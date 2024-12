Women’s College Basketball Scores

Saturday, Dec. 7 EAST Arizona St. 64, Md.-Eastern Shore 57 Army 60, New Hampshire 59 Delaware 73, Delaware St. 26…

Saturday, Dec. 7

EAST

Arizona St. 64, Md.-Eastern Shore 57

Army 60, New Hampshire 59

Delaware 73, Delaware St. 26

Georgetown 71, Colgate 57

Harvard 60, Rhode Island 48

Indiana 75, Penn St. 60

Marist 63, Bryant 52

Mass.-Lowell 69, Le Moyne 56

Morgan St. 53, CCSU 48

Mount St. Mary’s 65, Loyola (Md.) 48

Navy 66, Stetson 49

Providence 87, Brown 81, OT

Robert Morris 56, Milwaukee 55

Siena 70, Albany (NY) 65

Towson 89, American 62

UConn 85, Louisville 52

Vermont 74, Manhattan 57

SOUTH

Belmont 65, Middle Tennessee 52

Coastal Carolina 55, Jacksonville St. 44

FIU 82, Yale 60

Florida A&M 85, North Florida 57

Liberty 56, NC A&T 51

Longwood 53, William & Mary 44

Louisiana Tech 79, Alcorn St. 45

Louisiana-Lafayette 64, Rice 54

McNeese St. 62, SC State 38

Murray St. 116, Austin Peay 80

Norfolk St. 75, Saint Louis 66

Queens (NC) 108, Johnson & Wales (NC) 55

South Alabama 79, Faulkner 44

Wofford 71, Appalachian St. 63

Youngstown St. 56, N. Kentucky 47

MIDWEST

Akron 82, Canisius 43

Alabama A&M 61, Lindenwood (Mo.) 58

Bowling Green 78, Xavier 59

Cleveland St. 82, IUPUI 49

Creighton 75, N. Iowa 71

Fort Wayne 67, Green Bay 66

Idaho St. 67, UMKC 50

Loyola Chicago 57, W. Michigan 46

Maryland 78, Purdue 69

Missouri 94, N. Illinois 55

Omaha 67, Sacramento St. 63

S. Indiana 70, Oakland City 45

South Dakota 84, N. Arizona 79

Tennessee 78, Iowa 68

Texas Rio Grande Valley 78, Stephen F. Austin 72

SOUTHWEST

Abilene Christian 74, East Texas A&M 59

Arkansas St. 76, Jackson St. 65

Cent. Arkansas 55, UALR 42

Lamar 71, Louisiana-Monroe 60

North Texas 87, S. Illinois 54

Oral Roberts 82, Montana St. 80, OT

Tarleton St. 99, LeTourneau 34

Texas A&M-CC 81, Crusaders 28

UCF 93, Texas Southern 87

UTSA 79, Sam Houston St. 36

FAR WEST

Air Force 82, Seattle 44

Cal Baptist 71, Saint Mary’s (Cal) 68

Cal Poly 58, CS Northridge 45

California 74, Pacific 66

Colorado 76, S. Utah 59

Denver 57, Portland St. 41

Idaho 76, St. Thomas (MN) 54

Loyola Marymount 82, San Jose St. 71

N. Colorado 65, North Dakota 47

N. Dakota St. 74, E. Washington 47

S. Dakota St. 78, Montana 70

Santa Clara 86, Cal Maritime 27

Southern Cal 66, Oregon 53

UC Davis 72, UC Santa Barbara 50

UC Riverside 65, Cal St.-Fullerton 59

UC San Diego 55, CS Bakersfield 40

