Women’s College Basketball Scores

Sunday, Nov. 17

EAST

Boston College 67, Providence 60

Harvard 83, Maine 41

Lehigh 62, Brown 55

Loyola (Md.) 65, St. Francis (Pa.) 52

Maryland 98, Towson 63

Notre Dame 91, Lafayette 55

Penn St. 100, Monmouth (NJ) 55

Pittsburgh 61, Binghamton 56

St. John’s 60, Rhode Island 45

Syracuse 77, Fairleigh Dickinson 58

SOUTH

Florida Gulf Coast 73, NJIT 53

High Point 63, Denver 55

James Madison 102, Gardner-Webb 69

Mercer 46, NC A&T 38

Navy 78, Radford 73, OT

South Florida 57, Texas Rio Grande Valley 45

Virginia 76, La Salle 47

Wake Forest 66, Winthrop 50

MIDWEST

Bradley 66, Cent. Michigan 57

Dayton 76, Tennessee St. 58

Miami (Ohio) 59, Austin Peay 52

Michigan 88, Oakland 42

___

