Sept. 5 at Cincinnati

Sept. 6 at Cincinnati

Sept. 7 Chicago Cubs

Sept. 8 Chicago Cubs

Sept. 9 Chicago Cubs

Sept. 11 Cincinnati

Sept. 12 Cincinnati

Sept. 13 Cincinnati

Sept. 15 at Pittsburgh

Sept. 16 at Pittsburgh

Sept. 17 at Pittsburgh

Sept. 18 at Baltimore

Sept. 19 at Baltimore

Sept. 20 at Baltimore

Sept. 22 at Philadelphia

Sept. 23 at Philadelphia

Sept. 24 at Philadelphia

Sept. 25 St. Louis

Sept. 26 St. Louis

Sept. 27 St. Louis

Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.

