NCAA FBS Individual Receptions Per Game

Receptions Per Game

G Ct ReYd Ct Pg N.Nash, San Jose St. 10 95 1282 9.5 T.Felton, Maryland 10 86 1040 8.6 T.Harris, Mississippi 7 59 987 8.4 H.Fannin, Bowling Green 10 83 1169 8.3 T.Koziol, Ball St. 10 79 724 7.9 J.Royals, Utah St. 7 55 834 7.9 J.Kelly, Texas Tech 10 76 842 7.6 T.Hunter, Colorado 10 74 911 7.4 J.Pritchett, South Alabama 10 73 940 7.3 T.Johnson, Oregon 9 64 649 7.1 T.Pena, Syracuse 10 71 736 7.1 B.Presley, Oklahoma St. 10 71 667 7.1 D.Wright, Temple 8 56 664 7.0 T.McMillan, Arizona 10 69 1136 6.9 J.Higgins, Iowa St. 10 68 860 6.8 A.Armstrong, Arkansas 9 61 931 6.8 T.Warren, Penn St. 10 67 808 6.7 T.Walker, Oregon St. 10 65 713 6.5 D.Jackson, Minnesota 10 63 712 6.3 D.Ross, Troy 10 63 878 6.3 R.White, UNLV 10 63 867 6.3 D.Burks, Oklahoma 5 31 245 6.2 K.Coleman, Mississippi St. 10 62 756 6.2 O.Singleton, E. Michigan 10 62 627 6.2 G.Jackson, Washington 11 68 663 6.2 D.McCuin, UTSA 6 37 279 6.2 L.Wysong, New Mexico 10 60 771 6.0 T.Edwards, Louisiana Tech 10 59 760 5.9 J.Hobert, Texas State 10 59 581 5.9 J.Meeks, Syracuse 10 59 691 5.9 C.Loveland, Michigan 9 53 560 5.9 K.Robinson, Appalachian St. 9 53 840 5.9 K.Benjamin, Tulsa 10 58 694 5.8 D.Sheffield, North Texas 10 58 734 5.8 J.Tyson, Arizona St. 10 58 833 5.8 J.Vandeross, Toledo 10 58 653 5.8 J.Brooks, Louisville 10 57 945 5.7 J.Noel, Iowa St. 10 57 935 5.7 J.Bech, TCU 10 56 982 5.6 C.Owen, Ohio 10 56 882 5.6 A.Thomas, UAB 10 56 610 5.6 S.Atkins, South Florida 10 55 517 5.5 D.Connors, Rice 10 55 338 5.5 X.Restrepo, Miami 10 55 934 5.5 M.Sykes, Rice 10 55 658 5.5 L.Wester, Colorado 10 55 660 5.5 C.Rucker, Arkansas St. 10 54 782 5.4 M.Rutherford, Georgia Tech 10 54 622 5.4 S.Williams, TCU 10 54 580 5.4 K.Thomas, UTEP 8 43 442 5.4 O.Kelly, Middle Tennessee 9 48 811 5.3 P.Ashlock, Hawaii 10 53 550 5.3 L.Burden, Missouri 10 53 574 5.3 O.Gadsden, Syracuse 10 53 695 5.3 I.Paige, Old Dominion 10 53 699 5.3 J.Smith, UTEP 4 21 177 5.2 X.Henderson, Cincinnati 10 52 632 5.2 T.Horton, Colorado St. 5 26 353 5.2 T.Morin, Wake Forest 10 52 676 5.2 J.Newton, Toledo 10 52 823 5.2 K.Prather, Maryland 10 52 579 5.2 A.Williams, Clemson 10 52 615 5.2 D.Boston, Washington 11 57 764 5.2 I.Horton, Miami 10 51 585 5.1 K.Shanks, UAB 10 51 581 5.1 K.Williams, Washington St. 10 51 872 5.1 N.Cenacle, Hawaii 11 56 628 5.1 L.Allen, Syracuse 10 50 393 5.0 K.Johnson, W. Kentucky 10 50 685 5.0 D.Miller, Rutgers 10 50 645 5.0 E.Mosley, Stanford 7 35 361 5.0 D.Taylor, Minnesota 9 45 312 5.0 R.Taylor, Memphis 11 54 738 4.9 E.Egbuka, Ohio St. 10 49 612 4.9 M.Fields, Virginia 10 49 746 4.9 K.Lacy, LSU 10 49 740 4.9 D.Singer, Utah 10 49 681 4.9 J.Smith, Ohio St. 10 49 865 4.9 M.Taylor, LSU 10 49 478 4.9 E.Ayomanor, Stanford 10 48 660 4.8 Z.Franklin, Illinois 10 48 559 4.8 J.Lockhart, San Jose St. 10 48 925 4.8 E.Rivers, FIU 10 48 930 4.8 D.Reid, Pittsburgh 9 43 536 4.8 E.Wilson, Florida 4 19 266 4.8 D.Cobb, Georgia Southern 10 47 514 4.7 K.Concepcion, NC State 10 47 395 4.7 C.Douglas, Texas Tech 10 47 610 4.7 T.Wease, Missouri 10 47 637 4.7 R.Sharpe, Fresno St. 9 42 430 4.7 A.Anderson, LSU 10 46 713 4.6 L.Bond, Boston College 10 46 464 4.6 T.Hurst, Georgia St. 10 46 779 4.6 E.Pancol, Duke 10 46 533 4.6 A.Henning, Northwestern 10 45 468 4.5 D.Lovett, Georgia 10 45 489 4.5 W.Wright, East Carolina 10 45 492 4.5 R.Davis, New Mexico 11 49 684 4.5 J.Smith, Nevada 11 49 687 4.5 M.Dalena, Fresno St. 10 44 819 4.4 L.Grimm, Kansas 10 44 582 4.4 K.Hutson, Washington St. 10 44 556 4.4 D.Key, Kentucky 10 44 686 4.4 D.Patterson, FIU 10 44 516 4.4 J.Richardson, TCU 10 44 523 4.4 H.Willis, Middle Tennessee 10 44 681 4.4 T.Harris, Virginia 3 13 201 4.3 P.Bryant, Illinois 10 43 717 4.3 J.Endries, California 10 43 510 4.3 W.Marks, Southern Cal 10 43 296 4.3 E.Singleton, Georgia Tech 10 43 562 4.3 D.Stribling, Oklahoma St. 10 43 749 4.3 D.Ward, North Texas 7 30 547 4.3 K.Womack, W. Michigan 7 30 409 4.3 C.Braham, Nevada 11 47 545 4.3 E.Stewart, Oregon 11 47 609 4.3 O.Hayes, FAU 9 38 525 4.2 D.Lassiter, BYU 9 38 576 4.2 C.McDonald, Miami (Ohio) 9 38 507 4.2 D.Fleming, Georgia St. 10 42 452 4.2 M.Foster, Michigan St. 10 42 529 4.2 J.Keeney-James, Umass 10 42 670 4.2 J.Moore, Duke 10 42 632 4.2 J.Moss, Fresno St. 10 42 527 4.2 W.Pauling, Wisconsin 10 42 407 4.2 J.Poke, San Diego St. 10 42 383 4.2 C.Roberts, BYU 10 42 659 4.2 J.Royer, Cincinnati 10 42 476 4.2 E.Stowers, Vanderbilt 10 42 557 4.2 N.Marsh, Michigan St. 9 37 611 4.1 Z.Branch, Southern Cal 10 41 445 4.1 D.Burgess, Georgia Southern 10 41 486 4.1 Y.Knight, James Madison 10 41 499 4.1 J.Tracy, Miami (Ohio) 10 41 590 4.1 J.Williams, Texas State 10 41 553 4.1 M.Anderson, Memphis 11 44 294 4.0 J.Barney, Nebraska 10 40 317 4.0 J.Bowick, Ball St. 5 20 383 4.0 C.Camper, Boise St. 10 40 665 4.0 T.Carter, Louisiana-Lafayette 10 40 599 4.0 T.Goodman, UTEP 10 40 407 4.0 Z.Haynes, Syracuse 2 8 97 4.0 K.Lambert-Smith, Auburn 10 40 761 4.0 C.Lee, Mississippi 10 40 696 4.0 K.Mumpfield, Pittsburgh 10 40 618 4.0 W.Sheppard, Colorado 10 40 540 4.0 T.Williams, Georgia St. 4 16 165 4.0 R.Williams, Alabama 10 40 767 4.0 M.Klare, Purdue 10 39 566 3.9 J.Napier, San Diego St. 10 39 438 3.9 B.Sharp, Oklahoma 10 39 299 3.9 V.Snow, Buffalo 10 39 498 3.9 E.Spencer, Minnesota 10 39 482 3.9 C.Daniels, LSU 9 35 400 3.9 B.Kuithe, Utah 9 35 505 3.9 M.Lemon, Southern Cal 9 35 463 3.9 J.Briningstool, Clemson 10 38 403 3.8 J.Brown, Kansas St. 10 38 642 3.8 J.George, Miami 10 38 516 3.8 K.Hudson, UCF 10 38 623 3.8 A.Norton, Akron 10 38 724 3.8 E.Sarratt, Indiana 10 38 685 3.8 B.Kirtz, Northwestern 9 34 506 3.8 C.Sowell, East Carolina 9 34 678 3.8 C.Lacy, Louisville 4 15 179 3.8 M.Williams, Tulane 11 41 701 3.7 C.Carpenter, UTSA 10 37 463 3.7 M.Dukes, Georgia St. 10 37 292 3.7 L.Floriea, Kent St. 10 37 558 3.7 G.Helm, Texas 10 37 493 3.7 K.Johnson, Pittsburgh 10 37 432 3.7 T.Lockett, E. Michigan 10 37 529 3.7 C.McCray, Kent St. 10 37 612 3.7 A.Smith, Georgia 10 37 585 3.7 D.Greene, Wake Forest 6 22 374 3.7 J.Horn, Colorado 9 33 434 3.7 M.Jackson, Appalachian St. 9 33 426 3.7 D.Blankumsee, Memphis 11 40 545 3.6 A.Sambucci, W. Michigan 8 29 375 3.6 S.Hagans, Duke 10 36 361 3.6 M.Johnson, Bowling Green 10 36 393 3.6 E.Messer, W. Kentucky 10 36 505 3.6 K.Odom, UTEP 10 36 642 3.6 C.Pickett, Ball St. 10 36 363 3.6 T.Sheffield, Uconn 10 36 391 3.6 O.Tia, Utah St. 10 36 342 3.6 K.White, Utah St. 10 36 450 3.6 K.Wilson, Texas State 10 36 502 3.6 S.Bell, Uconn 10 35 646 3.5 D.Bell, Georgia 10 35 405 3.5 G.Bernard, Alabama 10 35 543 3.5 T.Harden, UCLA 10 35 336 3.5 T.Johnson, Cincinnati 10 35 376 3.5 T.Merriweather, California 2 7 63 3.5 T.Rudolph, N. Illinois 8 28 295 3.5 K.Taylor, West Virginia 10 35 388 3.5 M.Allen, E. Michigan 9 31 405 3.4 H.Clement, West Virginia 9 31 454 3.4 T.Ferguson, Oregon 9 31 442 3.4 M.Matavao, UCLA 9 31 371 3.4

