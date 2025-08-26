Live Radio
2026 Major League Baseball Schedule

The Associated Press

August 26, 2025, 3:52 PM

Wednesday, March 25

N.Y. Yankees at San Francisco

Thursday, March 26

Boston at Cincinnati

Pittsburgh at N.Y. Mets

Athletics at Toronto

Minnesota at Baltimore

Texas at Philadelphia

Kansas City at Atlanta

Colorado at Miami

L.A. Angels at Houston

Washington at Chicago Cubs

Tampa Bay at St. Louis

Chicago White Sox at Milwaukee

Arizona at L.A. Dodgers

Detroit at San Diego

Cleveland at Seattle

Friday, March 27

L.A. Angels at Houston

Arizona at L.A. Dodgers

Detroit at San Diego

Cleveland at Seattle

N.Y. Yankees at San Francisco

Saturday, March 28

Boston at Cincinnati

Pittsburgh at N.Y. Mets

Athletics at Toronto

Minnesota at Baltimore

Texas at Philadelphia

Kansas City at Atlanta

Colorado at Miami

L.A. Angels at Houston

Washington at Chicago Cubs

Tampa Bay at St. Louis

Chicago White Sox at Milwaukee

Arizona at L.A. Dodgers

Detroit at San Diego

Cleveland at Seattle

N.Y. Yankees at San Francisco

Sunday, March 29

Boston at Cincinnati

Pittsburgh at N.Y. Mets

Athletics at Toronto

Minnesota at Baltimore

Texas at Philadelphia

Kansas City at Atlanta

Colorado at Miami

L.A. Angels at Houston

Washington at Chicago Cubs

Tampa Bay at St. Louis

Chicago White Sox at Milwaukee

Cleveland at Seattle

Monday, March 30

Pittsburgh at Cincinnati

Texas at Baltimore

Colorado at Toronto

Washington at Philadelphia

Athletics at Atlanta

Chicago White Sox at Miami

L.A. Angels at Chicago Cubs

Boston at Houston

N.Y. Mets at St. Louis

Minnesota at Kansas City

Tampa Bay at Milwaukee

Detroit at Arizona

Cleveland at L.A. Dodgers

San Francisco at San Diego

N.Y. Yankees at Seattle

Tuesday, March 31

Pittsburgh at Cincinnati

Texas at Baltimore

Colorado at Toronto

Washington at Philadelphia

Athletics at Atlanta

Chicago White Sox at Miami

L.A. Angels at Chicago Cubs

Boston at Houston

N.Y. Mets at St. Louis

Tampa Bay at Milwaukee

Detroit at Arizona

Cleveland at L.A. Dodgers

San Francisco at San Diego

N.Y. Yankees at Seattle

Wednesday, April 1

Pittsburgh at Cincinnati

Texas at Baltimore

Colorado at Toronto

Washington at Philadelphia

Athletics at Atlanta

Chicago White Sox at Miami

L.A. Angels at Chicago Cubs

Boston at Houston

N.Y. Mets at St. Louis

Minnesota at Kansas City

Tampa Bay at Milwaukee

Detroit at Arizona

Cleveland at L.A. Dodgers

San Francisco at San Diego

N.Y. Yankees at Seattle

Thursday, April 2

Minnesota at Kansas City

Toronto at Chicago White Sox

N.Y. Mets at San Francisco

Atlanta at Arizona

Friday, April 3

Chicago Cubs at Cleveland

L.A. Dodgers at Washington

Baltimore at Pittsburgh

San Diego at Boston

St. Louis at Detroit

Miami at N.Y. Yankees

Cincinnati at Texas

Tampa Bay at Minnesota

Milwaukee at Kansas City

Philadelphia at Colorado

Houston at Athletics

Seattle at L.A. Angels

N.Y. Mets at San Francisco

Atlanta at Arizona

Saturday, April 4

Chicago Cubs at Cleveland

L.A. Dodgers at Washington

Baltimore at Pittsburgh

San Diego at Boston

St. Louis at Detroit

Miami at N.Y. Yankees

Cincinnati at Texas

Tampa Bay at Minnesota

Toronto at Chicago White Sox

Milwaukee at Kansas City

Philadelphia at Colorado

Houston at Athletics

Seattle at L.A. Angels

N.Y. Mets at San Francisco

Atlanta at Arizona

Sunday, April 5

Chicago Cubs at Cleveland

L.A. Dodgers at Washington

Baltimore at Pittsburgh

San Diego at Boston

St. Louis at Detroit

Miami at N.Y. Yankees

Cincinnati at Texas

Tampa Bay at Minnesota

Toronto at Chicago White Sox

Milwaukee at Kansas City

Philadelphia at Colorado

Houston at Athletics

Seattle at L.A. Angels

N.Y. Mets at San Francisco

Atlanta at Arizona

Monday, April 6

Kansas City at Cleveland

San Diego at Pittsburgh

St. Louis at Washington

Chicago Cubs at Tampa Bay

L.A. Dodgers at Toronto

Cincinnati at Miami

Milwaukee at Boston

Seattle at Texas

Detroit at Minnesota

Baltimore at Chicago White Sox

Houston at Colorado

Philadelphia at San Francisco

Atlanta at L.A. Angels

Tuesday, April 7

Kansas City at Cleveland

Arizona at N.Y. Mets

San Diego at Pittsburgh

St. Louis at Washington

Chicago Cubs at Tampa Bay

L.A. Dodgers at Toronto

Cincinnati at Miami

Athletics at N.Y. Yankees

Milwaukee at Boston

Seattle at Texas

Detroit at Minnesota

Baltimore at Chicago White Sox

Houston at Colorado

Philadelphia at San Francisco

Atlanta at L.A. Angels

Wednesday, April 8

Kansas City at Cleveland

Arizona at N.Y. Mets

San Diego at Pittsburgh

St. Louis at Washington

Chicago Cubs at Tampa Bay

L.A. Dodgers at Toronto

Cincinnati at Miami

Athletics at N.Y. Yankees

Milwaukee at Boston

Seattle at Texas

Detroit at Minnesota

Baltimore at Chicago White Sox

Houston at Colorado

Philadelphia at San Francisco

Atlanta at L.A. Angels

Thursday, April 9

Arizona at N.Y. Mets

Cincinnati at Miami

Athletics at N.Y. Yankees

Detroit at Minnesota

Chicago White Sox at Kansas City

Colorado at San Diego

Friday, April 10

L.A. Angels at Cincinnati

Athletics at N.Y. Mets

San Francisco at Baltimore

Minnesota at Toronto

Arizona at Philadelphia

Cleveland at Atlanta

Miami at Detroit

N.Y. Yankees at Tampa Bay

Pittsburgh at Chicago Cubs

Boston at St. Louis

Chicago White Sox at Kansas City

Washington at Milwaukee

Colorado at San Diego

Houston at Seattle

Texas at L.A. Dodgers

Saturday, April 11

L.A. Angels at Cincinnati

Athletics at N.Y. Mets

San Francisco at Baltimore

Minnesota at Toronto

Arizona at Philadelphia

Cleveland at Atlanta

Miami at Detroit

N.Y. Yankees at Tampa Bay

Pittsburgh at Chicago Cubs

Boston at St. Louis

Chicago White Sox at Kansas City

Washington at Milwaukee

Colorado at San Diego

Houston at Seattle

Texas at L.A. Dodgers

Sunday, April 12

L.A. Angels at Cincinnati

Athletics at N.Y. Mets

San Francisco at Baltimore

Minnesota at Toronto

Arizona at Philadelphia

Cleveland at Atlanta

Miami at Detroit

N.Y. Yankees at Tampa Bay

Pittsburgh at Chicago Cubs

Boston at St. Louis

Chicago White Sox at Kansas City

Washington at Milwaukee

Colorado at San Diego

Houston at Seattle

Texas at L.A. Dodgers

Monday, April 13

Arizona at Baltimore

Washington at Pittsburgh

Chicago Cubs at Philadelphia

Miami at Atlanta

L.A. Angels at N.Y. Yankees

Cleveland at St. Louis

Boston at Minnesota

N.Y. Mets at L.A. Dodgers

Houston at Seattle

Texas at Athletics

Tuesday, April 14

Arizona at Baltimore

Kansas City at Detroit

Washington at Pittsburgh

San Francisco at Cincinnati

Chicago Cubs at Philadelphia

Miami at Atlanta

L.A. Angels at N.Y. Yankees

Colorado at Houston

Cleveland at St. Louis

Boston at Minnesota

Tampa Bay at Chicago White Sox

Toronto at Milwaukee

N.Y. Mets at L.A. Dodgers

Seattle at San Diego

Texas at Athletics

Wednesday, April 15

Arizona at Baltimore

Kansas City at Detroit

Washington at Pittsburgh

San Francisco at Cincinnati

Chicago Cubs at Philadelphia

Miami at Atlanta

L.A. Angels at N.Y. Yankees

Colorado at Houston

Cleveland at St. Louis

Boston at Minnesota

Tampa Bay at Chicago White Sox

Toronto at Milwaukee

N.Y. Mets at L.A. Dodgers

Seattle at San Diego

Texas at Athletics

Thursday, April 16

Baltimore at Cleveland

Kansas City at Detroit

Washington at Pittsburgh

San Francisco at Cincinnati

L.A. Angels at N.Y. Yankees

Colorado at Houston

Tampa Bay at Chicago White Sox

Toronto at Milwaukee

Seattle at San Diego

Texas at Athletics

Friday, April 17

Baltimore at Cleveland

Detroit at Boston

San Francisco at Washington

Tampa Bay at Pittsburgh

Atlanta at Philadelphia

Kansas City at N.Y. Yankees

Milwaukee at Miami

N.Y. Mets at Chicago Cubs

St. Louis at Houston

Cincinnati at Minnesota

L.A. Dodgers at Colorado

San Diego at L.A. Angels

Texas at Seattle

Toronto at Arizona

Chicago White Sox at Athletics

Saturday, April 18

Baltimore at Cleveland

Detroit at Boston

San Francisco at Washington

Tampa Bay at Pittsburgh

Atlanta at Philadelphia

Kansas City at N.Y. Yankees

Milwaukee at Miami

N.Y. Mets at Chicago Cubs

St. Louis at Houston

Cincinnati at Minnesota

L.A. Dodgers at Colorado

San Diego at L.A. Angels

Texas at Seattle

Toronto at Arizona

Chicago White Sox at Athletics

Sunday, April 19

Baltimore at Cleveland

Detroit at Boston

San Francisco at Washington

Tampa Bay at Pittsburgh

Atlanta at Philadelphia

Kansas City at N.Y. Yankees

Milwaukee at Miami

N.Y. Mets at Chicago Cubs

St. Louis at Houston

Cincinnati at Minnesota

L.A. Dodgers at Colorado

San Diego at L.A. Angels

Texas at Seattle

Toronto at Arizona

Chicago White Sox at Athletics

Monday, April 20

Detroit at Boston

Houston at Cleveland

Cincinnati at Tampa Bay

Atlanta at Washington

St. Louis at Miami

Baltimore at Kansas City

Philadelphia at Chicago Cubs

L.A. Dodgers at Colorado

Athletics at Seattle

Toronto at L.A. Angels

Tuesday, April 21

Houston at Cleveland

Cincinnati at Tampa Bay

Minnesota at N.Y. Mets

Atlanta at Washington

St. Louis at Miami

N.Y. Yankees at Boston

Milwaukee at Detroit

Baltimore at Kansas City

Pittsburgh at Texas

Philadelphia at Chicago Cubs

San Diego at Colorado

Athletics at Seattle

L.A. Dodgers at San Francisco

Toronto at L.A. Angels

Chicago White Sox at Arizona

Wednesday, April 22

Houston at Cleveland

Cincinnati at Tampa Bay

Minnesota at N.Y. Mets

Atlanta at Washington

St. Louis at Miami

N.Y. Yankees at Boston

Milwaukee at Detroit

Baltimore at Kansas City

Pittsburgh at Texas

Philadelphia at Chicago Cubs

San Diego at Colorado

Athletics at Seattle

L.A. Dodgers at San Francisco

Toronto at L.A. Angels

Chicago White Sox at Arizona

Thursday, April 23

Minnesota at N.Y. Mets

Atlanta at Washington

N.Y. Yankees at Boston

Milwaukee at Detroit

Pittsburgh at Texas

Philadelphia at Chicago Cubs

San Diego at Colorado

L.A. Dodgers at San Francisco

Chicago White Sox at Arizona

Friday, April 24

Boston at Baltimore

Detroit at Cincinnati

Colorado at N.Y. Mets

Cleveland at Toronto

Minnesota at Tampa Bay

Philadelphia at Atlanta

L.A. Angels at Kansas City

Seattle at St. Louis

Athletics at Texas

Washington at Chicago White Sox

N.Y. Yankees at Houston

Pittsburgh at Milwaukee

Chicago Cubs at L.A. Dodgers

Miami at San Francisco

Saturday, April 25

Boston at Baltimore

Detroit at Cincinnati

Colorado at N.Y. Mets

Cleveland at Toronto

Minnesota at Tampa Bay

Philadelphia at Atlanta

L.A. Angels at Kansas City

Seattle at St. Louis

Athletics at Texas

Washington at Chicago White Sox

N.Y. Yankees at Houston

Pittsburgh at Milwaukee

Chicago Cubs at L.A. Dodgers

San Diego at Arizona

Miami at San Francisco

Sunday, April 26

Boston at Baltimore

Detroit at Cincinnati

Colorado at N.Y. Mets

Cleveland at Toronto

Minnesota at Tampa Bay

Philadelphia at Atlanta

L.A. Angels at Kansas City

Seattle at St. Louis

Athletics at Texas

Washington at Chicago White Sox

N.Y. Yankees at Houston

Pittsburgh at Milwaukee

Chicago Cubs at L.A. Dodgers

San Diego at Arizona

Miami at San Francisco

Monday, April 27

St. Louis at Pittsburgh

Tampa Bay at Cleveland

Boston at Toronto

Seattle at Minnesota

L.A. Angels at Chicago White Sox

N.Y. Yankees at Texas

Chicago Cubs at San Diego

Miami at L.A. Dodgers

Tuesday, April 28

Colorado at Cincinnati

Houston at Baltimore

Washington at N.Y. Mets

St. Louis at Pittsburgh

Tampa Bay at Cleveland

Boston at Toronto

San Francisco at Philadelphia

Detroit at Atlanta

Seattle at Minnesota

L.A. Angels at Chicago White Sox

N.Y. Yankees at Texas

Arizona at Milwaukee

Kansas City at Athletics

Chicago Cubs at San Diego

Miami at L.A. Dodgers

Wednesday, April 29

Colorado at Cincinnati

Houston at Baltimore

Washington at N.Y. Mets

St. Louis at Pittsburgh

Tampa Bay at Cleveland

Boston at Toronto

San Francisco at Philadelphia

Detroit at Atlanta

Seattle at Minnesota

L.A. Angels at Chicago White Sox

N.Y. Yankees at Texas

Arizona at Milwaukee

Kansas City at Athletics

Chicago Cubs at San Diego

Miami at L.A. Dodgers

Thursday, April 30

Colorado at Cincinnati

Houston at Baltimore

Washington at N.Y. Mets

St. Louis at Pittsburgh

San Francisco at Philadelphia

Detroit at Atlanta

Toronto at Minnesota

Arizona at Milwaukee

Kansas City at Athletics

Friday, May 1

Houston at Boston

Cincinnati at Pittsburgh

San Francisco at Tampa Bay

Texas at Detroit

Philadelphia at Miami

Baltimore at N.Y. Yankees

Milwaukee at Washington

Arizona at Chicago Cubs

L.A. Dodgers at St. Louis

Toronto at Minnesota

Atlanta at Colorado

N.Y. Mets at L.A. Angels

Cleveland at Athletics

Kansas City at Seattle

Chicago White Sox at San Diego

Saturday, May 2

Houston at Boston

Cincinnati at Pittsburgh

San Francisco at Tampa Bay

Texas at Detroit

Philadelphia at Miami

Baltimore at N.Y. Yankees

Milwaukee at Washington

Arizona at Chicago Cubs

L.A. Dodgers at St. Louis

Toronto at Minnesota

Atlanta at Colorado

N.Y. Mets at L.A. Angels

Cleveland at Athletics

Kansas City at Seattle

Chicago White Sox at San Diego

Sunday, May 3

Houston at Boston

Cincinnati at Pittsburgh

San Francisco at Tampa Bay

Texas at Detroit

Philadelphia at Miami

Baltimore at N.Y. Yankees

Milwaukee at Washington

Arizona at Chicago Cubs

L.A. Dodgers at St. Louis

Toronto at Minnesota

Atlanta at Colorado

N.Y. Mets at L.A. Angels

Cleveland at Athletics

Kansas City at Seattle

Chicago White Sox at San Diego

Monday, May 4

Boston at Detroit

Toronto at Tampa Bay

Philadelphia at Miami

Baltimore at N.Y. Yankees

Cincinnati at Chicago Cubs

Cleveland at Kansas City

L.A. Dodgers at Houston

Milwaukee at St. Louis

N.Y. Mets at Colorado

San Diego at San Francisco

Atlanta at Seattle

Chicago White Sox at L.A. Angels

Tuesday, May 5

Boston at Detroit

Toronto at Tampa Bay

Minnesota at Washington

Athletics at Philadelphia

Baltimore at Miami

Texas at N.Y. Yankees

Cincinnati at Chicago Cubs

Cleveland at Kansas City

L.A. Dodgers at Houston

Milwaukee at St. Louis

N.Y. Mets at Colorado

Pittsburgh at Arizona

San Diego at San Francisco

Atlanta at Seattle

Chicago White Sox at L.A. Angels

Wednesday, May 6

Boston at Detroit

Toronto at Tampa Bay

Minnesota at Washington

Athletics at Philadelphia

Baltimore at Miami

Texas at N.Y. Yankees

Cincinnati at Chicago Cubs

Cleveland at Kansas City

L.A. Dodgers at Houston

Milwaukee at St. Louis

N.Y. Mets at Colorado

Pittsburgh at Arizona

San Diego at San Francisco

Atlanta at Seattle

Chicago White Sox at L.A. Angels

Thursday, May 7

Tampa Bay at Boston

Minnesota at Washington

Athletics at Philadelphia

Baltimore at Miami

Texas at N.Y. Yankees

Cincinnati at Chicago Cubs

Cleveland at Kansas City

Pittsburgh at Arizona

St. Louis at San Diego

Friday, May 8

Houston at Cincinnati

Athletics at Baltimore

Tampa Bay at Boston

L.A. Angels at Toronto

Minnesota at Cleveland

Colorado at Philadelphia

Washington at Miami

Detroit at Kansas City

Chicago Cubs at Texas

Seattle at Chicago White Sox

N.Y. Yankees at Milwaukee

N.Y. Mets at Arizona

Pittsburgh at San Francisco

St. Louis at San Diego

Atlanta at L.A. Dodgers

Saturday, May 9

Houston at Cincinnati

Athletics at Baltimore

Tampa Bay at Boston

L.A. Angels at Toronto

Minnesota at Cleveland

Colorado at Philadelphia

Washington at Miami

Detroit at Kansas City

Chicago Cubs at Texas

Seattle at Chicago White Sox

N.Y. Yankees at Milwaukee

N.Y. Mets at Arizona

Pittsburgh at San Francisco

St. Louis at San Diego

Atlanta at L.A. Dodgers

Sunday, May 10

Houston at Cincinnati

Athletics at Baltimore

Tampa Bay at Boston

L.A. Angels at Toronto

Minnesota at Cleveland

Colorado at Philadelphia

Washington at Miami

Detroit at Kansas City

Chicago Cubs at Texas

Seattle at Chicago White Sox

N.Y. Yankees at Milwaukee

N.Y. Mets at Arizona

Pittsburgh at San Francisco

St. Louis at San Diego

Atlanta at L.A. Dodgers

Monday, May 11

L.A. Angels at Cleveland

Tampa Bay at Toronto

N.Y. Yankees at Baltimore

Seattle at Houston

Arizona at Texas

San Francisco at L.A. Dodgers

Tuesday, May 12

L.A. Angels at Cleveland

Washington at Cincinnati

Detroit at N.Y. Mets

Colorado at Pittsburgh

Tampa Bay at Toronto

Philadelphia at Boston

Chicago Cubs at Atlanta

N.Y. Yankees at Baltimore

Seattle at Houston

Arizona at Texas

Kansas City at Chicago White Sox

Miami at Minnesota

San Diego at Milwaukee

San Francisco at L.A. Dodgers

St. Louis at Athletics

Wednesday, May 13

L.A. Angels at Cleveland

Washington at Cincinnati

Detroit at N.Y. Mets

Colorado at Pittsburgh

Tampa Bay at Toronto

Philadelphia at Boston

Chicago Cubs at Atlanta

N.Y. Yankees at Baltimore

Seattle at Houston

Arizona at Texas

Kansas City at Chicago White Sox

Miami at Minnesota

San Diego at Milwaukee

San Francisco at L.A. Dodgers

St. Louis at Athletics

Thursday, May 14

Washington at Cincinnati

Detroit at N.Y. Mets

Colorado at Pittsburgh

Philadelphia at Boston

Chicago Cubs at Atlanta

Seattle at Houston

Kansas City at Chicago White Sox

Miami at Minnesota

San Diego at Milwaukee

San Francisco at L.A. Dodgers

St. Louis at Athletics

Friday, May 15

Cincinnati at Cleveland

Baltimore at Washington

Toronto at Detroit

Philadelphia at Pittsburgh

Boston at Atlanta

Miami at Tampa Bay

N.Y. Yankees at N.Y. Mets

Kansas City at St. Louis

Texas at Houston

Chicago Cubs at Chicago White Sox

Milwaukee at Minnesota

Arizona at Colorado

L.A. Dodgers at L.A. Angels

San Diego at Seattle

San Francisco at Athletics

Saturday, May 16

Cincinnati at Cleveland

Baltimore at Washington

Toronto at Detroit

Philadelphia at Pittsburgh

Boston at Atlanta

Miami at Tampa Bay

N.Y. Yankees at N.Y. Mets

Kansas City at St. Louis

Texas at Houston

Chicago Cubs at Chicago White Sox

Milwaukee at Minnesota

Arizona at Colorado

L.A. Dodgers at L.A. Angels

San Diego at Seattle

San Francisco at Athletics

Sunday, May 17

Cincinnati at Cleveland

Baltimore at Washington

Toronto at Detroit

Philadelphia at Pittsburgh

Boston at Atlanta

Miami at Tampa Bay

N.Y. Yankees at N.Y. Mets

Kansas City at St. Louis

Texas at Houston

Chicago Cubs at Chicago White Sox

Milwaukee at Minnesota

Arizona at Colorado

L.A. Dodgers at L.A. Angels

San Diego at Seattle

San Francisco at Athletics

Monday, May 18

Cleveland at Detroit

N.Y. Mets at Washington

Baltimore at Tampa Bay

Cincinnati at Philadelphia

Atlanta at Miami

Toronto at N.Y. Yankees

Boston at Kansas City

Houston at Minnesota

Milwaukee at Chicago Cubs

Texas at Colorado

Athletics at L.A. Angels

L.A. Dodgers at San Diego

San Francisco at Arizona

Chicago White Sox at Seattle

Tuesday, May 19

Cleveland at Detroit

N.Y. Mets at Washington

Baltimore at Tampa Bay

Cincinnati at Philadelphia

Atlanta at Miami

Toronto at N.Y. Yankees

Boston at Kansas City

Pittsburgh at St. Louis

Houston at Minnesota

Milwaukee at Chicago Cubs

Texas at Colorado

Athletics at L.A. Angels

L.A. Dodgers at San Diego

San Francisco at Arizona

Chicago White Sox at Seattle

Wednesday, May 20

Cleveland at Detroit

N.Y. Mets at Washington

Baltimore at Tampa Bay

Cincinnati at Philadelphia

Atlanta at Miami

Toronto at N.Y. Yankees

Boston at Kansas City

Pittsburgh at St. Louis

Houston at Minnesota

Milwaukee at Chicago Cubs

Texas at Colorado

Athletics at L.A. Angels

L.A. Dodgers at San Diego

San Francisco at Arizona

Chicago White Sox at Seattle

Thursday, May 21

Cleveland at Detroit

N.Y. Mets at Washington

Atlanta at Miami

Toronto at N.Y. Yankees

Pittsburgh at St. Louis

Colorado at Arizona

Athletics at L.A. Angels

Friday, May 22

Detroit at Baltimore

St. Louis at Cincinnati

Pittsburgh at Toronto

Minnesota at Boston

Cleveland at Philadelphia

Washington at Atlanta

N.Y. Mets at Miami

Tampa Bay at N.Y. Yankees

Houston at Chicago Cubs

Seattle at Kansas City

L.A. Dodgers at Milwaukee

Colorado at Arizona

Athletics at San Diego

Texas at L.A. Angels

Chicago White Sox at San Francisco

Saturday, May 23

Detroit at Baltimore

St. Louis at Cincinnati

Pittsburgh at Toronto

Minnesota at Boston

Cleveland at Philadelphia

Washington at Atlanta

N.Y. Mets at Miami

Tampa Bay at N.Y. Yankees

Houston at Chicago Cubs

Seattle at Kansas City

L.A. Dodgers at Milwaukee

Colorado at Arizona

Athletics at San Diego

Texas at L.A. Angels

Chicago White Sox at San Francisco

Sunday, May 24

Detroit at Baltimore

St. Louis at Cincinnati

Pittsburgh at Toronto

Minnesota at Boston

Cleveland at Philadelphia

Washington at Atlanta

N.Y. Mets at Miami

Tampa Bay at N.Y. Yankees

Houston at Chicago Cubs

Seattle at Kansas City

L.A. Dodgers at Milwaukee

Colorado at Arizona

Athletics at San Diego

Texas at L.A. Angels

Chicago White Sox at San Francisco

Monday, May 25

Washington at Cleveland

Cincinnati at N.Y. Mets

Chicago Cubs at Pittsburgh

Tampa Bay at Baltimore

Miami at Toronto

Houston at Texas

Minnesota at Chicago White Sox

N.Y. Yankees at Kansas City

St. Louis at Milwaukee

Colorado at L.A. Dodgers

Seattle at Athletics

Arizona at San Francisco

Philadelphia at San Diego

Tuesday, May 26

L.A. Angels at Detroit

Washington at Cleveland

Cincinnati at N.Y. Mets

Chicago Cubs at Pittsburgh

Tampa Bay at Baltimore

Atlanta at Boston

Miami at Toronto

Houston at Texas

Minnesota at Chicago White Sox

N.Y. Yankees at Kansas City

St. Louis at Milwaukee

Colorado at L.A. Dodgers

Seattle at Athletics

Arizona at San Francisco

Philadelphia at San Diego

Wednesday, May 27

L.A. Angels at Detroit

Washington at Cleveland

Cincinnati at N.Y. Mets

Chicago Cubs at Pittsburgh

Tampa Bay at Baltimore

Atlanta at Boston

Miami at Toronto

Houston at Texas

Minnesota at Chicago White Sox

N.Y. Yankees at Kansas City

St. Louis at Milwaukee

Colorado at L.A. Dodgers

Seattle at Athletics

Arizona at San Francisco

Philadelphia at San Diego

Thursday, May 28

L.A. Angels at Detroit

Chicago Cubs at Pittsburgh

Toronto at Baltimore

Atlanta at Boston

Houston at Texas

Minnesota at Chicago White Sox

Friday, May 29

Boston at Cleveland

San Diego at Washington

L.A. Angels at Tampa Bay

Toronto at Baltimore

Minnesota at Pittsburgh

Atlanta at Cincinnati

Miami at N.Y. Mets

Chicago Cubs at St. Louis

Kansas City at Texas

Detroit at Chicago White Sox

Milwaukee at Houston

San Francisco at Colorado

Arizona at Seattle

Philadelphia at L.A. Dodgers

N.Y. Yankees at Athletics

Saturday, May 30

Boston at Cleveland

San Diego at Washington

L.A. Angels at Tampa Bay

Toronto at Baltimore

Minnesota at Pittsburgh

Atlanta at Cincinnati

Miami at N.Y. Mets

Chicago Cubs at St. Louis

Kansas City at Texas

Detroit at Chicago White Sox

Milwaukee at Houston

San Francisco at Colorado

Arizona at Seattle

Philadelphia at L.A. Dodgers

N.Y. Yankees at Athletics

Sunday, May 31

Boston at Cleveland

San Diego at Washington

L.A. Angels at Tampa Bay

Toronto at Baltimore

Minnesota at Pittsburgh

Atlanta at Cincinnati

Miami at N.Y. Mets

Chicago Cubs at St. Louis

Kansas City at Texas

Detroit at Chicago White Sox

Milwaukee at Houston

San Francisco at Colorado

Arizona at Seattle

Philadelphia at L.A. Dodgers

N.Y. Yankees at Athletics

Monday, June 1

Kansas City at Cincinnati

Detroit at Tampa Bay

Miami at Washington

Texas at St. Louis

Chicago White Sox at Minnesota

San Francisco at Milwaukee

Colorado at L.A. Angels

L.A. Dodgers at Arizona

N.Y. Mets at Seattle

Tuesday, June 2

Baltimore at Boston

Kansas City at Cincinnati

Detroit at Tampa Bay

San Diego at Philadelphia

Toronto at Atlanta

Miami at Washington

Cleveland at N.Y. Yankees

Athletics at Chicago Cubs

Pittsburgh at Houston

Texas at St. Louis

Chicago White Sox at Minnesota

San Francisco at Milwaukee

Colorado at L.A. Angels

L.A. Dodgers at Arizona

N.Y. Mets at Seattle

Wednesday, June 3

Baltimore at Boston

Kansas City at Cincinnati

Detroit at Tampa Bay

San Diego at Philadelphia

Toronto at Atlanta

Miami at Washington

Cleveland at N.Y. Yankees

Athletics at Chicago Cubs

Pittsburgh at Houston

Texas at St. Louis

Chicago White Sox at Minnesota

San Francisco at Milwaukee

Colorado at L.A. Angels

L.A. Dodgers at Arizona

N.Y. Mets at Seattle

Thursday, June 4

Baltimore at Boston

San Diego at Philadelphia

Toronto at Atlanta

Cleveland at N.Y. Yankees

Athletics at Chicago Cubs

Pittsburgh at Houston

Kansas City at Minnesota

San Francisco at Milwaukee

L.A. Dodgers at Arizona

Friday, June 5

Seattle at Detroit

Baltimore at Toronto

Pittsburgh at Atlanta

Chicago White Sox at Philadelphia

Tampa Bay at Miami

Boston at N.Y. Yankees

Athletics at Houston

San Francisco at Chicago Cubs

Cincinnati at St. Louis

Cleveland at Texas

Kansas City at Minnesota

Milwaukee at Colorado

L.A. Angels at L.A. Dodgers

Washington at Arizona

N.Y. Mets at San Diego

Saturday, June 6

Seattle at Detroit

Baltimore at Toronto

Pittsburgh at Atlanta

Chicago White Sox at Philadelphia

Tampa Bay at Miami

Boston at N.Y. Yankees

Athletics at Houston

San Francisco at Chicago Cubs

Cincinnati at St. Louis

Cleveland at Texas

Kansas City at Minnesota

Milwaukee at Colorado

L.A. Angels at L.A. Dodgers

Washington at Arizona

N.Y. Mets at San Diego

Sunday, June 7

Seattle at Detroit

Baltimore at Toronto

Pittsburgh at Atlanta

Chicago White Sox at Philadelphia

Tampa Bay at Miami

Boston at N.Y. Yankees

Athletics at Houston

San Francisco at Chicago Cubs

Cincinnati at St. Louis

Cleveland at Texas

Kansas City at Minnesota

Milwaukee at Colorado

L.A. Angels at L.A. Dodgers

Washington at Arizona

N.Y. Mets at San Diego

Monday, June 8

Seattle at Baltimore

Boston at Tampa Bay

Philadelphia at Toronto

N.Y. Yankees at Cleveland

Houston at L.A. Angels

Cincinnati at San Diego

Washington at San Francisco

Milwaukee at Athletics

Tuesday, June 9

L.A. Dodgers at Pittsburgh

Seattle at Baltimore

St. Louis at N.Y. Mets

Boston at Tampa Bay

Minnesota at Detroit

Philadelphia at Toronto

Arizona at Miami

N.Y. Yankees at Cleveland

Texas at Kansas City

Atlanta at Chicago White Sox

Chicago Cubs at Colorado

Houston at L.A. Angels

Cincinnati at San Diego

Washington at San Francisco

Milwaukee at Athletics

Wednesday, June 10

L.A. Dodgers at Pittsburgh

Seattle at Baltimore

St. Louis at N.Y. Mets

Boston at Tampa Bay

Minnesota at Detroit

Philadelphia at Toronto

Arizona at Miami

N.Y. Yankees at Cleveland

Texas at Kansas City

Atlanta at Chicago White Sox

Chicago Cubs at Colorado

Houston at L.A. Angels

Cincinnati at San Diego

Washington at San Francisco

Milwaukee at Athletics

Thursday, June 11

L.A. Dodgers at Pittsburgh

Seattle at Baltimore

St. Louis at N.Y. Mets

Minnesota at Detroit

Arizona at Miami

Texas at Kansas City

Atlanta at Chicago White Sox

Chicago Cubs at Colorado

Friday, June 12

Arizona at Cincinnati

Detroit at Cleveland

San Diego at Baltimore

Seattle at Washington

Texas at Boston

Atlanta at N.Y. Mets

Miami at Pittsburgh

N.Y. Yankees at Toronto

Houston at Kansas City

St. Louis at Minnesota

L.A. Dodgers at Chicago White Sox

Philadelphia at Milwaukee

Colorado at Athletics

Chicago Cubs at San Francisco

Tampa Bay at L.A. Angels

Saturday, June 13

Arizona at Cincinnati

Detroit at Cleveland

San Diego at Baltimore

Seattle at Washington

Texas at Boston

Atlanta at N.Y. Mets

Miami at Pittsburgh

N.Y. Yankees at Toronto

Houston at Kansas City

St. Louis at Minnesota

L.A. Dodgers at Chicago White Sox

Philadelphia at Milwaukee

Colorado at Athletics

Chicago Cubs at San Francisco

Tampa Bay at L.A. Angels

Sunday, June 14

Arizona at Cincinnati

Detroit at Cleveland

San Diego at Baltimore

Seattle at Washington

Texas at Boston

Atlanta at N.Y. Mets

Miami at Pittsburgh

N.Y. Yankees at Toronto

Houston at Kansas City

St. Louis at Minnesota

L.A. Dodgers at Chicago White Sox

Philadelphia at Milwaukee

Colorado at Athletics

Chicago Cubs at San Francisco

Tampa Bay at L.A. Angels

Monday, June 15

Kansas City at Washington

N.Y. Mets at Cincinnati

Miami at Philadelphia

Colorado at Chicago Cubs

Detroit at Houston

San Diego at St. Louis

Minnesota at Texas

L.A. Angels at Arizona

Pittsburgh at Athletics

Tampa Bay at L.A. Dodgers

Tuesday, June 16

Kansas City at Washington

N.Y. Mets at Cincinnati

Toronto at Boston

San Francisco at Atlanta

Miami at Philadelphia

Chicago White Sox at N.Y. Yankees

Colorado at Chicago Cubs

Detroit at Houston

San Diego at St. Louis

Minnesota at Texas

Cleveland at Milwaukee

L.A. Angels at Arizona

Pittsburgh at Athletics

Baltimore at Seattle

Tampa Bay at L.A. Dodgers

Wednesday, June 17

Kansas City at Washington

N.Y. Mets at Cincinnati

Toronto at Boston

San Francisco at Atlanta

Miami at Philadelphia

Chicago White Sox at N.Y. Yankees

Colorado at Chicago Cubs

Detroit at Houston

San Diego at St. Louis

Cleveland at Milwaukee

L.A. Angels at Arizona

Pittsburgh at Athletics

Baltimore at Seattle

Tampa Bay at L.A. Dodgers

Thursday, June 18

Toronto at Boston

N.Y. Mets at Philadelphia

San Francisco at Atlanta

Chicago White Sox at N.Y. Yankees

St. Louis at Kansas City

Minnesota at Texas

Cleveland at Milwaukee

L.A. Angels at Athletics

Baltimore at Seattle

Friday, June 19

Washington at Tampa Bay

Chicago White Sox at Detroit

San Francisco at Miami

Cincinnati at N.Y. Yankees

Milwaukee at Atlanta

Cleveland at Houston

St. Louis at Kansas City

San Diego at Texas

Toronto at Chicago Cubs

Pittsburgh at Colorado

Baltimore at L.A. Dodgers

L.A. Angels at Athletics

Minnesota at Arizona

Saturday, June 20

Boston at Seattle (doubleheader)

Washington at Tampa Bay

N.Y. Mets at Philadelphia

Chicago White Sox at Detroit

San Francisco at Miami

Cincinnati at N.Y. Yankees

Milwaukee at Atlanta

Cleveland at Houston

San Diego at Texas

Toronto at Chicago Cubs

Pittsburgh at Colorado

Baltimore at L.A. Dodgers

L.A. Angels at Athletics

Minnesota at Arizona

Sunday, June 21

Washington at Tampa Bay

N.Y. Mets at Philadelphia

Chicago White Sox at Detroit

San Francisco at Miami

Cincinnati at N.Y. Yankees

Milwaukee at Atlanta

Cleveland at Houston

St. Louis at Kansas City

San Diego at Texas

Toronto at Chicago Cubs

Pittsburgh at Colorado

Baltimore at L.A. Dodgers

L.A. Angels at Athletics

Boston at Seattle

Minnesota at Arizona

Monday, June 22

Chicago Cubs at N.Y. Mets

Kansas City at Tampa Bay

Houston at Toronto

Philadelphia at Washington

Texas at Miami

N.Y. Yankees at Detroit

Milwaukee at Cincinnati

Arizona at St. Louis

L.A. Dodgers at Minnesota

Cleveland at Chicago White Sox

Boston at Colorado

Baltimore at L.A. Angels

Atlanta at San Diego

Tuesday, June 23

Chicago Cubs at N.Y. Mets

Seattle at Pittsburgh

Kansas City at Tampa Bay

Houston at Toronto

Philadelphia at Washington

Texas at Miami

N.Y. Yankees at Detroit

Milwaukee at Cincinnati

Arizona at St. Louis

L.A. Dodgers at Minnesota

Cleveland at Chicago White Sox

Boston at Colorado

Baltimore at L.A. Angels

Athletics at San Francisco

Atlanta at San Diego

Wednesday, June 24

Chicago Cubs at N.Y. Mets

Seattle at Pittsburgh

Kansas City at Tampa Bay

Houston at Toronto

Philadelphia at Washington

Texas at Miami

N.Y. Yankees at Detroit

Milwaukee at Cincinnati

Arizona at St. Louis

L.A. Dodgers at Minnesota

Cleveland at Chicago White Sox

Boston at Colorado

Baltimore at L.A. Angels

Athletics at San Francisco

Atlanta at San Diego

Thursday, June 25

Houston at Detroit

Chicago Cubs at N.Y. Mets

Seattle at Pittsburgh

Kansas City at Tampa Bay

Texas at Toronto

Philadelphia at Washington

N.Y. Yankees at Boston

Arizona at St. Louis

Athletics at San Francisco

Friday, June 26

Houston at Detroit

Washington at Baltimore

Cincinnati at Pittsburgh

Seattle at Cleveland

Arizona at Tampa Bay

Texas at Toronto

Philadelphia at N.Y. Mets

N.Y. Yankees at Boston

Colorado at Minnesota

Kansas City at Chicago White Sox

Miami at St. Louis

Chicago Cubs at Milwaukee

Athletics at L.A. Angels

L.A. Dodgers at San Diego

Atlanta at San Francisco

Saturday, June 27

Houston at Detroit

Washington at Baltimore

Cincinnati at Pittsburgh

Seattle at Cleveland

Arizona at Tampa Bay

Texas at Toronto

Philadelphia at N.Y. Mets

N.Y. Yankees at Boston

Colorado at Minnesota

Kansas City at Chicago White Sox

Miami at St. Louis

Chicago Cubs at Milwaukee

Athletics at L.A. Angels

L.A. Dodgers at San Diego

Atlanta at San Francisco

Sunday, June 28

Houston at Detroit

Washington at Baltimore

Cincinnati at Pittsburgh

Seattle at Cleveland

Arizona at Tampa Bay

Texas at Toronto

Philadelphia at N.Y. Mets

N.Y. Yankees at Boston

Colorado at Minnesota

Kansas City at Chicago White Sox

Miami at St. Louis

Chicago Cubs at Milwaukee

Athletics at L.A. Angels

L.A. Dodgers at San Diego

Atlanta at San Francisco

Monday, June 29

Washington at Boston

Texas at Cleveland

N.Y. Mets at Toronto

Pittsburgh at Philadelphia

Chicago White Sox at Baltimore

Detroit at N.Y. Yankees

San Diego at Chicago Cubs

Minnesota at Houston

Cincinnati at Milwaukee

Miami at Colorado

L.A. Dodgers at Athletics

L.A. Angels at Seattle

San Francisco at Arizona

Tuesday, June 30

Washington at Boston

Texas at Cleveland

N.Y. Mets at Toronto

Pittsburgh at Philadelphia

St. Louis at Atlanta

Chicago White Sox at Baltimore

Detroit at N.Y. Yankees

San Diego at Chicago Cubs

Tampa Bay at Kansas City

Minnesota at Houston

Cincinnati at Milwaukee

Miami at Colorado

L.A. Dodgers at Athletics

L.A. Angels at Seattle

San Francisco at Arizona

Wednesday, July 1

Washington at Boston

Texas at Cleveland

N.Y. Mets at Toronto

Pittsburgh at Philadelphia

St. Louis at Atlanta

Chicago White Sox at Baltimore

Detroit at N.Y. Yankees

San Diego at Chicago Cubs

Tampa Bay at Kansas City

Minnesota at Houston

Cincinnati at Milwaukee

Miami at Colorado

L.A. Dodgers at Athletics

San Francisco at Arizona

Thursday, July 2

Pittsburgh at Philadelphia

St. Louis at Atlanta

Chicago White Sox at Cleveland

Tampa Bay at Kansas City

Detroit at Texas

Cincinnati at Milwaukee

Miami at Colorado

San Diego at L.A. Dodgers

L.A. Angels at Seattle

Friday, July 3

Baltimore at Cincinnati

Pittsburgh at Washington

N.Y. Mets at Atlanta

Chicago White Sox at Cleveland

Minnesota at N.Y. Yankees

St. Louis at Chicago Cubs

Tampa Bay at Houston

San Francisco at Colorado

Boston at L.A. Angels

San Diego at L.A. Dodgers

Toronto at Seattle

Miami at Athletics

Milwaukee at Arizona

Saturday, July 4

Baltimore at Cincinnati

Pittsburgh at Washington

N.Y. Mets at Atlanta

Chicago White Sox at Cleveland

Minnesota at N.Y. Yankees

St. Louis at Chicago Cubs

Tampa Bay at Houston

Detroit at Texas

Philadelphia at Kansas City

San Francisco at Colorado

Boston at L.A. Angels

San Diego at L.A. Dodgers

Toronto at Seattle

Miami at Athletics

Milwaukee at Arizona

Sunday, July 5

Baltimore at Cincinnati

Pittsburgh at Washington

N.Y. Mets at Atlanta

Chicago White Sox at Cleveland

Minnesota at N.Y. Yankees

St. Louis at Chicago Cubs

Tampa Bay at Houston

Detroit at Texas

Philadelphia at Kansas City

San Francisco at Colorado

Boston at L.A. Angels

San Diego at L.A. Dodgers

Toronto at Seattle

Miami at Athletics

Milwaukee at Arizona

Monday, July 6

Houston at Washington

N.Y. Mets at Atlanta

N.Y. Yankees at Tampa Bay

Philadelphia at Kansas City

Milwaukee at St. Louis

Colorado at L.A. Dodgers

Arizona at San Diego

Toronto at San Francisco

Tuesday, July 7

Chicago Cubs at Baltimore

Houston at Washington

Kansas City at N.Y. Mets

Athletics at Detroit

Philadelphia at Cincinnati

Atlanta at Pittsburgh

Seattle at Miami

N.Y. Yankees at Tampa Bay

L.A. Angels at Texas

Cleveland at Minnesota

Boston at Chicago White Sox

Milwaukee at St. Louis

Colorado at L.A. Dodgers

Arizona at San Diego

Toronto at San Francisco

Wednesday, July 8

Chicago Cubs at Baltimore

Houston at Washington

Kansas City at N.Y. Mets

Athletics at Detroit

Philadelphia at Cincinnati

Atlanta at Pittsburgh

Seattle at Miami

N.Y. Yankees at Tampa Bay

L.A. Angels at Texas

Cleveland at Minnesota

Boston at Chicago White Sox

Milwaukee at St. Louis

Colorado at L.A. Dodgers

Arizona at San Diego

Toronto at San Francisco

Thursday, July 9

Chicago Cubs at Baltimore

Kansas City at N.Y. Mets

Athletics at Detroit

Philadelphia at Cincinnati

Atlanta at Pittsburgh

Seattle at Miami

N.Y. Yankees at Tampa Bay

L.A. Angels at Texas

Cleveland at Minnesota

Boston at Chicago White Sox

Milwaukee at St. Louis

Arizona at San Diego

Colorado at San Francisco

Friday, July 10

Chicago Cubs at Cincinnati

Kansas City at Baltimore

Boston at N.Y. Mets

Seattle at Tampa Bay

Philadelphia at Detroit

Cleveland at Miami

N.Y. Yankees at Washington

Milwaukee at Pittsburgh

Houston at Texas

L.A. Angels at Minnesota

Atlanta at St. Louis

Athletics at Chicago White Sox

Arizona at L.A. Dodgers

Colorado at San Francisco

Toronto at San Diego

Saturday, July 11

Chicago Cubs at Cincinnati

Kansas City at Baltimore

Boston at N.Y. Mets

Seattle at Tampa Bay

Philadelphia at Detroit

Cleveland at Miami

N.Y. Yankees at Washington

Milwaukee at Pittsburgh

Houston at Texas

L.A. Angels at Minnesota

Atlanta at St. Louis

Athletics at Chicago White Sox

Arizona at L.A. Dodgers

Colorado at San Francisco

Toronto at San Diego

Sunday, July 12

Chicago Cubs at Cincinnati

Kansas City at Baltimore

Boston at N.Y. Mets

Seattle at Tampa Bay

Philadelphia at Detroit

Cleveland at Miami

N.Y. Yankees at Washington

Milwaukee at Pittsburgh

Houston at Texas

L.A. Angels at Minnesota

Atlanta at St. Louis

Athletics at Chicago White Sox

Arizona at L.A. Dodgers

Colorado at San Francisco

Toronto at San Diego

Tuesday, July 14

All-Star Game

Friday, July 17

Pittsburgh at Cleveland

Tampa Bay at Boston

N.Y. Mets at Philadelphia

Texas at Atlanta

Chicago White Sox at Toronto

L.A. Dodgers at N.Y. Yankees

Baltimore at Houston

San Diego at Kansas City

Minnesota at Chicago Cubs

Miami at Milwaukee

Cincinnati at Colorado

Detroit at L.A. Angels

Washington at Athletics

San Francisco at Seattle

St. Louis at Arizona

Saturday, July 18

Pittsburgh at Cleveland

Tampa Bay at Boston

N.Y. Mets at Philadelphia

Texas at Atlanta

Chicago White Sox at Toronto

L.A. Dodgers at N.Y. Yankees

Baltimore at Houston

San Diego at Kansas City

Minnesota at Chicago Cubs

Miami at Milwaukee

Cincinnati at Colorado

Detroit at L.A. Angels

Washington at Athletics

San Francisco at Seattle

St. Louis at Arizona

Sunday, July 19

Pittsburgh at Cleveland

Tampa Bay at Boston

N.Y. Mets at Philadelphia

Texas at Atlanta

Chicago White Sox at Toronto

L.A. Dodgers at N.Y. Yankees

Baltimore at Houston

San Diego at Kansas City

Minnesota at Chicago Cubs

Miami at Milwaukee

Cincinnati at Colorado

Detroit at L.A. Angels

Washington at Athletics

San Francisco at Seattle

St. Louis at Arizona

Monday, July 20

Baltimore at Boston

Tampa Bay at Toronto

Minnesota at Cleveland

L.A. Dodgers at Philadelphia

San Diego at Atlanta

Pittsburgh at N.Y. Yankees

Detroit at Chicago Cubs

San Francisco at Kansas City

Chicago White Sox at Texas

Miami at Houston

N.Y. Mets at Milwaukee

Washington at Colorado

Athletics at Arizona

Cincinnati at Seattle

St. Louis at L.A. Angels

Tuesday, July 21

Baltimore at Boston

Tampa Bay at Toronto

Minnesota at Cleveland

L.A. Dodgers at Philadelphia

San Diego at Atlanta

Pittsburgh at N.Y. Yankees

Detroit at Chicago Cubs

San Francisco at Kansas City

Chicago White Sox at Texas

Miami at Houston

N.Y. Mets at Milwaukee

Washington at Colorado

Athletics at Arizona

Cincinnati at Seattle

St. Louis at L.A. Angels

Wednesday, July 22

Baltimore at Boston

Tampa Bay at Toronto

Minnesota at Cleveland

L.A. Dodgers at Philadelphia

San Diego at Atlanta

Pittsburgh at N.Y. Yankees

Detroit at Chicago Cubs

San Francisco at Kansas City

Chicago White Sox at Texas

Miami at Houston

N.Y. Mets at Milwaukee

Washington at Colorado

Athletics at Arizona

Cincinnati at Seattle

St. Louis at L.A. Angels

Thursday, July 23

Kansas City at Detroit

Tampa Bay at Toronto

Minnesota at Cleveland

San Diego at Atlanta

Friday, July 24

Kansas City at Detroit

Arizona at Washington

L.A. Dodgers at N.Y. Mets

Chicago Cubs at Pittsburgh

Cleveland at Tampa Bay

Toronto at Boston

Atlanta at Baltimore

San Diego at Miami

N.Y. Yankees at Philadelphia

Cincinnati at St. Louis

Seattle at Texas

Athletics at Minnesota

Houston at Chicago White Sox

Colorado at Milwaukee

L.A. Angels at San Francisco

Saturday, July 25

Kansas City at Detroit

Arizona at Washington

L.A. Dodgers at N.Y. Mets

Chicago Cubs at Pittsburgh

Cleveland at Tampa Bay

Toronto at Boston

Atlanta at Baltimore

San Diego at Miami

N.Y. Yankees at Philadelphia

Cincinnati at St. Louis

Seattle at Texas

Athletics at Minnesota

Houston at Chicago White Sox

Colorado at Milwaukee

L.A. Angels at San Francisco

Sunday, July 26

Kansas City at Detroit

Arizona at Washington

L.A. Dodgers at N.Y. Mets

Chicago Cubs at Pittsburgh

Cleveland at Tampa Bay

Toronto at Boston

Atlanta at Baltimore

San Diego at Miami

N.Y. Yankees at Philadelphia

Cincinnati at St. Louis

Seattle at Texas

Athletics at Minnesota

Houston at Chicago White Sox

Colorado at Milwaukee

L.A. Angels at San Francisco

Monday, July 27

Cleveland at Cincinnati

Baltimore at Detroit

Arizona at Pittsburgh

Toronto at Washington

Atlanta at N.Y. Mets

Philadelphia at Miami

Chicago Cubs at St. Louis

Seattle at Texas

N.Y. Yankees at Chicago White Sox

Houston at L.A. Angels

Boston at Athletics

Milwaukee at San Francisco

Tuesday, July 28

Cleveland at Cincinnati

Baltimore at Detroit

Arizona at Pittsburgh

Texas at Tampa Bay

Toronto at Washington

Atlanta at N.Y. Mets

Philadelphia at Miami

Chicago Cubs at St. Louis

Kansas City at Minnesota

N.Y. Yankees at Chicago White Sox

Houston at L.A. Angels

Boston at Athletics

Colorado at San Diego

Seattle at L.A. Dodgers

Milwaukee at San Francisco

Wednesday, July 29

Cleveland at Cincinnati

Baltimore at Detroit

Arizona at Pittsburgh

Texas at Tampa Bay

Toronto at Washington

Atlanta at N.Y. Mets

Philadelphia at Miami

Chicago Cubs at St. Louis

Kansas City at Minnesota

N.Y. Yankees at Chicago White Sox

Houston at L.A. Angels

Boston at Athletics

Colorado at San Diego

Seattle at L.A. Dodgers

Milwaukee at San Francisco

Thursday, July 30

Pittsburgh at Cincinnati

Texas at Tampa Bay

Washington at Atlanta

Miami at N.Y. Mets

Chicago Cubs at St. Louis

Kansas City at Minnesota

N.Y. Yankees at Chicago White Sox

Boston at Athletics

Seattle at L.A. Dodgers

San Francisco at San Diego

Friday, July 31

Arizona at Cleveland

Pittsburgh at Cincinnati

St. Louis at Toronto

Philadelphia at Baltimore

Washington at Atlanta

Chicago White Sox at Tampa Bay

Miami at N.Y. Mets

Texas at Houston

N.Y. Yankees at Chicago Cubs

Kansas City at Colorado

Boston at L.A. Dodgers

Detroit at Athletics

San Francisco at San Diego

Minnesota at Seattle

Milwaukee at L.A. Angels

Saturday, Aug. 1

Arizona at Cleveland

Pittsburgh at Cincinnati

St. Louis at Toronto

Philadelphia at Baltimore

Washington at Atlanta

Chicago White Sox at Tampa Bay

Miami at N.Y. Mets

Texas at Houston

N.Y. Yankees at Chicago Cubs

Kansas City at Colorado

Boston at L.A. Dodgers

Detroit at Athletics

San Francisco at San Diego

Minnesota at Seattle

Milwaukee at L.A. Angels

Sunday, Aug. 2

Arizona at Cleveland

Pittsburgh at Cincinnati

St. Louis at Toronto

Philadelphia at Baltimore

Washington at Atlanta

Chicago White Sox at Tampa Bay

Miami at N.Y. Mets

Texas at Houston

N.Y. Yankees at Chicago Cubs

Kansas City at Colorado

Boston at L.A. Dodgers

Detroit at Athletics

San Francisco at San Diego

Minnesota at Seattle

Milwaukee at L.A. Angels

Monday, Aug. 3

Washington at Philadelphia

St. Louis at N.Y. Yankees

L.A. Dodgers at Chicago Cubs

San Francisco at Texas

Toronto at Houston

Pittsburgh at Milwaukee

Tampa Bay at Colorado

San Diego at Arizona

Tuesday, Aug. 4

L.A. Angels at Baltimore

N.Y. Mets at Cleveland

Athletics at Cincinnati

Washington at Philadelphia

Chicago White Sox at Boston

Miami at Atlanta

St. Louis at N.Y. Yankees

L.A. Dodgers at Chicago Cubs

San Francisco at Texas

Toronto at Houston

Minnesota at Kansas City

Pittsburgh at Milwaukee

Tampa Bay at Colorado

San Diego at Arizona

Detroit at Seattle

Wednesday, Aug. 5

L.A. Angels at Baltimore

N.Y. Mets at Cleveland

Athletics at Cincinnati

Washington at Philadelphia

Chicago White Sox at Boston

Miami at Atlanta

St. Louis at N.Y. Yankees

L.A. Dodgers at Chicago Cubs

San Francisco at Texas

Toronto at Houston

Minnesota at Kansas City

Pittsburgh at Milwaukee

Tampa Bay at Colorado

San Diego at Arizona

Detroit at Seattle

Thursday, Aug. 6

L.A. Angels at Baltimore

N.Y. Mets at Cleveland

Athletics at Cincinnati

Washington at Philadelphia

Chicago White Sox at Boston

Miami at Atlanta

Minnesota at Kansas City

Pittsburgh at Milwaukee

San Diego at Arizona

Detroit at Seattle

Friday, Aug. 7

Cincinnati at Washington

Athletics at Boston

N.Y. Mets at Pittsburgh

Toronto at Philadelphia

L.A. Angels at Miami

Atlanta at N.Y. Yankees

Chicago Cubs at Kansas City

Colorado at St. Louis

Baltimore at Texas

Cleveland at Chicago White Sox

Minnesota at Milwaukee

L.A. Dodgers at Arizona

Houston at San Diego

Detroit at San Francisco

Tampa Bay at Seattle

Saturday, Aug. 8

Cincinnati at Washington

Athletics at Boston

N.Y. Mets at Pittsburgh

Toronto at Philadelphia

L.A. Angels at Miami

Atlanta at N.Y. Yankees

Chicago Cubs at Kansas City

Colorado at St. Louis

Baltimore at Texas

Cleveland at Chicago White Sox

Minnesota at Milwaukee

L.A. Dodgers at Arizona

Houston at San Diego

Detroit at San Francisco

Tampa Bay at Seattle

Sunday, Aug. 9

Cincinnati at Washington

Athletics at Boston

N.Y. Mets at Pittsburgh

Toronto at Philadelphia

L.A. Angels at Miami

Atlanta at N.Y. Yankees

Chicago Cubs at Kansas City

Colorado at St. Louis

Baltimore at Texas

Cleveland at Chicago White Sox

Minnesota at Milwaukee

L.A. Dodgers at Arizona

Houston at San Diego

Detroit at San Francisco

Tampa Bay at Seattle

Monday, Aug. 10

Boston at Toronto

N.Y. Mets at Atlanta

Baltimore at Minnesota

Philadelphia at St. Louis

Colorado at Arizona

Kansas City at L.A. Dodgers

Houston at San Francisco

Tampa Bay at Athletics

Texas at L.A. Angels

Milwaukee at San Diego

Tuesday, Aug. 11

Cleveland at Detroit

Chicago Cubs at Washington

Boston at Toronto

N.Y. Mets at Atlanta

Pittsburgh at Miami

Seattle at N.Y. Yankees

Baltimore at Minnesota

Philadelphia at St. Louis

Cincinnati at Chicago White Sox

Colorado at Arizona

Kansas City at L.A. Dodgers

Houston at San Francisco

Tampa Bay at Athletics

Texas at L.A. Angels

Milwaukee at San Diego

Wednesday, Aug. 12

Cleveland at Detroit

Chicago Cubs at Washington

Boston at Toronto

N.Y. Mets at Atlanta

Pittsburgh at Miami

Seattle at N.Y. Yankees

Baltimore at Minnesota

Philadelphia at St. Louis

Cincinnati at Chicago White Sox

Colorado at Arizona

Kansas City at L.A. Dodgers

Houston at San Francisco

Tampa Bay at Athletics

Texas at L.A. Angels

Milwaukee at San Diego

Thursday, Aug. 13

Cleveland at Detroit

Chicago Cubs at Washington

Boston at Toronto

Pittsburgh at Miami

Seattle at N.Y. Yankees

Cincinnati at Chicago White Sox

Texas at L.A. Angels

Milwaukee at L.A. Dodgers

Friday, Aug. 14

Washington at N.Y. Mets

Boston at Pittsburgh

San Diego at Cleveland

Baltimore at Tampa Bay

Arizona at Atlanta

Chicago White Sox at Detroit

Miami at Cincinnati

N.Y. Yankees at Toronto

Seattle at Houston

St. Louis at Chicago Cubs

Philadelphia at Minnesota

Kansas City at L.A. Angels

Colorado at San Francisco

Texas at Athletics

Milwaukee at L.A. Dodgers

Saturday, Aug. 15

Washington at N.Y. Mets

Boston at Pittsburgh

San Diego at Cleveland

Baltimore at Tampa Bay

Arizona at Atlanta

Chicago White Sox at Detroit

Miami at Cincinnati

N.Y. Yankees at Toronto

Seattle at Houston

St. Louis at Chicago Cubs

Philadelphia at Minnesota

Kansas City at L.A. Angels

Colorado at San Francisco

Texas at Athletics

Milwaukee at L.A. Dodgers

Sunday, Aug. 16

Washington at N.Y. Mets

Boston at Pittsburgh

San Diego at Cleveland

Baltimore at Tampa Bay

Arizona at Atlanta

Chicago White Sox at Detroit

Miami at Cincinnati

N.Y. Yankees at Toronto

Seattle at Houston

St. Louis at Chicago Cubs

Philadelphia at Minnesota

Kansas City at L.A. Angels

Colorado at San Francisco

Texas at Athletics

Milwaukee at L.A. Dodgers

Monday, Aug. 17

Arizona at Boston

Detroit at Pittsburgh

San Diego at N.Y. Mets

St. Louis at Cincinnati

Baltimore at Tampa Bay

Miami at Philadelphia

Athletics at Kansas City

Chicago White Sox at Chicago Cubs

L.A. Dodgers at Colorado

Tuesday, Aug. 18

Arizona at Boston

Detroit at Pittsburgh

San Diego at N.Y. Mets

San Francisco at Cleveland

St. Louis at Cincinnati

Toronto at Tampa Bay

Miami at Philadelphia

N.Y. Yankees at Baltimore

L.A. Angels at Houston

Athletics at Kansas City

Washington at Texas

Atlanta at Minnesota

Chicago White Sox at Chicago Cubs

Seattle at Milwaukee

L.A. Dodgers at Colorado

Wednesday, Aug. 19

Arizona at Boston

Detroit at Pittsburgh

San Diego at N.Y. Mets

San Francisco at Cleveland

St. Louis at Cincinnati

Toronto at Tampa Bay

Miami at Philadelphia

N.Y. Yankees at Baltimore

L.A. Angels at Houston

Athletics at Kansas City

Washington at Texas

Atlanta at Minnesota

Chicago White Sox at Chicago Cubs

Seattle at Milwaukee

L.A. Dodgers at Colorado

Thursday, Aug. 20

San Francisco at Cleveland

St. Louis at Cincinnati

Toronto at Tampa Bay

N.Y. Yankees at Baltimore

L.A. Angels at Houston

Athletics at Kansas City

Washington at Texas

Atlanta at Minnesota

Seattle at Milwaukee

Friday, Aug. 21

San Francisco at Boston

Tampa Bay at Baltimore

St. Louis at Philadelphia

Washington at Miami

Toronto at N.Y. Yankees

Detroit at Kansas City

Athletics at Houston

L.A. Angels at Texas

N.Y. Mets at Chicago White Sox

Atlanta at Milwaukee

Cleveland at Colorado

Cincinnati at Arizona

Pittsburgh at L.A. Dodgers

Chicago Cubs at Seattle

Minnesota at San Diego

Saturday, Aug. 22

San Francisco at Boston

Tampa Bay at Baltimore

St. Louis at Philadelphia

Washington at Miami

Toronto at N.Y. Yankees

Detroit at Kansas City

Athletics at Houston

L.A. Angels at Texas

N.Y. Mets at Chicago White Sox

Atlanta at Milwaukee

Cleveland at Colorado

Cincinnati at Arizona

Pittsburgh at L.A. Dodgers

Chicago Cubs at Seattle

Minnesota at San Diego

Sunday, Aug. 23

San Francisco at Boston

Tampa Bay at Baltimore

St. Louis at Philadelphia

Washington at Miami

Toronto at N.Y. Yankees

Detroit at Kansas City

Athletics at Houston

L.A. Angels at Texas

N.Y. Mets at Chicago White Sox

Atlanta at Milwaukee

Cleveland at Colorado

Cincinnati at Arizona

Pittsburgh at L.A. Dodgers

Chicago Cubs at Seattle

Minnesota at San Diego

Monday, Aug. 24

Colorado at Washington

Tampa Bay at Detroit

Boston at Miami

Texas at Chicago White Sox

Chicago Cubs at Arizona

Cleveland at L.A. Angels

Pittsburgh at San Diego

Cincinnati at San Francisco

Minnesota at Athletics

Philadelphia at Seattle

Tuesday, Aug. 25

Colorado at Washington

Tampa Bay at Detroit

Kansas City at Toronto

L.A. Dodgers at Atlanta

Boston at Miami

Houston at N.Y. Yankees

Milwaukee at N.Y. Mets

Baltimore at St. Louis

Texas at Chicago White Sox

Chicago Cubs at Arizona

Cleveland at L.A. Angels

Pittsburgh at San Diego

Cincinnati at San Francisco

Minnesota at Athletics

Philadelphia at Seattle

Wednesday, Aug. 26

Colorado at Washington

Tampa Bay at Detroit

Kansas City at Toronto

L.A. Dodgers at Atlanta

Boston at Miami

Houston at N.Y. Yankees

Milwaukee at N.Y. Mets

Baltimore at St. Louis

Texas at Chicago White Sox

Chicago Cubs at Arizona

Cleveland at L.A. Angels

Pittsburgh at San Diego

Cincinnati at San Francisco

Minnesota at Athletics

Philadelphia at Seattle

Thursday, Aug. 27

Colorado at Washington

Kansas City at Toronto

L.A. Dodgers at Atlanta

Houston at N.Y. Yankees

Milwaukee at N.Y. Mets

Baltimore at St. Louis

Arizona at San Francisco

Friday, Aug. 28

Kansas City at Cleveland

L.A. Dodgers at Detroit

Houston at N.Y. Mets

San Diego at Tampa Bay

Seattle at Toronto

Colorado at Atlanta

Miami at Washington

Boston at N.Y. Yankees

Cincinnati at Chicago Cubs

Pittsburgh at St. Louis

Chicago White Sox at Minnesota

Texas at Milwaukee

Baltimore at Athletics

Arizona at San Francisco

Philadelphia at L.A. Angels

Saturday, Aug. 29

Kansas City at Cleveland

L.A. Dodgers at Detroit

Houston at N.Y. Mets

San Diego at Tampa Bay

Seattle at Toronto

Colorado at Atlanta

Miami at Washington

Boston at N.Y. Yankees

Cincinnati at Chicago Cubs

Pittsburgh at St. Louis

Chicago White Sox at Minnesota

Texas at Milwaukee

Baltimore at Athletics

Arizona at San Francisco

Philadelphia at L.A. Angels

Sunday, Aug. 30

Kansas City at Cleveland

L.A. Dodgers at Detroit

Houston at N.Y. Mets

San Diego at Tampa Bay

Seattle at Toronto

Colorado at Atlanta

Miami at Washington

Boston at N.Y. Yankees

Cincinnati at Chicago Cubs

Pittsburgh at St. Louis

Chicago White Sox at Minnesota

Texas at Milwaukee

Baltimore at Athletics

Arizona at San Francisco

Philadelphia at L.A. Angels

Monday, Aug. 31

San Diego at Cincinnati

Seattle at Boston

N.Y. Mets at Tampa Bay

Miami at Washington

Athletics at Texas

Detroit at Minnesota

Chicago White Sox at Houston

Milwaukee at Chicago Cubs

Baltimore at Colorado

Philadelphia at Arizona

N.Y. Yankees at L.A. Angels

Tuesday, Sept. 1

San Diego at Cincinnati

Seattle at Boston

San Francisco at Pittsburgh

N.Y. Mets at Tampa Bay

Toronto at Cleveland

Atlanta at Washington

Athletics at Texas

Detroit at Minnesota

Chicago White Sox at Houston

Miami at Kansas City

Milwaukee at Chicago Cubs

Baltimore at Colorado

St. Louis at L.A. Dodgers

Philadelphia at Arizona

N.Y. Yankees at L.A. Angels

Wednesday, Sept. 2

San Diego at Cincinnati

Seattle at Boston

San Francisco at Pittsburgh

N.Y. Mets at Tampa Bay

Toronto at Cleveland

Atlanta at Washington

Athletics at Texas

Detroit at Minnesota

Chicago White Sox at Houston

Miami at Kansas City

Milwaukee at Chicago Cubs

Baltimore at Colorado

St. Louis at L.A. Dodgers

Philadelphia at Arizona

N.Y. Yankees at L.A. Angels

Thursday, Sept. 3

Boston at Baltimore

San Francisco at Pittsburgh

Toronto at Cleveland

Tampa Bay at Texas

Chicago White Sox at Houston

Miami at Kansas City

Milwaukee at Chicago Cubs

Athletics at Seattle

St. Louis at L.A. Dodgers

Friday, Sept. 4

Boston at Baltimore

Detroit at Cleveland

L.A. Angels at Pittsburgh

San Francisco at N.Y. Mets

Atlanta at Philadelphia

Chicago Cubs at Miami

Milwaukee at Cincinnati

Arizona at Houston

Tampa Bay at Texas

Toronto at Kansas City

Minnesota at Chicago White Sox

St. Louis at Colorado

Washington at L.A. Dodgers

Athletics at Seattle

N.Y. Yankees at San Diego

Saturday, Sept. 5

Boston at Baltimore

Detroit at Cleveland

L.A. Angels at Pittsburgh

San Francisco at N.Y. Mets

Atlanta at Philadelphia

Chicago Cubs at Miami

Milwaukee at Cincinnati

Arizona at Houston

Tampa Bay at Texas

Toronto at Kansas City

Minnesota at Chicago White Sox

St. Louis at Colorado

Washington at L.A. Dodgers

Athletics at Seattle

N.Y. Yankees at San Diego

Sunday, Sept. 6

Boston at Baltimore

Detroit at Cleveland

L.A. Angels at Pittsburgh

San Francisco at N.Y. Mets

Atlanta at Philadelphia

Chicago Cubs at Miami

Milwaukee at Cincinnati

Arizona at Houston

Tampa Bay at Texas

Toronto at Kansas City

Minnesota at Chicago White Sox

St. Louis at Colorado

Washington at L.A. Dodgers

Athletics at Seattle

N.Y. Yankees at San Diego

Monday, Sept. 7

L.A. Angels at Boston

Cleveland at Baltimore

Minnesota at Detroit

Atlanta at Philadelphia

N.Y. Mets at Miami

Arizona at Kansas City

Chicago Cubs at Milwaukee

Cincinnati at L.A. Dodgers

Washington at San Diego

St. Louis at San Francisco

Toronto at Athletics

Tuesday, Sept. 8

L.A. Angels at Boston

Cleveland at Baltimore

Minnesota at Detroit

Houston at Philadelphia

Tampa Bay at Atlanta

N.Y. Mets at Miami

Colorado at N.Y. Yankees

Arizona at Kansas City

Pittsburgh at Chicago White Sox

Chicago Cubs at Milwaukee

Cincinnati at L.A. Dodgers

Washington at San Diego

St. Louis at San Francisco

Texas at Seattle

Toronto at Athletics

Wednesday, Sept. 9

L.A. Angels at Boston

Cleveland at Baltimore

Minnesota at Detroit

Houston at Philadelphia

Tampa Bay at Atlanta

N.Y. Mets at Miami

Colorado at N.Y. Yankees

Arizona at Kansas City

Pittsburgh at Chicago White Sox

Chicago Cubs at Milwaukee

Cincinnati at L.A. Dodgers

Washington at San Diego

St. Louis at San Francisco

Texas at Seattle

Toronto at Athletics

Thursday, Sept. 10

Houston at Philadelphia

Tampa Bay at Atlanta

Colorado at N.Y. Yankees

Pittsburgh at Chicago White Sox

Texas at Seattle

Friday, Sept. 11

Colorado at Detroit

Kansas City at Boston

L.A. Angels at Washington

Houston at Tampa Bay

Baltimore at Toronto

Philadelphia at Atlanta

L.A. Dodgers at Miami

N.Y. Mets at N.Y. Yankees

Pittsburgh at Chicago Cubs

Cleveland at Minnesota

Chicago White Sox at St. Louis

Cincinnati at Milwaukee

Seattle at Athletics

San Diego at San Francisco

Texas at Arizona

Saturday, Sept. 12

Colorado at Detroit

Kansas City at Boston

L.A. Angels at Washington

Houston at Tampa Bay

Baltimore at Toronto

Philadelphia at Atlanta

L.A. Dodgers at Miami

N.Y. Mets at N.Y. Yankees

Pittsburgh at Chicago Cubs

Cleveland at Minnesota

Chicago White Sox at St. Louis

Cincinnati at Milwaukee

Seattle at Athletics

San Diego at San Francisco

Texas at Arizona

Sunday, Sept. 13

Colorado at Detroit

Kansas City at Boston

L.A. Angels at Washington

Houston at Tampa Bay

Baltimore at Toronto

Philadelphia at Atlanta

L.A. Dodgers at Miami

N.Y. Mets at N.Y. Yankees

Pittsburgh at Chicago Cubs

Cleveland at Minnesota

Chicago White Sox at St. Louis

Cincinnati at Milwaukee

Seattle at Athletics

San Diego at San Francisco

Texas at Arizona

Monday, Sept. 14

L.A. Dodgers at Cincinnati

Baltimore at N.Y. Mets

Detroit at Toronto

Chicago White Sox at Cleveland

San Francisco at St. Louis

Atlanta at Chicago Cubs

N.Y. Yankees at Minnesota

San Diego at Colorado

Seattle at L.A. Angels

Miami at Arizona

Tuesday, Sept. 15

L.A. Dodgers at Cincinnati

Baltimore at N.Y. Mets

Athletics at Tampa Bay

Detroit at Toronto

Philadelphia at Washington

Chicago White Sox at Cleveland

Milwaukee at Pittsburgh

Kansas City at Houston

San Francisco at St. Louis

Boston at Texas

Atlanta at Chicago Cubs

N.Y. Yankees at Minnesota

San Diego at Colorado

Seattle at L.A. Angels

Miami at Arizona

Wednesday, Sept. 16

L.A. Dodgers at Cincinnati

Baltimore at N.Y. Mets

Athletics at Tampa Bay

Detroit at Toronto

Philadelphia at Washington

Chicago White Sox at Cleveland

Milwaukee at Pittsburgh

Kansas City at Houston

San Francisco at St. Louis

Boston at Texas

Atlanta at Chicago Cubs

N.Y. Yankees at Minnesota

San Diego at Colorado

Seattle at L.A. Angels

Miami at Arizona

Thursday, Sept. 17

L.A. Dodgers at Cincinnati

Athletics at Tampa Bay

Philadelphia at N.Y. Mets

Milwaukee at Pittsburgh

Kansas City at Houston

Boston at Texas

Detroit at Chicago White Sox

San Diego at Colorado

Minnesota at L.A. Angels

Friday, Sept. 18

Chicago Cubs at Cincinnati

Athletics at Cleveland

Kansas City at Pittsburgh

Boston at Tampa Bay

Philadelphia at N.Y. Mets

Milwaukee at Baltimore

Washington at St. Louis

Toronto at Texas

Atlanta at Houston

Detroit at Chicago White Sox

Seattle at Colorado

San Francisco at L.A. Dodgers

Minnesota at L.A. Angels

Miami at San Diego

N.Y. Yankees at Arizona

Saturday, Sept. 19

Chicago Cubs at Cincinnati

Athletics at Cleveland

Kansas City at Pittsburgh

Boston at Tampa Bay

Philadelphia at N.Y. Mets

Milwaukee at Baltimore

Washington at St. Louis

Toronto at Texas

Atlanta at Houston

Detroit at Chicago White Sox

Seattle at Colorado

San Francisco at L.A. Dodgers

Minnesota at L.A. Angels

Miami at San Diego

N.Y. Yankees at Arizona

Sunday, Sept. 20

Chicago Cubs at Cincinnati

Athletics at Cleveland

Kansas City at Pittsburgh

Boston at Tampa Bay

Philadelphia at N.Y. Mets

Milwaukee at Baltimore

Washington at St. Louis

Toronto at Texas

Atlanta at Houston

Detroit at Chicago White Sox

Seattle at Colorado

San Francisco at L.A. Dodgers

Minnesota at L.A. Angels

Miami at San Diego

N.Y. Yankees at Arizona

Monday, Sept. 21

Washington at Detroit

Toronto at Baltimore

Minnesota at San Francisco

Tuesday, Sept. 22

Cleveland at Boston

Washington at Detroit

St. Louis at Pittsburgh

Toronto at Baltimore

Cincinnati at Atlanta

Tampa Bay at N.Y. Yankees

Milwaukee at Philadelphia

N.Y. Mets at Texas

Chicago White Sox at Kansas City

Miami at Chicago Cubs

Arizona at Colorado

L.A. Angels at Athletics

San Diego at L.A. Dodgers

Houston at Seattle

Minnesota at San Francisco

Wednesday, Sept. 23

Cleveland at Boston

Washington at Detroit

St. Louis at Pittsburgh

Toronto at Baltimore

Cincinnati at Atlanta

Tampa Bay at N.Y. Yankees

Milwaukee at Philadelphia

N.Y. Mets at Texas

Chicago White Sox at Kansas City

Miami at Chicago Cubs

Arizona at Colorado

L.A. Angels at Athletics

San Diego at L.A. Dodgers

Houston at Seattle

Minnesota at San Francisco

Thursday, Sept. 24

Cleveland at Boston

St. Louis at Pittsburgh

Cincinnati at Atlanta

Tampa Bay at N.Y. Yankees

Milwaukee at Philadelphia

N.Y. Mets at Texas

Chicago White Sox at Kansas City

Miami at Chicago Cubs

Arizona at Colorado

Houston at Athletics

San Diego at L.A. Dodgers

L.A. Angels at Seattle

Friday, Sept. 25

Chicago Cubs at Boston

N.Y. Mets at Washington

Pittsburgh at Detroit

Cincinnati at Toronto

Tampa Bay at Philadelphia

Atlanta at Miami

Baltimore at N.Y. Yankees

Cleveland at Kansas City

Texas at Minnesota

Colorado at Chicago White Sox

St. Louis at Milwaukee

Houston at Athletics

Arizona at San Diego

L.A. Angels at Seattle

L.A. Dodgers at San Francisco

Saturday, Sept. 26

Chicago Cubs at Boston

N.Y. Mets at Washington

Pittsburgh at Detroit

Cincinnati at Toronto

Tampa Bay at Philadelphia

Atlanta at Miami

Baltimore at N.Y. Yankees

Cleveland at Kansas City

Texas at Minnesota

Colorado at Chicago White Sox

St. Louis at Milwaukee

Houston at Athletics

Arizona at San Diego

L.A. Angels at Seattle

L.A. Dodgers at San Francisco

Sunday, Sept. 27

Chicago Cubs at Boston

N.Y. Mets at Washington

Pittsburgh at Detroit

Cincinnati at Toronto

Tampa Bay at Philadelphia

Atlanta at Miami

Baltimore at N.Y. Yankees

Cleveland at Kansas City

Texas at Minnesota

Colorado at Chicago White Sox

St. Louis at Milwaukee

Houston at Athletics

Arizona at San Diego

L.A. Angels at Seattle

L.A. Dodgers at San Francisco

