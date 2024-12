Women’s College Basketball Scores

Saturday, Dec. 21 EAST Colgate 69, Le Moyne 45 Columbia 77, Wagner 53 Duquesne 67, Bowling Green 59 Harvard 86,…

Saturday, Dec. 21

EAST

Colgate 69, Le Moyne 45

Columbia 77, Wagner 53

Duquesne 67, Bowling Green 59

Harvard 86, Boston U. 26

Lehigh 69, Wofford 64

Northwestern 68, Howard 66

Princeton 60, Vermont 45

Rutgers 72, Lafayette 65

Syracuse 87, Dartmouth 52

SOUTH

Davidson 82, Charlotte 55

East Carolina 71, UNC-Wilmington 56

Miami (Ohio) 62, FIU 55

North Carolina 90, Norfolk St. 47

South Florida 65, Duke 56

Vanderbilt 103, West Georgia 68

Virginia Tech 81, Campbell 46

MIDWEST

Cleveland St. 93, Tarzans 31

Youngstown St. 85, Point Park 42

SOUTHWEST

Tennessee 102, Tulsa 61

FAR WEST

FAU 68, Wright St. 52

___

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.