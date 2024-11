NCAA FBS Team Rushing Defense

Rushing Defense G Car Yds TD Yds Pg Kent St. 10 441 2649 30 264.9 Oklahoma St. 10 409 2408…

Rushing Defense

G Car Yds TD Yds Pg Kent St. 10 441 2649 30 264.9 Oklahoma St. 10 409 2408 24 240.8 Southern Miss. 10 402 2333 25 233.3 UAB 10 445 2306 28 230.6 Utah St. 10 411 2302 25 230.2 New Mexico 11 445 2453 27 223.0 Mississippi St. 10 416 2149 19 214.9 Temple 10 413 2145 24 214.5 Charlotte 10 399 2117 26 211.7 FAU 10 398 2092 18 209.2 Georgia St. 10 393 2092 24 209.2 Middle Tennessee 10 390 2075 23 207.5 Arkansas St. 10 370 2053 26 205.3 New Mexico St. 10 401 2052 26 205.2 Appalachian St. 9 333 1835 21 203.9 Purdue 10 390 2033 29 203.3 North Texas 10 414 2014 21 201.4 Wyoming 10 357 2012 18 201.2 FIU 10 425 2003 24 200.3 Louisiana-Monroe 10 411 2003 23 200.3 Akron 10 406 1972 23 197.2 Florida St. 10 410 1924 19 192.4 Umass 10 376 1914 27 191.4 San Diego St. 10 407 1889 19 188.9 Coastal Carolina 10 409 1870 16 187.0 W. Michigan 10 377 1866 23 186.6 W. Kentucky 10 411 1851 14 185.1 Iowa St. 10 356 1845 13 184.5 Jacksonville St. 10 428 1845 17 184.5 Oregon St. 10 343 1826 22 182.6 Cent. Michigan 10 378 1824 16 182.4 Georgia Southern 10 352 1819 20 181.9 Washington St. 10 318 1797 18 179.7 Marshall 10 400 1741 15 174.1 Ball St. 10 322 1731 21 173.1 TCU 10 401 1721 19 172.1 UTEP 10 406 1708 20 170.8 Kennesaw St. 10 377 1705 21 170.5 Nevada 11 387 1838 26 167.1 Old Dominion 10 404 1663 15 166.3 Arizona 10 352 1660 16 166.0 Bowling Green 10 360 1637 11 163.7 Florida 10 406 1634 16 163.4 Rice 10 407 1628 14 162.8 Air Force 10 343 1627 21 162.7 Navy 10 374 1627 16 162.7 Troy 10 342 1618 20 161.8 Wisconsin 10 353 1617 15 161.7 E. Michigan 10 345 1593 16 159.3 Virginia Tech 10 398 1585 13 158.5 Buffalo 10 365 1572 17 157.2 Wake Forest 10 356 1560 16 156.0 Baylor 10 407 1559 13 155.9 Syracuse 10 310 1559 14 155.9 Liberty 9 336 1398 19 155.3 South Florida 10 387 1552 19 155.2 San Jose St. 10 414 1542 18 154.2 Cincinnati 10 342 1540 10 154.0 East Carolina 10 419 1540 16 154.0 Hawaii 11 377 1683 16 153.0 Louisiana-Lafayette 10 331 1530 17 153.0 Washington 11 391 1675 14 152.3 Kansas 10 349 1520 8 152.0 Rutgers 10 304 1495 19 149.5 Duke 10 390 1493 10 149.3 Fresno St. 10 365 1490 11 149.0 Tulsa 10 352 1490 19 149.0 Illinois 10 334 1481 9 148.1 LSU 10 331 1470 22 147.0 Stanford 10 327 1465 21 146.5 Texas Tech 10 333 1454 20 145.4 Virginia 10 347 1430 15 143.0 Colorado St. 10 342 1419 13 141.9 Texas State 10 384 1412 15 141.2 NC State 10 319 1405 19 140.5 Louisville 10 368 1395 14 139.5 BYU 10 326 1392 13 139.2 Colorado 10 379 1387 11 138.7 Uconn 10 350 1372 12 137.2 Miami (Ohio) 10 351 1368 14 136.8 Kentucky 10 338 1334 14 133.4 West Virginia 10 347 1327 19 132.7 Alabama 10 363 1322 8 132.2 Southern Cal 10 311 1320 15 132.0 Toledo 10 371 1319 10 131.9 Houston 10 328 1312 11 131.2 Missouri 10 340 1310 10 131.0 South Alabama 10 320 1309 14 130.9 Boston College 10 329 1304 12 130.4 Michigan St. 10 337 1297 15 129.7 North Carolina 10 349 1285 15 128.5 Notre Dame 10 359 1262 7 126.2 Utah 10 321 1257 9 125.7 Clemson 10 297 1248 10 124.8 Texas A&M 10 320 1244 9 124.4 Sam Houston St. 10 339 1241 11 124.1 Arkansas 10 346 1230 10 123.0 Arizona St. 10 319 1226 16 122.6 Vanderbilt 10 312 1220 11 122.0 James Madison 10 334 1211 10 121.1 Minnesota 10 320 1198 11 119.8 Oregon 11 337 1306 11 118.7 Iowa 10 304 1168 2 116.8 UCF 10 326 1159 11 115.9 Maryland 10 320 1154 13 115.4 Georgia 10 337 1151 9 115.1 Louisiana Tech 10 358 1150 14 115.0 Northwestern 10 319 1147 13 114.7 N. Illinois 10 326 1141 7 114.1 Tulane 11 306 1254 11 114.0 Miami 10 286 1128 11 112.8 Texas 10 344 1125 9 112.5 UNLV 10 324 1115 14 111.5 South Carolina 10 360 1109 14 110.9 Nebraska 10 313 1105 6 110.5 Ohio 10 321 1098 11 109.8 Oklahoma 10 377 1090 8 109.0 Memphis 11 313 1190 17 108.2 Georgia Tech 10 297 1081 8 108.1 California 10 326 1052 14 105.2 Auburn 10 354 1049 12 104.9 Boise St. 10 320 1047 12 104.7 Pittsburgh 10 369 1046 13 104.6 UTSA 10 323 1036 16 103.6 Michigan 10 305 1024 10 102.4 Kansas St. 10 325 1018 10 101.8 Tennessee 10 353 1006 8 100.6 UCLA 10 303 1006 17 100.6 SMU 10 335 990 10 99.0 Penn St. 10 306 985 4 98.5 Ohio St. 10 325 907 6 90.7 Army 9 229 743 3 82.6 Mississippi 10 358 799 5 79.9 Indiana 10 293 722 8 72.2

