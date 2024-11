NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense G Car RuYD TD Yds Pg Army 8 422 2,721 33 340.1 UCF 9 401 2,451 26 272.3…

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg Army 8 422 2,721 33 340.1 UCF 9 401 2,451 26 272.3 Jacksonville St. 8 349 2,157 31 269.6 Boise St. 8 312 2,143 29 267.9 Navy 8 359 2,011 26 251.4 UNLV 8 345 1,948 17 243.5 Tennessee 8 363 1,876 25 234.5 New Mexico 9 324 2,078 27 230.9 Liberty 7 310 1,600 15 228.6 Iowa 9 348 2,002 25 222.4 Tulane 9 393 1,951 23 216.8 Oregon St. 8 352 1,733 24 216.6 Notre Dame 8 291 1,732 26 216.5 South Alabama 9 326 1,929 23 214.3 Texas A&M 9 376 1,916 22 212.9 Marshall 8 306 1,703 12 212.9 Kansas 8 293 1,693 19 211.6 Arizona St. 8 349 1,683 19 210.4 W. Michigan 8 303 1,672 19 209.0 Kansas St. 9 323 1,875 13 208.3 N. Illinois 8 348 1,647 13 205.9 West Virginia 8 327 1,630 16 203.8 Clemson 8 284 1,621 17 202.6 North Carolina 9 362 1,815 21 201.7 Uconn 9 372 1,814 17 201.6 Virginia Tech 9 348 1,813 22 201.4 Ohio 8 311 1,597 17 199.6 Sam Houston St. 9 399 1,774 15 197.1 SMU 9 376 1,769 23 196.6 Indiana 9 351 1,727 32 191.9 Arkansas 9 340 1,721 25 191.2 Nevada 10 379 1,877 20 187.7 Penn St. 8 301 1,500 13 187.5 Ohio St. 8 282 1,492 18 186.5 Miami 9 307 1,678 23 186.4 Air Force 8 408 1,480 11 185.0 Baylor 9 325 1,665 17 185.0 Texas State 8 305 1,480 12 185.0 Cent. Michigan 8 292 1,475 13 184.4 Old Dominion 9 346 1,651 15 183.4 Colorado St. 9 331 1,637 15 181.9 Rutgers 8 313 1,453 17 181.6 Iowa St. 8 313 1,435 16 179.4 Louisiana-Lafayette 8 279 1,435 13 179.4 Mississippi 9 345 1,605 24 178.3 James Madison 8 300 1,424 12 178.0 Alabama 8 285 1,421 28 177.6 Louisiana-Monroe 8 306 1,415 11 176.9 Georgia Tech 9 324 1,591 22 176.8 South Carolina 8 351 1,412 16 176.5 South Florida 8 303 1,391 19 173.9 Wisconsin 9 339 1,563 19 173.7 Coastal Carolina 8 289 1,379 14 172.4 Cincinnati 8 276 1,378 13 172.2 Missouri 8 299 1,373 17 171.6 FAU 8 302 1,358 17 169.8 New Mexico St. 8 311 1,349 11 168.6 Auburn 9 302 1,517 9 168.6 BYU 8 287 1,348 11 168.5 Washington St. 8 302 1,347 20 168.4 Oregon 9 320 1,513 20 168.1 Michigan 9 324 1,486 11 165.1 Texas Tech 9 319 1,480 16 164.4 Louisville 9 271 1,468 17 163.1 Texas 8 282 1,267 16 158.4 Boston College 8 320 1,263 11 157.9 Tulsa 9 340 1,420 8 157.8 Utah St. 8 254 1,257 12 157.1 Memphis 9 289 1,413 23 157.0 North Texas 8 243 1,248 16 156.0 Pittsburgh 8 237 1,229 12 153.6 Buffalo 9 343 1,381 15 153.4 Appalachian St. 8 270 1,222 9 152.8 Utah 8 283 1,207 5 150.9 Purdue 8 238 1,192 8 149.0 Washington 9 287 1,336 10 148.4 Vanderbilt 9 354 1,333 13 148.1 Troy 9 317 1,332 10 148.0 Southern Cal 9 246 1,319 16 146.6 E. Michigan 9 376 1,318 15 146.4 Bowling Green 8 268 1,171 15 146.4 Oklahoma 9 358 1,317 13 146.3 Florida 8 277 1,163 17 145.4 Kentucky 9 334 1,302 9 144.7 Houston 9 333 1,297 7 144.1 Mississippi St. 9 329 1,290 15 143.3 Umass 9 354 1,289 10 143.2 Wyoming 9 356 1,287 13 143.0 Illinois 9 314 1,282 10 142.4 Wake Forest 8 290 1,136 12 142.0 Virginia 8 284 1,124 8 140.5 Stanford 9 328 1,264 7 140.4 Arkansas St. 8 290 1,106 9 138.2 UTSA 9 346 1,214 9 134.9 Georgia St. 8 239 1,067 7 133.4 East Carolina 8 265 1,063 11 132.9 Georgia 8 236 1,056 15 132.0 UAB 8 269 1,055 4 131.9 W. Kentucky 8 275 1,036 10 129.5 Miami (Ohio) 8 232 1,022 5 127.8 Nebraska 9 311 1,135 15 126.1 NC State 9 282 1,132 15 125.8 Charlotte 9 296 1,128 12 125.3 UTEP 9 325 1,127 5 125.2 Georgia Southern 9 305 1,122 16 124.7 San Diego St. 8 270 986 9 123.2 Maryland 8 257 952 13 119.0 Toledo 9 307 1,070 10 118.9 California 8 280 950 12 118.8 Michigan St. 9 304 1,060 9 117.8 Kennesaw St. 8 307 922 7 115.2 LSU 8 218 922 12 115.2 Arizona 9 250 1,035 10 115.0 Ball St. 8 263 908 8 113.5 Minnesota 9 274 1,012 14 112.4 Rice 9 213 1,011 12 112.3 Northwestern 9 271 1,009 11 112.1 Southern Miss. 8 251 870 12 108.8 Fresno St. 9 299 974 16 108.2 Oklahoma St. 9 261 974 13 108.2 Duke 9 283 965 9 107.2 FIU 9 289 934 12 103.8 Hawaii 9 252 931 7 103.4 TCU 9 269 925 14 102.8 San Jose St. 8 201 783 10 97.9 Louisiana Tech 8 290 769 8 96.1 Syracuse 8 246 762 12 95.2 Temple 8 258 734 5 91.8 Akron 9 242 770 7 85.6 Colorado 8 233 645 10 80.6 Middle Tennessee 9 252 707 8 78.6 Kent St. 8 254 617 3 77.1 Florida St. 9 257 685 5 76.1 UCLA 8 208 591 3 73.9

