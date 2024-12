College Football National Signings

Alabama Alex Asparuhov, p, 6-3, 190, Fresno, Calif. Lotzeir Brooks, wr, 5-11, 185, Millville, Millville, N.J. Michael Carroll, iol, 6-6,…

Alabama

Alex Asparuhov, p, 6-3, 190, Fresno, Calif.

Lotzeir Brooks, wr, 5-11, 185, Millville, Millville, N.J.

Michael Carroll, iol, 6-6, 315, IMG Academy, Bradenton, Fla. (Doylestown, Pa)

Akylin Dear, rb, 6-1, 200, Quitman, Quitman, Miss.

Micah DeBose, iol, 6-4, 335, Theodore, Mobile, Ala.

Kaleb Edwards, te, 6-6, 235, Oak Ridge, El Dorado Hills, Calif.

Kevonte Henry, dl, 6-4, 220, Norwalk, Calif.

Justin Hill, edge, 6-3, 220, Winton Woods, Cincinnati, Ohio

Darrell Johnson, lb, 6-1, 204, Dodge County, Eastman, Ga.

Dijon Lee, cb, 6-3, 187, Mission Viejo, Mission Viejo, Calif.

Jackson Lloyd, ot, 6-7, 280, Carmel, Carmel, Calif.

Steve Mboumoua, dl, 6-4, 285, Summit, Miss.

Chuck McDonald, cb, 6-1, 185, Mater Dei, Santa Ana, Calif.

Luke Metz, lb, 6-3, 225, Mill Creek, Dacula, Ga.

Marshall Pritchett, te, 6-5, 220, Rabun Gap-Nacoochee School, Rabun Gap, Ga.

Keelon Russell, qb, 6-3, 182, Duncanville, Duncanville, Texas

Abduall Sanders, lb, 6-1, 225, Mater Dei, Santa Ana, Calif.

London Simmons, dl, 6-3, 305, Hartfield Academy, Flowood, Miss.

Ivan Taylor, s, 6-1, 180, West Orange, Winter Garden, Fla.

Mal Waldrep, iol, 6-6, 325, Central, Phenix City, Ala.

Arizona

Kason Brown, s, 6-4, 190, Big Lake, Texas

Gianni Edwards, cb, 6-1, 170, North Forney, Forney, Texas

Kellan Ford, te, 6-5, 220, Monte Vista, Danville, Calif.

Jaxon Griffin, ol, 6-6, 250, Mesa, Ariz

Luke Haugo, qb, 6-4, 200, Higley, Gilbert, Ariz.

Dajon Hinton, ath, 5-11, 165, Saguaro, Scottsdale, Ariz.

Carter Jones, lb, 6-1, 220, Irvine, Calif.

Kaleb Jones, dl, 6-2, 290, Mountain Pointe, Phoenix, Ariz.

Isaiah Mizell, wr, 6-1, 160, Boone, Orlando, Fla.

Coleman Patmon, cb, 6-3, 195, Del Valle, Del Valle, Texas

Mays Pese, dl, 6-2, 260, Bishop Garcia Diego, Santa Barbara, Calif.

Gio Richardson, wr, 5-10, 155, Basha, Chandler, Ariz.

Myron Robinson, lb, 6-2, 210, East Central, San Antonio, Texas

Sione Tohi, iol, 6-2, 360, Mater Dei, Santa Ana, Calif.

Losipini Tupou, iol, 6-2, 270, Archbishop Riordan, San Leandro, Calif.

Wesley Yarbrough, rb, 5-10, 195, Crosby, Crosby, Texas

Arizona State

Chance Ables, wr, 6-3, 174, Naaman Forest, Garland, Texas

Benjamin Alefaio, s, 6-1, 190, Orange Lutheran, Orange, Calif.

Tristan Bacon, lb, 6-2, 225, Glendale, Ariz.

Desean Bryant, ot, 6-4, 245, Duncanville, Duncanville, Texas

Cory Butler Jr., wr, 5-9, 160, Centennial, Corona, Calif.

Cameron Dyer, ath, 6-4, 200, La Cueva, Albuquerque, N.M.

Lee Fuimaono, lb, 6-1, 215, San Clemente, San Clemente, Calif.

Harry Hassmann, wr, 6-2, 185, Coppell, Coppell, Texas

AJ La, te, 6-6, 240, Orange Lutheran, Orange, Calif.

Alema Iosua, ot, 6-7, 292, Bishop Gorman, Las Vegas, Nev.

Matai Jefferson, iol, 6-4, 330, Warren, Bellflower, Calif.

Rob Lapuaho, iol, 6-6, 315, West, Salt Lake City, Utah

Daeshon Morgan, dl, 6-4, 246, Vandegrift, Austin, Texas

Uriah Neloms, wr, 6-4, 196, San Tan Charter, Gilbert, Ariz.

Demarius Robinson, rb, 5-9, 175, Santa Fe, Edmond, Okla.

Xavier Skowron, s, 6-1, 177, Texas City, Texas City, Texas

Joseph Smith, s, 6-1, 170, Legacy School of Sports Sciences, Houston, Texas

Maki Stewart, iol, 6-5, 330, Los Alamitos, Long Beach, Calif.

Michael Tollefson, qb, 6-1, 185, Mountain Pointe, San Juan Capistrano, Calif.

Arkansas

Blake Cherry, iol, 6-6, 280, Owasso, Owasso, Okla.

Kash Courtney, iol, 6-3, 275, Carthage, Carthage, Texas

Bubba Craig, ol, 6-8, 320, Fort Wayne, Ind.

Ja’Kayden Ferguson, wr, 6-2, 175, Fort Bend Marshall, Houston, Texas

Gavin Garretson, te, 6-7, 215, Pleasant Valley, Chico, Calif.

Keiundre Johnson, edge, 6-4, 215, Terrell, Terrell, Texas

Antonio Jordan, wr, 6-4, 210, Warren, Warren, Ark.

Quentin Murphy, ath, 6-1, 205, Parkview Magnet, Little Rock, Ark.

Taijh Overton, s, 6-2, 180, Williamson, Mobile, Ala.

Nigel Pringle, cb, 6-1, 178, North Shore, Pearland, Texas

Lionel Prudhomme, iol, 6-3, 305, Captain Shreve, Shreveport, La.

Gavin Rush, p, 6-3, 180, Franklin, Tenn

Trent Sellers, edge, 6-6, 233, Faith Academy, Mobile, Ala.

Cam Settles, rb, 6-1, 195, Parkview Magnet, Little Rock, Ark.

Scott Starzyk, k, 5-10, 160, Woodlands, Texas

Reginald Vaughn, dl, 6-2, 260, Hartfield Academy, Jackson, Miss.

Tavion Wallace, lb, 6-1, 216, Appling County, Baxley, Ga.

Grayson Wilson, qb, 6-3, 185, Conway, North Little Rock, Ark.

Auburn

Malik Autry, dl, 6-6, 325, Opelika, Opelika, Ala.

Tai Buster, iol, 6-5, 260, A L Brown, Kannapolis, N.C.

Antonio Coleman, dl, 6-2, 265, Saraland, Saraland, Ala.

Jourdin Crawford, dl, 6-1, 330, Parker, Birmingham, Ala.

Hollis Davidson, te, 6-6, 230, McIntosh, Peachtree City, Ga.

Bryce Deas, lb, 6-1, 205, St. Frances Academy, Baltimore, Md.

Kail Ellis, iol, 6-4, 305, Cass, Canton, Ga.

Jakaleb Faulk, lb, 6-4, 225, Highland Home, Highland Home, Ala.

Anquon Fegans, s, 6-1, 190, Thompson, Alabaster, Ala.

Ryan Ghea, te, 6-5, 235, Milton, Alpharetta, Ga.

Alvin Henderson, rb, 5-9, 195, Elba, Elba, Ala.

Deuce Knight, qb, 6-5, 208, George County, Lucedale, Miss.

John McGuire, k, 6-2, 205, Thompson, Ala.

Elijah Melendez, lb, 6-2, 224, Osceola, Kissimmee, Fla.

Broderick Shull, ot, 6-6, 275, Bixby, Bixby, Okla.

Darrion Smith, dl, 6-2, 260, St. Frances Academy, Baltimore, Md.

Derick Smith, ath, 6-1, 185, Southside, Selma, Ala.

Erick Smith, wr, 6-6, 190, Southside, Selma, Ala.

Jared Smith, edge, 6-6, 235, Thompson, Hoover, Ala.

Donovan Starr, cb, 5-11, 170, Ravenwood, Brentwood, Tenn.

Sam Turner, wr, 6-3, 190, Southwest DeKalb, Atlanta, Ga.

Jacobe Ward, iol, 6-4, 340, Benedictine Military School, Savannah, Ga.

Eric Winters, s, 6-2, 195, Enterprise, Enterprise, Ala.

Blake Woodby, cb, 5-10, 185, St. Frances Academy, Baltimore, Md.

Baylor

Leo Almanza, cb, 6-2, 175, Byron Nelson, Trophy Club, Texas

Rhett Armstrong, k, 6-5, 195, Monument, Colo.

Jackson Blackwell, dl, 6-4, 315, Lorena, Lorena, Texas

Demetrius Brisbon Jr., s, 5-11, 160, Chapel Hill, Tyler, Texas

Kaleb Burns, lb, 6-0, 220, Cy Falls, Houston, Texas

Harrison Cluff, iol, 6-4, 295, Columbia, Columbia, Miss.

Chase Collier, wr, 6-1, 170, The Bolles School, Jacksonville, Fla.

Edward Griffin, qb, 6-1, 205, Coppell, Coppell, Texas

Christopher Johnson, olb, 6-3, 240, Iowa Colony, Fresno, Texas

Ashton Jones, wr, 6-4, 185, Shadow Creek, Pearland, Texas

Caden Knighten, rb, 5-10, 205, Pauls Valley, Wynnewood, Okla.

Kamauryn Morgan, edge, 6-4, 230, South Oak Cliff, Red Oak, Texas

Bo Onu, s, 6-1, 195, Hebron, Carrollton, Texas

Matthew Parker, ot, 6-7, 280, Jackson Prep, Jackson, Miss.

Colin Peacock, s, 6-1, 195, Gunter, Gunter, Texas

Trent Spence, lb, 6-2, 210, Klein Collins, Houston, Texas

Michael Turner, rb, 6-0, 190, Richland, North Richland Hills, Texas

Jacorey Watson, wr, 5-10, 175, Shadow Creek, Pearland, Texas

Brody Wilhelm, te, 6-4, 215, Westlake, Austin, Texas

Taz Williams Jr., wr, 6-1, 190, Red Oak, Red Oak, Texas

Ke’Breion Winston, lb, 6-1, 200, Lancaster, Lancaster, Texas

Boston College

Stevie Amar, te, 6-4, 225, Oaks Christian, Oxnard, Calif.

Micah Amedee, dl, 6-3, 275, Xaverian Brothers, Brockton, Mass.

Nedrick Boldin, ath, 6-1, 180, Palm Beach Central, Palm Beach, Fla.

Kaelan Chudzinski, wr, 6-4, 210, Needham, Mas.

Charleston Coldon, cb, 6-1, 180, Althoff Catholic, Belleville, Ill.

Griffin Collins, te, 6-4, 215, Worcester Academy, Worcester, Mass.

Ashton Cunningham, cb, 5-10, 157, Union, Tulsa, Okla.

Omarion Davis, s, 6-1, 190, Indian Land, Fort Mill, S.C.

Mekhi Dodd, rb, 6-1, 205, Catholic Memorial, West Roxbury, Mass.

Semaj Fleming, ath, 5-10, 175, Edgewater, Orlando, Fla.

Jayden Fry, edge, 6-4, 235, Rolesville, Raleigh, N.C.

Tyree Green, s, 5-11, 175, Reynoldsburg, Reynoldsburg, Ohio

Derrick Johnson, te, 6-3, 230, Holy Cross, New Orleans, La.

Bryce Lewis, te, 6-6, 195, Blessed Trinity Catholic, Roswell, Ga.

Bo MacCormack, rb, 5-11, 190, Buckingham Browne & Nichols School, Westford, Mass.

Israel Oladipupo, edge, 6-3, 220, Noblesville, Noblesville, Ind.

Dawson Pough, wr, 6-1, 195, Tuscarora, Leesburg, Va.

Andy Quinn, k, 6-4, 190, London

Shaker Reisig, qb, 6-1, 190, Jenks, Jenks, Okla.

Njita Sinkala, cb, 5-11, 175, St. Thomas More, Oakdale, Conn.

Robert Smith, iol, 6-3, 295, Villa Angela-St. Joseph, Cleveland, Ohio

Rae Sykes Jr., s, 6-2, 180, Rome, Rome, Ga.

Zacari Thomas, lb, 6-2, 210, Jones County, Gray, Ga.

Marcelous Townsend, s, 5-11, 175, Blessed Trinity Catholic, Roswell, Ga.

Marcus Upton, s, 6-1, 185, Winslow Township, Sicklerville, N.J.

Denzil Williams, iol, 6-3, 285, Archbishop Stepinac, White Plains, N.Y.

BYU

Cale Breslin, rb, 5-11, 190, Faith Lutheran, Las Vegas, Nev.

Blake Bryce, te, 6-5, 218, Newbury Park, Newbury Park, Calif.

Jackson Doman, te, 6-5, 215, Canby, Canby, Ore.

Sale Fano, edge, 6-4, 210, Westlake, Saratoga Springs, Utah

Ulavai Fetuli, edge, 6-4, 240, La Habra, Anaheim, Calif.

Kelepi Finau, dl, 6-5, 250, Oakland, Calif.

Siosiua Finau, ol, 6-6, 225, Oakland, Calif.

Kingston Keanaaina, rb, 5-11, 185, St. Francis, Mountain View, Calif.

Nolan Keeney, qb, 6-4, 215, Tualatin, Portland, Ore.

Tucker Kelleher, te, 6-5, 220, Alpharetta, Alpharetta, Ga.

Taani Makasini, lb, 6-2, 190, Timpview, Provo, Utah

Austin Pay, ot, 6-7, 275, Lone Peak, American Fork, Utah

Tyler Payne, lb, 6-1, 205, Weber, Ogden, Utah

Vincent Tautua, edge, 6-3, 210, St. Louis, Honolulu, Hawaii

Will Walker, k/p, 6-5, 210, Riverton, Utah

Kendal Wall, edge, 6-5, 215, Mountain Ridge, Herriman, Utah

LaMason Waller, wr, 6-2, 170, Sultana, Hesperia, Calif.

Andrew Williams, ot, 6-8, 275, Kirksville, Kirksville, Mo.

California

Beckham Barney, lb, 6-3, 205, Mountain View, Mesa, Ariz.

Kaden Cook, s, 6-1, 170, Stony Point, Round Rock, Texas

Tre’ Harrison, s, 5-11, 165, Junipero Serra, Artesia, Calif.

Jake Houseworth, te, 6-4, 225, Fortuna Union, Fortuna, Calif.

Ben Howard, iol, 6-3, 305, Skyridge, Las Vegas, Nev.

Michael Klisiewicz, ot, 6-6, 295, Liberty, Brentwood, Calif.

Anthony League, rb, 6-1, 200, Los Alamitos, Los Alamitos, Calif.

Ikechukwu Okafor, dl, 6-4, 255, Alief Hastings, Houston, Texas

Odera Okaka, olb, 6-4, 240, Antioch, Calif.

Meyer Swinney, te, 6-4, 210, Edina, Minneapolis, Minn.

John Tofi Jr., ath, 6-5, 195, Archbishop Riordan, San Francisco, Calif.

LeBron Williams, edge, 6-2, 245, Kahuku, Kahuku, Hawaii

Jae’on Young, cb, 5-11, 155, Sierra Canyon, Chatsworth, Calif.

Cincinnati

CJ Crite, lb, 6-2, 195, Lincoln County, Lincolnton, Ga.

James Early, edge, 6-6, 230, North Side, Fort Wayne, Ind.

Timothy Griffin, dl, 6-5, 255, Alcovy, Covington, Ga.

Myles Harrison, lb, 6-3, 201, Pickering, Ohio

Terrell Holcomb, lb, 6-2, 200, Gahanna Lincoln, Gahanna, Ohio

Zion Johnson, rb, 5-9, 175, Newton, Covington, Ga.

Jermaine Jones, cb, 5-9, 175, Bolingbrook, Bolingbrook, Ill.

Jeremiah Kelly, dl, 6-3, 300, Avon, Avon, Ohio

Zebulin Kinsey, qb, 6-3, 225, Toronto, Toronto, Ohio

Giyahni Kontosis, wr, 6-1, 190, Rock Creek Christian Academy, Upper Marlboro, Md.

Cordarrll McFee, dl, 6-4, 290, Elkhart Memorial, Elkhart, Ind.

Marcus McGregor, ol, 6-3, 280, West Des Moines, Iowa

Kamron Neal, edge, 6-3, 235, Campbell, Smyrna, Ga.

Samuel Paich, ot, 6-6, 290, Glenbrook North, Northbrook, Ill.

Kamaurri Smith, te, 6-6, 205, Wayne, Cleveland, Ohio

Zach Taylor, ol, 6-4, 300, Kingsland, Ga.

Patrick Williams, cb, 5-11, 175, Rabun Gap-Nacoochee School, Rabun Gap, Ga.

DaMari Witherspoon, te, 6-5, 220, Dallas, Ga.

Clemson

Amare Adams, dl, 6-4, 290, South Florence, Lake City, S.C.

Logan Anderson, lb, 6-2, 220, Fyffe, Fyffe, Ala.

Gavin Blanchard, iol, 6-3, 300, Jesuit, Tampa, Fla.

Logan Brooking, te, 6-5, 235, Savannah Christian Prep, Savannah, Ga.

Rowan Byrne, iol, 6-5, 285, Iona Preparatory School, New Rochelle, N.Y.

Gideon Davidson, rb, 6-0, 202, Liberty Christian Academy, Lynchburg, Va.

Chris Denson, qb, 6-2, 185, Plant City, Plant City, Fla.

Marquise Henderson, rb, 5-11, 172, Belton-Honea Path, Anderson, S.C.

Brayden Jacobs, ot, 6-7, 330, Milton, Alpharetta, Ga.

Tucker Kattus, iol, 6-5, 300, St. Xavier, Cincinnati, Ohio

Juju Preston, wr, 5-10, 150, Hayfield Secondary, Alexandria, Va.

Easton Ware, iol, 6-4, 285, Liberty Christian Academy, Lynchburg, Va.

Ari Watford, edge, 6-6, 235, Maury, Norfolk, Va.

Makhi Williams-Lee, dl, 6-1, 290, Lakeside, Atlanta, Ga.

Colorado

Antonio Branch, s, 6-2, 175, Northwestern, Miami, Fla.

Zayne DeSouza, te, 6-6, 260, Loveland, Loveland, Colo.

Quanell Farrakhan Jr., wr, 6-0, 175, North Shore, Spring, Texas

Jay Gardenhire-Crooks, ot, 6-7, 380, West Bloomfield, West Bloomfield, Mich.

Quentin Gibson, wr, 5-8, 165, North Crowley, Fort Worth, Texas

Chauncey Gooden, iol, 6-3, 360, Lipscomb Academy, Nashville, Tenn.

Corbin Laisure, te, 6-5, 218, Sullivan East, Bluff City, Tenn.

Julian Lewis, qb, 6-1, 186, Carrollton, Carrollton, Ga.

Alexander McPherson, edge, 6-4, 240, IMG Academy, Bradenton, Fla. (Stuart, Fla.)

Carde Smith, ot, 6-7, 295, Williamson, Mobile, Ala.

Mantrez Walker, lb, 5-11, 220, Buford, Buford, Ga.

Adrian Wilson, wr, 6-1, 170, Weiss, Pflugerville, Texas

Duke

Cole Allen, iol, 6-5, 265, Jackson Prep, Jackson, Miss.

Daniel Boyd, iol, 6-2, 290, Arbor View, Las Vegas, Nev.

Jamin Brown, iol, 6-5, 305, Southside, Gadsden, Ala.

Julius Columbus, dl, 6-2, 270, Gainesville, Gainesville, Ga.

Bryce Davis, edge, 6-3, 265, Grimsley, Greensboro, N.C.

William Felder, s, 6-1, 165, Roman Catholic, Philadelphia, Pa.

Roman Fina, iol, 6-5, 250, Salpointe Catholic, Tucson, Ariz.

Bradley Gompers, lb, 6-5, 215, Central Catholic, Pittsburgh, Pa.

Kolbe Harmon, rb, 5-9, 175, Brentwood Academy, Brentwood, Tenn.

Kai Jacobowitz, ot, 6-7, 325, Carlsbad, Carlsbad, Calif.

Qeanu Johnson, wr, 5-11, 180, Hamden Hall, Hamden, Conn.

Ma’khi Jones, s, 5-10, 180, St. Joseph Regional, Montvale, N.J.

Bariate Kara, dl, 6-5, 250, Loganville Christian Academy, Loganville, Ga.

Nathan Kutufaris, ot, 6-6, 270, Cardinal O’Hara, Springfield, Pa.

Kaleb Lanier, ath, 5-11, 165, Decatur, Decatur, Ga.

Jamien Little, wr, 6-2, 175, Hickory, Hickory, N.C.

Dan Mahan, qb, 6-2, 180, Walter M Williams, Burlington, N.C.

Sampson Onuoha, edge, 6-4, 240, Belmont Hill School, Boston, Mass.

Andrew Pellicciotta, s, 5-11, 185, Malvern Prep, Malvern, Penn.

Tommy Rupley, dl, 6-4, 250, Belmont Hill School, Belmont, Mass.

Elliott Schaper, lb, 6-3, 205, Westlake, Austin, Texas

Evan Scott, ot, 6-4, 290, Augusta Christian Schools, Augusta, Ga.

Nate Sheppard, rb, 5-10, 170, Mandeville, Mandeville, La.

Kavon Simmons, qb, 6-2, 170, Wake Forest, Wake Forest, N.C.

Jaivon Solomon, wr, 6-2, 175, Jones County, Gray, Ga.

Asher Wasserman, lb, 6-2, 220, Hamden Hall, Hamden, Conn.

Maliki Wright, s, 6-1, 175, Dr. Phillips, Orlando, Fla.

Florida

Vernell Brown III, wr, 5-11, 173, Jones, Orlando, Fla.

Waltez Clark, rb, 6-1, 190, Plant, Tampa, Fla.

Hayden Craig, p, 6-2, 190, Bridgton, Maine

Tavaris Dice, ot, 6-4, 295, Langston Hughes, Fairburn, Ga.

Chad Gasper, rb, 5-11, 195, Katy Jordan, Fulshear, Texas

Ben Hanks Jr., cb, 6-1, 170, Booker T. Washington, Miami, Fla.

Lagonza Hayward, s, 6-1, 205, Toombs County, Lyons, Ga.

Ty Jackson, lb, 6-1, 197, Seminole Ridge, Loxahatchee, Fla.

Myles Johnson, lb, 6-1, 220, T.R. Miller, Brewton, Ala.

Micah Jones, te, 6-4, 250, Madison Central, Madison, Miss.

Tramell Jones, qb, 6-1, 195, Mandarin, Jacksonville, Fla.

Byron Louis, rb, 5-11, 205, American Heritage, Fort Lauderdale, Fla.

Joseph Mbatchou, dl, 6-5, 280, Grayson, Loganville, Ga.

Jeramiah McCloud, dl, 6-3, 285, Lee County, Leesburg, Ga.

Jahari Medlock, ot, 6-5, 275, Charles Drew, Atlanta, Ga.

Naeshaun Montgomery, wr, 6-1, 165, Miami Central, West Palm Beach, Fla.

Evan Noel, k, 6-2, 155, Bay Saint Louis, Miss.

Daniel Pierre Louis, iol, 6-4, 290, Seminole Ridge, Loxahatchee, Fla.

Stephon Shivers, dl, 6-5, 380, Brentwood Academy, Humboldt, Tenn.

Hylton Stubbs, s, 6-1, 185, Mandarin, Jacksonville, Fla.

Muizz Tounkara, wr, 6-3, 195, Clear Springs, League City, Texas

Jalen Wiggins, dl, 6-5, 270, James Rickards, Tallahassee, Fla.

Jayden Woods, edge, 6-3, 235, Mill Valley, Shawnee, Kan.

Florida State

Shamar Arnoux, cb, 6-1, 175, Carrollton, Carrollton, Ga.

Tyeland Coleman, dt, 6-4, 285, Northwest Mississippi CC, Miss.

Darryll Desir, edge, 6-4, 220, Norland, Miami, Fla.

Mandrell Desir, edge, 6-3, 210, Norland, Miami, Fla.

Ousmane Kromah, rb, 6-1, 215, Lee County, Leesburg, Ga.

Chase Loftin, te, 6-6, 213, Millard South, Omaha, Neb.

Teriq Mallory, wr, 6-5, 185, Cheshire Academy, New Haven, Conn.

Mario Nash, ot, 6-4, 270, Kemper County, De Kalb, Miss.

Sean Poret, iol, 6-4, 270, Riverwood, Atlanta, Ga.

Ethan Pritchard, lb, 6-1, 200, Seminole, Sanford, Fla.

Max Redmon, s, 6-1, 185, Cardinal Newman, West Palm Beach, Fla.

Brunno Reus, k, 6-0, 190, Venice, Fla.

Jordan Scott, wr, 6-7, 215, Southwest Mississippi CC, Miss.

Kevin Sperry, qb, 6-1, 200, Guyer, Denton, Texas

Gregory Thomas, s, 6-2, 195, American Heritage, Plantation, Fla.

Kevin Wynn, dl, 6-2, 325, Greene County, Greensboro, Ga.

Georgia

Ethan Barbour, te, 6-3, 240, Milton, Alpharetta, Ga.

Thomas Blackshear, wr, 6-1, 195, Calvary Day School, Savannah, Ga.

Rasean Dinkins, s, 5-11, 185, Warner Robins, Warner Robins, Ga.

Juan Gaston, iol, 6-7, 360, Westlake, Atlanta, Ga.

Isaiah Gibson, edge, 6-3, 263, Warner Robins, Warner Robins, Ga.

Jontae Gilbert, cb, 6-1, 180, Douglass, Atlanta, Ga.

Dontrell Glover, iol, 6-3, 310, Langston Hughes, Fairburn, Ga.

Elijah Griffin, dl, 6-4, 300, Savannah Christian Prep, Pooler, Ga.

Jayden-Jamal Hanne, dl, 6-5, 270, Santa Margarita Catholic, Rancho Santa Margarita, Calif.

Darren Ikinnagbon, edge, 6-6, 255, Hillside, Hillside, N.J.

Dominick Kelly, cb, 6-1, 175, IMG Academy, Bradenton, Fla. (Tampa, Fla.)

Anthony Kruah, lb, 6-1, 215, Marietta, Marietta, Ga.

Chase Linton, edge, 6-4, 215, North Atlanta, Atlanta, Ga.

Ryan Montgomery, qb, 6-3, 215, Findlay, Findlay, Ohio

Landon Roldan, wr, 6-1, 175, North Oconee, Athens, Ga.

Mason Short, iol, 6-6, 310, Evans, Evans, Ga.

Cortez Smith, iol, 6-3, 315, Parkview, Snellville, Ga.

Dennis Uzochukwu, ot, 6-6, 285, Peachtree Ridge, Lawrenceville, Ga.

Bo Walker, rb, 5-8, 215, Rabun Gap-Nacoochee School, Ellenwood, Ga.

Zayden Walker, lb, 6-2, 225, Schley County, Ellaville, Ga.

CJ Wiley, wr, 6-4, 210, Milton, Milton, Ga.

Elyiss Williams, te, 6-7, 245, Camden County, Folkston, Ga.

Tyler Williams, wr, 6-1, 195, Armwood, Seffner, Fla.

Georgia Tech

Grady Adamson, qb, 6-2, 215, Deer Creek, Edmond, Okla.

Jordan Allen, wr, 5-7, 170, Buford, Dacula, Ga.

Jayden Barr, s, 6-1, 195, Eastside, Covington, Ga.

Blake Belin, dl, 6-2, 280, Cardinal Hayes, Bronx, N.Y.

Jamauri Brice, wr, 5-10, 170, Cartersville, Cartersville, Ga.

Jimmy Bryson, iol, 6-4, 265, Baylor School, Chattanooga, Tenn.

Xavier Canales, ot, 6-4, 240, Douglass, Atlanta, Ga.

Carrington Coombs, lb, 6-2, 225, Hebron Christian Academy, Dacula, Ga.

Cal Faulkner, ath, 6-2, 180, Lumpkin County, Dahlonega, Ga.

Fenix Felton, s, 6-2, 185, Eagle’s Landing Christian, McDonough, Ga.

Andre Fuller Jr., edge, 6-2, 210, Grayson, Loganville, Ga.

Christian Garrett, dl, 6-4, 290, Prince Avenue Christian, Bogart, Ga.

Tae Harris, s, 5-11, 185, Cedartown, Cedartown, Ga.

Peyton Joseph, iol, 6-3, 280, Houston County, Fort Valley, Ga.

Shane Marshall, rb, 5-10, 195, Irwin County, Ocilla, Ga.

Derry Norris, dl, 6-3, 265, Spruce Creek, Port Orange, Fla.

Kevin Peay, iol, 6-4, 296, Lancaster, Lancaster, S.C.

Dalen Penson, cb, 5-10, 165, Sandy Creek, Tyrone, Ga.

JP Powell, rb, 6-1, 185, Miller County, Colquitt, Ga.

Kevin Roche, te, 6-9, 245, Darien, Darien, Conn.

Connor Roush, te, 6-4, 240, Wesleyan School, Norcross, Ga.

Elgin Sessions, cb, 5-11, 175, Dutch Fork, Irmo, S.C.

Houston

Carmello Brooks, dl, 6-3, 250, Paetow, Katy, Texas

Chance Bryant, edge, 6-2, 240, Fulshear, Fulshear, Texas

Travis Buhake, dl, 6-2, 260, Mansfield Summit, Mansfield, Texas

Austin Carlisle, qb, 5-11, 185, Ridge Point, Missouri City, Texas

Zaylen Cormier, wr, 5-11, 175, Heights, Houston, Texas

Demetris Dean, iol, 6-4, 295, Jasper, Jasper, Texas

Wyatt Herbel, te, 6-3, 200, Cy-Fair, Cypress, Texas

Blake Hogshooter, wr, 6-4, 190, Bixby, Bixby, Okla.

Tristan Jackson, lb, 6-1, 200, Choctawhatchee, Fort Walton Beach, Fla.

RJ Lee, ot, 6-7, 360, Second Baptist, Houston, Texas

Jaquise Martin, wr, 6-1, 175, Rudder, Bryan, Texas

DK Mays, dl, 6-4, 250, Central, Central, La.

Sheldon Rice, edge, 6-3, 230, Fulshear, Fulshear, Texas

Reshad Sterling, edge, 6-3, 235, Lutcher, Lutcher, La.

Sadrick Terrell, ot, 6-5, 282, Klein Oak, Spring, Texas

Eythan Thompson, iol, 6-4, 310, La Vega, Waco, Texas

Jacory Thurman, te, 6-4, 213, Worthing, Houston, Texas

Richmond Ugochukwu, lb, 6-1, 190, Berkner, Richardson, Texas

Kenzy West, ath, 6-1, 180, Hartfield Academy, Flowood, Miss.

Illinois

Grant Beerman, lb, 6-4, 210, Lakota West, West Chester, Ohio

Carson Boyd, qb, 5-11, 180, Cardinal Ritter College Prep, Saint Louis, Mo.

Cameron Brooks, dl, 6-3, 240, Homewood-Flossmoor, Flossmoor, Ill.

Tywan Cox, s, 5-10, 165, Northwestern, Miami, Fla.

Logan Farrell, te, 6-3, 235, John Hersey, Arlington Heights, Ill.

John Forster, rb, 5-10, 185, St. Joseph Regional, Montvale, N.J.

Dylan Frechette, ot, 6-5, 340, Cardinal Newman, West Palm Beach, Fla.

Erik Gayle, edge, 6-3, 215, Withrow, Cincinnati, Ohio

JJ Hirdes, ot, 6-5, 275, Coopersville, Coopersville, Mich.

Robert Jones, db, 6-1, 175, Vero Beach, Tampa, Fla.

Ismael Kante, lb, 6-2, 225, Iowa Central C.C., Iowa

Andre Lovett, ath, 6-2, 160, Eisenhower, Blue Island, Ill.

Michael McDonough, iol, 6-3, 270, Victor J Andrew, Tinley Park, Ill.

Jershaun Newton, ath, 6-1, 205, Clearwater Central Catholic, Clearwater, Fla.

Griffin Rousseau, ot, 6-6, 280, Stoughton, Stoughton, Wis.

Xanai Scott, s, 6-1, 170, Dwyer, Palm Beach, Fla.

Grant Smith, te, 6-5, 225, Maroa-Forsyth, Forsyth, Ill.

Desmond Straughton, s, 5-11, 180, Roseville, Roseville, Mich.

Brayden Trimble, wr, 6-1, 170, Mt. Zion, Mt Zion, Ill.

Isaiah White, dl, 6-3, 271, Ben Davis, Indianapolis, Ind.

Cedric Wyche, rb, 5-10, 195, St. Thomas Aquinas, Fort Lauderdale, Fla.

Indiana

Triston Abram, edge, 6-3, 215, Christian Brothers College, Saint Louis, Mo.

Byron Baldwin, s, 6-1, 180, St. Frances Academy, Baltimore, Md.

Andrew Barker, te, 6-4, 230, Kokomo, Kokomo, Ind.

Jaylen Bell, cb, 5-10, 160, Grayson, Loganville, Ga.

LeBron Bond, wr, 5-9, 155, Maury, Norfolk, Va.

Tyrone Burrus, edge, 6-4, 210, Warren Central, Indianapolis, Ind.

Keishaun Calhoun, dl, 6-3, 245, Groveport Madison, Groveport, Ohio

Davion Chandler, wr, 5-11, 175, Lawrence North, Indianapolis, Ind.

Sean Cuono, rb, 5-11, 180, Clearwater Central Catholic, Clearwater, Fla.

Jamari Farmer, lb, 6-1, 210, Mooresville, Mooresville, N.C.

Kyler Garcia, dl, 6-4, 256, Pearl-Cohn, Nashville, Tenn.

Jhrevious Hall, dl, 6-2, 270, Columbia Central, Columbia, Tenn.

Myles Kendrick, wr, 6-1, 165, Riverside, Jacksonville, Fla.

Matt Marek, iol, 6-4, 280, Carl Sandburg, Orland Park, Ill.

Paul Nelson, lb, 6-2, 205, Princeton, Cincinnati, Ohio

Evan Parker, iol, 6-4, 305, Carmel, Carmel, Ind.

Garrett Reese, s, 6-2, 172, Nazareth Academy, Elmhurst, Ill.

Zacharey Smith, cb, 6-1, 165, Hapeville Charter, College Park, Ga.

Seaonta Stewart, ath, 6-1, 190, Winton Woods, Cincinnati, Ohio

Blake Thiry, te, 6-4, 215, Prairie Du Chien, Prairie Du Chien, Wis.

Baylor Wilkin, iol, 6-4, 275, Findlay, Findlay, Ohio

Iowa

Lucas Allgeyer, ot, 6-6, 285, Mary Institute and Saint Louis Country Day School, Saint Louis, Mo.

CJ Bell, cb, 6-1, 160, St. Thomas More, Mansfield, Mass.

Carson Cooney, lb, 6-4, 215, Oswego, Oswego, Ill.

O’Lontae Dean, lb, 6-0, 198, Seffner, Fla.

Iose Epenesa, dl, 6-3, 265, Edwardsville, Edwardsville, Ill.

Brad Fitzgibbon, dl, 6-4, 280, Marist, Chicago, Ill.

Burke Gautcher, lb, 6-2, 210, Sycamore, Sycamore, Ill.

Eli Johnson, te, 6-5, 220, River Falls, River Falls, Wis.

Drew MacPherson, s, 6-1, 190, Loyola Academy, Wilmette, Ill.

Nathan McNeil, rb, 5-11, 195, Wiregrass Ranch, Tampa, Fla.

Thomas Meyer, te, 6-5, 210, Clear Lake, Clear Lake, Iowa

Terrence Smith, wr, 6-4, 185, West Aurora, North Aurora, Ill.

Jimmy Sullivan, qb, 6-2, 180, Carroll, Fort Wayne, Ind.

Joey VanWetzinga, iol, 6-2, 250, Pleasant Valley, Pleasant Valley, Iowa

Mason Woods, te, 6-1, 190, West Senior, Iowa City, Iowa

Iowa State

Karon Brookins, wr, 6-4, 180, Winslow Township, Sicklerville, N.J.

Mason Ellens, s, 5-11, 155, Glenbard West, Glen Ellyn, Ill.

Will Hawthorne, lb, 6-2, 220, Gilbert, Gilbert, Iowa

Lamarcus Hicks, s, 6-2, 170, Maine West, Des Plaines, Ill.

Vaea Ikakoula, iol, 6-4, 295, Kahuku, Laie, Hawaii

Kuol Kuol, ot, 6-5, 250, Centerville, Centerville, Ohio

Jack Limbaugh, edge, 6-4, 220, Algona, Algona, Iowa

Dyllan Malone, wr, 6-3, 170, Yorkville, Yorkville, Ill.

Alex Manske, qb, 6-3, 205, Algona, Algona, Iowa

Ka’Mori Moore, dl, 6-1, 300, Lee’s Summit North, Lee’s Summit, Mo.

Joshua Patterson, s, 6-1, 165, Edward H. White, Jacksonville, Fla.

Ryver Peppers, rb, 5-11, 185, Fort Osage, Independence, Mo.

Sione Perkins, ot, 6-8, 290, Eagle, Eagle, Idaho

Xzavion Robinson, wr, 6-1, 175, Valley, West Des Moines, Iowa

Ethan Stecker, s, 6-4, 200, Spirit Lake, Spirit Lake, Iowa

Will Tompkins, ot, 6-4, 270, Cedar Falls, Cedar Falls, Iowa

Trey Verdon, edge, 6-1, 225, Hamilton, Hamilton, Ohio

Charlie Woleben, edge, 6-5, 215, De Soto School, De Soto, Kan.

Sam Zelenovich, wr, 6-2, 185, Altoona, Iowa

Kansas

Jackson Cook, wr, 6-1, 175, South Gwinnett, Snellville, Ga.

Malachi Curvey, edge, 6-4, 205, Waukee, Waukee, Iowa

Josiah Hammond, edge, 6-3, 225, Union, Tulsa, Okla.

Bryson Hayes, wr, 6-1, 180, Maize, Maize, Kan.

Adrian Holley, edge, 6-4, 235, Michigan City, Michigan City, Ind.

Darrion Jones, s, 6-3, 170, Cape Coral, Fort Myers, Fla.

John Kelly, rb, 6-1, 205, Cypress Christian School, Cypress, Texas

Anderson Kopp, iol, 6-3, 280, Brophy College Preparatory, Phoenix, Ariz.

Garrett Martin, edge, 6-4, 220, Saguaro, Phoenix, Ariz.

David McComb, qb, 6-3, 210, Memorial, Edmond, Okla.

Chris McCorkle, cb, 6-1, 173, Cardinal Mooney, Sarasota, Fla.

Tate Nagy, ath, 5-11, 175, Blue Valley West, Stilwell, Kan.

Jaden Nickens, wr, 6-2, 170, Sierra Canyon, Chatsworth, Calif.

Brandon Schmelzle, s, 6-2, 193, Axtell, Axtell, Kan.

Justin Thurman, rb, 6-1, 180, Jesuit, Tampa, Fla.

Kansas State

Logan Bartley, s, 6-1, 190, First Baptist Academy, Naples, Fla.

RJ Collins, cb, 5-11, 175, Staley, Kansas City, Mo.

Arrion Concepcion, wr, 5-10, 170, Chambers, Charlotte, N.C.

Linkon Cure, te, 6-5, 225, Goodland, Goodland, Kan.

JD Davis, wr, 6-1, 160, Fort Worth, Texas

Dillon Duff, qb, 6-2, 185, DeSmet, Saint Louis, Mo.

Monterrio Elston, rb, 5-8, 170, Parkview Magnet, Little Rock, Ark.

Brock Heath, iol, 6-5, 260, Blue Valley Northwest, Overland Park, Kan.

Martel Jackson, cb, 6-2, 175, Derby, Derby, Kan.

Will Kemna, ot, 6-5, 250, Helias, Jefferson City, Mo.

Noah King, cb, 6-2, 195, Hamilton, Fairfield, Ohio

Dalton Knapp, edge, 6-5, 225, All Saints Episcopal, Grapevine, Texas

Adonis Moise, wr, 6-1, 185, IMG Academy, Bradenton, Fla. (Ellenton, Fla.)

Ashton Moore, lb, 6-1, 200, Louisburg, Louisburg, Kan.

Maguire Richman, lb, 6-2, 200, Blue Valley, Overland Park, Kan.

Sawyer Schilke, edge, 6-3, 225, Kearney, Kearney, Neb.

JoJo Scott, cb, 6-2, 165, Victory Christian Academy, Lakeland, Fla.

Brad Stanyer, edge, 6-5, 235, Grapevine, Grapevine, Texas

Patrick Tackie, dt, 6-3, 296, Bronx, NY

Dylan Villarouel, iol, 6-3, 296, Forsythe, Ga.

Darien Whitaker, lb, 6-4, 215, Boys Town, Omaha, Neb.

Kentucky

Jermiel Atkins, ot, 6-8, 270, Trotwood-Madison, Trotwood, Ohio

Bryan Auguste, ot, 6-6, 285, Monarch, Coconut Creek, Fla.

Preston Bowman, wr, 6-1, 196.5, Pickerington North, Pickerington, Ohio

Javeon Campbell, dl, 6-5, 260, Western Hills, Frankfort, Ky.

Martels Carter, s, 6-1, 185, Paducah Tilghman, Paducah, Ky.

Jayden Clark, ot, 6-5, 250, Northmont, Clayton, Ohio

Kalen Edwards, dl, 6-4, 325, Dyersburg, Dyersburg, Tenn.

Demarcus Gardner, cb, 6-1, 165, Cedartown, Cedartown, Ga.

Grant Grayton, s, 6-3, 195, Good Counsel, Olney, Md.

Cameron Miller, wr, 5-10, 155, Winslow Township, Atco, N.J.

Andrew Purcell, cb, 5-10, 185, Enterprise, Enterprise, Ala.

Montavin Quisenberry, wr, 5-9, 175, Boyle County, Danville, Ky.

Stone Saunders, qb, 6-1, 205, Bishop McDevitt, Harrisburg, Pa.

Quintin Simmons, wr, 6-1, 170, Withrow, Cincinnati, Ohio

Mikkel Skinner, te, 6-4, 220, Riverside, Greer, S.C.

Nicholas Smith, dl, 6-6, 275, Walnut Grove, Loganville, Ga.

Darrin Strey, ot, 6-6, 295, Paw Paw, Paw Paw, Mich.

Brennen Ward, qb, 6-3, 215, Gahanna Lincoln, Gahanna, Ohio

Dyllon Williams, s, 6-2, 180, Demopolis, Demopolis, Ala.

Cedric Works, edge, 6-5, 230, Frederick Douglass, Dayton, Ohio

Louisville

Bailey Abercrombie, dl, 6-3, 295, Moody, Ala.

Gradey Anthony, ot, 6-5, 275, North Oldham, Goshen, Ky.

Brock Coffman, wr, 6-0, 170, Lexington, Ky.

Tyler Folman, ol, 6-6, 330, Cantonment, Fla.

Antonio Harris, ath, 6-1, 170, Louisville Male, Louisville, Ky.

Eric Hazzard, edge, 6-3, 245, Page, Franklin, Tenn.

Grant Houser, te, 6-5, 230, Wapakoneta, Wapakoneta, Ohio

Caleb Matelau, lb, 6-1, 215, Palmetto, Palmetto, Fla.

C.J. May, edge, 6-4, 220, Highland Home, Highland Home, Ala.

Mason Mims, qb, 6-2, 195, Oxford, Oxford, Ala.

Micah Rice, s, 6-2, 185, North Oldham, Cincinnati, Ohio

Dillon Smith, dl, 6-3, 250, Ryle, Union, Ky.

Cameron White, lb, 6-1, 220, Armwood, Seffner, Fla.

Jamarice Wilder, rb, 5-10, 176, Venice, Venice, Fla.

Kamare Williams, wr, 6-1, 174, Palm Beach Central, Boynton Beach, Fla.

LSU

Aidan Anding, cb, 5-11, 160, Ruston, Ruston, La.

Dilan Battle, dl, 6-3, 300, Mansfield Timberview, Arlington, Texas

Harlem Berry, rb, 5-10, 182, St. Martin’s Episcopal School, Metairie, La.

x, iol, 6-4, 300, Isidore Newman, New Orleans, La.

Jacob Bradford, s, 5-11, 195, Catholic, Baton Rouge, La.

Jaiden Braker, lb, 6-3, 210, South Gwinnett, Snellville, Ga.

Brandon Brown, dl, 6-1, 290, Eau Gallie, Melbourne, Fla.

Carius Curne, iol, 6-4, 320, Marion, Marion, Ark.

TaRon Francis, wr, 6-1, 196, Edna Karr, New Orleans, La.

CJ Jimcoily, lb, 6-3, 210, Lipscomb Academy, Nashville, Tenn.

JD LaFleur, te, 6-7, 235, Sulphur, Sulphur, La.

JT Lindsey, rb, 5-11, 185, Alexandria, Alexandria, La.

Walter Mathis Jr., dl, 6-2, 285, Calvary Baptist Day, Savannah, Ga.

Tyler Miller, iol, 6-5, 315, Laurel, Laurel, Miss.

Keylan Moses, lb, 6-2, 215, University Lab, Baton Rouge, La.

Charles Ross, lb, 6-1, 200, North Shore, Houston, Texas

Damien Shanklin, edge, 6-5, 235, Warren Central, Indianapolis, Ind.

Jhase Thomas, s, 6-1, 180, Destrehan, Destrehan, La.

Zach Weeks, lb, 6-2, 200, Oconee County, Watkinsville, Ga.

Zion Williams, dl, 6-4, 330, Lufkin, Lufkin, Texas

Phillip Wright III, wr, 5-11, 170, Destrehan, Destrehan, La.

Maryland

Ben Beymer, ot, 6-8, 285, Lakeland, Auburndale, Fla.

Bud Coombs, rb, 5-9, 170, DeMatha Catholic, Hyattsville, Md.

Travares Daniels, s, 6-1, 183, St. Thomas Aquinas, Hollywood, Fla.

Messiah Delhomme, s, 6-1, 200, Warwick, Newport News, Va.

Justin Devaughn, wr, 5-10, 165, Mergenthaler Vocational Technical, Baltimore, Md.

Jaylen Gilchrist, iol, 6-4, 305, Salem, Virginia Beach, Va.

Jackson Hamilton, qb, 5-11, 170, Pearland, Pearland, Texas

Amory Hills, iol, 6-5, 310, Milford Mill Academy, Baltimore, Md.

Iverson Howard, rb, 5-10, 195, Quince Orchard, Gaithersburg, Md.

Bryce Jenkins, dl, 6-5, 335, Friendship Collegiate Academy, Washington, District of Columbia

Dante Recker, dl, 6-6, 260, Peters Township, McMurray, Pa.

Jayden Shipps, s, 6-1, 180, Archbishop Spalding, Severn, Md.

CJ Smith, lb, 6-1, 200, Maury, Baltimore, Md.

Zymear Smith, ath, 5-11, 170, North Caroline, Denton, Md.

Sidney Stewart, edge, 6-1, 220, Concordia Prep, Towson, Md.

JT Taggart, te, 6-7, 225, Calvert Hall College, Tampa, Fla.

Nahsir Taylor, dl, 6-2, 263, Rock Creek Christian Academy, Upper Marlboro, Md.

Malik Washington, qb, 6-4, 215, Archbishop Spalding, Baltimore, Md.

Delmar White, dl, 6-1, 285, Archbishop Spalding, Severn, Md.

Lamar Williams, ot, 6-6, 270, Gadsden County, Quincy, Fla.

Memphis

Bryce Anderson, te, 6-5, 255, Fort Dodge, Iowa

Martavis Blackman, lb, 6-2, 215, Scooba, Miss.

Shannon Blair, db, 6-1, 190, Scooba, Miss.

Sam Browder, ot, 6-5, 280, Christ School, Arden, N.C.

Josiah Clemons, ot, 6-7, 315, Madison Central, Clinton, Miss.

Lamar Fairfax, dl, 6-2, 255, Belleville, Belleville, Mich.

Jacari Gatling, dt, 6-4, 290, Upper Marlboro, Md.

Michael Gilliam, ath, 6-0, 150, McDonough, Ga.

Luke Grant, ol, 6-1, 200, Tallahassee, Fla.

Jonathan Harding, te, 6-3, 225, Wildwood, Wildwood, Fla.

Antwann Hill, qb, 6-5, 215, Houston County, Warner Robins, Ga.

Chance Holloman, ol, 6-5, 315, Council Bluffs, Iowa

Rahim Hutchins, wr, 6-1, 160, Shadow Creek, Pearland, Texas

Xavier Johnson, wr, 6-1, 170, Richland, North Richland Hills, Texas

Andrew Leslie, wr, 6-2, 185, Cedar Grove, Ellenwood, Ga.

Jaylen Lewis, db, 6-1, 170, Mandarin, Jacksonville, Fla.

JaQuentin Madison, dl, 6-3, 275, Alpharetta, Alpharetta, Ga.

Walker Pooda, dl, 6-1, 305, Pensacola, Fla.

Kenyon Rivera, lb, 6-2, 200, Buford, Buford, Ga.

Amir Thomas, rb, 5-6, 170, Warner Robbins, Ga.

Xavier Thompson, cb, 6-2, 170, Pine Forest, Pensacola, Fla.

Bryce Vaughn, ol, 6-7, 275, Nettleton, Miss.

Quatorius Walker, lb, 6-1, 212, East Paulding, Dallas, Ga.

Ian Williams, s, 6-1, 185, Cass, Marietta, Ga.

Miami

SJ Alofaituli, iol, 6-1, 290, Bishop Gorman, Las Vegas, Nev.

Jaboree Antoine, cb, 6-1, 175, Westgate, New Iberia, La.

Max Buchanan, iol, 6-4, 279, Seminole, Sanford, Fla.

Demetrius Campbell, ot, 6-6, 300, Orlando Christian Prep, Orlando, Fla.

Chris Ewald, cb, 6-0, 170, Chaminade-Madonna Prep, Hollywood, Fla.

Bryce Fitzgerald, s, 5-11, 175, Columbus, Miami, Fla.

Luka Gilbert, te, 6-8, 225, Lakota West, Cincinnati, Ohio

Hayden Lowe, edge, 6-3, 227, Oaks Christian, Los Angeles, Calif.

Ezekiel Marcelin, lb, 5-11, 210, Miami Central, Miami, Fla.

Joshua Moore, wr, 6-4, 205, West Broward, Pembroke Pines, Fla.

Mykah Newton, dl, 6-3, 250, Newberry, Newberry, Fla.

Luke Nickel, qb, 6-2, 215, Milton, Alpharetta, Ga.

Girard Pringle, rb, 5-10, 185, Armwood, Tampa, Fla.

Brock Schott, te, 6-4, 215, Leo Junior/senior, Leo, Ind.

Herbert Scroggins, edge, 6-2, 235, Benedictine Military School, Savannah, Ga.

Donta Simpson, dl, 6-3, 260, Chaminade-Madonna Prep, Hollywood, Fla.

Daylyn Upshaw, wr, 5-11, 175, Central, Phenix City, Ala.

Amari Wallace, s, 5-10, 175, Miami Central, Miami, Fla.

Jaden Wilkerson, ot, 6-6, 330, Edgewater, Orlando, Fla.

Michigan

Andrew Babalola, ot, 6-6, 295, Blue Valley Northwest, Overland Park, Kan.

Jamar Browder, wr, 6-4, 205, Santaluces Community, Lake Worth, Fla.

Shamari Earls, cb, 6-2, 205, Thomas Dale, Chester, Va.

Avery Gach, iol, 6-4, 270, Wylie E. Groves, Franklin, Mich.

Julius Holly, edge, 6-3, 230, Alpharetta, Alpharetta, Ga.

Donovan Johnson, rb, 6-1, 210, IMG Academy, Bradenton, Fla. (Savannah, Ga.)

Bobby Kanka, dl, 6-4, 263, Howell, Howell, Mich.

Andrew Marsh, wr, 6-1, 175, Katy Jordan, Fulshear, Texas

Nate Marshall, dl, 6-4, 265, Fenwick, Oak Park, Ill.

Nathaniel Marshall, wde, 6-5, 270, Oak Park, Ill.

Travis moten, sde, 6-6, 250, Louisville, Ky.

Eli Owens, te, 6-1, 215, Alcoa, Alcoa, Tenn.

Nathaniel Owusu-Boateng, lb, 6-1, 200, IMG Academy, Bradenton, Fla. (Manassas, Va.)

Jasper Parker, rb, 6-1, 200, Archbishop Shaw, Marrero, La.

Benny Patterson, dl, 6-3, 240, Castle, Newburgh, Ind.

Kaden Strayhorn, iol, 6-3, 285, IMG Academy, Bradenton, Fla. (Novi, Mich.)

Chase Taylor, lb, 6-3, 201, Stockbridge, Stockbridge, Ga.

Jacob Washington, wr, 6-3, 180, Archbishop Shaw, New Orleans, La.

Kainoa Winston, s, 5-11, 184, Gonzaga, Montgomery Village, Md.

Jordan Young, s, 6-1, 180, Monroe, Monroe, N.C.

Michigan State

Leonard Ah You, lb, 6-3, 215, Laie, Hawaii

Justin Bell, ot, 6-7, 300, Dakota, Macomb, Mich.

Jace Clarizio, rb, 5-11, 195, East Lansing, East Lansing, Mich.

Braylon Collier, wr, 6-1, 170, Perkins, Sandusky, Ohio

Terrance Edwards, cb, 6-1, 168, Trinity Episcopal School, Richmond, Va.

Zion Gist, rb, 5-11, 205, Frankfort, Ill.

Leo Hannan, qb, 6-4, 205, Servite, Long Beach, Calif.

DiMari Malone, lb, 6-2, 194, Dakota, Macomb, Mich.

George Mullins, cb, 6-2, 170, South Sumter, Bushnell, Fla.

Drew Nichols, iol, 6-4, 280, Murrieta Valley, Temecula, Calif.

Jayden Savoury, te, 6-6, 225, St. Mary’s, Detroit, Mich.

Derrick Simmons, dl, 6-3, 270, Frankenmuth, Frankenmuth, Mich.

Charles Taplin, wr, 6-1, 160, Red Oak, Red Oak, Texas

Cal Thrush, edge, 6-4, 230, Upper Arlington, Columbus, Ohio

Aydan West, cb, 6-1, 180, Quince Orchard, Gaithersburg, Md.

Charles White, lb, 6-3, 190, Orchard Lake St. Mary’s Prep, West Bloomfield, Mich.

DJ White, lb, 6/2, 200, Pontiac, Mich.

Jack Wills, ls, 6-2, 210, Hudsonville, Mich.

Evan Young, db, 6-0, 180, Lufkin, Texas

Minnesota

Enoch Atewogbola, edge, 6-4, 215, Avon, Avon, Ind.

Nathan Cleveland, ath, 6-3, 215, Hoffman Estates, Hoffman Estates, Ill.

Mark Handy, iol, 6-6, 285, La Cueva, Albuquerque, N.M.

Colin Hansen, edge, 6-6, 220, Byron Senior, Byron, Minn.

Zachry Harden, s, 6-2, 185, Newton, Covington, Ga.

Rhett Hlavacka, lb, 6-5, 215, Fond Du Lac, Fond Du Lac, Wis.

Daniel Jackson, k, 5-9, 160, Alexandria. Minn.

Emmanuel Karmo, lb, 6-3, 205, Robbinsdale Cooper, Minneapolis, Minn.

Jackson Kollock, qb, 6-4, 220, Laguna Beach, Laguna Beach, Calif.

Kaveon Lee, ot, 6-6, 280, Plainfield Central, Plainfield, Ill.

Legend Lyons, wr, 6-1, 190, Charter Oak, Covina, Calif.

Bradley Martino, wr, 6-3, 175, Golden Gate, Naples, Fla.

Naiim Parrish, cb, 5-10, 160, Bergen Catholic, Oradell, N.J.

Luke Ryerse, k, 5-10, 165, Woodbury, Minn.

Daniel Shipp, ot, 6-6, 275, Centennial, Corona, Calif.

Nick Spence, ot, 6-6, 280, Liberty, Peoria, Ariz.

Ethan Stendel, lb, 6-2, 200, Caledonia, Caledonia, Minn.

Jayquan Stubbs, dl, 6-6, 250, Cleveland Heights, Cleveland, Ohio

Abu Tarawallie, dl, 6-3, 265, Providence Academy, Minneapolis, Minn.

Kenedy Uzoma, de, 6-5, 215, Baltimore, Md.

Grant Washington, rb, 6-1, 195, St. Ignatius, Cleveland, Ohio

Mississippi

Corey Adams, edge, 6-5, 235, Edna Karr, New Orleans, La.

Dillon Alfred, wr, 5-11, 170, Saraland, Gautier, Miss.

Corey Amos, edge, 6-2, 205, Opelousas, Opelousas, La.

Kenneth Boston, ot, 6-8, 300, River Oaks School, Monroe, La.

Hayden Bradley, te, 6-5, 215, Buford, Buford, Ga.

Ladarian Clardy, s, 5-11, 165, Escambia, Pensacola, Fla.

Dante Core, cb, 6-1, 165, Choctawhatchee, Fort Walton Beach, Fla.

Caleb Cunningham, wr, 6-2, 180, Choctaw County, Ackerman, Miss.

Maison Dunn, cb, 6-3, 180, Tupelo, Tupelo, Miss.

Talib Graham, edge, 6-2, 235, Daphne, Daphne, Ala.

Devin Harper, iol, 6-4, 300, Calvary Baptist Academy, Shreveport, La.

Taren Hedrick, ot, 6-5, 305, Community School Of Naples, Columbia, Mo.

Jarcoby Hopson, lb, 6-2, 205, Lake Cormorant, Horn Lake, Miss.

Tyler Lockhart, lb, 6-2, 205, Winona, Winona, Miss.

Andrew Maddox, dl, 6-3, 270, Oak Grove, Hattiesburg, Miss.

Shekai Mills-Knight, rb, 6-1, 215, Baylor School, Chattanooga, Tenn.

Major Preston, s, 5-11, 170, IMG Academy, Bradenton, Fla. (Hopewell, Va.)

Samari Reed, wr, 6-2, 190, Monarch, Coconut Creek, Fla.

Cortez Thomas, s, 6-1, 170, Holmes County Central, Lexington, Miss.

Bryson Walters, lb, 6-2, 220, Itawamba Agricultural, Fulton, Miss.

Winston Watkins Jr., wr, 5-10, 175, Venice, Fort Myers, Fla.

Keon Young, s, 6-1, 171, Lakeland, Auburndale, Fla.

Mississippi State

Mason Clinton, dl, 6-5, 290, Scooba, Miss.

Spencer Dowland, ot, 6-6, 290, Athens, Athens, Ala.

Davian Jackson, wr, 6-2, 185, Westgate, New Iberia, La.

LaKendrick James, lb, 6-2, 217, Wesson, Miss.

Amarien Jefferson, cb, 6-1, 180, Decatur, Miss.

Geron Johnson, rb, 6-1, 180, Bartlett, Bartlett, Tenn.

Kyle Johnson, cb, 5-11, 160, Bunkie, Bunkie, La.

Matthew Lefeau, ol, 6-6, 350, Redding, Calif.

Anson Lewis, wr, 6-2, 190, Oak Grove, Columbia, Miss.

Saquon Miles, ot, 6-6, 300, Raymond, Miss.

Isaiah Mitchell, wr, 5-11, 170, Houston County, Fort Valley, Ga.

Tony Mitchell, s, 6-2, 205, Scooba, Miss.

Jamarcus Moye, dl, 6-4, 320, Tyler, Texas

AJ Rice, lb, 6-1, 230, Madison Academy, Madison, Ala.

Jakheem Shumpert, ot, 6–5, 325, Senatobia, Miss.

Joeseph Skipworth, te, 6-5, 205, Pace, Milton, Fla.

Sekou Smith, s, 6-1, 160, Miami Central, Miami, Fla.

Ja’Bryis Stewart, s, 6-3, 200, Moorhead, Miss.

KaMario Taylor, qb, 6-4, 205, Noxubee County, Macon, Miss.

Breyden Turnage, ot, 6-8, 285, Dyersburg, Dyersburg, Tenn.

Tyshun Willis, edge, 6-1, 230, Velma Jackson, Camden, Miss.

Kolin Wilson, rb, 5-9, 175, Gulf Shores, Gulf Shores, Ala.

Missouri

Charles Bass, s, 6-1, 185, East St. Louis, Saint Louis, Mo.

Marquise Davis, rb, 5-11, 200, Cleveland Heights, Cleveland, Ohio

Jason Dowell, dl, 6-4, 285, Althoff Catholic, Belleville, Ill.

Henry Fenuku, iol, 6-3, 285, North Crowley, Fort Worth, Texas

DaMarion Fowlkes, wr, 5-10, 175, Our Lady Good Counsel HS, Olney, Md.

Brendon Haygood, rb, 5-9, 190, Sachse, Wylie, Texas

Javion Hilson, edge, 6-4, 225, Cocoa, Cocoa, Fla.

Daeden Hopkins, edge, 6-6, 230, Hermann, Hermann, Mo.

Keiton Jones, iol, 6-4, 315, Field Kindley, Coffeyville, Kan.

Jason King, lb, 6-1, 210, DeSmet, Saint Louis, Mo.

Jack Lange, iol, 6-8, 275, Eureka, Eureka, Mo.

Mark Manfred, cb, 6-3, 175, Sprayberry, Marietta, Ga.

Dante McClellan, lb, 6-1, 210, McKinley, Canton, Ohio

Donovan Olugbode, wr, 6-1, 200, IMG Academy, Bradenton, Fla. (Naperville, Ill.)

Dakotah Terrell, te, 6-9, 210, Pocola, Pocola, Okla.

Shaun Terry, wr, 5-10, 165, Ironton, Ironton, Ohio

Matt Zollers, qb, 6-4, 203, Spring-Ford, Royersford, Pa.

NC State

Omarian Abraham, dl, 6-2, 285, American Heritage, Fort Lauderdale, Fla.

Jerel Bolder, wr, 6-0, 200, Forest Hills, Marshville, N.C.

Colby Cronk, edge, 6-3, 245, Flagler Palm Coast, Palm Coast, Fla.

Terris Dudley, lb, 6-3, 200, Hilliard Bradley, Hilliard, Ohio

Michael Gibbs, iol, 6-4, 280, Hoggard, Wilmington, N.C.

Caden Gordon, cb, 6-1, 170, Santaluces Community, Lake Worth, Fla.

Gerritt Kemp, s, 6-3, 180, Hebron Christian Academy, Dacula, Ga.

Kage Payne, iol, 6-4, 280, Kings, Kings Mills, Ohio

AJ Prim, de, 6-3, 225, Foley, Tylertown, Mass.

Gus Ritchey, te, 6-3, 225, Northwood, Pittsboro, N.C.

Isaac Sowells Jr., iol, 6-2, 290, Louisville Male, Louisville, Ky.

Cam Strong, cb, 6-1, 170, T L Hanna, Anderson, S.C.

Tristan Teasdell, s, 6-1, 180, Tuscarora, Leesburg, Va.

Josiah Victor, dl, 6-2, 270, Grayson, Loganville, Ga.

Takhyian Whitset, ot, 6-5, 265, Antioch, Nashville, Tenn.

Will Wilson, qb, 6-1, 220, Richland Northeast, Columbia, S.C.

Nebraska

Jackson Carpenter, wr, 6-2, 195, Southwest, Lincoln, Neb.

Shawn Hammerbeck, iol, 6-6, 265, Winner, Winner, S.D.

Christian Jones, lb, 6-3, 215, Westside, Omaha, Neb.

Jeremiah Jones, ath, 6-5, 217, Murray, Murray, Ky.

Houston Kaahaaina-Torres, iol, 6-3, 293, St. Louis, Honolulu, Hawaii

TJ Lateef, qb, 6-2, 195, Lutheran-Orange County, Orange, Calif.

Juju Marks, iol, 6-7, 255, Olathe South, Olathe, Kan.

Dawson Merritt, edge, 6-3, 215, Blue Valley, Overland Park, Kan.

Cortez Mills, wr, 6-0, 165, Homestead, Fla.

Pierce Mooberry, lb, 6-4, 205, Millard North, Omaha, Neb.

Isaiah Mozee, wr, 6-1, 190, Lee’s Summit North, Lee’s Summit, Mo.

Jamarion Parker, rb, 6-1, 185, Cardinal Ritter College Prep, Saint Louis, Mo.

Kade Pietrzak, dl, 6-5, 240, Sheyenne, West Fargo, N.D.

Malcolm Simpson, dl, 6-3, 255, Hitchcock, Galveston, Texas

Brian Tapu, ot, 6-5, 300, West, Layton, Utah

Tyson Terry, dl, 6-4, 275, Omaha North, Omaha, Neb.

Bryson Webber, cb, 6-3, 180, Ridge Point, Missouri City, Texas

North Carolina

Devin Ancrum, dl, 6-3, 280, Mill Creek, Buford, Ga.

Trey Blue, ot, 6-5, 319, Cary, Cary, N.C.

Javion Butts, s, 6-1, 180, Jones County, Gray, Ga.

Evan Haynes, wr, 6-3, 185, Fellowship Christian School, Roswell, Ga.

Kamden Laudenslager, edge, 6-3, 225, McDonogh School, Harrisburg, Pa.

Byron Nelson, iol, 6-3, 295, Katy, Katy, Texas

Northwestern

Braden Blueitt, wr, 6-1, 180, Colleyville Heritage, Colleyville, Texas

Trey Boyd, ot, 6-5, 255, Shakopee, Shakopee, Minn.

Marquet Dorsey Jr., cb, 6-1, 175, Don Bosco Prep, Ramsey, N.J.

Nikola Dugandzic, k, 6-5, 215, Winnetka, Ill.

Dube Enongene, wr, 6-1, 180, North Paulding, Acworth, Ga.

Jonah Hayes, edge, 6-6, 215, Archbishop Moeller, Cincinnati, Ohio

Ronny Johnson, rb, 5-10, 180, Dexter, Dexter, Mich.

Alijah Jones, s, 6-1, 185, Archbishop Spalding, Baltimore, Md.

Tanner Jumpp, dl, 6-3, 255, Lake Brantley, Altamonte Springs, Fla.

Tyler Kielmeyer, te, 6-7, 235, Westerville South, Westerville, Ohio

Noah LaPorte, te, 6-5, 210, Princeton, Princeton, Ill.

Mason Mayne, dl, 6-3, 275, Lawton, Lawton, Mich.

Michael O’Connell, ot, 6-6, 270, Glenbard West, Glen Ellyn, Ill.

Caden O’Rourke, edge, 6-5, 207, Lincoln-Way East, Frankfort, Ill.

Robby Preckel, wr, 6-3, 225, Lafayette, Wildwood, Mo.

Marcus Romain, qb, 6-1, 195, Wheeler, Marietta, Ga.

Jonathan Stevens, ath, 6-1, 180, Westerville North, Westerville, Ohio

Josh Veldman, lb, 6-2, 205, Lincoln Way West, New Lenox, Ill.

Hayden Wright, ol, 6-5, 260, Kingwood, Texas

Notre Dame

Matty Augustine, ot, 6-7, 295, Brunswick School, Greenwich, Conn.

Jerome Bettis Jr., wr, 6-3, 185, Woodward Academy, Atlanta, Ga.

Will Black, ot, 6-8, 283, Choate Rosemary Hall, Wallingford, Conn.

JaDon Blair, s, 6-5, 195, Mount Tabor, Winston Salem, N.C.

Christopher Burgess, edge, 6-4, 240, Simeon, Chicago, Ill.

Elijah Burress, wr, 6-1, 175, DePaul Catholic, Wayne, N.J.

Davion Dixon, dl, 6-3, 305, Miami Palmetto, Miami, Fla.

Madden Faraimo, lb, 6-2, 225, JSerra Catholic, San Diego, Calif.

James Flanigan, te, 6-6, 245, Notre Dame De La Baie Academy, Green Bay, Wis.

Dallas Golden, cb, 6-1, 188, Berkeley Prep, Tampa, Fla.

Blake Hebert, qb, 6-3, 215, Brunswick School, Vancouver, Canada

Cameron Herron, iol, 6-3, 275, Warren Central, Indianapolis, Ind.

Dominik Hulak, edge, 6-4, 240, Immaculate Conception, Elmhurst, Ill.

Nolan James, rb, 5-10, 205, DePaul Catholic, Wayne, N.J.

Ko’o Kia, lb, 6-3, 220, Punahou, Honolulu, Hawaii

Brandon Logan, s, 6-1, 190, Snider, Fort Wayne, Ind.

Ethan Long, s, 6-2, 185, Brunswick School, Greenwich, Conn.

Joseph Reiff, dl, 6-5, 250, York Comm, Elmhurst, Ill.

Scrap Richardson, ath, 6-2, 170, Greenville, Greenville, Ga.

Anthony Sacca, lb, 6-3, 225, St. Joseph’s Prep School, Delran, N.J.

Erik Schmidt, k, 6-1, 210, Marquette University High School, Milwaukee, Wisc.

Owen Strebig, ot, 6-7, 295, Catholic Memorial, Waukesha, Wis.

Gordy Sulfsted, dl, 6-5, 235, St. Xavier, Cincinnati, Ohio

Cree Thomas, cb, 6-1, 170, Brophy College Preparatory, Phoenix, Ariz.

Mark Zackery, cb, 5-11, 160, Ben Davis, Indianapolis, Ind.

Ohio State

Tarvos Alford, lb, 6-2, 210, Vero Beach, Port Saint Lucie, Fla.

Phillip Bell, wr, 6-1, 200, Mission Viejo, Mission Viejo, Calif.

Jake Cook, iol, 6-5, 305, Westerville North, Westerville, Ohio

Faheem Delane, s, 6-2, 210, Good Counsel, Olney, Md.

Zion Grady, edge, 6-4, 225, Enterprise, Troy, Ala.

Cody Haddad, s, 6-1, 170, St. Ignatius, Cleveland, Ohio

Bo Jackson, rb, 6-1, 210, Villa Angela – St Joseph HS, Cleveland, Ohio

De’zie Jones, wr, 5-10, 175, DePaul Catholic, Wayne, N.J.

Eli Lee, lb, 6-3, 225, Archbishop Hoban, Akron, Ohio

Brody Lennon, te, 6-4, 220, Gilmour Academy, Cleveland, Ohio

Carter Lowe, ot, 6-5, 285, Whitmer, Toledo, Ohio

Jayvon McFadden, iol, 6-4, 270, Riverdale Baptist, Washington, District of Columbia

Bodpegn Miller, wr, 6-4, 180, Ontario, Mansfield, Ohio

Trajen Odom, dl, 6-4, 285, Weddington, Matthews, N.C.

Riley Pettijohn, lb, 6-2, 215, McKinney, McKinney, Texas

Quincy Porter, wr, 6-4, 200, Bergen Catholic, Oradell, N.J.

Nate Roberts, te, 6-4, 220, Washington, Washington, Okla.

Anthony Rogers, rb, 5-8, 190, Montgomery, Ala.

Maxwell Roy, dl, 6-3, 290, St. Joseph’s Prep School, Delran, N.J.

Devin Sanchez, cb, 6-2, 180, North Shore, Houston, Texas

Epi Sitanilei, edge, 6-4, 220, St. John Bosco, Bellflower, Calif.

Tavien St. Clair, qb, 6-4, 225, Bellefontaine, Bellefontaine, Ohio

DeShawn Stewart, s, 6-1, 185, DePaul Catholic, Wayne, N.J.

Isaiah West, rb, 5-11, 210, St. Joseph’s Prep School, Philadelphia, Pa.

Jordyn Woods, cb, 6-4, 175, Cartersville, Cartersville, Ga.

Oklahoma

Darius Afalava, iol, 6-5, 330, Skyridge, Lehi, Utah

Tory Blaylock, rb, 5-11, 195, Atascocita, Houston, Texas

Emmanuel Choice, wr, 6-4, 190, Lancaster, Lancaster, Texas

Ryan Fodje, ot, 6-5, 295, Bridgeland, Cypress, Texas

Courtland Guillory, cb, 6-1, 170, Klein Oak, Houston, Texas

Maliek Hawkins, cb, 6-1, 175, Frisco Emerson, Allen, Texas

Trystan Haynes, cb, 6-2, 160, Carl Albert, Midwest City, Okla.

Owen Hollenbeck, iol, 6-3, 340, Melissa, Melissa, Texas

Marcus James, lb, 6-4, 210, Carl Albert, Oklahoma City, Okla.

CJ Nickson, edge, 6-5, 216, Weatherford, Weatherford, Okla.

Jett Niu, qb, 6-2, 170, Lehi, Lehi, Utah

Omarion Robinson, s, 5-11, 185, Parkview Magnet, Little Rock, Ark.

Alexander Shieldnight, edge, 6-3, 220, Wagoner, Wagoner, Okla.

Elijah Thomas, wr, 6-1, 180, Checotah, Checotah, Okla.

Trynae Washington, te, 6-3, 205, Carl Albert, Oklahoma City, Okla.

Trent Wilson, dl, 6-3, 260, Dr. Henry Wise, Upper Marlboro, Md.

Marcus Wimberly, s, 6-1, 200, Bauxite, Bauxite, Ark.

Oklahoma State

Jaylan Beckley, iol, 6-4, 300, Trinity Christian Academy, Addison, Texas

Chandavian Bradley, de, 6-4, 242, Kansas City, Mo.

Rashod Bradley, de, 6-3, 243, Lake City, Fla.

Royal Capell, wr, 5-10, 185, Steele, Cibolo, Texas

Miguel Chavez, iol, 6-5, 285, Muskogee, Muskogee, Okla.

DJ Dugar, rb, 6-1, 205, Glenn, Leander, Texas

Kobi Foreman, cb, 5-11, 165, Berkner, Richardson, Texas

Simona Fuailetolo, ol, 6-6, 300, St. George, Utah

Draden Fullbright, db, 5-11, 175, Crowley, Texas

Ryker Haff, iol, 6-6, 310, Owasso, Owasso, Okla.

Isaiah Kema, ol, 6-4, 295, Lubbock, Texas

Matrail Lopez, ath, 5-9, 150, Idabel, Idabel, Okla.

Jaden Perez, wr, 6-1, 165, Brandeis, San Antonio, Texas

Chase Pinkston, db, 6-0, 190, Hattiesburg, Miss.

Kameron Powell, wr, 6-1, 185, McKinney North, McKinney, Texas

Michael Riles, edge, 6-3, 235, Memorial, Port Arthur, Texas

Jordan Vyborny, te, 6-5, 230, Corner Canyon, Draper, Utah

Ayden Webb, s, 6-3, 160, Lake Highlands, Dallas, Texas

Carl’veon Young, lb, 6-4, 215, Carl Albert, Oklahoma City, Okla.

Oregon

Ziyare Addison, ot, 6-4, 280, Carrollwood Day, Tampa, Fla.

Dorian Brew, cb, 6-0, 202, Conroe, Conroe, Texas

Jordon Davison, rb, 5-11, 240, Mater Dei, Santa Ana, Calif.

Brandon Finney, cb, 6-2, 185, McDonogh School, Owings Mills, Md.

Dierre Hill, rb, 5-11, 180, Althoff Catholic, Belleville, Ill.

Matt Johnson, dl, 6-5, 240, De La Salle, Concord, Calif.

Demetri Manning, iol, 6-6, 345, Bellevue, Bellevue, Wash.

Trey McNutt, s, 6-0, 183, Shaker Heights, Shaker Heights, Ohio

Dakorien Moore, wr, 5-11, 186, Duncanville, Duncanville, Texas

Cooper Perry, wr, 6-1, 185, Notre Dame Preparatory, Scottsdale, Ariz.

Vander Ploog, te, 6-6, 215, Troy, Fullerton, Calif.

Akili Smith Jr., qb, 6-5, 233, Lincoln, San Diego, Calif.

Zac Stascausky, ot, 6-6, 275, Central Catholic, Portland, Ore.

Douglas Utu, iol, 6-4, 315, Bishop Gorman, Las Vegas, Nev.

Dallas Wilson, wr, 6-3, 193, Tampa Bay Tech, Tampa, Fla.

Nasir Wyatt, lb, 6-2, 205, Mater Dei, Santa Ana, Calif.

Oregon State

Maddox Conway, ot, 6-5, 265, Cy Ranch, Cypress, Texas

Sean Craig, s, 6-3, 180, Liberty, Henderson, Nev.

Bleu Dantzler, edge, 6-3, 220, Basha, Chandler, Ariz.

Niklas Fisher, edge, 6-3, 240, Cy Ranch, Houston, Texas

Trey Glasper, cb, 6-1, 170, Green Valley, Henderson, Nev.

Kourdey Glass, rb, 5-9, 190, Hanford, Hanford, Calif.

Jeremiah Ioane, lb, 6-2, 215, Liberty, Las Vegas, Nev.

Skyler Jackson, rb, 6-1, 205, Liberty, Las Vegas, Nev.

Logan Knapp, te, 6-6, 230, Clayton Valley, Concord, Calif.

David Madison, cb, 6-1, 170, Prestonwood Christian, Plano, Texas

Jesse Myers, edge, 6-3, 230, Cardinal Newman, Santa Rosa, Calif.

Jake Normoyle, iol, 6-4, 300, West Linn, West Linn, Ore.

Cody Siegner, te, 6-7, 225, Crane Union, Crescent, Ore.

Noah Thomas, iol, 6-6, 275, Skyview, Vancouver, Wash.

Blake Thompson, db, 6-1, 170, Randle, Richmond, Texas

Jalil Tucker, db, 6-0, 170, Lincoln, San Diego, Calif.

Zephen Walker, db, 5-11, 185, Lewisville, Lewisville, Texas

Ellijah Washington, ath, 5-11, 170, Castlemont, Oakland, Calif.

Penn State

Randy Adirika, dl, 6-3, 280, Miami Central, Miami, Fla.

Owen Aliciene, ot, 6-8, 260, Avon Old Farms, Avon, Conn.

LaVar Arrington II, lb, 6-3, 210, Charter Oak, Covina, Calif.

Dayshaun Burnett, edge, 6-3, 215, Imani Christian Academy, Pittsburgh, Pa.

Chaz Coleman, edge, 6-5, 220, Warren G Harding, Warren, Ohio

Daryus Dixson, cb, 6-1, 185, Mater Dei, Santa Ana, Calif.

Jeff Exinor, wr, 6-2, 215, McDonogh School, Baltimore, Md.

Malachi Goodman, ot, 6-6, 315, Paramus Catholic, Paramus, N.J.

Cortez Harris, edge, 6-2, 200, Riverdale Baptist, Upper Marlboro, Md.

Tiqwai Hayes, rb, 5-10, 190, Aliquippa, Aliquippa, Pa.

Matt Henderson, te, 6-5, 208, Powhatan, Powhatan, Va.

Koby Howard, wr, 5-11, 190, Chaminade-Madonna Prep, Hollywood, Fla.

Josh Johnson, cb, 6-2, 185, Ironton, Ironton, Ohio

Jahmir Joseph, cb, 6-1, 185, St. Joseph Regional, Montvale, N.J.

Yvan Kemajou, edge, 6-3, 240, Paint Branch, Burtonsville, Md.

Brian Kortovich, te, 6-4, 230, St. Joseph, Ohio

Bekkem Kritza, qb, 6-5, 190, Chaminade-Madonna Prep, Hollywood, Fla.

Brady O’Hara, te, 6-6, 250, North Catholic, Pittsburgh, Pa.

Matthew Outten, wr, 6-1, 210, I.C. Norcom, Portsmouth, Va.

Lyrick Samuel, wr, 6-4, 175, Erasmus Hall, Brooklyn, N.Y.

Cam Smith, lb, 6-1, 200, St. Joseph’s Prep School, Salem, N.J.

Alex Tatsch, lb, 6-3, 215, Greater Latrobe, Latrobe, Pa.

Braswell Thomas, s, 6-2, 185, Pleasantville, Cape May, N.J.

Xxavier Thomas, cb, 5-11, 170, Central Catholic, Canonsburg, Pa.

Michael Troutman, iol, 6-2, 280, DePaul Catholic, Wayne, N.J.

Jabree Wallace-Coleman, rb, 6-1, 210, Imhotep Institute, Philadelphia, Pa.

Pittsburgh

Mason Alexander, cb, 6-1, 165, Hamilton Southeastern, Fishers, Ind.

Julian Anderson, edge, 6-4, 215, The First Academy, Orlando, Fla.

Jaylin Brown, rb, 5-10, 185, Cardinal Newman, West Palm Beach, Fla.

Torian Chester, iol, 6-5, 315, Westover, Albany, Ga.

Denim Cook, lb, 6-4, 195, Bishop Hartley, Columbus, Ohio

Akram Elnagmi, ot, 6-6, 295, NFL Academy, London, England

Jordan Fields, ot, 6-5, 265, North Shore, Houston, Texas

Joshua Guerrier, cb, 5-11, 160, Ocoee, Ocoee, Fla.

Mason Heintschel, qb, 6-1, 200, Clay, Oregon, Ohio

Max Hunt, te, 6-5, 190, Plant, Tampa, Fla.

Tony Kinsler, wr, 5-11, 160, Spruce Creek, Daytona Beach, Fla.

Shawn Lee Jr., cb, 5-10, 170, Harrisburg, Harrisburg, Pa.

Cameron Sapp, wr, 5-9, 145, Miami Palmetto, Miami, Fla.

Synkwan Smith, ath, 5-9, 170, Roswell, Roswell, Ga.

Trevor Sommers, edge, 6-2, 240, St. Thomas Aquinas, Fort Lauderdale, Fla.

Emmanuel Taylor, lb, 6-1, 190, Green Run, Virginia Beach, Va.

Justin Thompson, lb, 6-3, 220, Our Lady Good Counsel HS, Olney, Md.

Shep Turk, iol, 6-5, 275, Thomas Jefferson, Pittsburgh, Pa.

Ja’Kyrian Turner, ath, 5-9, 155, South Sumter, Wildwood, Fla.

Cole Woodson, s, 6-1, 177, Battlefield, Haymarket, Va.

Bryce Yates, wr, 6-1, 160, Matoaca, Chesterfield, Va.

Purdue

Sawyer Anderson, qb, 6-0, 193, Parish Episcopal School, Dallas, Texas

Landon Brooks, edge, 6-6, 210, Delta, Muncie, Ind.

Zyntreacs Otey, cb, 6-0, 165, Battle Ground Academy, Murfreesboro, Tenn.

Ziaire Stevens, rb, 5-10, 170, East, Akron, Ohio

Sam Steward, olb, 6-2, 205, Fort Wayne, Ind.

Jaron Thomas, ath, 6-1, 200, Concord, Elkhart, Ind.

Rutgers

Kamar Archie, lb, 6-1, 220, Hun School, Trenton, N.J.

Sean Ashenfelder, qb, 6-1, 170, Creekside, Saint Augustine, Fla.

Raedyn Bruens, dl, 6-4, 235, A. Crawford Mosley, Lynn Haven, Fla.

Michael Clayton, cb, 6-1, 178, Northside, Warner Robins, Ga.

Sah’nye Degraffenreidt, wr, 6-1, 200, Atlantic City, Atlantic City, N.J.

Canaan Edwards, edge, 6-5, 230, Langston Hughes, Lawrenceville, Ga.

Miron Gurman, dl, 6-6, 260, Spencerport, Spencerport, N.Y.

Tariq Hayer, s, 5-11, 181, St. John’s, Upper Marlboro, Md.

Jourdin Houston, wr, 6-1, 180, St. Thomas More, Middle Village, N.Y.

Robbie Johnson, dl, 6-4, 245, Salesianum, Wilmington, Del.

Talibi Kaba, lb, 6-2, 205, Hillside, Hillside, N.J.

DJ McClary, lb, 6-1, 210, Henry Snyder, Jersey City, N.J.

Terrell Mitchell, apb, 5-9, 185, Buford, Buford, Ga.

Steven Murray, ath, 6-1, 165, Eastern Guilford, Gibsonville, N.C.

Michael Thomas, wr, 5-11, 185, Donovan Catholic, Barnegat, N.J.

Chris Vigna, iol, 6-5, 280, Bergen Catholic, Oradell, N.J.

San Diego State

Jacob Alvarez, te, 6-4, 220, Chaparral, Temecula, Calif.

Braylon Cardwell, cb, 6-3, 180, Mount Miguel, San Diego, Calif.

Delon Craft Jr., ol, 6-6, 260, Clayton Valley Charter, Richmond, Calif.

Chase Duarte, ol, 6-5, 300, Clayton Valley Charter, Concord, Calif.

Sidney Dupuy, dl, 6-5, 265, Cathedral Catholic, San Diego, Calif.

Jaylon Hawkins, wr, 6-1, 180, Liberty Christian, Argyle, Texas

Ikbahl Kassim, ol, 6-2, 295, Centennial, Corona, Calif.

JP Mialovski, qb, 6-1, 195, Millikan, Long Beach, Calif.

Marcus Mozer, wr, 6-4, 200, Fossil Ridge, Fort Collins, Colo.

Etene Pritchard, lb, 6-2, 180, Pittsburg, Pittsburg, Calif.

Chase Shumate, s, 5-11, 180, Moutain Pointe, Phoenix

Jett Thomas, iol, 6-4, 275, La Jolla, La Jolla, Calif.

Jordin Thomas, rb, 5-10, 190, Lincoln, Stockton, Calif.

Brian Townsend, edge, 6-4, 230, Arbor View, Las Vegas

Jeremiah Tuiileila, edge, 6-3, 225, Inderkum, Sacramento, Calif.

Jerry Washington, edge, 6-3, 240, Desert Edge, Glendale, Ariz.

Ashdon Wnetrzak, ot, 6-8, 345, Sierra Canyon, Chatsworth, Calif.

San Jose State

Li’atama Amisone, qb, 6-1, 175, Kapolei, Kapolei, Hawaii

Sir Autry, rb, 5-10, 165, Hoover, San Diego

Braiden Bachich-Dixon, te, 6-4, 205, Marin Catholic, Kentfield, Calif.

Sirr Bible, lb, 6-2, 220, Millikan, Long Beach, Calif.

Steve Chavez, rb, 6-0, 200, Orange Lutheran, Orange, Calif.

Champ Kapanui, lb, 6-1, 205, Bishop Gorman, Las Vegas, Nev.

Jireh Moe, dl, 6-1, 280, Orange Lutheran, Orange, Calif.

Jase Nix, wr, 5-10, 160, San Marcos, San Marcos, Calif.

Ty Olsen, wr, 6-2, 195, Lincoln, San Diego, Calif.

Jesse Taylor, cb, 6-1, 159, Pacifica, Oxnard, Calif.

Jordan Tonga, iol, 6-1, 295, Leuzinger, Hawthorne, Calif.

Daniel Tuliau, ol, 6-3, 305, JSerra Catholic, Long Beach, Calif.

SMU

Carterrious Brown, wr, 6-2, 160, Seguin, Arlington, Texas

Jalen Cooper, wr, 6-1, 160, Steele, Cibolo, Texas

Devinn Farris, iol, 6-5, 290, Heights, Houston, Texas

Zadian Gentry, cb, 6-0, 170, Anna, McKinney, Texas

Dramekco Green, rb, 6-0, 190, Conroe, Conroe, Texas

Ty Hawkins, qb, 6-1, 189, IMG Academy, Bradenton, Fla. (San Antonio, Texas)

Drew Hill, iol, 6-4, 286, Centennial, Corona, Calif.

Javion Holiday, cb, 6-1, 180, Duncanville, Duncanville, Texas

Abel Hoopii, iol, 6-5, 330, Farrington, Kahuku, Hawaii

Mark Iheanachor, lb, 6-2, 220, Narbonne, Harbor City, Calif.

Devon Martin, te, 6-5, 245, Trinity Valley CC/Poteet, Mesquite, Texas

Dramodd Odoms, ot, 6-6, 295, Lamar, Houston, Texas

Chinedu Onyeagoro, edge, 6-3, 225, King Drew Medical Magnet, Los Angeles, Calif.

Tyren Polley, s, 5-10, 180, Duncanville, Duncanville, Texas

Elijah Pratt, s, 5-11, 165, IMG Academy, Bradenton, Fla. (Arlington, Texas)

Sael Reyes, s, 6-1, 190, DeSoto, East Saint Louis, Ill.

Isaiah Robertson, wr, 6-1, 185, Arlington, Arlington, Texas

Jalen Shivers, edge, 6-4, 250, South Gwinnett, Snellville, Ga.

Daylon Singleton, wr, 5-9, 150, DeSoto, Desoto, Texas

La’Modrick Spencer, cb, 6-1, 175, Hutchinson CC/Duncanville, Dallas, Texas

Miles Uter, te, 6-4, 225, Bayside Academy, Daphne, Ala.

Tyron Winslow, dl, 6-4, 275, H.L. Bourgeois, Houma, La.

South Carolina

Anthony Addison, edge, 6-3, 215, Sumter, Sumter, S.C.

Taeshawn Alston, edge, 6-4, 204, Vance County, Henderson, N.C.

Malik Clark, wr, 6-3, 180, Rock Hill, Rock Hill, S.C.

Lex Cyrus, wr, 5-10, 175, Susquehanna Twp, Harrisburg, Pa.

Kendall Daniels, s, 6-3, 195, Maury, Norfolk, Va.

Donovan Darden, edge, 6-4, 225, Havelock, Havelock, N.C.

Jaquavious Dodd, edge, 6-6, 235, Eastside, Taylors, S.C.

Kyler Farrow, ls, 6-3, 220, Hartland, Wis.

Jordon Gidron, wr, 6-2, 185, Ridge View, Columbia, S.C.

Zavion Hardy, dl, 6-6, 280, Scooba, Miss.

Christopher Hatfield, s, 6-3, 205, Long County, Ludowici, Ga.

AJ Holloway, lb, 6-3, 225, Buford, Buford, Ga.

Jaquel Holman, lb, 6-2, 197, Blackville-Hilda, Blackville, S.C.

Max Kelley, k, 6-2, 210, Gallatin, Tenn.

Damarcus Leach, s, 6-3, 185, Abbeville, Abbeville, S.C.

Brian Rowe, wr, 5-11, 145, Jay M Robinson, Concord, N.C.

Kobby Sakyi-Prah, edge, 6-3, 210, Roswell, Roswell, Ga.

Shed Sarratt, iol, 6-4, 290, Gaffney, Gaffney, S.C.

Jayden Sellers, wr, 5-11, 170, South Florence, Florence, S.C.

Josh Smith, lb, 6-2, 230, Dutch Fork, Irmo, S.C.

Mike Tyler, te, 6-3, 230, Hammond School, Columbia, S.C.

Caleb Williams, dl, 6-6, 260, Matoaca, Chesterfield, Va.

Cutter Woods, qb, 6-3, 195, Westside, Anderson, S.C.

Southern Cal

Floyd Boucard, dl, 6-3, 315, Miami Central, Montreal, Canada

Trestin Castro, cb, 6-1, 170, Upland, Upland, Calif.

Gus Cordova, dl, 6-4, 250, Lake Travis, Austin, Texas

Harry Dalton, rb, 5-11, 205, Dinwiddie, Dinwiddie, Va.

Aaron Dunn, ot, 6-8, 288, Spanish Fork, Spanish Fork, Utah

Tanook Hines, wr, 6-0, 170, Dekaney, Houston, Texas

Romero Ison, wr, 5-11, 170, Milford Mill Academy, Baltimore, Md.

Cash Jacobsen, dl, 6-4, 250, Jenks, Jenks, Okla.

James Johnson, wr, 6-1, 175, Douglas County, Douglasville, Ga.

Husan Longstreet, qb, 6-1, 195, Centennial, Corona, Calif.

Stephen Miller, s, 6-2, 180, Greene County, Greensboro, Ga.

Alex Payne, ot, 6-5, 265, Gainesville, Gainesville, Ga.

Kendarius Reddick, s, 5-11, 170, Thomas County Central, Thomasville, Ga.

Corey Simms, wr, 6-3, 190, Christian Brothers College, Saint Louis, Mo.

Matai Tagoa’i, lb, 6-3, 200, San Clemente, San Clemente, Calif.

Nela Tupou, edge, 6-4, 210, Folsom, Folsom, Calif.

Elijah Vaikona, ot, 6-8, 370, Santa Margarita Catholic, Rancho Santa Margarita, Calif.

Willi Wascher, iol, 6-3, 290, Bellevue, Bellevue, Wash.

Riley Wormley, rb, 5-10, 170, Southlake Carroll, Colleyville, Texas

Stanford

Bear Bachmeier, qb, 6-1, 220, Murrieta Valley, Murrieta, Calif.

London Bironas, K, 5-10, 180, Nashville, TN

Kole Briehler, dl, 6-2, 263, Hun School, Pennington, N.J.

Omari Gaines, s, 6-3, 185, Malcolm X Shabazz, Newark, N.J.

Chris Garland, cb, 6-1, 180, Buford, Buford, Ga.

Zach Giuliano, te, 6-6, 230, Corona Del Mar, Newport Beach, Calif.

JonAnthony Hall, wr, 6-1, 170, Fishers, Fishers, Ind.

Gabe Kaminski, edge, 6-3, 215, Nazareth Academy, La Grange Park, Ill.

Lonnie McAllister, cb, 5-11, 165, Gonzaga, Washington, District of Columbia

Landon McComber, lb, 6-2, 185, Bishop Gorman, Las Vegas, Nev.

Adam Shovlin, dl, 6-4, 250, St. Thomas More, Duryea, Pa.

Nusi Tanmoepeau, lb, 6-3, 205, San Francisco, Calif.

Liam Thorpe, ath, 6-1, 180, Hun School, Princeton, N.J.

Emeka Ugorji, ot, 6-5, 270, South Oak Cliff, Dallas, Texas

Donte Utu, s, 6-1, 170, Punahou, Honolulu, Hawaii

Mickey Vaccarello, lb, 6-3, 210, Peters Township, Pittsburgh, Pa.

Josh Williams, iol, 6-4, 290, Haverford School, Haverford, Pa.

Zak Yamauchi, og, 6-4, 280, Bishop Gorman, Las Vegas, NV

Reiman Zebert, te, 6-7, 205, Platteview, Springfield, Neb.

Syracuse

Rayshon Andrews, s, 6-3, 185, Avon Old Farms, Avon, Conn.

Daunte Bacheyie, te, 6-5, 193, Christian Brothers Academy, Syracuse, N.Y.

Rich Belin, qb, 5-11, 175, Cardinal Hayes, New York, N.Y.

Wyatt Bowman, te, 6-5, 215, Georgetown Preparatory School, Bethesda, Md.

Ziyyon Bredell, cb, 5-11, 165, Lincoln, Philadelphia, Pa.

Luke Carney, qb, 6-2, 205, Dallas Christian School, Mesquite, Texas

Malachi Coleman, rb, 5-11, 180, William Fleming, Roanoke, Va.

Elijah Crawford, dl, 6-2, 285, McDonogh School, Owings Mills, Md.

Gabe Daniels, wr, 6-2, 180, Greater Atlanta Christian School, Norcross, Ga.

Antoine Deslauriers, lb, 6-1, 225, Rabun Gap-Nacoochee School, Montreal, Canada

Trey Dudley, ath, 6-1, 200, Briar Woods, Ashburn, Va.

Jordan Gibbs, cb, 6-2, 170, Longwood, Middle Island, N.Y.

Quante Gillians, dl, 6-3, 240, Aquinas Institute, Rochester, N.Y.

Skylar Harvey, ot, 6-6, 360, Archbishop Curley, Baltimore, Md.

Matthew Hawn, ot, 6-6, 275, Christian Brothers Academy, Syracuse, N.Y.

Darius Johnson, wr, 5-10, 160, Northwestern, Miami, Fla.

Davion Kerr, db, 6-1, 180, St. Thomas More, Bloomfield, CT

Javon Lawrence, cb, 6-2, 170, North Rockland, Thiells, N.Y.

Jayden Mann, ot, 6-4, 305, Cardinal Hayes, Brooklyn, N.Y.

Julian McFadden, wr, 5-11, 170, LaSalle College, Philadelphia, Pa.

Haleem Muhammad, dl, 6-4, 255, The Pennington School, Willow Grove, Pa.

Nissi Ogbebor, dl, 6-6, 291, Ottawa, Ontario CA

Jaylen Pray, ot, 6-7, 265, Brunswick School, Greenwich, Conn.

Demetres Samuel, s, 6-2, 180, Heritage, Palm Bay, Fla.

Djoni Scatliffe, ot, 6-7, 260, East River, Orlando, Fla.

Kardiear Shepherd, ot, 6-7, 300, Cicero-North Syracuse, Syracuse, N.Y.

Kaylib Singleton, cb, 6-1, 175, Oakleaf, Fleming Island, Fla.

Kahlil Stewart, iol, 6-3, 315, St. Joseph’s Prep School, Philadelphia, Pa.

EJ Thomas, dl, 6-5, 325, Northwestern, Miami, Fla.

DeAngelo Thompson, dl, 6-3, 215, Miami Northwestern, Miami, Fla.

Byron Washington, iol, 6-8, 400, DeSoto, Desoto, Texas

Terrell Wilfong, wr, 6-4, 160, West Orange, West Orange, N.J.

Darien Williams, wr, 5-10, 160, Christian Brothers Academy, Syracuse, N.Y.

TCU

Keylan Abrams, lb, 6-1, 195, DeSoto, Desoto, Texas

Joseph Albright, s, 5-10, 160, Westfield, Houston, Texas

Dillon Arkansas, lb, 6-1, 195, Ryan, Denton, Texas

Perry Cole Jr., dl, 6-3, 300, Palestine, Texas

Kollin Collier, s, 6-1, 180, Memphis, Tenn.

Jon Denman, rb, 5-10, 193, Palestine, Palestine, Texas

Floyd Guidry, dl, 6-3, 260, Spring, Spring, Texas

Sam Haley, lb, 6-3, 210, Ensworth, Nashville, Tenn.

Jacobe Hayes, wr, 5-11, 170, Mansfield, Mansfield, Texas

Gil Jackson, s, 6-3, 190, Ridge Point, Richmond, Texas

Cameron Jamerson, cb, 6-1, 170, Shadow Creek, Houston, Texas

Dane Jones, wr, 5-11, 174, Ridge Point, Pearland, Texas

Jackson Jones, ot, 6-6, 280, Pine, Franklinton, La.

Jared Martin, edge, 6-2, 215, Central, El Centro, Calif.

Jonah Martinez, cb, 6-0, 180, Mission Hills, Calif.

Kelton Mickell, dl, 6-2, 300, Ellisville, Miss.

Mason Peterson, te, 6-3, 220, Dickinson, Dickinson, Texas

Kilian Registe, ot, 6-6, 300, Keller, Keller, Texas

Adam Schobel, qb, 6-5, 190, Columbus, Columbus, Texas

John Schobel, edge, 6-4, 215, Columbus, Columbus, Texas

Logan Schram, iol, 6-6, 315, Boerne, Boerne, Texas

Terry Shelton, wr, 6-4, 200, Ranchview, Irving, Texas

Julius Simms, s, 6-2, 200, Whitehouse, Whitehouse, Texas

Ed Small, ath, 6-1, 205, Anderson, Austin, Texas

Micah Strickland, cb, 6-1, 185, Brownsboro, Brownsboro, Texas

Witten Van Hoy, ot, 6-7, 280, Benton, Benton, La.

Brody Whatley, dl, 6-4, 250, Neville, Monroe, La.

Anthony Williams, lb, 6-3, 190, Shadow Creek, Pearland, Texas

Chad Woodfork, edge, 6-4, 214, Summer Creek, Humble, Texas

Tennessee

Brenden Anes, lb, 6-2, 205, Page, Franklin, Tenn.

Justin Baker, rb, 5-9, 200, Buford, Buford, Ga.

DaSaahn Brame, te, 6-5, 225, Derby, Derby, Kan.

Joakim Dodson, wr, 6-1, 185, Baylor School, Memphis, Tenn.

Mariyon Dye, edge, 6-5, 268, Elkhart Central, Elkhart, Ind.

Christian Gass, lb, 6-3, 220, Eastside, Covington, Ga.

Jaedon Harmon, lb, 6-1, 205, Rome, Rome, Ga.

Charles House, dl, 6-3, 300, North Mecklenburg, Charlotte, N.C.

Radarious Jackson, wr, 6-2, 184, Sheffield, Memphis, Tenn.

Antoni Kade Ogumoro, iol, 6-5, 290, Elgin, Elgin, Okla.

Dylan Lewis, cb, 6-0, 180, Milton, Alpharetta, Ga.

Jayden Loftin, edge, 6-4, 235, Somerville, Somerville, N.J.

George MacIntyre, qb, 6-6, 190, Brentwood Academy, Nashville, Tenn.

Timothy Merritt, s, 6-1, 175, Parker, Birmingham, Ala.

Nic Moore, iol, 6-3, 290, Jefferson County, Dandridge, Tenn.

Daune Morris, rb, 5-10, 180, Oakland, Murfreesboro, Tenn.

Tre Poteat, cb, 6-1, 170, Verona Area, Verona, Wis.

Tyler Redmond, cb, 6-1, 175, Milton, Milton, Ga.

Travis Smith, wr, 6-3, 200, Westlake, Atlanta, Ga.

Ethan Utley, dl, 6-4, 270, Ensworth, Nashville, Tenn.

Jack Van Dorselaer, te, 6-5, 230, Southlake Carroll, Southlake, Texas

Sidney Walton, s, 6-2, 185, Moody, Moody, Ala.

Texas

Elijah Barnes, lb, 6-1, 230, Skyline, Dallas, Texas

Nick Brooks, ot, 6-7, 360, Grayson, Loganville, Ga.

Myron Charles, dl, 6-4, 300, Port Charlotte, Port Charlotte, Fla.

Caleb Chester, cb, 6-2, 175, Fort Bend Marshall, Missouri City, Texas

Jackson Christian, iol, 6-5, 290, Port Neches-Groves, Port Neches, Texas

Devin Coleman, iol, 6-5, 315, Cedar Hill, Cedar Hill, Texas

Jordan Coleman, iol, 6-5, 315, Cedar Hill, Cedar Hill, Texas

Jonathan Cunningham, lb, 6-2, 195, North Crowley, Fort Worth, Texas

Jaime Ffrench, wr, 6-1, 184, Mandarin, Jacksonville, Fla.

Zelus Hicks, s, 6-2, 180, Carrollton, Carrollton, Ga.

Lance Jackson, edge, 6-5, 270, Pleasant Grove, Texarkana, Texas

K.J. Lacey, qb, 5-11, 181, Saraland, Saraland, Ala.

Graceson Littleton, cb, 6-1, 175, Wiregrass Ranch, Tampa, Fla.

Kaliq Lockett, wr, 6-2, 175, Sachse, Sachse, Texas

Daylan McCutcheon, wr, 5-11, 175, Lovejoy, Lucas, Texas

Smith Orogbo, edge, 6-4, 220, Alief Hastings, Houston, Texas

Kade Phillips, cb, 6-1, 185, Hightower, Missouri City, Texas

Josiah Sharma, dl, 6-4, 320, Folsom, Sacramento, Calif.

James Simon, rb, 5-11, 197, Calvary Baptist Academy, Shreveport, La.

Rickey Stewart Jr., rb, 5-11, 180, Chapel Hill, Tyler, Texas

Michael Terry III, ath, 6-3, 211, Alamo Heights, San Antonio, Texas

Nick Townsend, te, 6-3, 225, Dekaney, Spring, Texas

Jonah Williams, s, 6-3, 206, Ball, Galveston, Texas

Emaree Winston, te, 6-2, 230, Calhoun, Calhoun, Ga.

Texas A&M

Kiotti Armstrong, te, 6-6, 255, Jasper, Jasper, Texas

Jamar Beal-Goines, cb, 6-1, 170, Desert Edge, Goodyear, Ariz.

Adonyss Currie, cb, 6-1, 160, Quartz Hill, Lancaster, Calif.

Marcus Garcia, iol, 6-5, 270, Ryan, Denton, Texas

Brady Hart, qb, 6-5, 185, Cocoa, Indialantic, Fla.

Kelshaun Johnson, wr, 5-11, 160, Hitchcock, Houston, Texas

Rashad Johnson, s, 6-2, 190, South Sumter, Bushnell, Fla.

Marco Jones, edge, 6-4, 242, San Ramon Valley, Danville, Calif.

Nelson McGuire, iol, 6-5, 320, Midlothian, Midlothian, Texas

Noah Mikhail, lb, 6-2, 210, Bonita, La Verne, Calif.

Jamarion Morrow, rb, 5-9, 185, Melrose, Germantown, Tenn.

Joshua Moses, iol, 6-3, 330, Legacy the School of Sport Sciences, Spring, Texas

Jerome Myles, wr, 6-3, 215, Corner Canyon, West Jordan, Utah

Jonte Newman, ot, 6-4, 275, Bridgeland, Cypress, Texas

Tristan Norman, wr, 5-11, 155, Carver, Montgomery, Ala.

Deyjhon Pettaway, s, 5-10, 170, Paetow, Katy, Texas

Deondrae Riden, rb, 5-10, 195, DeSoto, Desoto, Texas

Kelvion Riggins, lb, 6-0, 205, Forney, Forney, Texas

Landon Rink, dl, 6-2, 280, Cy-Fair, Cypress, Texas

Lamont Rogers, ot, 6-7, 305, Horn, Mesquite, Texas

DJ Sanders, dl, 6-4, 325, Bellville, Bellville, Texas

Cobey Sellers, cb, 6-0, 165, Shadow Creek, Pearland, Texas

Chace Sims, dl, 6-3, 305, Randle, Rosenberg, Texas

Tyler Thomas, iol, 6-4, 315, Dickinson, Dickinson, Texas

Texas Tech

Ren Brown, ot, 6-6, 285, Stanton, Stanton, Neb.

Michael Dever, wr, 6-2, 175, Lubbock-Cooper, Lubbock, Texas

Tristian Gentry, wr, 5-11, 175, Stephenville, Stephenville, Texas

Elias Gillen, ot, 6-5, 295, Stevens – 42, Rapid City, S.D.

Brock Golwas, lb, 6-1, 210, Marcus, Flower Mound, Texas

Danilo Guberinich, ot, 6-5, 285, Detroit Catholic Central, Detroit, Mich.

Preztynn Harrison, te, 6-5, 215, Mineral Wells, Mineral Wells, Texas

Michael Henderson, s, 5-10, 174, Wylie East, Wylie, Texas

Bryson Jones, wr, 6-2, 175, Lone Star, Frisco, Texas

Lloyd Jones, qb, 6-4, 210, Hitchcock, Hitchcock, Texas

Deante Lindsay, cb, 6-2, 165, Ada, Ada, Okla.

Garin Maley, iol, 6-5, 250, Papillion-La Vista, Papillion, Neb.

Braylan McDonald, ath, 6-1, 175, Lancaster, Lancaster, Texas

Patrick McMath, iol, 6-3, 265, Katy, Katy, Texas

Sean Robinson, te, 6-4, 200, Greenbrae, Calif

Dylan Singleton, dl, 6-3, 275, Loreauville, Loreauville, La.

Leyton Stone, wr, 6-3, 185, Frenship, Lubbock, Texas

Toledo

Maddox Arnold, lb, 6-2, 222, Elder, Cincinnati, Ohio

John Baker, edge, 6-4, 215, Cass Technical, Detroit, Mich.

Jordin Farrow, dl, 6-3, 265, River Rouge, Inkster, Mich.

Kamren Flowers, wr, 6-1, 160, West Bloomfield, Ann Arbor, Mich.

Raphael Greene, iol, 6-6, 360, Winton Woods, Cincinnati, Ohio

Tyler Hackenbracht, s, 6-2, 200, Washington, Massillon, Ohio

DJ Kelly, db, 6-1, 185, St. Frances Academy, Baltimore, Md.

Omar Mims, wr, 6-0, 165, Cahokia, East St. Louis, Ill.

Walter Moses, qb, 6-4, 175, Perry, Perry, Ohio

Jayden Price, db, 6-3, 185, Seneca Valley, Seven Fields, Pa.

Noah Sanders, rb, 5-11, 170, Birmingham Groves, Franklin, Mich.

Shawn Simeon, rb, 5-9, 170, Naples, Naples, Fla.

Isiah Switzer, ol, 6-6, 285, Glenville, Cleveland

Ryder Treadway, wr, 6-2, 190, Wakeland, Frisco, Texas

Bryant Weatherspoon Jr., edge, 6-3, 250, Harper Woods, Detroit, Mich.

Cade Wilhelmi, iol, 6-5, 275, Detroit Country Day, Berkley, Mich.

Kadale Williams, ath, 6-1, 180, Lumen Christi, Jackson, Mich.

Ameer Yasin, iol, 6-6, 295, Tallmadge, Tallmadge, Ohio

Troy

Jeremiah Alvis, s, 6-1, 190, Helena, Helena, Ala.

Jatorian Blackmon, ol, 6-5, 330, Troup County, LaGrange, Ga.

Jon Bocchino, s, 6-0, 190, Niceville, Niceville, Fla.

Gavin Bowlin, ot, 6-6, 300, Leeds, Leeds, Ala.

Paul Bowling, iol, 6-3, 285, McEachern, Roswell, Ga.

Dariyonne Bryant, wr, 6-2, 175, Highland CC, Portsmouth, Ohio

Makel Green, edge, 6-2, 215, Central, Phenix City, Ala.

Jah’Marren Jackson, wr, 6-5, 195, McKenize, McKenzie, Ala.

Jack James, qb, 6-0, 195, Paducah Tilghman, Paducah, Ky.

Ladarius Jemes, edge, 6-5, 235, Huntsville, Huntsville, Ala.

Reggis Shamberger, dl, 6-5, 255, Excel, Monroeville, Ala.

Dakarai Shanks, rb, 5-10, 190, Spain Park, Birmingham, Ala.

Donnie Smith, ath, 6-4, 224, East Central CC, Greenville, Miss.

Antonious Steele, s, 6-1, 190, Bibb County, Centreville, Ala.

AC Walters, rb, 5-10, 175, Alabama Christian Academy, Montgomery, Ala.

Tulane

Nik Alston, dl, 6-3, 260, Thompson, Birmingham, Ala.

Juelz Baptiste, ot, 6-5, 285, St. Augustine, New Orleans, La.

Jay Beamon, qb, 6-2, 205, Cleveland Central Catholic, Cleveland, Miss.

Joshua Brantley, qb, 6-3, 201, Ruston, Ruston, La.

PaLanding Drammeh, dl, 6-2, 285, Hoover, Hoover, Ala.

Landon Hammond, cb, 6-1, 150, Opelousas, Opelousas, La.

Lewis Joshua, edge, 6-5, 250, Dutchtown, Geismar, La.

Gabriel Lovorn, te, 6-4, 230, Medina, Texas

Oliver Mitchell, wr, 6-1, 175, Edna Karr, Harvey, La.

Antwaun Parham, wr, 6-4, 200, Monarch, Coconut Creek, Fla.

Gresham Perry, iol, 6-5, 310, Teurlings Catholic, Lafayette, La.

Cameron Roberts, te, 6-4, 205, St. Thomas Aquinas, Opa-Locka, Fla.

Warren Roberts, edge, 6-2, 225, St. Augustine, New Orleans, La.

UCF

Malakhi Boone, lb, 6-1, 230, South Sumter, Bushnell, Fla.

Waden Charles, wr, 6-2, 180, Somerset Canyons, Boynton Beach, Fla.

Santonyo Isaac, wr, 6-1, 160, Tampa Bay Tech, Tampa, Fla.

Carl Jenkins, wr, 6-3, 164, St. Augustine, Saint Augustine, Fla.

Jaquez Joiner, iol, 6-4, 260, Cocoa, Cocoa, Fla.

Ryshawn Perry, dl, 6-3, 275, Newton, Covington, Ga.

Rukeem Stroud, cb, 6-0, 140, Tampa Bay Tech, Tampa, Fla.

Tony Williams, s, 6-1, 190, Palm Beach Central, Palm Beach, Fla.

UCLA

Garrison Blank, ot, 6-7, 305, Rocklin, Rocklin, Calif.

Cole Cogshell, edge, 6-3, 240, John Muir, Pasadena, Calif.

Chase Coleman, cb, 6-2, 160, Memorial, Frisco, Texas

Karson Cox, rb, 6-1, 190, Oak Hills, Hesperia, Calif.

Noah Flores, te, 6-3, 225, Graham-Kapowsin, Graham, Wash.

Colton Gumino, qb, 6-1, 180, John Hersey, Elmhurst, Ill.

Lucien Holland, edge, 6-4, 205, Inglewood, Inglewood, Calif.

Jadyn Hudson, s, 6-1, 180, Pittsburg, Pittsburg, Calif.

Kuron Jabari Jr., cb, 6-1, 165, Chaparral, Temecula, Calif.

Nehemiah Johnson, iol, 6-5, 320, Orange Lutheran, Orange, Calif.

Halakilangi Muagututia Jr., ls, 6-1, 220, Kahuka, Hawaii

Tyler Partlow, dl, 6-4, 270, St. Thomas More, Middle Village, N.Y.

Weston Port, lb, 6-2, 210, San Juan Hills, San Juan Capistrano, Calif.

Dylan Sims, te, 6-6, 225, Queen Creek, Queen Creek, Ariz.

Scott Taylor, edge, 6-4, 230, Loyola, Los Angeles, Calif.

Jewelous Walls, edge, 6-3, 225, Pittsburg, Pittsburg, Calif.

LaRue Zamorano, cb, 6-2, 180, Corona, Calif.

UConn

Axavier Bridges-Brooks, s, 6-1, 180, Rock Creek Christian Academy, Upper Marlboro, Md.

Nykobi Brown, de, 6-3, 240, Valdosta, Valdosta, Ga.

K’saan Farrar, qb, 6-2, 185, Green Run, Virginia Beach, Va.

Osiris Gilbert, cb, 5-9, 160, Peachtree Ridge, Suwanee, Ga.

HIll Greenlee, ot, 6-9, 285, Hun School, Princeton, N.J. (Dallas, Texas)

Charles Johnson, lb, 6-2, 210, King George, King George Va.

Makih Johnson, wr, 6-2, 190, Clearwater Academy International, Clearwater, Fla.

Joe McGann, of, 6-6, 290, Hun School, Princeton, N.J.

Aubrey Melvin, dl, 6-4, 265, Gwynn Park, Brandywine, Md.

Saxton Suchanic, cb, 6-2, 185, Central York, York, Pa.

Xavier Watson, te, 6-4, 205, Waverly, Waverly, N.Y.

Lewenski Ydore, lb, 6-2, 225, North Miami, Miami, Fla.

UMass

AJ Azuakolam Jr., db, 6-2, 175, Buckingham Browne & Nichols School, Cambridge, Mass.

Jahmale Clark, db, 5-10, 160, Trotwood-Madison, Trotwood, Ohio

Utah

Milz Asiata, iol, 6-5, 330, Aquinas, San Bernardino, Calif.

Wyatt Becker, qb, 6-2, 180, Sierra Canyon, Pasadena, Calif.

Daniel Bray, rb, 5-10, 164, North Crowley, Abilene, Texas

JJ Buchanan, lb, 6-4, 200, Coronado, Henderson, Nev.

Mana Carvalho, ath, 5-9, 160, Kahuku, Kahuku, Hawaii

Drew Clemens, te, 6-4, 215, Oak Park, Kansas City, Mo.

Dillon Curtis, k, 6-2, 187, Murray, Utah

Jamarian Ficklin, qb, 6-1, 185, Muskogee, Muskogee, Okla.

Shelton Fuller, s, 6-1, 185, Del Valle, El Paso, Texas

Deon Mays, db, 6-1, 175, Arlington, Texas

Cyrus Polu, lb, 6-2, 215, Desert HIlls, Saint George, Utah

Soren Shinofield, ot, 6-6, 275, Cherry Creek, Denver, Colo.

Jason Stokes, cb, 6-2, 175, Weiss, Pflugerville, Texas

Semi Taulanga, dl, 5-11, 335, Mater Dei, Santa Ana, Calif.

Christian Thatcher, lb, 6-2, 200, Arbor View, Las Vegas, Nev.

Nathan Tilmon, s, 6-1, 170, Mansfield Timberview, Arlington, Texas

Vanderbilt

Kayleb Barnett, wr, 5-8, 150, Jenks, Okla.

Josiah Broxton, lb, 5-11, 210, Florida A&M University Developmental Research, Tallahassee, Fla.

Davin Chandler, s, 6-2, 180, Stephen Decatur, Berlin, Md.

Cayden Daniels, cb, 6-1, 170, Crisp County, Cordele, Ga.

Cameran Dickson, wr, 6-1, 170, Flour Bluff, Corpus Christi, Texas

Jack Elliott, qb, 6-1, 205, Mount Carmel, Mount Carmel, Ill.

Gabe Fields, rb, 6-1, 200, Central, Saint Joseph, Mo.

Lebron Hill, wr, 6-4, 185, Morton Senior, Hammond, Ind.

Vanzale Hinton, cb, 6-1, 185, Paducah Tilghman, Ooltewah, Tenn.

Austin Howard, lb, 6-3, 225, Bartlett, Memphis, Tenn.

Carson Lawrence, s, 6-2, 185, McCallie School, Chattanooga, Tenn.

George Okorie, edge, 6-3, 235, PPI Recruits, Vancouver, Canada

Jake Stanish, edge, 6-4, 230, Naperville Central, Naperville, Ill.

Virginia

Josiah Abdullah, wr, 5-10, 175, Woodward Academy, Atlanta, Ga.

Jon Adair, iol, 6-5, 260, Lipscomb Academy, Nashville, Tenn.

Corey Costner, ath, 6-1, 180, Perry Hall, Baltimore, Md.

Xay Davis, rb, 6-1, 185, Collegiate School, Richmond, Va.

Cole Geer, qb, 6-1, 190, Deerfield Academy, Deerfield, Mass.

Jim Harris, ot, 6-5, 295, Muskegon, Muskegon, Mich.

Sichan John, dl, 6-3, 275, Hebron Christian Academy, Dacula, Ga.

Bjorn Jurgensen, qb, 6-2, 180, Bishop Moore Catholic, Orlando, Fla.

Dillon Newton-Short, wr, 6-1, 190, Matoaca, Chesterfield, Va.

Josiah Persinger, cb, 5-11, 165, Salem, Salem, Va.

Isaiah Reese, lb, 6-3, 198, Phillips Exeter Academy, Gilford, N.H.

Grayson Reid, iol, 6-3, 265, Maret School, Washington, District of Columbia

Isaiah Robinson, wr, 6-2, 185, Trinity Episcopal School, Richmond, Va.

Justin Rowe, lb, 6-3, 195, Asheville, Asheville, N.C.

Chris Spence, cb, 6-2, 175, Mt. Zion Prep, Lanham, Md.

Willem Thurber, te, 6-5, 230, Deerfield Academy, Deerfield, Mass.

Evan Ward, edge, 6-5, 220, McIntosh, Peachtree City, Ga.

Montino Williams, cb, 6-2, 187, Matoaca, Chesterfield, Va.

Justin Zames, te, 6-4, 235, Berkeley Prep, Tampa, Fla.

Virginia Tech

Jayden Anderson, wr, 6-1, 162, Green Run, Virginia Beach, Va.

AJ Brand, qb, 6-2, 205, Irmo, Columbia, S.C.

Noah Chambers, lb, 6-1, 215, DeMatha Catholic, Burtonsville, Md.

Zeke Chinwike, dl, 6-5, 240, Ocean Lakes, Virginia Beach, Va.

Brett Clatterbaugh, lb, 6-2, 245, Eastern View, Culpeper, Va.

Jordan Crim, cb, 6-1, 170, Camden High School, SC

Christian Evans, dl, 6-3, 285, Stone Bridge, Ashburn, Va.

Knahlij Harrell, s, 6-1, 160, Green Run, Virginia Beach, Va.

Sherrod Henderson, edge, 6-3, 210, Heide Trask, Rocky Point, N.C.

Brennan Johnson, lb, 5-11, 185, Highland Springs, Highland Springs, Va.

Micah Matthews, wr, 6-2, 200, Turner Ashby, Bridgewater, Va.

Jeff Overton, rb, 5-10, 190, Freedom, Woodbridge, Va.

Shamarius Peterkin, wr, 6-2, 170, Mount Tabor, Winston Salem, N.C.

Sheldon Robinson, s, 6-2, 185, Woodberry Forest, Woodberry Forest, Va.

Kelden Ryan, qb, 6-1, 199, DeSoto, Keller, Texas

Carter Stallard, ot, 6-8, 315, Christiansburg, Christiansburg, Va.

Luke Stuewe, wr, 6-2, 195, Avon Lake, Avon, Ohio

Nathaniel Wright, iol, 6-5, 275, Forest Park, Woodbridge, Va.

Wake Forest

Koredell Bartley, wr, 5-11, 180, Dudley, Greensboro, N.C.

Bailey Benson, lb, 6-1, 205, Eastside, Covington, Ga.

Jerron Blackwell, s, 6-1, 190, Dudley, Greensboro, N.C.

Seth Carethers, cb, 5-11, 170, Coppell, Coppell, Texas

Kadear Dembele, dl, 6-3, 285, West Haven, White Plains, N.Y.

Cole Funderburk, edge, 6-4, 230, North Gwinnett, Suwanee, Ga.

Trishstin Glass, wr, 6-3, 160, Copperas Cove, Copperas Cove, Texas

Tyler Houser, lb, 6-2, 220, Pope John XXIII, Sparta, N.J.

Bryce Kania, wr, 6-4, 185, Hun School, Princeton, N.J.

Joel Lowenberg, lb, 6-2, 215, Baylor School, Chattanooga, Tenn.

Nicco Maggio, dl, 6-2, 250, Buford, Buford, Ga.

Terry Nwabuisi-Ezeala, dl, 6-2, 305, Rabun Gap-Nacoochee School, Rabun Gap, Ga.

Jaishaun Offutt, ot, 6-4, 330, John Handley, Winchester, Va.

Nathan Pahanich, ot, 6-4, 285, Hun School, Aurora, Canada

William Wiebush, s, 6-1, 185, Page, Franklin, Tenn.

Charlie Wingfield, te, 6-5, 225, Ramapo, Franklin Lakes, N.J.

Braxton Winston, cb, 6-1, 165, Providence Day School, Charlotte, N.C.

Washington

Ramonz Adams, ath, 6-1, 155, Smithville, Smithville, Texas

Deji Ajose, wr, 6-2, 170, Bishop O’Dowd, Oakland, Calif.

Dash Beierly, qb, 6-1, 215, Mater Dei, Santa Ana, Calif.

Quaid Carr, rb, 5-11, 180, Servite, Anaheim, Calif.

D’aryhian Clemons, ath, 6-1, 167, Spanaway Lake, Spanaway, Wash.

Lowen Colman-Brusa, iol, 6-4, 300, Kennedy Catholic, Seattle, Wash.

Rylon Dillard-Allen, s, 6-0, 165, Mountain Pointe, Phoenix, Ariz.

Jonathan Epperson, lb, 6-0, 210, Auburn Riverside, Auburn, Wash.

Jake Flores, iol, 6-6, 265, JSerra Catholic, San Juan Capistrano, Calif.

Marcus Harris, wr, 6-5, 185, Santa Ana, Calif.

Devin Hyde, edge, 6-5, 225, Menlo-Atherton, Menlo Park, Calif.

Peter Langi, iol, 6-6, 350, Archbishop Riordan, San Bruno, Calif.

Chris Lawson, wr, 6-0, 160, Archbishop Riordan, Pleasanton, Calif.

Dominic Macon, dl, 6-3, 305, Nelson, Happy Valley, Ore.

Julian McMahan, rb, 6-2, 197, Monte Vista, Danville, Calif.

Treston McMillan, qb, 5-10, 205, Mililani, Mililani, Hawaii

John Mills, ot, 6-6, 320, San Francisco, Calif.

John Mills, iol, 6-5, 290, St. Ignatius College Preparatory, San Francisco, Calif.

Baron Naone, te, 6-3, 225, West Linn, West Linn, Ore.

Zaydrius Rainey-Sale, lb, 6-2, 220, Bethel, Spanaway, Wash.

Donovan Robinson, lb, 6-3, 205, Loyola Academy, Northbrook, Ill.

Dylan Robinson, cb, 6-3, 190, Bonita, La Verne, Calif.

Dezmen Roebuck, wr, 5-10, 160, Marana, Tucson, Ariz.

Victor Sanchez Hernandez, edge, 6-5, 230, Kamiak, Mukilteo, Wash.

Jack Shaffer, ot, 6-7, 320, Bismarck, Bismarck, N.D.

Austin Simmons, te, 6-5, 220, West Albany, Albany, Ore.

Caleb Smith, dl, 6-3, 235, Parker, Birmingham, Ala.

Champ Taulealea, iol, 6-4, 350, Valley Christian, San Jose, Calif.

Raiden Vines-Bright, wr, 6-1, 190, IMG Academy, Bradenton, Fla. (Tempe, Ariz.)

Dusty Zimmer, p, 6-5, 320, Adelaide, Australia

Washington State

Lucan Amituanai, edge, 6-4, 220, Elk Grove, Sacramento, Calif.

Turner Bertrand, ol, 6-7, 290, Kearney, Neb.

Jovan Clark, lb, 6-1, 195, Morgan Park, Chicago, Ill.

Sean Embree Jr., wr, 6-4, 165, Santa Margarita Catholic, Rancho Santa Margarita, Calif.

Jack Foley, wr, 6-4, 195, Mountain View, Bend, Ore.

Ishmael Gibbs, cb, 5-10, 160, Chaminade, West Hills, Calif.

Aiden Knapke, s, 6-1, 190, Cherry Creek, Englewood, Colo.

David Kuku, cb, 6-1, 165, Kamiakin, Kennewick, Wash.

Cash Landau, te, 6-4, 225, Franklin, Portland, Ore.

Aidan Martin, ot, 6-5, 255, Northfield, Denver, Colo.

Gaylon McNeal, s, 5-11, 170, North Crowley, Fort Worth, Texas

Kyle Peterson, s, 6-1, 180, Shadow Creek, Pearland, Texas

Steele Pizzella, qb, 5-11, 165, Notre Dame, Simi Valley, Calif.

Josiah Pratt, dl, 6-1, 300, Heights, Houston, Texas

Peyton Reed, te, 6-6, 220, Westview, Portland, Ore.

Jamar Searcy, rb, 5-9, 170, Pittsburg, Pittsburg, Calif.

Jamarey Smith, cb, 6-1, 180, Oaks Christian, Santa Clarita, Calif.

Malijah Tucker, dl, 5-11, 265, Tumwater, Tumwater, Wash.

AJ Tuitele, lb, 6-3, 205, Mojave, North Las Vegas, Nev.

Liam Vaughan, iol, 6-2, 280, Walled Lake Western, Walled Lake, Mich.

Luke Webb, lb, 6-2, 225, Camas, Camas, Wash.

Noah Westbrook, wr, 6-2, 205, Centennial, Corona, Calif.

Arion Williams, iol, 6-3, 270, Orange Lutheran, Orange, Calif.

West Virginia

Jackson Accuardi, te, 6-7, 225, DeForest, DeForest, Wis.

Taylor Brown, dl, 6-4, 240, Dr. Henry Wise, Upper Marlboro, Md.

Eidan Buchanan, iol, 6-8, 325, Good Counsel, Gaithersburg, Md.

Brandon Caesar, dl, 6-4, 260, Cleveland Heights, Cleveland, Ohio

Gavin Crawford, iol, 6-3, 320, Good Counsel, Olney, Md.

Jahmir Davis, ot, 6-6, 305, LaSalle, Cincinnati, Ohio

Deandre Desinor, rb, 5-9, 175, Atlantic, Delray Beach, Fla.

Tyshawn Dues, wr, 5-11, 160, Hurricane, Hurricane, W.Va.

Sammy Etienne, s, 5-11, 170, Auburndale, Auburndale, Fla.

Chris Fileppo, lb, 6-3, 210, LaSalle College, Doylestown, Pa.

Scotty Fox, qb, 6-2, 210, Mentor, Mentor, Ohio

Dawayne Galloway, db, 6-0, 170, Marion-Franklin, Columbus, Ohio

Jalil Hall, wr, 6-3, 185, Monsignor Bonner, Drexel Hill, Pa.

Michael Hastie, lb, 6-2, 215, Douglas County, Douglasville, Ga.

Brandon Homady, ol, 6-4, 280, Cleveland, Ohio

Julien Horton, s, 5-11, 160, Bel Air, Bel Air, Md.

Zah Jackson, ath, 5-9, 175, Huntington, Huntington, W.Va.

Romando Johnson, edge, 6-3, 245, Monarch, West Palm Beach, Fla.

Amir Leonard-Jean Charles, dl, 6-4, 285, Lipscomb Academy, Mount Juliet, Tenn.

Tyrell Russell, cb, 5-11, 175, Beechcroft, Columbus, Ohio

Wilnerson Telemaque, dl, 6-6, 255, Monsignor Pace, Miami, Fla.

Wisconsin

Emmett Bork, te, 6-6, 240, Oconomowoc, Oconomowoc, Wis.

Cooper Catalano, lb, 6-2, 205, Germantown, Germantown, Wis.

Cam Clark, ot, 6-7, 280, Dexter, Dexter, Mich.

Nicolas Clayton, edge, 6-5, 205, F. W. Buchholz, Gainesville, Fla.

Nolan Davenport, iol, 6-5, 270, Washington, Massillon, Ohio

Nizyi Davis, te, 6-6, 205, Lawrence Central, Indianapolis, Ind.

Grant Dean, s, 6-1, 180, Neenah, Neenah, Wis.

Luke Emmerich, s, 6-2, 195, Monticello Senior, Monticello, Minn.

Eugene Hilton Jr., wr, 6-2, 170, Zionsville, Zionsville, Ind.

Samuel Lateju, edge, 6-4, 225, The Lawrenceville School, Trenton, N.J.

Landyn Locke, qb, 6-3, 180, Rockwall, Rockwall, Texas

Remington Moss, s, 6-1, 180, St. Michael, Fredericksburg, Va.

Drayden Pavey, dl, 6-3, 305, Robert A Taft, Cincinnati, Ohio

Torin Pettaway, dl, 6-5, 265, Middleton, Middleton, Wis.

Mason Posa, lb, 6-2, 210, La Cueva, Albuquerque, N.M.

Logan Powell, iol, 6-5, 280, Brophy College Preparatory, Scottsdale, Ariz.

Michael Roeske, ot, 6-7, 280, Wautoma, Wautoma, Wis.

Jaimier Scott, cb, 6-1, 185, Mt. Healthy, Cincinnati, Ohio

Cairo Skanes, db, 6-1, 180, Charlotte, N.C.

Carter Smith, qb, 6-3, 190, Bishop Verot, Fort Myers, Fla.

Xavier Ukponu, dl, 6-2, 285, Guyer, Denton, Texas

Jahmare Washington, cb, 6-2, 170, Morgan Park, Chicago, Ill.

Hardy Watts, iol, 6-5, 295, Dexter School, West Roxbury, Mass.

Jaylen Williams, dl, 6-6, 255, Palatine, Palatine, Ill.

Copyright © 2024 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.