Women’s College Basketball Scores

Friday, Nov. 29

EAST

Auburn 82, Pittsburgh 50

CCSU 66, Bridgeport 25

Colgate 75, UMBC 49

Wisconsin 66, Providence 57

SOUTH

Bellarmine 67, Jackson St. 59

Coppin St. 76, North Florida 61

FIU 87, Wagner 52

Miami 79, Charlotte 63

Penn 74, Chattanooga 61

S. Indiana 70, Youngstown St. 34

UNC-Greensboro 83, Le Moyne 61

MIDWEST

Boise St. 79, Illinois St. 76

Cleveland St. 60, Louisiana-Lafayette 42

Green Bay 64, Drake 59

Richmond 76, Oakland 49

