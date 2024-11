NCAA FBS Team Rushing Offense

Rushing Offense G Car RuYD TD Yds Pg Army 9 486 3,014 35 334.9 UCF 10 438 2,628 30 262.8…

Rushing Offense

G Car RuYD TD Yds Pg Army 9 486 3,014 35 334.9 UCF 10 438 2,628 30 262.8 Boise St. 10 400 2,587 36 258.7 Jacksonville St. 10 455 2,582 38 258.2 Liberty 9 408 2,248 23 249.8 UNLV 10 440 2,491 23 249.1 New Mexico 11 408 2,738 33 248.9 Navy 10 453 2,432 29 243.2 Tulane 11 493 2,498 31 227.1 Tennessee 10 459 2,268 28 226.8 N. Illinois 10 432 2,197 18 219.7 Notre Dame 10 361 2,167 32 216.7 Texas A&M 10 410 2,129 24 212.9 Air Force 10 554 2,094 18 209.4 Iowa 10 379 2,082 27 208.2 Texas State 10 391 2,072 19 207.2 North Carolina 10 415 2,045 23 204.5 Kansas St. 10 348 2,029 15 202.9 Ohio 10 387 2,011 24 201.1 Marshall 10 385 2,005 15 200.5 Kansas 10 372 2,003 24 200.3 Uconn 10 412 2,003 19 200.3 Penn St. 10 375 2,000 20 200.0 South Alabama 10 356 1,997 26 199.7 Oregon St. 10 421 1,984 25 198.4 West Virginia 10 404 1,984 20 198.4 W. Michigan 10 375 1,980 24 198.0 Sam Houston St. 10 442 1,977 18 197.7 Alabama 10 375 1,921 37 192.1 SMU 10 406 1,909 24 190.9 Arizona St. 10 419 1,905 19 190.5 Colorado St. 10 375 1,885 16 188.5 South Florida 10 376 1,876 25 187.6 James Madison 10 385 1,868 17 186.8 Georgia Tech 10 372 1,862 24 186.2 Virginia Tech 10 369 1,853 22 185.3 Louisiana-Lafayette 10 346 1,850 20 185.0 Baylor 10 359 1,848 21 184.8 Clemson 10 357 1,846 18 184.6 Ohio St. 10 350 1,838 22 183.8 Old Dominion 10 383 1,825 19 182.5 Cincinnati 10 358 1,822 17 182.2 Washington St. 10 378 1,822 24 182.2 Arkansas 10 374 1,803 26 180.3 New Mexico St. 10 404 1,802 14 180.2 Nevada 11 409 1,964 21 178.5 Indiana 10 379 1,767 32 176.7 Miami 10 331 1,766 23 176.6 Utah St. 10 323 1,765 17 176.5 Boston College 10 414 1,756 17 175.6 Cent. Michigan 10 367 1,748 16 174.8 Mississippi 10 381 1,739 25 173.9 South Carolina 10 430 1,735 18 173.5 Auburn 10 340 1,720 10 172.0 Coastal Carolina 10 366 1,706 19 170.6 Rutgers 10 388 1,694 19 169.4 Wisconsin 10 373 1,693 19 169.3 Memphis 11 370 1,847 28 167.9 Iowa St. 10 371 1,665 20 166.5 Oregon 11 391 1,829 22 166.3 Missouri 10 382 1,652 19 165.2 Louisiana-Monroe 10 382 1,638 14 163.8 BYU 10 353 1,630 12 163.0 Louisville 10 297 1,630 21 163.0 FAU 10 365 1,618 19 161.8 Texas 10 354 1,616 18 161.6 Texas Tech 10 365 1,593 17 159.3 Buffalo 10 384 1,587 19 158.7 Bowling Green 10 336 1,578 18 157.8 Kentucky 10 380 1,571 11 157.1 Arkansas St. 10 377 1,570 14 157.0 North Texas 10 286 1,556 19 155.6 Michigan 10 358 1,555 12 155.5 Umass 10 401 1,552 14 155.2 Tulsa 10 376 1,526 8 152.6 Appalachian St. 9 310 1,372 11 152.4 East Carolina 10 341 1,523 17 152.3 UTSA 10 394 1,516 12 151.6 Southern Cal 10 278 1,501 17 150.1 Troy 10 358 1,485 12 148.5 Florida 10 334 1,473 21 147.3 Mississippi St. 10 367 1,469 17 146.9 Pittsburgh 10 302 1,444 14 144.4 Vanderbilt 10 382 1,441 14 144.1 Oklahoma 10 394 1,439 13 143.9 Houston 10 367 1,432 7 143.2 E. Michigan 10 410 1,429 15 142.9 Virginia 10 361 1,422 12 142.2 Illinois 10 345 1,420 13 142.0 Miami (Ohio) 10 301 1,411 7 141.1 Wyoming 10 383 1,404 14 140.4 Washington 11 350 1,533 12 139.4 Utah 10 343 1,385 6 138.5 Purdue 10 304 1,375 8 137.5 Wake Forest 10 361 1,362 17 136.2 Stanford 10 365 1,347 7 134.7 Nebraska 10 336 1,254 15 125.4 UAB 10 322 1,253 6 125.3 UTEP 10 370 1,247 7 124.7 San Diego St. 10 351 1,239 10 123.9 California 10 335 1,233 16 123.3 Toledo 10 344 1,229 12 122.9 Georgia 10 300 1,221 18 122.1 Charlotte 10 331 1,219 14 121.9 NC State 10 311 1,216 15 121.6 W. Kentucky 10 332 1,215 13 121.5 Georgia Southern 10 325 1,209 18 120.9 Georgia St. 10 289 1,178 7 117.8 Maryland 10 313 1,157 15 115.7 LSU 10 286 1,156 12 115.6 Ball St. 10 323 1,152 10 115.2 Arizona 10 286 1,148 11 114.8 Michigan St. 10 332 1,147 9 114.7 Kennesaw St. 10 384 1,145 10 114.5 Rice 10 236 1,132 12 113.2 Louisiana Tech 10 387 1,122 10 112.2 Oklahoma St. 10 297 1,109 14 110.9 FIU 10 323 1,107 14 110.7 Southern Miss. 10 340 1,107 12 110.7 TCU 10 297 1,100 18 110.0 Northwestern 10 301 1,059 12 105.9 Minnesota 10 293 1,047 15 104.7 Duke 10 310 996 10 99.6 Hawaii 11 314 1,070 7 97.3 Fresno St. 10 311 969 17 96.9 Temple 10 320 966 7 96.6 Syracuse 10 309 949 16 94.9 San Jose St. 10 241 888 11 88.8 UCLA 10 280 854 3 85.4 Akron 10 266 820 7 82.0 Florida St. 10 300 805 5 80.5 Middle Tennessee 10 278 795 8 79.5 Colorado 10 280 770 14 77.0 Kent St. 10 327 765 3 76.5

