2026 Major League Baseball Schedule

Wednesday, March 25
N.Y. Yankees at San Francisco
Thursday, March 26
Boston at Cincinnati
Pittsburgh at N.Y. Mets
Athletics at Toronto
Minnesota at Baltimore
Texas at Philadelphia
Kansas City at Atlanta
Colorado at Miami
L.A. Angels at Houston
Washington at Chicago Cubs
Tampa Bay at St. Louis
Chicago White Sox at Milwaukee
Arizona at L.A. Dodgers
Detroit at San Diego
Cleveland at Seattle
Friday, March 27
L.A. Angels at Houston
Arizona at L.A. Dodgers
Detroit at San Diego
Cleveland at Seattle
N.Y. Yankees at San Francisco
Saturday, March 28
Boston at Cincinnati
Pittsburgh at N.Y. Mets
Athletics at Toronto
Minnesota at Baltimore
Texas at Philadelphia
Kansas City at Atlanta
Colorado at Miami
L.A. Angels at Houston
Washington at Chicago Cubs
Tampa Bay at St. Louis
Chicago White Sox at Milwaukee
Arizona at L.A. Dodgers
Detroit at San Diego
Cleveland at Seattle
N.Y. Yankees at San Francisco
Sunday, March 29
Boston at Cincinnati
Pittsburgh at N.Y. Mets
Athletics at Toronto
Minnesota at Baltimore
Texas at Philadelphia
Kansas City at Atlanta
Colorado at Miami
L.A. Angels at Houston
Washington at Chicago Cubs
Tampa Bay at St. Louis
Chicago White Sox at Milwaukee
Cleveland at Seattle
Monday, March 30
Pittsburgh at Cincinnati
Texas at Baltimore
Colorado at Toronto
Washington at Philadelphia
Athletics at Atlanta
Chicago White Sox at Miami
L.A. Angels at Chicago Cubs
Boston at Houston
N.Y. Mets at St. Louis
Minnesota at Kansas City
Tampa Bay at Milwaukee
Detroit at Arizona
Cleveland at L.A. Dodgers
San Francisco at San Diego
N.Y. Yankees at Seattle
Tuesday, March 31
Pittsburgh at Cincinnati
Texas at Baltimore
Colorado at Toronto
Washington at Philadelphia
Athletics at Atlanta
Chicago White Sox at Miami
L.A. Angels at Chicago Cubs
Boston at Houston
N.Y. Mets at St. Louis
Tampa Bay at Milwaukee
Detroit at Arizona
Cleveland at L.A. Dodgers
San Francisco at San Diego
N.Y. Yankees at Seattle
Wednesday, April 1
Pittsburgh at Cincinnati
Texas at Baltimore
Colorado at Toronto
Washington at Philadelphia
Athletics at Atlanta
Chicago White Sox at Miami
L.A. Angels at Chicago Cubs
Boston at Houston
N.Y. Mets at St. Louis
Minnesota at Kansas City
Tampa Bay at Milwaukee
Detroit at Arizona
Cleveland at L.A. Dodgers
San Francisco at San Diego
N.Y. Yankees at Seattle
Thursday, April 2
Minnesota at Kansas City
Toronto at Chicago White Sox
N.Y. Mets at San Francisco
Atlanta at Arizona
Friday, April 3
Chicago Cubs at Cleveland
L.A. Dodgers at Washington
Baltimore at Pittsburgh
San Diego at Boston
St. Louis at Detroit
Miami at N.Y. Yankees
Cincinnati at Texas
Tampa Bay at Minnesota
Milwaukee at Kansas City
Philadelphia at Colorado
Houston at Athletics
Seattle at L.A. Angels
N.Y. Mets at San Francisco
Atlanta at Arizona
Saturday, April 4
Chicago Cubs at Cleveland
L.A. Dodgers at Washington
Baltimore at Pittsburgh
San Diego at Boston
St. Louis at Detroit
Miami at N.Y. Yankees
Cincinnati at Texas
Tampa Bay at Minnesota
Toronto at Chicago White Sox
Milwaukee at Kansas City
Philadelphia at Colorado
Houston at Athletics
Seattle at L.A. Angels
N.Y. Mets at San Francisco
Atlanta at Arizona
Sunday, April 5
Chicago Cubs at Cleveland
L.A. Dodgers at Washington
Baltimore at Pittsburgh
San Diego at Boston
St. Louis at Detroit
Miami at N.Y. Yankees
Cincinnati at Texas
Tampa Bay at Minnesota
Toronto at Chicago White Sox
Milwaukee at Kansas City
Philadelphia at Colorado
Houston at Athletics
Seattle at L.A. Angels
N.Y. Mets at San Francisco
Atlanta at Arizona
Monday, April 6
Kansas City at Cleveland
San Diego at Pittsburgh
St. Louis at Washington
Chicago Cubs at Tampa Bay
L.A. Dodgers at Toronto
Cincinnati at Miami
Milwaukee at Boston
Seattle at Texas
Detroit at Minnesota
Baltimore at Chicago White Sox
Houston at Colorado
Philadelphia at San Francisco
Atlanta at L.A. Angels
Tuesday, April 7
Kansas City at Cleveland
Arizona at N.Y. Mets
San Diego at Pittsburgh
St. Louis at Washington
Chicago Cubs at Tampa Bay
L.A. Dodgers at Toronto
Cincinnati at Miami
Athletics at N.Y. Yankees
Milwaukee at Boston
Seattle at Texas
Detroit at Minnesota
Baltimore at Chicago White Sox
Houston at Colorado
Philadelphia at San Francisco
Atlanta at L.A. Angels
Wednesday, April 8
Kansas City at Cleveland
Arizona at N.Y. Mets
San Diego at Pittsburgh
St. Louis at Washington
Chicago Cubs at Tampa Bay
L.A. Dodgers at Toronto
Cincinnati at Miami
Athletics at N.Y. Yankees
Milwaukee at Boston
Seattle at Texas
Detroit at Minnesota
Baltimore at Chicago White Sox
Houston at Colorado
Philadelphia at San Francisco
Atlanta at L.A. Angels
Thursday, April 9
Arizona at N.Y. Mets
Cincinnati at Miami
Athletics at N.Y. Yankees
Detroit at Minnesota
Chicago White Sox at Kansas City
Colorado at San Diego
Friday, April 10
L.A. Angels at Cincinnati
Athletics at N.Y. Mets
San Francisco at Baltimore
Minnesota at Toronto
Arizona at Philadelphia
Cleveland at Atlanta
Miami at Detroit
N.Y. Yankees at Tampa Bay
Pittsburgh at Chicago Cubs
Boston at St. Louis
Chicago White Sox at Kansas City
Washington at Milwaukee
Colorado at San Diego
Houston at Seattle
Texas at L.A. Dodgers
Saturday, April 11
L.A. Angels at Cincinnati
Athletics at N.Y. Mets
San Francisco at Baltimore
Minnesota at Toronto
Arizona at Philadelphia
Cleveland at Atlanta
Miami at Detroit
N.Y. Yankees at Tampa Bay
Pittsburgh at Chicago Cubs
Boston at St. Louis
Chicago White Sox at Kansas City
Washington at Milwaukee
Colorado at San Diego
Houston at Seattle
Texas at L.A. Dodgers
Sunday, April 12
L.A. Angels at Cincinnati
Athletics at N.Y. Mets
San Francisco at Baltimore
Minnesota at Toronto
Arizona at Philadelphia
Cleveland at Atlanta
Miami at Detroit
N.Y. Yankees at Tampa Bay
Pittsburgh at Chicago Cubs
Boston at St. Louis
Chicago White Sox at Kansas City
Washington at Milwaukee
Colorado at San Diego
Houston at Seattle
Texas at L.A. Dodgers
Monday, April 13
Arizona at Baltimore
Washington at Pittsburgh
Chicago Cubs at Philadelphia
Miami at Atlanta
L.A. Angels at N.Y. Yankees
Cleveland at St. Louis
Boston at Minnesota
N.Y. Mets at L.A. Dodgers
Houston at Seattle
Texas at Athletics
Tuesday, April 14
Arizona at Baltimore
Kansas City at Detroit
Washington at Pittsburgh
San Francisco at Cincinnati
Chicago Cubs at Philadelphia
Miami at Atlanta
L.A. Angels at N.Y. Yankees
Colorado at Houston
Cleveland at St. Louis
Boston at Minnesota
Tampa Bay at Chicago White Sox
Toronto at Milwaukee
N.Y. Mets at L.A. Dodgers
Seattle at San Diego
Texas at Athletics
Wednesday, April 15
Arizona at Baltimore
Kansas City at Detroit
Washington at Pittsburgh
San Francisco at Cincinnati
Chicago Cubs at Philadelphia
Miami at Atlanta
L.A. Angels at N.Y. Yankees
Colorado at Houston
Cleveland at St. Louis
Boston at Minnesota
Tampa Bay at Chicago White Sox
Toronto at Milwaukee
N.Y. Mets at L.A. Dodgers
Seattle at San Diego
Texas at Athletics
Thursday, April 16
Baltimore at Cleveland
Kansas City at Detroit
Washington at Pittsburgh
San Francisco at Cincinnati
L.A. Angels at N.Y. Yankees
Colorado at Houston
Tampa Bay at Chicago White Sox
Toronto at Milwaukee
Seattle at San Diego
Texas at Athletics
Friday, April 17
Baltimore at Cleveland
Detroit at Boston
San Francisco at Washington
Tampa Bay at Pittsburgh
Atlanta at Philadelphia
Kansas City at N.Y. Yankees
Milwaukee at Miami
N.Y. Mets at Chicago Cubs
St. Louis at Houston
Cincinnati at Minnesota
L.A. Dodgers at Colorado
San Diego at L.A. Angels
Texas at Seattle
Toronto at Arizona
Chicago White Sox at Athletics
Saturday, April 18
Baltimore at Cleveland
Detroit at Boston
San Francisco at Washington
Tampa Bay at Pittsburgh
Atlanta at Philadelphia
Kansas City at N.Y. Yankees
Milwaukee at Miami
N.Y. Mets at Chicago Cubs
St. Louis at Houston
Cincinnati at Minnesota
L.A. Dodgers at Colorado
San Diego at L.A. Angels
Texas at Seattle
Toronto at Arizona
Chicago White Sox at Athletics
Sunday, April 19
Baltimore at Cleveland
Detroit at Boston
San Francisco at Washington
Tampa Bay at Pittsburgh
Atlanta at Philadelphia
Kansas City at N.Y. Yankees
Milwaukee at Miami
N.Y. Mets at Chicago Cubs
St. Louis at Houston
Cincinnati at Minnesota
L.A. Dodgers at Colorado
San Diego at L.A. Angels
Texas at Seattle
Toronto at Arizona
Chicago White Sox at Athletics
Monday, April 20
Detroit at Boston
Houston at Cleveland
Cincinnati at Tampa Bay
Atlanta at Washington
St. Louis at Miami
Baltimore at Kansas City
Philadelphia at Chicago Cubs
L.A. Dodgers at Colorado
Athletics at Seattle
Toronto at L.A. Angels
Tuesday, April 21
Houston at Cleveland
Cincinnati at Tampa Bay
Minnesota at N.Y. Mets
Atlanta at Washington
St. Louis at Miami
N.Y. Yankees at Boston
Milwaukee at Detroit
Baltimore at Kansas City
Pittsburgh at Texas
Philadelphia at Chicago Cubs
San Diego at Colorado
Athletics at Seattle
L.A. Dodgers at San Francisco
Toronto at L.A. Angels
Chicago White Sox at Arizona
Wednesday, April 22
Houston at Cleveland
Cincinnati at Tampa Bay
Minnesota at N.Y. Mets
Atlanta at Washington
St. Louis at Miami
N.Y. Yankees at Boston
Milwaukee at Detroit
Baltimore at Kansas City
Pittsburgh at Texas
Philadelphia at Chicago Cubs
San Diego at Colorado
Athletics at Seattle
L.A. Dodgers at San Francisco
Toronto at L.A. Angels
Chicago White Sox at Arizona
Thursday, April 23
Minnesota at N.Y. Mets
Atlanta at Washington
N.Y. Yankees at Boston
Milwaukee at Detroit
Pittsburgh at Texas
Philadelphia at Chicago Cubs
San Diego at Colorado
L.A. Dodgers at San Francisco
Chicago White Sox at Arizona
Friday, April 24
Boston at Baltimore
Detroit at Cincinnati
Colorado at N.Y. Mets
Cleveland at Toronto
Minnesota at Tampa Bay
Philadelphia at Atlanta
L.A. Angels at Kansas City
Seattle at St. Louis
Athletics at Texas
Washington at Chicago White Sox
N.Y. Yankees at Houston
Pittsburgh at Milwaukee
Chicago Cubs at L.A. Dodgers
Miami at San Francisco
Saturday, April 25
Boston at Baltimore
Detroit at Cincinnati
Colorado at N.Y. Mets
Cleveland at Toronto
Minnesota at Tampa Bay
Philadelphia at Atlanta
L.A. Angels at Kansas City
Seattle at St. Louis
Athletics at Texas
Washington at Chicago White Sox
N.Y. Yankees at Houston
Pittsburgh at Milwaukee
Chicago Cubs at L.A. Dodgers
San Diego at Arizona
Miami at San Francisco
Sunday, April 26
Boston at Baltimore
Detroit at Cincinnati
Colorado at N.Y. Mets
Cleveland at Toronto
Minnesota at Tampa Bay
Philadelphia at Atlanta
L.A. Angels at Kansas City
Seattle at St. Louis
Athletics at Texas
Washington at Chicago White Sox
N.Y. Yankees at Houston
Pittsburgh at Milwaukee
Chicago Cubs at L.A. Dodgers
San Diego at Arizona
Miami at San Francisco
Monday, April 27
St. Louis at Pittsburgh
Tampa Bay at Cleveland
Boston at Toronto
Seattle at Minnesota
L.A. Angels at Chicago White Sox
N.Y. Yankees at Texas
Chicago Cubs at San Diego
Miami at L.A. Dodgers
Tuesday, April 28
Colorado at Cincinnati
Houston at Baltimore
Washington at N.Y. Mets
St. Louis at Pittsburgh
Tampa Bay at Cleveland
Boston at Toronto
San Francisco at Philadelphia
Detroit at Atlanta
Seattle at Minnesota
L.A. Angels at Chicago White Sox
N.Y. Yankees at Texas
Arizona at Milwaukee
Kansas City at Athletics
Chicago Cubs at San Diego
Miami at L.A. Dodgers
Wednesday, April 29
Colorado at Cincinnati
Houston at Baltimore
Washington at N.Y. Mets
St. Louis at Pittsburgh
Tampa Bay at Cleveland
Boston at Toronto
San Francisco at Philadelphia
Detroit at Atlanta
Seattle at Minnesota
L.A. Angels at Chicago White Sox
N.Y. Yankees at Texas
Arizona at Milwaukee
Kansas City at Athletics
Chicago Cubs at San Diego
Miami at L.A. Dodgers
Thursday, April 30
Colorado at Cincinnati
Houston at Baltimore
Washington at N.Y. Mets
St. Louis at Pittsburgh
San Francisco at Philadelphia
Detroit at Atlanta
Toronto at Minnesota
Arizona at Milwaukee
Kansas City at Athletics
Friday, May 1
Houston at Boston
Cincinnati at Pittsburgh
San Francisco at Tampa Bay
Texas at Detroit
Philadelphia at Miami
Baltimore at N.Y. Yankees
Milwaukee at Washington
Arizona at Chicago Cubs
L.A. Dodgers at St. Louis
Toronto at Minnesota
Atlanta at Colorado
N.Y. Mets at L.A. Angels
Cleveland at Athletics
Kansas City at Seattle
Chicago White Sox at San Diego
Saturday, May 2
Houston at Boston
Cincinnati at Pittsburgh
San Francisco at Tampa Bay
Texas at Detroit
Philadelphia at Miami
Baltimore at N.Y. Yankees
Milwaukee at Washington
Arizona at Chicago Cubs
L.A. Dodgers at St. Louis
Toronto at Minnesota
Atlanta at Colorado
N.Y. Mets at L.A. Angels
Cleveland at Athletics
Kansas City at Seattle
Chicago White Sox at San Diego
Sunday, May 3
Houston at Boston
Cincinnati at Pittsburgh
San Francisco at Tampa Bay
Texas at Detroit
Philadelphia at Miami
Baltimore at N.Y. Yankees
Milwaukee at Washington
Arizona at Chicago Cubs
L.A. Dodgers at St. Louis
Toronto at Minnesota
Atlanta at Colorado
N.Y. Mets at L.A. Angels
Cleveland at Athletics
Kansas City at Seattle
Chicago White Sox at San Diego
Monday, May 4
Boston at Detroit
Toronto at Tampa Bay
Philadelphia at Miami
Baltimore at N.Y. Yankees
Cincinnati at Chicago Cubs
Cleveland at Kansas City
L.A. Dodgers at Houston
Milwaukee at St. Louis
N.Y. Mets at Colorado
San Diego at San Francisco
Atlanta at Seattle
Chicago White Sox at L.A. Angels
Tuesday, May 5
Boston at Detroit
Toronto at Tampa Bay
Minnesota at Washington
Athletics at Philadelphia
Baltimore at Miami
Texas at N.Y. Yankees
Cincinnati at Chicago Cubs
Cleveland at Kansas City
L.A. Dodgers at Houston
Milwaukee at St. Louis
N.Y. Mets at Colorado
Pittsburgh at Arizona
San Diego at San Francisco
Atlanta at Seattle
Chicago White Sox at L.A. Angels
Wednesday, May 6
Boston at Detroit
Toronto at Tampa Bay
Minnesota at Washington
Athletics at Philadelphia
Baltimore at Miami
Texas at N.Y. Yankees
Cincinnati at Chicago Cubs
Cleveland at Kansas City
L.A. Dodgers at Houston
Milwaukee at St. Louis
N.Y. Mets at Colorado
Pittsburgh at Arizona
San Diego at San Francisco
Atlanta at Seattle
Chicago White Sox at L.A. Angels
Thursday, May 7
Tampa Bay at Boston
Minnesota at Washington
Athletics at Philadelphia
Baltimore at Miami
Texas at N.Y. Yankees
Cincinnati at Chicago Cubs
Cleveland at Kansas City
Pittsburgh at Arizona
St. Louis at San Diego
Friday, May 8
Houston at Cincinnati
Athletics at Baltimore
Tampa Bay at Boston
L.A. Angels at Toronto
Minnesota at Cleveland
Colorado at Philadelphia
Washington at Miami
Detroit at Kansas City
Chicago Cubs at Texas
Seattle at Chicago White Sox
N.Y. Yankees at Milwaukee
N.Y. Mets at Arizona
Pittsburgh at San Francisco
St. Louis at San Diego
Atlanta at L.A. Dodgers
Saturday, May 9
Houston at Cincinnati
Athletics at Baltimore
Tampa Bay at Boston
L.A. Angels at Toronto
Minnesota at Cleveland
Colorado at Philadelphia
Washington at Miami
Detroit at Kansas City
Chicago Cubs at Texas
Seattle at Chicago White Sox
N.Y. Yankees at Milwaukee
N.Y. Mets at Arizona
Pittsburgh at San Francisco
St. Louis at San Diego
Atlanta at L.A. Dodgers
Sunday, May 10
Houston at Cincinnati
Athletics at Baltimore
Tampa Bay at Boston
L.A. Angels at Toronto
Minnesota at Cleveland
Colorado at Philadelphia
Washington at Miami
Detroit at Kansas City
Chicago Cubs at Texas
Seattle at Chicago White Sox
N.Y. Yankees at Milwaukee
N.Y. Mets at Arizona
Pittsburgh at San Francisco
St. Louis at San Diego
Atlanta at L.A. Dodgers
Monday, May 11
L.A. Angels at Cleveland
Tampa Bay at Toronto
N.Y. Yankees at Baltimore
Seattle at Houston
Arizona at Texas
San Francisco at L.A. Dodgers
Tuesday, May 12
L.A. Angels at Cleveland
Washington at Cincinnati
Detroit at N.Y. Mets
Colorado at Pittsburgh
Tampa Bay at Toronto
Philadelphia at Boston
Chicago Cubs at Atlanta
N.Y. Yankees at Baltimore
Seattle at Houston
Arizona at Texas
Kansas City at Chicago White Sox
Miami at Minnesota
San Diego at Milwaukee
San Francisco at L.A. Dodgers
St. Louis at Athletics
Wednesday, May 13
L.A. Angels at Cleveland
Washington at Cincinnati
Detroit at N.Y. Mets
Colorado at Pittsburgh
Tampa Bay at Toronto
Philadelphia at Boston
Chicago Cubs at Atlanta
N.Y. Yankees at Baltimore
Seattle at Houston
Arizona at Texas
Kansas City at Chicago White Sox
Miami at Minnesota
San Diego at Milwaukee
San Francisco at L.A. Dodgers
St. Louis at Athletics
Thursday, May 14
Washington at Cincinnati
Detroit at N.Y. Mets
Colorado at Pittsburgh
Philadelphia at Boston
Chicago Cubs at Atlanta
Seattle at Houston
Kansas City at Chicago White Sox
Miami at Minnesota
San Diego at Milwaukee
San Francisco at L.A. Dodgers
St. Louis at Athletics
Friday, May 15
Cincinnati at Cleveland
Baltimore at Washington
Toronto at Detroit
Philadelphia at Pittsburgh
Boston at Atlanta
Miami at Tampa Bay
N.Y. Yankees at N.Y. Mets
Kansas City at St. Louis
Texas at Houston
Chicago Cubs at Chicago White Sox
Milwaukee at Minnesota
Arizona at Colorado
L.A. Dodgers at L.A. Angels
San Diego at Seattle
San Francisco at Athletics
Saturday, May 16
Cincinnati at Cleveland
Baltimore at Washington
Toronto at Detroit
Philadelphia at Pittsburgh
Boston at Atlanta
Miami at Tampa Bay
N.Y. Yankees at N.Y. Mets
Kansas City at St. Louis
Texas at Houston
Chicago Cubs at Chicago White Sox
Milwaukee at Minnesota
Arizona at Colorado
L.A. Dodgers at L.A. Angels
San Diego at Seattle
San Francisco at Athletics
Sunday, May 17
Cincinnati at Cleveland
Baltimore at Washington
Toronto at Detroit
Philadelphia at Pittsburgh
Boston at Atlanta
Miami at Tampa Bay
N.Y. Yankees at N.Y. Mets
Kansas City at St. Louis
Texas at Houston
Chicago Cubs at Chicago White Sox
Milwaukee at Minnesota
Arizona at Colorado
L.A. Dodgers at L.A. Angels
San Diego at Seattle
San Francisco at Athletics
Monday, May 18
Cleveland at Detroit
N.Y. Mets at Washington
Baltimore at Tampa Bay
Cincinnati at Philadelphia
Atlanta at Miami
Toronto at N.Y. Yankees
Boston at Kansas City
Houston at Minnesota
Milwaukee at Chicago Cubs
Texas at Colorado
Athletics at L.A. Angels
L.A. Dodgers at San Diego
San Francisco at Arizona
Chicago White Sox at Seattle
Tuesday, May 19
Cleveland at Detroit
N.Y. Mets at Washington
Baltimore at Tampa Bay
Cincinnati at Philadelphia
Atlanta at Miami
Toronto at N.Y. Yankees
Boston at Kansas City
Pittsburgh at St. Louis
Houston at Minnesota
Milwaukee at Chicago Cubs
Texas at Colorado
Athletics at L.A. Angels
L.A. Dodgers at San Diego
San Francisco at Arizona
Chicago White Sox at Seattle
Wednesday, May 20
Cleveland at Detroit
N.Y. Mets at Washington
Baltimore at Tampa Bay
Cincinnati at Philadelphia
Atlanta at Miami
Toronto at N.Y. Yankees
Boston at Kansas City
Pittsburgh at St. Louis
Houston at Minnesota
Milwaukee at Chicago Cubs
Texas at Colorado
Athletics at L.A. Angels
L.A. Dodgers at San Diego
San Francisco at Arizona
Chicago White Sox at Seattle
Thursday, May 21
Cleveland at Detroit
N.Y. Mets at Washington
Atlanta at Miami
Toronto at N.Y. Yankees
Pittsburgh at St. Louis
Colorado at Arizona
Athletics at L.A. Angels
Friday, May 22
Detroit at Baltimore
St. Louis at Cincinnati
Pittsburgh at Toronto
Minnesota at Boston
Cleveland at Philadelphia
Washington at Atlanta
N.Y. Mets at Miami
Tampa Bay at N.Y. Yankees
Houston at Chicago Cubs
Seattle at Kansas City
L.A. Dodgers at Milwaukee
Colorado at Arizona
Athletics at San Diego
Texas at L.A. Angels
Chicago White Sox at San Francisco
Saturday, May 23
Detroit at Baltimore
St. Louis at Cincinnati
Pittsburgh at Toronto
Minnesota at Boston
Cleveland at Philadelphia
Washington at Atlanta
N.Y. Mets at Miami
Tampa Bay at N.Y. Yankees
Houston at Chicago Cubs
Seattle at Kansas City
L.A. Dodgers at Milwaukee
Colorado at Arizona
Athletics at San Diego
Texas at L.A. Angels
Chicago White Sox at San Francisco
Sunday, May 24
Detroit at Baltimore
St. Louis at Cincinnati
Pittsburgh at Toronto
Minnesota at Boston
Cleveland at Philadelphia
Washington at Atlanta
N.Y. Mets at Miami
Tampa Bay at N.Y. Yankees
Houston at Chicago Cubs
Seattle at Kansas City
L.A. Dodgers at Milwaukee
Colorado at Arizona
Athletics at San Diego
Texas at L.A. Angels
Chicago White Sox at San Francisco
Monday, May 25
Washington at Cleveland
Cincinnati at N.Y. Mets
Chicago Cubs at Pittsburgh
Tampa Bay at Baltimore
Miami at Toronto
Houston at Texas
Minnesota at Chicago White Sox
N.Y. Yankees at Kansas City
St. Louis at Milwaukee
Colorado at L.A. Dodgers
Seattle at Athletics
Arizona at San Francisco
Philadelphia at San Diego
Tuesday, May 26
L.A. Angels at Detroit
Washington at Cleveland
Cincinnati at N.Y. Mets
Chicago Cubs at Pittsburgh
Tampa Bay at Baltimore
Atlanta at Boston
Miami at Toronto
Houston at Texas
Minnesota at Chicago White Sox
N.Y. Yankees at Kansas City
St. Louis at Milwaukee
Colorado at L.A. Dodgers
Seattle at Athletics
Arizona at San Francisco
Philadelphia at San Diego
Wednesday, May 27
L.A. Angels at Detroit
Washington at Cleveland
Cincinnati at N.Y. Mets
Chicago Cubs at Pittsburgh
Tampa Bay at Baltimore
Atlanta at Boston
Miami at Toronto
Houston at Texas
Minnesota at Chicago White Sox
N.Y. Yankees at Kansas City
St. Louis at Milwaukee
Colorado at L.A. Dodgers
Seattle at Athletics
Arizona at San Francisco
Philadelphia at San Diego
Thursday, May 28
L.A. Angels at Detroit
Chicago Cubs at Pittsburgh
Toronto at Baltimore
Atlanta at Boston
Houston at Texas
Minnesota at Chicago White Sox
Friday, May 29
Boston at Cleveland
San Diego at Washington
L.A. Angels at Tampa Bay
Toronto at Baltimore
Minnesota at Pittsburgh
Atlanta at Cincinnati
Miami at N.Y. Mets
Chicago Cubs at St. Louis
Kansas City at Texas
Detroit at Chicago White Sox
Milwaukee at Houston
San Francisco at Colorado
Arizona at Seattle
Philadelphia at L.A. Dodgers
N.Y. Yankees at Athletics
Saturday, May 30
Boston at Cleveland
San Diego at Washington
L.A. Angels at Tampa Bay
Toronto at Baltimore
Minnesota at Pittsburgh
Atlanta at Cincinnati
Miami at N.Y. Mets
Chicago Cubs at St. Louis
Kansas City at Texas
Detroit at Chicago White Sox
Milwaukee at Houston
San Francisco at Colorado
Arizona at Seattle
Philadelphia at L.A. Dodgers
N.Y. Yankees at Athletics
Sunday, May 31
Boston at Cleveland
San Diego at Washington
L.A. Angels at Tampa Bay
Toronto at Baltimore
Minnesota at Pittsburgh
Atlanta at Cincinnati
Miami at N.Y. Mets
Chicago Cubs at St. Louis
Kansas City at Texas
Detroit at Chicago White Sox
Milwaukee at Houston
San Francisco at Colorado
Arizona at Seattle
Philadelphia at L.A. Dodgers
N.Y. Yankees at Athletics
Monday, June 1
Kansas City at Cincinnati
Detroit at Tampa Bay
Miami at Washington
Texas at St. Louis
Chicago White Sox at Minnesota
San Francisco at Milwaukee
Colorado at L.A. Angels
L.A. Dodgers at Arizona
N.Y. Mets at Seattle
Tuesday, June 2
Baltimore at Boston
Kansas City at Cincinnati
Detroit at Tampa Bay
San Diego at Philadelphia
Toronto at Atlanta
Miami at Washington
Cleveland at N.Y. Yankees
Athletics at Chicago Cubs
Pittsburgh at Houston
Texas at St. Louis
Chicago White Sox at Minnesota
San Francisco at Milwaukee
Colorado at L.A. Angels
L.A. Dodgers at Arizona
N.Y. Mets at Seattle
Wednesday, June 3
Baltimore at Boston
Kansas City at Cincinnati
Detroit at Tampa Bay
San Diego at Philadelphia
Toronto at Atlanta
Miami at Washington
Cleveland at N.Y. Yankees
Athletics at Chicago Cubs
Pittsburgh at Houston
Texas at St. Louis
Chicago White Sox at Minnesota
San Francisco at Milwaukee
Colorado at L.A. Angels
L.A. Dodgers at Arizona
N.Y. Mets at Seattle
Thursday, June 4
Baltimore at Boston
San Diego at Philadelphia
Toronto at Atlanta
Cleveland at N.Y. Yankees
Athletics at Chicago Cubs
Pittsburgh at Houston
Kansas City at Minnesota
San Francisco at Milwaukee
L.A. Dodgers at Arizona
Friday, June 5
Seattle at Detroit
Baltimore at Toronto
Pittsburgh at Atlanta
Chicago White Sox at Philadelphia
Tampa Bay at Miami
Boston at N.Y. Yankees
Athletics at Houston
San Francisco at Chicago Cubs
Cincinnati at St. Louis
Cleveland at Texas
Kansas City at Minnesota
Milwaukee at Colorado
L.A. Angels at L.A. Dodgers
Washington at Arizona
N.Y. Mets at San Diego
Saturday, June 6
Seattle at Detroit
Baltimore at Toronto
Pittsburgh at Atlanta
Chicago White Sox at Philadelphia
Tampa Bay at Miami
Boston at N.Y. Yankees
Athletics at Houston
San Francisco at Chicago Cubs
Cincinnati at St. Louis
Cleveland at Texas
Kansas City at Minnesota
Milwaukee at Colorado
L.A. Angels at L.A. Dodgers
Washington at Arizona
N.Y. Mets at San Diego
Sunday, June 7
Seattle at Detroit
Baltimore at Toronto
Pittsburgh at Atlanta
Chicago White Sox at Philadelphia
Tampa Bay at Miami
Boston at N.Y. Yankees
Athletics at Houston
San Francisco at Chicago Cubs
Cincinnati at St. Louis
Cleveland at Texas
Kansas City at Minnesota
Milwaukee at Colorado
L.A. Angels at L.A. Dodgers
Washington at Arizona
N.Y. Mets at San Diego
Monday, June 8
Seattle at Baltimore
Boston at Tampa Bay
Philadelphia at Toronto
N.Y. Yankees at Cleveland
Houston at L.A. Angels
Cincinnati at San Diego
Washington at San Francisco
Milwaukee at Athletics
Tuesday, June 9
L.A. Dodgers at Pittsburgh
Seattle at Baltimore
St. Louis at N.Y. Mets
Boston at Tampa Bay
Minnesota at Detroit
Philadelphia at Toronto
Arizona at Miami
N.Y. Yankees at Cleveland
Texas at Kansas City
Atlanta at Chicago White Sox
Chicago Cubs at Colorado
Houston at L.A. Angels
Cincinnati at San Diego
Washington at San Francisco
Milwaukee at Athletics
Wednesday, June 10
L.A. Dodgers at Pittsburgh
Seattle at Baltimore
St. Louis at N.Y. Mets
Boston at Tampa Bay
Minnesota at Detroit
Philadelphia at Toronto
Arizona at Miami
N.Y. Yankees at Cleveland
Texas at Kansas City
Atlanta at Chicago White Sox
Chicago Cubs at Colorado
Houston at L.A. Angels
Cincinnati at San Diego
Washington at San Francisco
Milwaukee at Athletics
Thursday, June 11
L.A. Dodgers at Pittsburgh
Seattle at Baltimore
St. Louis at N.Y. Mets
Minnesota at Detroit
Arizona at Miami
Texas at Kansas City
Atlanta at Chicago White Sox
Chicago Cubs at Colorado
Friday, June 12
Arizona at Cincinnati
Detroit at Cleveland
San Diego at Baltimore
Seattle at Washington
Texas at Boston
Atlanta at N.Y. Mets
Miami at Pittsburgh
N.Y. Yankees at Toronto
Houston at Kansas City
St. Louis at Minnesota
L.A. Dodgers at Chicago White Sox
Philadelphia at Milwaukee
Colorado at Athletics
Chicago Cubs at San Francisco
Tampa Bay at L.A. Angels
Saturday, June 13
Arizona at Cincinnati
Detroit at Cleveland
San Diego at Baltimore
Seattle at Washington
Texas at Boston
Atlanta at N.Y. Mets
Miami at Pittsburgh
N.Y. Yankees at Toronto
Houston at Kansas City
St. Louis at Minnesota
L.A. Dodgers at Chicago White Sox
Philadelphia at Milwaukee
Colorado at Athletics
Chicago Cubs at San Francisco
Tampa Bay at L.A. Angels
Sunday, June 14
Arizona at Cincinnati
Detroit at Cleveland
San Diego at Baltimore
Seattle at Washington
Texas at Boston
Atlanta at N.Y. Mets
Miami at Pittsburgh
N.Y. Yankees at Toronto
Houston at Kansas City
St. Louis at Minnesota
L.A. Dodgers at Chicago White Sox
Philadelphia at Milwaukee
Colorado at Athletics
Chicago Cubs at San Francisco
Tampa Bay at L.A. Angels
Monday, June 15
Kansas City at Washington
N.Y. Mets at Cincinnati
Miami at Philadelphia
Colorado at Chicago Cubs
Detroit at Houston
San Diego at St. Louis
Minnesota at Texas
L.A. Angels at Arizona
Pittsburgh at Athletics
Tampa Bay at L.A. Dodgers
Tuesday, June 16
Kansas City at Washington
N.Y. Mets at Cincinnati
Toronto at Boston
San Francisco at Atlanta
Miami at Philadelphia
Chicago White Sox at N.Y. Yankees
Colorado at Chicago Cubs
Detroit at Houston
San Diego at St. Louis
Minnesota at Texas
Cleveland at Milwaukee
L.A. Angels at Arizona
Pittsburgh at Athletics
Baltimore at Seattle
Tampa Bay at L.A. Dodgers
Wednesday, June 17
Kansas City at Washington
N.Y. Mets at Cincinnati
Toronto at Boston
San Francisco at Atlanta
Miami at Philadelphia
Chicago White Sox at N.Y. Yankees
Colorado at Chicago Cubs
Detroit at Houston
San Diego at St. Louis
Cleveland at Milwaukee
L.A. Angels at Arizona
Pittsburgh at Athletics
Baltimore at Seattle
Tampa Bay at L.A. Dodgers
Thursday, June 18
Toronto at Boston
N.Y. Mets at Philadelphia
San Francisco at Atlanta
Chicago White Sox at N.Y. Yankees
St. Louis at Kansas City
Minnesota at Texas
Cleveland at Milwaukee
L.A. Angels at Athletics
Baltimore at Seattle
Friday, June 19
Washington at Tampa Bay
Chicago White Sox at Detroit
San Francisco at Miami
Cincinnati at N.Y. Yankees
Milwaukee at Atlanta
Cleveland at Houston
St. Louis at Kansas City
San Diego at Texas
Toronto at Chicago Cubs
Pittsburgh at Colorado
Baltimore at L.A. Dodgers
L.A. Angels at Athletics
Minnesota at Arizona
Saturday, June 20
Boston at Seattle (doubleheader)
Washington at Tampa Bay
N.Y. Mets at Philadelphia
Chicago White Sox at Detroit
San Francisco at Miami
Cincinnati at N.Y. Yankees
Milwaukee at Atlanta
Cleveland at Houston
San Diego at Texas
Toronto at Chicago Cubs
Pittsburgh at Colorado
Baltimore at L.A. Dodgers
L.A. Angels at Athletics
Minnesota at Arizona
Sunday, June 21
Washington at Tampa Bay
N.Y. Mets at Philadelphia
Chicago White Sox at Detroit
San Francisco at Miami
Cincinnati at N.Y. Yankees
Milwaukee at Atlanta
Cleveland at Houston
St. Louis at Kansas City
San Diego at Texas
Toronto at Chicago Cubs
Pittsburgh at Colorado
Baltimore at L.A. Dodgers
L.A. Angels at Athletics
Boston at Seattle
Minnesota at Arizona
Monday, June 22
Chicago Cubs at N.Y. Mets
Kansas City at Tampa Bay
Houston at Toronto
Philadelphia at Washington
Texas at Miami
N.Y. Yankees at Detroit
Milwaukee at Cincinnati
Arizona at St. Louis
L.A. Dodgers at Minnesota
Cleveland at Chicago White Sox
Boston at Colorado
Baltimore at L.A. Angels
Atlanta at San Diego
Tuesday, June 23
Chicago Cubs at N.Y. Mets
Seattle at Pittsburgh
Kansas City at Tampa Bay
Houston at Toronto
Philadelphia at Washington
Texas at Miami
N.Y. Yankees at Detroit
Milwaukee at Cincinnati
Arizona at St. Louis
L.A. Dodgers at Minnesota
Cleveland at Chicago White Sox
Boston at Colorado
Baltimore at L.A. Angels
Athletics at San Francisco
Atlanta at San Diego
Wednesday, June 24
Chicago Cubs at N.Y. Mets
Seattle at Pittsburgh
Kansas City at Tampa Bay
Houston at Toronto
Philadelphia at Washington
Texas at Miami
N.Y. Yankees at Detroit
Milwaukee at Cincinnati
Arizona at St. Louis
L.A. Dodgers at Minnesota
Cleveland at Chicago White Sox
Boston at Colorado
Baltimore at L.A. Angels
Athletics at San Francisco
Atlanta at San Diego
Thursday, June 25
Houston at Detroit
Chicago Cubs at N.Y. Mets
Seattle at Pittsburgh
Kansas City at Tampa Bay
Texas at Toronto
Philadelphia at Washington
N.Y. Yankees at Boston
Arizona at St. Louis
Athletics at San Francisco
Friday, June 26
Houston at Detroit
Washington at Baltimore
Cincinnati at Pittsburgh
Seattle at Cleveland
Arizona at Tampa Bay
Texas at Toronto
Philadelphia at N.Y. Mets
N.Y. Yankees at Boston
Colorado at Minnesota
Kansas City at Chicago White Sox
Miami at St. Louis
Chicago Cubs at Milwaukee
Athletics at L.A. Angels
L.A. Dodgers at San Diego
Atlanta at San Francisco
Saturday, June 27
Houston at Detroit
Washington at Baltimore
Cincinnati at Pittsburgh
Seattle at Cleveland
Arizona at Tampa Bay
Texas at Toronto
Philadelphia at N.Y. Mets
N.Y. Yankees at Boston
Colorado at Minnesota
Kansas City at Chicago White Sox
Miami at St. Louis
Chicago Cubs at Milwaukee
Athletics at L.A. Angels
L.A. Dodgers at San Diego
Atlanta at San Francisco
Sunday, June 28
Houston at Detroit
Washington at Baltimore
Cincinnati at Pittsburgh
Seattle at Cleveland
Arizona at Tampa Bay
Texas at Toronto
Philadelphia at N.Y. Mets
N.Y. Yankees at Boston
Colorado at Minnesota
Kansas City at Chicago White Sox
Miami at St. Louis
Chicago Cubs at Milwaukee
Athletics at L.A. Angels
L.A. Dodgers at San Diego
Atlanta at San Francisco
Monday, June 29
Washington at Boston
Texas at Cleveland
N.Y. Mets at Toronto
Pittsburgh at Philadelphia
Chicago White Sox at Baltimore
Detroit at N.Y. Yankees
San Diego at Chicago Cubs
Minnesota at Houston
Cincinnati at Milwaukee
Miami at Colorado
L.A. Dodgers at Athletics
L.A. Angels at Seattle
San Francisco at Arizona
Tuesday, June 30
Washington at Boston
Texas at Cleveland
N.Y. Mets at Toronto
Pittsburgh at Philadelphia
St. Louis at Atlanta
Chicago White Sox at Baltimore
Detroit at N.Y. Yankees
San Diego at Chicago Cubs
Tampa Bay at Kansas City
Minnesota at Houston
Cincinnati at Milwaukee
Miami at Colorado
L.A. Dodgers at Athletics
L.A. Angels at Seattle
San Francisco at Arizona
Wednesday, July 1
Washington at Boston
Texas at Cleveland
N.Y. Mets at Toronto
Pittsburgh at Philadelphia
St. Louis at Atlanta
Chicago White Sox at Baltimore
Detroit at N.Y. Yankees
San Diego at Chicago Cubs
Tampa Bay at Kansas City
Minnesota at Houston
Cincinnati at Milwaukee
Miami at Colorado
L.A. Dodgers at Athletics
San Francisco at Arizona
Thursday, July 2
Pittsburgh at Philadelphia
St. Louis at Atlanta
Chicago White Sox at Cleveland
Tampa Bay at Kansas City
Detroit at Texas
Cincinnati at Milwaukee
Miami at Colorado
San Diego at L.A. Dodgers
L.A. Angels at Seattle
Friday, July 3
Baltimore at Cincinnati
Pittsburgh at Washington
N.Y. Mets at Atlanta
Chicago White Sox at Cleveland
Minnesota at N.Y. Yankees
St. Louis at Chicago Cubs
Tampa Bay at Houston
San Francisco at Colorado
Boston at L.A. Angels
San Diego at L.A. Dodgers
Toronto at Seattle
Miami at Athletics
Milwaukee at Arizona
Saturday, July 4
Baltimore at Cincinnati
Pittsburgh at Washington
N.Y. Mets at Atlanta
Chicago White Sox at Cleveland
Minnesota at N.Y. Yankees
St. Louis at Chicago Cubs
Tampa Bay at Houston
Detroit at Texas
Philadelphia at Kansas City
San Francisco at Colorado
Boston at L.A. Angels
San Diego at L.A. Dodgers
Toronto at Seattle
Miami at Athletics
Milwaukee at Arizona
Sunday, July 5
Baltimore at Cincinnati
Pittsburgh at Washington
N.Y. Mets at Atlanta
Chicago White Sox at Cleveland
Minnesota at N.Y. Yankees
St. Louis at Chicago Cubs
Tampa Bay at Houston
Detroit at Texas
Philadelphia at Kansas City
San Francisco at Colorado
Boston at L.A. Angels
San Diego at L.A. Dodgers
Toronto at Seattle
Miami at Athletics
Milwaukee at Arizona
Monday, July 6
Houston at Washington
N.Y. Mets at Atlanta
N.Y. Yankees at Tampa Bay
Philadelphia at Kansas City
Milwaukee at St. Louis
Colorado at L.A. Dodgers
Arizona at San Diego
Toronto at San Francisco
Tuesday, July 7
Chicago Cubs at Baltimore
Houston at Washington
Kansas City at N.Y. Mets
Athletics at Detroit
Philadelphia at Cincinnati
Atlanta at Pittsburgh
Seattle at Miami
N.Y. Yankees at Tampa Bay
L.A. Angels at Texas
Cleveland at Minnesota
Boston at Chicago White Sox
Milwaukee at St. Louis
Colorado at L.A. Dodgers
Arizona at San Diego
Toronto at San Francisco
Wednesday, July 8
Chicago Cubs at Baltimore
Houston at Washington
Kansas City at N.Y. Mets
Athletics at Detroit
Philadelphia at Cincinnati
Atlanta at Pittsburgh
Seattle at Miami
N.Y. Yankees at Tampa Bay
L.A. Angels at Texas
Cleveland at Minnesota
Boston at Chicago White Sox
Milwaukee at St. Louis
Colorado at L.A. Dodgers
Arizona at San Diego
Toronto at San Francisco
Thursday, July 9
Chicago Cubs at Baltimore
Kansas City at N.Y. Mets
Athletics at Detroit
Philadelphia at Cincinnati
Atlanta at Pittsburgh
Seattle at Miami
N.Y. Yankees at Tampa Bay
L.A. Angels at Texas
Cleveland at Minnesota
Boston at Chicago White Sox
Milwaukee at St. Louis
Arizona at San Diego
Colorado at San Francisco
Friday, July 10
Chicago Cubs at Cincinnati
Kansas City at Baltimore
Boston at N.Y. Mets
Seattle at Tampa Bay
Philadelphia at Detroit
Cleveland at Miami
N.Y. Yankees at Washington
Milwaukee at Pittsburgh
Houston at Texas
L.A. Angels at Minnesota
Atlanta at St. Louis
Athletics at Chicago White Sox
Arizona at L.A. Dodgers
Colorado at San Francisco
Toronto at San Diego
Saturday, July 11
Chicago Cubs at Cincinnati
Kansas City at Baltimore
Boston at N.Y. Mets
Seattle at Tampa Bay
Philadelphia at Detroit
Cleveland at Miami
N.Y. Yankees at Washington
Milwaukee at Pittsburgh
Houston at Texas
L.A. Angels at Minnesota
Atlanta at St. Louis
Athletics at Chicago White Sox
Arizona at L.A. Dodgers
Colorado at San Francisco
Toronto at San Diego
Sunday, July 12
Chicago Cubs at Cincinnati
Kansas City at Baltimore
Boston at N.Y. Mets
Seattle at Tampa Bay
Philadelphia at Detroit
Cleveland at Miami
N.Y. Yankees at Washington
Milwaukee at Pittsburgh
Houston at Texas
L.A. Angels at Minnesota
Atlanta at St. Louis
Athletics at Chicago White Sox
Arizona at L.A. Dodgers
Colorado at San Francisco
Toronto at San Diego
Tuesday, July 14
All-Star Game
Friday, July 17
Pittsburgh at Cleveland
Tampa Bay at Boston
N.Y. Mets at Philadelphia
Texas at Atlanta
Chicago White Sox at Toronto
L.A. Dodgers at N.Y. Yankees
Baltimore at Houston
San Diego at Kansas City
Minnesota at Chicago Cubs
Miami at Milwaukee
Cincinnati at Colorado
Detroit at L.A. Angels
Washington at Athletics
San Francisco at Seattle
St. Louis at Arizona
Saturday, July 18
Pittsburgh at Cleveland
Tampa Bay at Boston
N.Y. Mets at Philadelphia
Texas at Atlanta
Chicago White Sox at Toronto
L.A. Dodgers at N.Y. Yankees
Baltimore at Houston
San Diego at Kansas City
Minnesota at Chicago Cubs
Miami at Milwaukee
Cincinnati at Colorado
Detroit at L.A. Angels
Washington at Athletics
San Francisco at Seattle
St. Louis at Arizona
Sunday, July 19
Pittsburgh at Cleveland
Tampa Bay at Boston
N.Y. Mets at Philadelphia
Texas at Atlanta
Chicago White Sox at Toronto
L.A. Dodgers at N.Y. Yankees
Baltimore at Houston
San Diego at Kansas City
Minnesota at Chicago Cubs
Miami at Milwaukee
Cincinnati at Colorado
Detroit at L.A. Angels
Washington at Athletics
San Francisco at Seattle
St. Louis at Arizona
Monday, July 20
Baltimore at Boston
Tampa Bay at Toronto
Minnesota at Cleveland
L.A. Dodgers at Philadelphia
San Diego at Atlanta
Pittsburgh at N.Y. Yankees
Detroit at Chicago Cubs
San Francisco at Kansas City
Chicago White Sox at Texas
Miami at Houston
N.Y. Mets at Milwaukee
Washington at Colorado
Athletics at Arizona
Cincinnati at Seattle
St. Louis at L.A. Angels
Tuesday, July 21
Baltimore at Boston
Tampa Bay at Toronto
Minnesota at Cleveland
L.A. Dodgers at Philadelphia
San Diego at Atlanta
Pittsburgh at N.Y. Yankees
Detroit at Chicago Cubs
San Francisco at Kansas City
Chicago White Sox at Texas
Miami at Houston
N.Y. Mets at Milwaukee
Washington at Colorado
Athletics at Arizona
Cincinnati at Seattle
St. Louis at L.A. Angels
Wednesday, July 22
Baltimore at Boston
Tampa Bay at Toronto
Minnesota at Cleveland
L.A. Dodgers at Philadelphia
San Diego at Atlanta
Pittsburgh at N.Y. Yankees
Detroit at Chicago Cubs
San Francisco at Kansas City
Chicago White Sox at Texas
Miami at Houston
N.Y. Mets at Milwaukee
Washington at Colorado
Athletics at Arizona
Cincinnati at Seattle
St. Louis at L.A. Angels
Thursday, July 23
Kansas City at Detroit
Tampa Bay at Toronto
Minnesota at Cleveland
San Diego at Atlanta
Friday, July 24
Kansas City at Detroit
Arizona at Washington
L.A. Dodgers at N.Y. Mets
Chicago Cubs at Pittsburgh
Cleveland at Tampa Bay
Toronto at Boston
Atlanta at Baltimore
San Diego at Miami
N.Y. Yankees at Philadelphia
Cincinnati at St. Louis
Seattle at Texas
Athletics at Minnesota
Houston at Chicago White Sox
Colorado at Milwaukee
L.A. Angels at San Francisco
Saturday, July 25
Kansas City at Detroit
Arizona at Washington
L.A. Dodgers at N.Y. Mets
Chicago Cubs at Pittsburgh
Cleveland at Tampa Bay
Toronto at Boston
Atlanta at Baltimore
San Diego at Miami
N.Y. Yankees at Philadelphia
Cincinnati at St. Louis
Seattle at Texas
Athletics at Minnesota
Houston at Chicago White Sox
Colorado at Milwaukee
L.A. Angels at San Francisco
Sunday, July 26
Kansas City at Detroit
Arizona at Washington
L.A. Dodgers at N.Y. Mets
Chicago Cubs at Pittsburgh
Cleveland at Tampa Bay
Toronto at Boston
Atlanta at Baltimore
San Diego at Miami
N.Y. Yankees at Philadelphia
Cincinnati at St. Louis
Seattle at Texas
Athletics at Minnesota
Houston at Chicago White Sox
Colorado at Milwaukee
L.A. Angels at San Francisco
Monday, July 27
Cleveland at Cincinnati
Baltimore at Detroit
Arizona at Pittsburgh
Toronto at Washington
Atlanta at N.Y. Mets
Philadelphia at Miami
Chicago Cubs at St. Louis
Seattle at Texas
N.Y. Yankees at Chicago White Sox
Houston at L.A. Angels
Boston at Athletics
Milwaukee at San Francisco
Tuesday, July 28
Cleveland at Cincinnati
Baltimore at Detroit
Arizona at Pittsburgh
Texas at Tampa Bay
Toronto at Washington
Atlanta at N.Y. Mets
Philadelphia at Miami
Chicago Cubs at St. Louis
Kansas City at Minnesota
N.Y. Yankees at Chicago White Sox
Houston at L.A. Angels
Boston at Athletics
Colorado at San Diego
Seattle at L.A. Dodgers
Milwaukee at San Francisco
Wednesday, July 29
Cleveland at Cincinnati
Baltimore at Detroit
Arizona at Pittsburgh
Texas at Tampa Bay
Toronto at Washington
Atlanta at N.Y. Mets
Philadelphia at Miami
Chicago Cubs at St. Louis
Kansas City at Minnesota
N.Y. Yankees at Chicago White Sox
Houston at L.A. Angels
Boston at Athletics
Colorado at San Diego
Seattle at L.A. Dodgers
Milwaukee at San Francisco
Thursday, July 30
Pittsburgh at Cincinnati
Texas at Tampa Bay
Washington at Atlanta
Miami at N.Y. Mets
Chicago Cubs at St. Louis
Kansas City at Minnesota
N.Y. Yankees at Chicago White Sox
Boston at Athletics
Seattle at L.A. Dodgers
San Francisco at San Diego
Friday, July 31
Arizona at Cleveland
Pittsburgh at Cincinnati
St. Louis at Toronto
Philadelphia at Baltimore
Washington at Atlanta
Chicago White Sox at Tampa Bay
Miami at N.Y. Mets
Texas at Houston
N.Y. Yankees at Chicago Cubs
Kansas City at Colorado
Boston at L.A. Dodgers
Detroit at Athletics
San Francisco at San Diego
Minnesota at Seattle
Milwaukee at L.A. Angels
Saturday, Aug. 1
Arizona at Cleveland
Pittsburgh at Cincinnati
St. Louis at Toronto
Philadelphia at Baltimore
Washington at Atlanta
Chicago White Sox at Tampa Bay
Miami at N.Y. Mets
Texas at Houston
N.Y. Yankees at Chicago Cubs
Kansas City at Colorado
Boston at L.A. Dodgers
Detroit at Athletics
San Francisco at San Diego
Minnesota at Seattle
Milwaukee at L.A. Angels
Sunday, Aug. 2
Arizona at Cleveland
Pittsburgh at Cincinnati
St. Louis at Toronto
Philadelphia at Baltimore
Washington at Atlanta
Chicago White Sox at Tampa Bay
Miami at N.Y. Mets
Texas at Houston
N.Y. Yankees at Chicago Cubs
Kansas City at Colorado
Boston at L.A. Dodgers
Detroit at Athletics
San Francisco at San Diego
Minnesota at Seattle
Milwaukee at L.A. Angels
Monday, Aug. 3
Washington at Philadelphia
St. Louis at N.Y. Yankees
L.A. Dodgers at Chicago Cubs
San Francisco at Texas
Toronto at Houston
Pittsburgh at Milwaukee
Tampa Bay at Colorado
San Diego at Arizona
Tuesday, Aug. 4
L.A. Angels at Baltimore
N.Y. Mets at Cleveland
Athletics at Cincinnati
Washington at Philadelphia
Chicago White Sox at Boston
Miami at Atlanta
St. Louis at N.Y. Yankees
L.A. Dodgers at Chicago Cubs
San Francisco at Texas
Toronto at Houston
Minnesota at Kansas City
Pittsburgh at Milwaukee
Tampa Bay at Colorado
San Diego at Arizona
Detroit at Seattle
Wednesday, Aug. 5
L.A. Angels at Baltimore
N.Y. Mets at Cleveland
Athletics at Cincinnati
Washington at Philadelphia
Chicago White Sox at Boston
Miami at Atlanta
St. Louis at N.Y. Yankees
L.A. Dodgers at Chicago Cubs
San Francisco at Texas
Toronto at Houston
Minnesota at Kansas City
Pittsburgh at Milwaukee
Tampa Bay at Colorado
San Diego at Arizona
Detroit at Seattle
Thursday, Aug. 6
L.A. Angels at Baltimore
N.Y. Mets at Cleveland
Athletics at Cincinnati
Washington at Philadelphia
Chicago White Sox at Boston
Miami at Atlanta
Minnesota at Kansas City
Pittsburgh at Milwaukee
San Diego at Arizona
Detroit at Seattle
Friday, Aug. 7
Cincinnati at Washington
Athletics at Boston
N.Y. Mets at Pittsburgh
Toronto at Philadelphia
L.A. Angels at Miami
Atlanta at N.Y. Yankees
Chicago Cubs at Kansas City
Colorado at St. Louis
Baltimore at Texas
Cleveland at Chicago White Sox
Minnesota at Milwaukee
L.A. Dodgers at Arizona
Houston at San Diego
Detroit at San Francisco
Tampa Bay at Seattle
Saturday, Aug. 8
Cincinnati at Washington
Athletics at Boston
N.Y. Mets at Pittsburgh
Toronto at Philadelphia
L.A. Angels at Miami
Atlanta at N.Y. Yankees
Chicago Cubs at Kansas City
Colorado at St. Louis
Baltimore at Texas
Cleveland at Chicago White Sox
Minnesota at Milwaukee
L.A. Dodgers at Arizona
Houston at San Diego
Detroit at San Francisco
Tampa Bay at Seattle
Sunday, Aug. 9
Cincinnati at Washington
Athletics at Boston
N.Y. Mets at Pittsburgh
Toronto at Philadelphia
L.A. Angels at Miami
Atlanta at N.Y. Yankees
Chicago Cubs at Kansas City
Colorado at St. Louis
Baltimore at Texas
Cleveland at Chicago White Sox
Minnesota at Milwaukee
L.A. Dodgers at Arizona
Houston at San Diego
Detroit at San Francisco
Tampa Bay at Seattle
Monday, Aug. 10
Boston at Toronto
N.Y. Mets at Atlanta
Baltimore at Minnesota
Philadelphia at St. Louis
Colorado at Arizona
Kansas City at L.A. Dodgers
Houston at San Francisco
Tampa Bay at Athletics
Texas at L.A. Angels
Milwaukee at San Diego
Tuesday, Aug. 11
Cleveland at Detroit
Chicago Cubs at Washington
Boston at Toronto
N.Y. Mets at Atlanta
Pittsburgh at Miami
Seattle at N.Y. Yankees
Baltimore at Minnesota
Philadelphia at St. Louis
Cincinnati at Chicago White Sox
Colorado at Arizona
Kansas City at L.A. Dodgers
Houston at San Francisco
Tampa Bay at Athletics
Texas at L.A. Angels
Milwaukee at San Diego
Wednesday, Aug. 12
Cleveland at Detroit
Chicago Cubs at Washington
Boston at Toronto
N.Y. Mets at Atlanta
Pittsburgh at Miami
Seattle at N.Y. Yankees
Baltimore at Minnesota
Philadelphia at St. Louis
Cincinnati at Chicago White Sox
Colorado at Arizona
Kansas City at L.A. Dodgers
Houston at San Francisco
Tampa Bay at Athletics
Texas at L.A. Angels
Milwaukee at San Diego
Thursday, Aug. 13
Cleveland at Detroit
Chicago Cubs at Washington
Boston at Toronto
Pittsburgh at Miami
Seattle at N.Y. Yankees
Cincinnati at Chicago White Sox
Texas at L.A. Angels
Milwaukee at L.A. Dodgers
Friday, Aug. 14
Washington at N.Y. Mets
Boston at Pittsburgh
San Diego at Cleveland
Baltimore at Tampa Bay
Arizona at Atlanta
Chicago White Sox at Detroit
Miami at Cincinnati
N.Y. Yankees at Toronto
Seattle at Houston
St. Louis at Chicago Cubs
Philadelphia at Minnesota
Kansas City at L.A. Angels
Colorado at San Francisco
Texas at Athletics
Milwaukee at L.A. Dodgers
Saturday, Aug. 15
Washington at N.Y. Mets
Boston at Pittsburgh
San Diego at Cleveland
Baltimore at Tampa Bay
Arizona at Atlanta
Chicago White Sox at Detroit
Miami at Cincinnati
N.Y. Yankees at Toronto
Seattle at Houston
St. Louis at Chicago Cubs
Philadelphia at Minnesota
Kansas City at L.A. Angels
Colorado at San Francisco
Texas at Athletics
Milwaukee at L.A. Dodgers
Sunday, Aug. 16
Washington at N.Y. Mets
Boston at Pittsburgh
San Diego at Cleveland
Baltimore at Tampa Bay
Arizona at Atlanta
Chicago White Sox at Detroit
Miami at Cincinnati
N.Y. Yankees at Toronto
Seattle at Houston
St. Louis at Chicago Cubs
Philadelphia at Minnesota
Kansas City at L.A. Angels
Colorado at San Francisco
Texas at Athletics
Milwaukee at L.A. Dodgers
Monday, Aug. 17
Arizona at Boston
Detroit at Pittsburgh
San Diego at N.Y. Mets
St. Louis at Cincinnati
Baltimore at Tampa Bay
Miami at Philadelphia
Athletics at Kansas City
Chicago White Sox at Chicago Cubs
L.A. Dodgers at Colorado
Tuesday, Aug. 18
Arizona at Boston
Detroit at Pittsburgh
San Diego at N.Y. Mets
San Francisco at Cleveland
St. Louis at Cincinnati
Toronto at Tampa Bay
Miami at Philadelphia
N.Y. Yankees at Baltimore
L.A. Angels at Houston
Athletics at Kansas City
Washington at Texas
Atlanta at Minnesota
Chicago White Sox at Chicago Cubs
Seattle at Milwaukee
L.A. Dodgers at Colorado
Wednesday, Aug. 19
Arizona at Boston
Detroit at Pittsburgh
San Diego at N.Y. Mets
San Francisco at Cleveland
St. Louis at Cincinnati
Toronto at Tampa Bay
Miami at Philadelphia
N.Y. Yankees at Baltimore
L.A. Angels at Houston
Athletics at Kansas City
Washington at Texas
Atlanta at Minnesota
Chicago White Sox at Chicago Cubs
Seattle at Milwaukee
L.A. Dodgers at Colorado
Thursday, Aug. 20
San Francisco at Cleveland
St. Louis at Cincinnati
Toronto at Tampa Bay
N.Y. Yankees at Baltimore
L.A. Angels at Houston
Athletics at Kansas City
Washington at Texas
Atlanta at Minnesota
Seattle at Milwaukee
Friday, Aug. 21
San Francisco at Boston
Tampa Bay at Baltimore
St. Louis at Philadelphia
Washington at Miami
Toronto at N.Y. Yankees
Detroit at Kansas City
Athletics at Houston
L.A. Angels at Texas
N.Y. Mets at Chicago White Sox
Atlanta at Milwaukee
Cleveland at Colorado
Cincinnati at Arizona
Pittsburgh at L.A. Dodgers
Chicago Cubs at Seattle
Minnesota at San Diego
Saturday, Aug. 22
San Francisco at Boston
Tampa Bay at Baltimore
St. Louis at Philadelphia
Washington at Miami
Toronto at N.Y. Yankees
Detroit at Kansas City
Athletics at Houston
L.A. Angels at Texas
N.Y. Mets at Chicago White Sox
Atlanta at Milwaukee
Cleveland at Colorado
Cincinnati at Arizona
Pittsburgh at L.A. Dodgers
Chicago Cubs at Seattle
Minnesota at San Diego
Sunday, Aug. 23
San Francisco at Boston
Tampa Bay at Baltimore
St. Louis at Philadelphia
Washington at Miami
Toronto at N.Y. Yankees
Detroit at Kansas City
Athletics at Houston
L.A. Angels at Texas
N.Y. Mets at Chicago White Sox
Atlanta at Milwaukee
Cleveland at Colorado
Cincinnati at Arizona
Pittsburgh at L.A. Dodgers
Chicago Cubs at Seattle
Minnesota at San Diego
Monday, Aug. 24
Colorado at Washington
Tampa Bay at Detroit
Boston at Miami
Texas at Chicago White Sox
Chicago Cubs at Arizona
Cleveland at L.A. Angels
Pittsburgh at San Diego
Cincinnati at San Francisco
Minnesota at Athletics
Philadelphia at Seattle
Tuesday, Aug. 25
Colorado at Washington
Tampa Bay at Detroit
Kansas City at Toronto
L.A. Dodgers at Atlanta
Boston at Miami
Houston at N.Y. Yankees
Milwaukee at N.Y. Mets
Baltimore at St. Louis
Texas at Chicago White Sox
Chicago Cubs at Arizona
Cleveland at L.A. Angels
Pittsburgh at San Diego
Cincinnati at San Francisco
Minnesota at Athletics
Philadelphia at Seattle
Wednesday, Aug. 26
Colorado at Washington
Tampa Bay at Detroit
Kansas City at Toronto
L.A. Dodgers at Atlanta
Boston at Miami
Houston at N.Y. Yankees
Milwaukee at N.Y. Mets
Baltimore at St. Louis
Texas at Chicago White Sox
Chicago Cubs at Arizona
Cleveland at L.A. Angels
Pittsburgh at San Diego
Cincinnati at San Francisco
Minnesota at Athletics
Philadelphia at Seattle
Thursday, Aug. 27
Colorado at Washington
Kansas City at Toronto
L.A. Dodgers at Atlanta
Houston at N.Y. Yankees
Milwaukee at N.Y. Mets
Baltimore at St. Louis
Arizona at San Francisco
Friday, Aug. 28
Kansas City at Cleveland
L.A. Dodgers at Detroit
Houston at N.Y. Mets
San Diego at Tampa Bay
Seattle at Toronto
Colorado at Atlanta
Miami at Washington
Boston at N.Y. Yankees
Cincinnati at Chicago Cubs
Pittsburgh at St. Louis
Chicago White Sox at Minnesota
Texas at Milwaukee
Baltimore at Athletics
Arizona at San Francisco
Philadelphia at L.A. Angels
Saturday, Aug. 29
Kansas City at Cleveland
L.A. Dodgers at Detroit
Houston at N.Y. Mets
San Diego at Tampa Bay
Seattle at Toronto
Colorado at Atlanta
Miami at Washington
Boston at N.Y. Yankees
Cincinnati at Chicago Cubs
Pittsburgh at St. Louis
Chicago White Sox at Minnesota
Texas at Milwaukee
Baltimore at Athletics
Arizona at San Francisco
Philadelphia at L.A. Angels
Sunday, Aug. 30
Kansas City at Cleveland
L.A. Dodgers at Detroit
Houston at N.Y. Mets
San Diego at Tampa Bay
Seattle at Toronto
Colorado at Atlanta
Miami at Washington
Boston at N.Y. Yankees
Cincinnati at Chicago Cubs
Pittsburgh at St. Louis
Chicago White Sox at Minnesota
Texas at Milwaukee
Baltimore at Athletics
Arizona at San Francisco
Philadelphia at L.A. Angels
Monday, Aug. 31
San Diego at Cincinnati
Seattle at Boston
N.Y. Mets at Tampa Bay
Miami at Washington
Athletics at Texas
Detroit at Minnesota
Chicago White Sox at Houston
Milwaukee at Chicago Cubs
Baltimore at Colorado
Philadelphia at Arizona
N.Y. Yankees at L.A. Angels
Tuesday, Sept. 1
San Diego at Cincinnati
Seattle at Boston
San Francisco at Pittsburgh
N.Y. Mets at Tampa Bay
Toronto at Cleveland
Atlanta at Washington
Athletics at Texas
Detroit at Minnesota
Chicago White Sox at Houston
Miami at Kansas City
Milwaukee at Chicago Cubs
Baltimore at Colorado
St. Louis at L.A. Dodgers
Philadelphia at Arizona
N.Y. Yankees at L.A. Angels
Wednesday, Sept. 2
San Diego at Cincinnati
Seattle at Boston
San Francisco at Pittsburgh
N.Y. Mets at Tampa Bay
Toronto at Cleveland
Atlanta at Washington
Athletics at Texas
Detroit at Minnesota
Chicago White Sox at Houston
Miami at Kansas City
Milwaukee at Chicago Cubs
Baltimore at Colorado
St. Louis at L.A. Dodgers
Philadelphia at Arizona
N.Y. Yankees at L.A. Angels
Thursday, Sept. 3
Boston at Baltimore
San Francisco at Pittsburgh
Toronto at Cleveland
Tampa Bay at Texas
Chicago White Sox at Houston
Miami at Kansas City
Milwaukee at Chicago Cubs
Athletics at Seattle
St. Louis at L.A. Dodgers
Friday, Sept. 4
Boston at Baltimore
Detroit at Cleveland
L.A. Angels at Pittsburgh
San Francisco at N.Y. Mets
Atlanta at Philadelphia
Chicago Cubs at Miami
Milwaukee at Cincinnati
Arizona at Houston
Tampa Bay at Texas
Toronto at Kansas City
Minnesota at Chicago White Sox
St. Louis at Colorado
Washington at L.A. Dodgers
Athletics at Seattle
N.Y. Yankees at San Diego
Saturday, Sept. 5
Boston at Baltimore
Detroit at Cleveland
L.A. Angels at Pittsburgh
San Francisco at N.Y. Mets
Atlanta at Philadelphia
Chicago Cubs at Miami
Milwaukee at Cincinnati
Arizona at Houston
Tampa Bay at Texas
Toronto at Kansas City
Minnesota at Chicago White Sox
St. Louis at Colorado
Washington at L.A. Dodgers
Athletics at Seattle
N.Y. Yankees at San Diego
Sunday, Sept. 6
Boston at Baltimore
Detroit at Cleveland
L.A. Angels at Pittsburgh
San Francisco at N.Y. Mets
Atlanta at Philadelphia
Chicago Cubs at Miami
Milwaukee at Cincinnati
Arizona at Houston
Tampa Bay at Texas
Toronto at Kansas City
Minnesota at Chicago White Sox
St. Louis at Colorado
Washington at L.A. Dodgers
Athletics at Seattle
N.Y. Yankees at San Diego
Monday, Sept. 7
L.A. Angels at Boston
Cleveland at Baltimore
Minnesota at Detroit
Atlanta at Philadelphia
N.Y. Mets at Miami
Arizona at Kansas City
Chicago Cubs at Milwaukee
Cincinnati at L.A. Dodgers
Washington at San Diego
St. Louis at San Francisco
Toronto at Athletics
Tuesday, Sept. 8
L.A. Angels at Boston
Cleveland at Baltimore
Minnesota at Detroit
Houston at Philadelphia
Tampa Bay at Atlanta
N.Y. Mets at Miami
Colorado at N.Y. Yankees
Arizona at Kansas City
Pittsburgh at Chicago White Sox
Chicago Cubs at Milwaukee
Cincinnati at L.A. Dodgers
Washington at San Diego
St. Louis at San Francisco
Texas at Seattle
Toronto at Athletics
Wednesday, Sept. 9
L.A. Angels at Boston
Cleveland at Baltimore
Minnesota at Detroit
Houston at Philadelphia
Tampa Bay at Atlanta
N.Y. Mets at Miami
Colorado at N.Y. Yankees
Arizona at Kansas City
Pittsburgh at Chicago White Sox
Chicago Cubs at Milwaukee
Cincinnati at L.A. Dodgers
Washington at San Diego
St. Louis at San Francisco
Texas at Seattle
Toronto at Athletics
Thursday, Sept. 10
Houston at Philadelphia
Tampa Bay at Atlanta
Colorado at N.Y. Yankees
Pittsburgh at Chicago White Sox
Texas at Seattle
Friday, Sept. 11
Colorado at Detroit
Kansas City at Boston
L.A. Angels at Washington
Houston at Tampa Bay
Baltimore at Toronto
Philadelphia at Atlanta
L.A. Dodgers at Miami
N.Y. Mets at N.Y. Yankees
Pittsburgh at Chicago Cubs
Cleveland at Minnesota
Chicago White Sox at St. Louis
Cincinnati at Milwaukee
Seattle at Athletics
San Diego at San Francisco
Texas at Arizona
Saturday, Sept. 12
Colorado at Detroit
Kansas City at Boston
L.A. Angels at Washington
Houston at Tampa Bay
Baltimore at Toronto
Philadelphia at Atlanta
L.A. Dodgers at Miami
N.Y. Mets at N.Y. Yankees
Pittsburgh at Chicago Cubs
Cleveland at Minnesota
Chicago White Sox at St. Louis
Cincinnati at Milwaukee
Seattle at Athletics
San Diego at San Francisco
Texas at Arizona
Sunday, Sept. 13
Colorado at Detroit
Kansas City at Boston
L.A. Angels at Washington
Houston at Tampa Bay
Baltimore at Toronto
Philadelphia at Atlanta
L.A. Dodgers at Miami
N.Y. Mets at N.Y. Yankees
Pittsburgh at Chicago Cubs
Cleveland at Minnesota
Chicago White Sox at St. Louis
Cincinnati at Milwaukee
Seattle at Athletics
San Diego at San Francisco
Texas at Arizona
Monday, Sept. 14
L.A. Dodgers at Cincinnati
Baltimore at N.Y. Mets
Detroit at Toronto
Chicago White Sox at Cleveland
San Francisco at St. Louis
Atlanta at Chicago Cubs
N.Y. Yankees at Minnesota
San Diego at Colorado
Seattle at L.A. Angels
Miami at Arizona
Tuesday, Sept. 15
L.A. Dodgers at Cincinnati
Baltimore at N.Y. Mets
Athletics at Tampa Bay
Detroit at Toronto
Philadelphia at Washington
Chicago White Sox at Cleveland
Milwaukee at Pittsburgh
Kansas City at Houston
San Francisco at St. Louis
Boston at Texas
Atlanta at Chicago Cubs
N.Y. Yankees at Minnesota
San Diego at Colorado
Seattle at L.A. Angels
Miami at Arizona
Wednesday, Sept. 16
L.A. Dodgers at Cincinnati
Baltimore at N.Y. Mets
Athletics at Tampa Bay
Detroit at Toronto
Philadelphia at Washington
Chicago White Sox at Cleveland
Milwaukee at Pittsburgh
Kansas City at Houston
San Francisco at St. Louis
Boston at Texas
Atlanta at Chicago Cubs
N.Y. Yankees at Minnesota
San Diego at Colorado
Seattle at L.A. Angels
Miami at Arizona
Thursday, Sept. 17
L.A. Dodgers at Cincinnati
Athletics at Tampa Bay
Philadelphia at N.Y. Mets
Milwaukee at Pittsburgh
Kansas City at Houston
Boston at Texas
Detroit at Chicago White Sox
San Diego at Colorado
Minnesota at L.A. Angels
Friday, Sept. 18
Chicago Cubs at Cincinnati
Athletics at Cleveland
Kansas City at Pittsburgh
Boston at Tampa Bay
Philadelphia at N.Y. Mets
Milwaukee at Baltimore
Washington at St. Louis
Toronto at Texas
Atlanta at Houston
Detroit at Chicago White Sox
Seattle at Colorado
San Francisco at L.A. Dodgers
Minnesota at L.A. Angels
Miami at San Diego
N.Y. Yankees at Arizona
Saturday, Sept. 19
Chicago Cubs at Cincinnati
Athletics at Cleveland
Kansas City at Pittsburgh
Boston at Tampa Bay
Philadelphia at N.Y. Mets
Milwaukee at Baltimore
Washington at St. Louis
Toronto at Texas
Atlanta at Houston
Detroit at Chicago White Sox
Seattle at Colorado
San Francisco at L.A. Dodgers
Minnesota at L.A. Angels
Miami at San Diego
N.Y. Yankees at Arizona
Sunday, Sept. 20
Chicago Cubs at Cincinnati
Athletics at Cleveland
Kansas City at Pittsburgh
Boston at Tampa Bay
Philadelphia at N.Y. Mets
Milwaukee at Baltimore
Washington at St. Louis
Toronto at Texas
Atlanta at Houston
Detroit at Chicago White Sox
Seattle at Colorado
San Francisco at L.A. Dodgers
Minnesota at L.A. Angels
Miami at San Diego
N.Y. Yankees at Arizona
Monday, Sept. 21
Washington at Detroit
Toronto at Baltimore
Minnesota at San Francisco
Tuesday, Sept. 22
Cleveland at Boston
Washington at Detroit
St. Louis at Pittsburgh
Toronto at Baltimore
Cincinnati at Atlanta
Tampa Bay at N.Y. Yankees
Milwaukee at Philadelphia
N.Y. Mets at Texas
Chicago White Sox at Kansas City
Miami at Chicago Cubs
Arizona at Colorado
L.A. Angels at Athletics
San Diego at L.A. Dodgers
Houston at Seattle
Minnesota at San Francisco
Wednesday, Sept. 23
Cleveland at Boston
Washington at Detroit
St. Louis at Pittsburgh
Toronto at Baltimore
Cincinnati at Atlanta
Tampa Bay at N.Y. Yankees
Milwaukee at Philadelphia
N.Y. Mets at Texas
Chicago White Sox at Kansas City
Miami at Chicago Cubs
Arizona at Colorado
L.A. Angels at Athletics
San Diego at L.A. Dodgers
Houston at Seattle
Minnesota at San Francisco
Thursday, Sept. 24
Cleveland at Boston
St. Louis at Pittsburgh
Cincinnati at Atlanta
Tampa Bay at N.Y. Yankees
Milwaukee at Philadelphia
N.Y. Mets at Texas
Chicago White Sox at Kansas City
Miami at Chicago Cubs
Arizona at Colorado
Houston at Athletics
San Diego at L.A. Dodgers
L.A. Angels at Seattle
Friday, Sept. 25
Chicago Cubs at Boston
N.Y. Mets at Washington
Pittsburgh at Detroit
Cincinnati at Toronto
Tampa Bay at Philadelphia
Atlanta at Miami
Baltimore at N.Y. Yankees
Cleveland at Kansas City
Texas at Minnesota
Colorado at Chicago White Sox
St. Louis at Milwaukee
Houston at Athletics
Arizona at San Diego
L.A. Angels at Seattle
L.A. Dodgers at San Francisco
Saturday, Sept. 26
Chicago Cubs at Boston
N.Y. Mets at Washington
Pittsburgh at Detroit
Cincinnati at Toronto
Tampa Bay at Philadelphia
Atlanta at Miami
Baltimore at N.Y. Yankees
Cleveland at Kansas City
Texas at Minnesota
Colorado at Chicago White Sox
St. Louis at Milwaukee
Houston at Athletics
Arizona at San Diego
L.A. Angels at Seattle
L.A. Dodgers at San Francisco
Sunday, Sept. 27
Chicago Cubs at Boston
N.Y. Mets at Washington
Pittsburgh at Detroit
Cincinnati at Toronto
Tampa Bay at Philadelphia
Atlanta at Miami
Baltimore at N.Y. Yankees
Cleveland at Kansas City
Texas at Minnesota
Colorado at Chicago White Sox
St. Louis at Milwaukee
Houston at Athletics
Arizona at San Diego
L.A. Angels at Seattle
L.A. Dodgers at San Francisco
Copyright © 2025 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.