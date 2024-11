Women’s College Basketball Scores

Sunday, Nov. 10 EAST LIU Brooklyn 63, Cal St.-Fullerton 52 Marist 62, Cornell 56 Maryland 85, Duke 80 N. Kentucky…

Sunday, Nov. 10

EAST

LIU Brooklyn 63, Cal St.-Fullerton 52

Marist 62, Cornell 56

Maryland 85, Duke 80

N. Kentucky 80, Marshall 78

Penn 56, Maine 52

Penn St. 92, Duquesne 83

Quinnipiac 76, Harvard 53

Rhode Island 76, Le Moyne 51

Rutgers 94, NJIT 84

Saint Joseph’s 84, Syracuse 70

UMass 66, CCSU 60

Villanova 64, Wake Forest 56

SOUTH

Coastal Carolina 97, Charleston Southern 53

Georgia 74, Furman 46

Georgia St. 79, Berry 57

High Point 56, Davidson 53

James Madison 57, East Carolina 51

Longwood 102, Hood 21

McNeese St. 77, North American 52

VCU 72, Howard 48

W. Carolina 55, Radford 53

Winthrop 111, Paine 32

MIDWEST

Bellarmine 82, Ohio 50

Cincinnati 83, Delaware St. 46

Evansville 65, Wright St. 63

St. Thomas (MN) 75, N. Illinois 68

Xavier 71, Miami (Ohio) 66

